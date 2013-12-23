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Несерьезные истории

Колдун из ФСБ

Племянник мой недавно переболел гриппом. После болезни начались осложнения. Поскольку он служит в ФСБ его поместили в военный госпиталь.
А вот в госпитале началось самое интересное. После недели терапии, которая не привела к положительным результатам, к нему привели колдуна.

Колдун сказал, что на племянника наслана порча или сглаз (вот тут я точно не могу утверждать, так как описываю со слов племянника) и потребовал от племянника принести ему яблоко, иголку с ниткой. Затем надо было откусить кусок яблока и воткнуть в него иголку со вдетой ниткой. После чего провел над этим яблоком какой-то ритуал и сказал, что яблоко нужно выбросить на перекрестке.

Племянник так и сделал. И что интересно - на следующий день резко пошел на поправку и через несколько дней выписался.

Конечно, тут уже было много историй про всякие сглазы, порчи и подклады. И как герои историй от них избавлялись. Думаю, моя история не выделяется из них.

Только вот мистику я вижу тут в том, что в ФСБ на службе состоят в штате колдуны! Вот я до этого момента даже не предполагал, что в такой серьезной конторе могут официально содержаться колдуны. Теперь думаю, что там и экстрасенсы или еще кто в таком духе в штате состоит. Не удивлюсь, что и привидения. Не знаю, правда, как их должности официально называются. Не думаю, что вроде - "Должность Майор Колдун". Но наличие колдунов стало фактом.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:42
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 11:42 by ArhipПросмотров: 60Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Колдун племянник ФСБ авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:58
+1
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Комментариев: 2 774
Между прочим в этой информации нет ничего странного. Всяко там знают больше, чем простые смертные.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#2 написал: ELEMAT
Сегодня, 12:37
+2
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Репутация: (2216|0)
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Комментариев: 1 856
Колдуны в штате ФСБ - да запросто! Сейчас этим не удивить никого, я думаю.
Отлично, что ещё и людей попутно лечат.
Но мне просто смешно: откусаный кусочек яблока как маятник висит на иголке с ниткой, а колдун на него (ну и на оставшееся яблоко) что-то нашёптывает )))
Да и ладно - ведь помогло же...
Плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#3 написал: murikns
Сегодня, 12:46
+1
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Комментариев: 218
Улыбнуло......еще про массонско-сионистский заговор не забудьте и про комитет 300))))))
Зарегистрирован: 19.12.2011
#4 написал: Мора
Сегодня, 13:09
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Комментариев: 28
На то они и ФСБ, чтоб все инструменты под рукой иметь. От красной кнопки до колдуна)
Зарегистрирован: 11.04.2018
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 13:40
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Комментариев: 2 701
Да кого же сегодня колдунами штатными удивишь?)) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#6 написал: Гюльнара
Сегодня, 13:45
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Ничего история. Не вижу ничего смешного или странного в том, что ФСБшник колдун. Одно другому не мешает. Может быть, это его хобби.
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
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