Домовые - они добрые

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:33

scorpions Просмотров: 458 Комментарии: 6 +17 Сегодня, 14:33 by

Ну, что ж, был у меня контакт с домовыми, которые реально добрые и помогающие. Не фейк, как говорят сейчас.Построил я свой частный дом на последних инвестициях родителей и своих немалых премиальных затрат от заработка. Стоило это мне, конечно, потерей семьи и ребенка. Так получилось, что не выдержала душа жены тягот и лишений семейной жизни.Жил один, всю мебель в дом получил от своих бабушек и дедушек. В том числе и двухкомфорочную газовую плитку в кухню.Так как я холостяковал, то обычно по выходным занимался хозяйственными делами: стирал, готовил еду на неделю, убирался и прочее.Приготовил пятилитровую кастрюлю горохового супа (люблю я его!) и оставил на плитке остывать, чтобы поставить в холодильник.Укладываясь на кровати, дал себе зарок - поставить его в холодильник перед сном, чтобы не прокис.В общем, просыпаюсь я часов в двенадцать ночи и слышу, что кто-то стучит, звук похож на стук ноготком по кастрюле (один в один).У меня не появилось никакого страха, я встал и поставил кастрюлю в холодильник, еще и спасибо сказал.Другой раз, уже осенью, было, как обычно, нашествие мышей.Я как-то завозился с машиной, дверь была открыта в дом. И мышей набежало много. Расставил мышеловки штук 7-8 по дому и только и слушал их щелканье всю ночь.Одну из них поставил в газовую плитку. Забыл про нее.Как-то пришел на обед, прилег на кровать и слышу грохот на плите, как будто сковородка упала. Плитой я не пользовался, нагрева не было, так с чего такой шум?Там оказалась уже мумифицированная мышка в ловушке, про которую я давно забыл. Верьте домовым, особенно тем, кто передался по родне в старых вещах!

Ключевые слова: Дом стук плитка мышеловка мышь домовой авторская история

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