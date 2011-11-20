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Истории из жизни

Домовые - они добрые

Ну, что ж, был у меня контакт с домовыми, которые реально добрые и помогающие. Не фейк, как говорят сейчас.

Построил я свой частный дом на последних инвестициях родителей и своих немалых премиальных затрат от заработка. Стоило это мне, конечно, потерей семьи и ребенка. Так получилось, что не выдержала душа жены тягот и лишений семейной жизни.
Жил один, всю мебель в дом получил от своих бабушек и дедушек. В том числе и двухкомфорочную газовую плитку в кухню.
Так как я холостяковал, то обычно по выходным занимался хозяйственными делами: стирал, готовил еду на неделю, убирался и прочее.

Приготовил пятилитровую кастрюлю горохового супа (люблю я его!) и оставил на плитке остывать, чтобы поставить в холодильник.
Укладываясь на кровати, дал себе зарок - поставить его в холодильник перед сном, чтобы не прокис.

В общем, просыпаюсь я часов в двенадцать ночи и слышу, что кто-то стучит, звук похож на стук ноготком по кастрюле (один в один).
У меня не появилось никакого страха, я встал и поставил кастрюлю в холодильник, еще и спасибо сказал.

Другой раз, уже осенью, было, как обычно, нашествие мышей.
Я как-то завозился с машиной, дверь была открыта в дом. И мышей набежало много. Расставил мышеловки штук 7-8 по дому и только и слушал их щелканье всю ночь.
Одну из них поставил в газовую плитку. Забыл про нее.

Как-то пришел на обед, прилег на кровать и слышу грохот на плите, как будто сковородка упала. Плитой я не пользовался, нагрева не было, так с чего такой шум?
Там оказалась уже мумифицированная мышка в ловушке, про которую я давно забыл. Верьте домовым, особенно тем, кто передался по родне в старых вещах!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:33
Сегодня, 14:33 by scorpionsПросмотров: 458Комментарии: 6
+17

Ключевые слова: Дом стук плитка мышеловка мышь домовой авторская история

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Комментарии

#1 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 15:06
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (2537|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 250
Есть добрые домовые, есть злые. От чего зависит - кто его знает, но стук по кастрюле - хороший способ. Вроде, и не напугал, и напомнил. А вот то, что у Вас мышь долгое время лежала в плите, как Ленин в мавзолее, - это недогляд. Мог бы и раньше чем-нибудь грохнуть, чтобы Вы туда залезли)).
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#2 написал: Elena-lvs
Сегодня, 15:08
+2
Группа: Посетители
Репутация: (148|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 652
Ну, дом достроил...пора и семью ворачивать wink И ещё нюанс не уверенна, что столько мышей в открытую дверь набежали smileраз Вы всю ночь клацанье мышеловок слухали...мыши то пади всю осень и зиму по дому шпыняли...Вот и по кастрюлькам бегали, где горошки варились и по печке, где Тутанхамон хвостатый дожидался ГГ...Вот и обьясняется происхождения бабарашки!!! smile
Плюс Спасибо
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
#3 написал: Доктор Ник
Сегодня, 16:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 77
Цитата: Elena-lvs
Ну, дом достроил...пора и семью ворачивать wink И ещё нюанс не уверенна, что столько мышей в открытую дверь набежали smileраз Вы всю ночь клацанье мышеловок слухали...мыши то пади всю осень и зиму по дому шпыняли...Вот и по кастрюлькам бегали, где горошки варились и по печке, где Тутанхамон хвостатый дожидался ГГ...Вот и обьясняется происхождения бабарашки!!! smile
Плюс Спасибо

Ну,уважаемая,видно не имеете Вы дел с частными домами:-)Особенно по осени мыши просто косяками прут в гости-только и следи,чтоб дверь не оставалась открытой,да москитки были целы.Но как и не следи,они окоянные ,все равно проникают , и тогда надежда на мышеловки, липучки и Домового .А с Домовым всегда нужно быть на дружеской ноге и время от времени баловать подарками.Я думаю у автора установятся дружеские отношения с Хозяином и тот его еще не раз выручит.+за историю.
Зарегистрирован: 10.07.2017
#4 написал: vorona2017
Сегодня, 18:30
+3
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 47
Хорошая история + Вам автор. У нас тоже в квартире живёт домовой. Вот одна история про него. Когда с мужем поженились,родители мои на свадьбу подарили нам дорогой и новый автомобиль. Покатались мы чуток и решили его продать по некоторым причинам. 8 месяцев продавали,а машина как заколдованная. Не продаётся и все,приедет покупатель посмотрит и все на этом. На какие только сайты мы объявления не давали и в салон выставляли. Так вот,сплю я ночью дома одна и слышу сквозь сон посуда на кухне греметь начала как будто кто то тарелки перебирает. Да ещё и шаги по коридору как будто кошка идёт в сторону спальни где я лежу. На меня такой страх накатил,жуть просто. Лежу я значит спиной к двери. Шаги уже возле кровати,а я не то что встать не могу я даже языком пошевелить не могла. И чувствую запрыгивает кто то мне на спину и начинает давить. Ощущение такое что на меня плиту бетонную положили. Мысли путаются,пытаюсь Отче наш прочитать,а не могу,сбиваюсь. С третьего раза получилось. Головой шевелить начала и вижу через плечо,маленького человечка с желтыми глазами как у кошки. Уставился на меня и своими ручками давит. Я мысленно спрашиваю,к добру или к худу? В этот момент мне в лицо горячий воздух подул,аж челка заколыхалась и все пропало. Я тут же с кровати соскочила,тело все затекло и сердце колотится. Звоню мужу,а он мне не верит, посмеялся надо мной. Так я и не спала до утра. Муж утром со смены пришёл и говорит,звонили по машине через час приедут смотреть. И что вы думаете,приехал мужчина и почти не осматривая машину в этот же день купил её. Вот так домовой предупредил меня, хотя лучше бы не предупреждал. Напугалась я тогда очень сильно. Много чего ещё случалось интересного. Как нибудь напишу.
Зарегистрирован: 29.01.2017
#5 написал: Веснянка
Сегодня, 19:08
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1090|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 311
Ну, по описанию, и как я поняла, жене минус. Если ушла. А нашествие животных и/или насекомых может означать близкий переезд. Или что вы там жить не будете. Я такое лично видела.
Зарегистрирован: 30.01.2016
 
#6 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 20:15
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 266
Домовой с мышками вообще то дружит,странно что он позволил их ловить мышеловками. Просто там где домовой,нашествия мышей и тараканов нет вообще.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
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