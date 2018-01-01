Ведьма из ножа (часть 2)

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:43

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 52 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 13:10 by

Но осознание того, что на работе ей наверняка уже влетит, быстро разогнали все домысли и догадки, и она вновь пустилась во всю прыть к своему конвейеру.Как она и думала, её там уже ждал директор:- Ну и где же вы пропадали, мисс Тэнлав? - громко произнесла директор Росс. В её голосе чувствовался праведный гнев начальника, что, собственно, характерно в подобных ситуациях.- Проспала, - огрызнулась Нэсси, что было уже НЕ характерно не то, что для ситуации, но и для неё самой. Будучи по жизни не агрессивной и покорной, это было на неё совсем не похоже. Не успела она сама себе удивиться, как громогласный вопль миссис Росс разогнал все её мысли:- Ты ещё и отговариваться смеешь?! Надоела работа? Так это мы быстро исправим, мисс Тэнлав! Немедленно ступайте на своё рабочее место и приступайте к выполнению своих обязанностей, пока я окончательно не разозлилась и не уволила вас к чёртовой матери!Внезапно она подумала, как хорошо было бы отрезать язык этой косноязычной лицемерке и засунуть его ей в зад, ибо там ему самое место. Ей были известны все подробности того, как она получила эту работу, и то, как она себя ведёт при вышестоящих чинах. Не знай она её, могла бы подумать, что сущий ангелочек, но это было не так. Эту мысль оборвал новый вопль:- Вы меня слышите вообще?!- Да, миссис Росс, я прошу прощения, такого больше не повторится, - уверила её Нэсси.- Разумеется, не повторится, если дорожите работой, - с этими словами Росс развернулась на каблуках и уверенными, твёрдыми и кривыми шагами пошла к выходу."Эта тварь никогда не научится нормально ходить", - промелькнула в голове Нэсси, но возникло такое чувство, что слова эти говорила не она, а будто кто-то нашептал ей их в ей сознание."Слишком много странных случайностей на одно утро", - подумала Нэсси уже своим сознанием и пошла активировать ленту и разжигать печи, по пути разглядывая свою ладонь, где вокруг пореза появились узорчатые, чёрные круги небольшого диаметра, состоящие из мелкого текста на неизвестном для неё языке. Вот теперь она не на шутку испугалась и первым делом побежала в уборную, где тщетно пыталась их смыть, думая, что это всего лишь грязь, но круги не исчезали. Отчаявшись что-либо делать с ними, Нэсси побрела всё-таки к своему рабочему месту.День обещал быть таким же однообразным, как и все предыдущие, но в отличие от них, у Нэсси появилось много вопросов для осмысления. Как она могла оказаться на том месте в лесу? Она не могла вспомнить, но будто инстинктивно знала, где находится это место, и откуда в ней появилось столько неконтролируемой, чёрной злобы? Она, конечно, и раньше злилась, но чтобы так и с подобной жестокостью - впервые. Но следующей мыслью было то, что она во время этого приступа агрессии испытывала некое удовлетворение и наслаждение своей ненавистью. Как бы то ни было, факт остается фактом - жестокость и ненависть ей понравились.За обедом к ней подсели Рик и Эндрю. По лицам обоих было видно, что они уже знают об утреннем инциденте, и первым нарушил тишину Рик:- Эй, Нэсс, на тебе лица нет. Неужто ты расстроилась из-за этой тупицы?- Действительно, Нэсс, - поддержал его Эндрю, - забудь ты, подумаешь - проспала немного, зачем скандал-то раздувать? Мужика бы ей, - предложил он.- Предложи свою кандидатуру - будь спасителем коллектива, - подшутил Рик.Нэсси это повеселило, и она улыбнулась:- Да я не из-за этого печалюсь. Мне сегодня снились какие-то слишком реалистичные кошмары.- Слишком реалистичные? - поинтересовался Эндрю. - Насколько?- Вот настолько, - сказала Нэсси, показав свежий порез, но потом удивилась: круги исчезли.- Чёрт возьми, ты что, на ножах спишь? Пойдем ко мне в кабинет, я его хотя бы обработаю и перевяжу, - предложил Эндрю.- Да ерунда, само пройдет, он даже не болит, - отказалась Нэсс.- Так что же тебе приснилось? - спросил Рик.Подумав некоторое время и сформулировав мысль, Нэсси пересказала всё от начала и до конца. Про головокружение, пентаграмму и загадочное возвращение в постель после потери сознания.Два товарища внимательно слушали. Рик заключил:- Ты, кажется, в своём крематории выхлопов нанюхалась, тебе бы больничный взять. Отдохнула бы.- Но, Рик, это было так же реально, как ты и Эндрю.- Ну, - вмешался последний, - такие симптомы могут появляться у людей при недостатке эндорфина и переизбытке адреналина в крови. Недостаток возникает от того, что ты совсем устала на работе, не отдыхаешь почти, а переизбыток адреналина появляется всегда, когда человеку угрожает опасность. В данном случае, это падение на камень. Вся эта горячая смесь, видимо, и спровоцировала такие странные сны.- Наверное, ты прав, Эндрю, - грустно ответила Нэсси, - может, мне пора менять работу?Оба её друга молча кивнули в ответ.- Ладно, пора мне опять в свой ад, - всё с той же грустью сказала Нэсс, - до встречи.- Давай, береги себя, - ответил Эндрю.- Счастливо, Нэсс, - напоследок сказал Рик.На этот раз она осторожнее шла домой по той же тропинке, но её посетила идея отыскать то место, которое ей приснилось. Рационально всё прикинув, ей пришлось отказаться от неё, потому что в её фонарике почти совсем сели батарейки и он еле освещал тот путь, которым она изо дня в день ходила, и всё равно умудрялась споткнуться или зацепиться за корень дерева, а тут нужно идти вглубь тёмного леса, да еще и не зная толком дороги. Она прошла еще пятьдесят метров, как вдруг опять головокружение одолело её, но в этот раз она потеряла сознание еще до того, как коснулась земли.Сквозь сон она слышала, как надрывается её будильник, но ей настолько не хотелось подчиняться его призывам, что она швырнула его об стену. Тот с грохотом разбился его обломки, и внутренности посыпались на пол. При слове "внутренности" её глаза застелила кровавая пелена, и перед ними предстала жуткая картина с расчлененным телом мужчины, личность которого она не могла определить, так как на голове несчастного не было лица. Кожа и мышцы были содраны до костей, остались лишь пустые серо-голубые глаза в глазницах. Внутренности были разбросаны рядом с ним, а на шее был завязан в виде петли его же, судя по всему, кишечник с вытекающим содержимым.Нэсси взглянула на свои руки и неожиданно для себя обнаружила в своей руке тот самый нож, который она нашла на конвейерной ленте позавчера, но сегодня на нём было еще меньше небольших трещин, а лезвие совсем лишилось ржавчины.- Это сон, просто ужасный, мать его, жуткий сон, кошмар. Всего этого не было, - твердила она себе. - Так. Нужно сходить в душ, и всё пройдет. Может, действительно взять больничный на пару дней у Эндрю? - подумала вслух Нэсси. На настенных часах было 8:40.- Ну хоть сегодня не проспала, - утешила себя Нэсс и закрылась в душевой кабинке.Выйдя из корпуса, она увидела знакомые лица Эндрю, Рика и Сэма, который был поваром в столовой. Нэсс сразу заметила, что все трое были мрачнее ночи.- Доброе утро. Что-то случилось? - поинтересовалась Нэсси.Продолжение следует...Автор - Альберт Асигулл.

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