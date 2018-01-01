Ведьма из ножа (часть 3)

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:47

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 39 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:47 by

- Ты еще не знаешь? - ответил Эндрю. - Карл найден мёртвым в лесу, если то, что там нашли, вообще можно назвать Карлом.На неё опять нахлынули ужасные утренние воспоминания, и она еле удержалась на ногах.- Нэсс, что с тобой?! - её подхватил Рик и на мгновение подумал, что она в последнее время слишком налегала на пирожные и сериалы по ночам. - Всё в порядке???- Да, Рик, спасибо. Просто меня эта новость очень шокировала, я не знаю, что и думать. Карл был нашим другом. А можно ли как-нибудь взглянуть на него?- Да ты с ума сошла? Такое нормальному человеку и в голову не придет, не то что сотворить такое с живым человеком. Мне кажется, что на нашей территории завелся какой-то зверь.- Ага, медведь перелез трехметровую решетку под напряжением, - мрачно пошутил Эндрю. - Я как врач присутствовал при опознании и описании травм и могу с уверенностью сказать, что это нихрена не зверь. Края ран слишком ровные и аккуратные, как будто мясницким ножом орудовали."Нож..." Это слово застыло в мозгу Нэсси, как соляная статуя из библейских сказаний. "Я оставила его дома", - подумала она, но решила уже не возвращаться, потому что они с товарищами прошли добрую половину пути до работы. Они пошли немного другой дорогой, потому что основная была перегорожена агентами ФБР, приехавшими, чтобы разобраться с этим. Хоть Нэсс по ней и ходила всего пару раз и то больше полугода назад, ей она показалась слишком знакомой в этот раз. Её друзья шли и горячо обсуждали произошедшее, но все их фразы и диалоги пролетали мимо её ушей, как будто она находилась в другом измерении. Не здесь. В чужом измерении или сознании. Кроваво-красном сознании.- Нэсс! Ау! Так как ты думаешь? - Рик пристально смотрел на неё и явно ждал от неё внятного ответа.- Думаю? Думаю о чем? - в смятении ответила Нэсси.- Это был медведь или дикий волк? - спросил Сэм.Нэсс всё равно не до конца понимала, о чем они:- Какой медведь? Какой волк? Чего вы от меня хотите?! Оставьте меня в покое! - закричала Нэсс, почувствовав, как острая боль пулей пронзила её голову. - Не трогайте меня, дайте мне побыть одной! - закончила она и бегом отправилась в свой офис.Боль была нестерпимой, её и раньше мучили головные боли, как обосновал Эндрю, они были следствием шейного остеохондроза. Из-за небольшого смещения шейных позвонков пережимались кровеносные сосуды, которые несли живую жидкость с кислородом в мозг. Из-за недостатка кислорода голова и болела.Но это не с чем было сравнить. Даже после бурной вечеринки на дне рождения у своей сестры наутро голова не так болела. Ей хотелось застрелиться, но ничего под рукой не оказалось, кроме разве что пустой кружки из-под чая."Нелепая смерть от кружки, нет уж, уж лучше мучиться буду", - подумала Нэсс и поняла, что сознание покидает её. Мир закружился, и в глазах начало темнеть. Темнота медленно, неторопливо сменялась красным туманом..."Где я? - первая мысль, которая приобрела форму в хаотичной свистопляске обрывочных образов. - Что я здесь делаю? Чёрт возьми, что со мной?!"Нэсс предприняла безуспешную попытку встать, но её конечности, казалось, были сделаны из титана, а в по голове будто проехался каток. Раз десять."Где все?" - сразу после этой мысли её глаза немного прояснились, и ураган света и красок стал превращаться в оформленные образы. Лучше бы этого не произошло прямо сейчас. В это мгновение в разбитом сознании Нэсс сформировалась острая жалость от того, что она была абсолютна беспомощна и что она отдала бы всё на свете, чтобы то, что предстало перед её глазами, никогда бы не происходило.Стены. Красные от крови стены. Лоснящиеся остатками прежней жизни ошмётки мышц, костей и внутренних органов. Гирлянды из чьих-то кишков на лампах дневного света, ожерелье из ушей и глаз. Но больше всего её внимание привлекли две арматуры с головами, нанизанными на них. Нэсс захотелось упасть в забытье, когда смутные образы приобрели ещё большую чёткость. На наспех сделанных копьях покоились головы Карла и Сэма с застывшей навеки гримасой ужаса и отчаяния. Кровь продолжала капать на пол, и каждая капля создавала небольшие волны в образовавшемся море вишнёво-красной жидкости. В нос ударил резкий металлический запах и зловоние уже начавшего подгнивать мяса. Личинки различных насекомых пировали в бедре Сэма, которое Нэсси узнала по большой татуировке в виде ловца снов.Внезапно тело взбунтовалось против неё, она занесла руку, как будто хотела ещё раз кого-то зарезать, и обнаружила в своей ладони тот самый нож. На этот раз его лезвие уже сияло своей чистотой, и лишь капли запекшейся крови портили его красоту. Рукоять светилась алым светом, а в голове был слышен шепот. Нэсс пыталась разобрать слова, но бросила эту затею, потому что она никогда в жизни не слышала этого наречия. Её резко захотелось выбросить это оружие, но тело её не слушалось. Вместо этого другая Нэсс развернула безвольное тело на 180 градусов, и перед её взором предстала ещё одна фигура, подвешенная на крюк к потолку со связанными цепью руками. Это был мужчина, но лица не было видно из-за слипшихся от крови волос. От его рта к потолку медленно поднимались небольшие клубы пара. Он был жив. Видимо, к его же несчастью. Нэсс сопротивлялась, как могла, но тело совершенно не слушалось её.Продолжение следует...Автор - Альберт Асигулл.

Ключевые слова: Смерть друзья нож нестерпимая боль острая жалость ужас страх убийство

Другие, подобные истории: