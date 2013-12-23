Колдун из ФСБ

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:42

Причина: Изменен раздел.

Arhip Просмотров: 60 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 11:42 by

Племянник мой недавно переболел гриппом. После болезни начались осложнения. Поскольку он служит в ФСБ его поместили в военный госпиталь.А вот в госпитале началось самое интересное. После недели терапии, которая не привела к положительным результатам, к нему привели колдуна.Колдун сказал, что на племянника наслана порча или сглаз (вот тут я точно не могу утверждать, так как описываю со слов племянника) и потребовал от племянника принести ему яблоко, иголку с ниткой. Затем надо было откусить кусок яблока и воткнуть в него иголку со вдетой ниткой. После чего провел над этим яблоком какой-то ритуал и сказал, что яблоко нужно выбросить на перекрестке.Племянник так и сделал. И что интересно - на следующий день резко пошел на поправку и через несколько дней выписался.Конечно, тут уже было много историй про всякие сглазы, порчи и подклады. И как герои историй от них избавлялись. Думаю, моя история не выделяется из них.Только вот мистику я вижу тут в том, что в ФСБ на службе состоят в штате колдуны! Вот я до этого момента даже не предполагал, что в такой серьезной конторе могут официально содержаться колдуны. Теперь думаю, что там и экстрасенсы или еще кто в таком духе в штате состоит. Не удивлюсь, что и привидения. Не знаю, правда, как их должности официально называются. Не думаю, что вроде - "Должность Майор Колдун". Но наличие колдунов стало фактом.

Ключевые слова: Колдун племянник ФСБ авторская история

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