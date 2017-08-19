Монстр

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:59

Причина: Стилистика автора сохранена

Nikita_from_crystal_lake Просмотров: 72 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 07:45 by

СпасённыйОн проснулся в каком-то помещении. Он лежал на кровати, похожей на больничную койку. Он сел. Кто он, где он, и тому подобные вопросы рвали его голову на части. Его размышления прервали шаги из коридора. Он посмотрел в сторону звука. К нему приближался силуэт. Его обуял лёгкий страх. Вдруг силуэт заговорил женским нежным голосом.- Ну, наконец, ты очнулся. Ты проспал двое суток.- Где я? Кто ты такая?- Мы в моём доме в лесу. Я – Карлия, единственный местный житель.- Как я сюда попал? Кто я?- О-о, да у тебя серьёзные провалы в памяти, дружище. В общем, тебя я обнаружила в лесу. Поняв, что ты жив, я отнесла тебя сюда. Кто ты, я и сама не знаю.Она пошла к выходу.- Ты хочешь есть? – Раздалось из коридора.Только сейчас он заметил, что очень голоден.- Да, не откажусь.- Так иди сюда.Начало сожительстваОн пошёл на голос, шедший из первой правой комнаты. Войдя туда, он увидел Карлию, она ставила на стол тарелки с варёной картошкой. По дороге на кухню он заметил, что дом обставлен довольно прилично, на стенах были обои, а в коридоре висела пара картин.- А ты тут неплохо живёшь. – Отметил он.- Ну, не сказать, что мне здесь хорошо.- А что, еда есть, дом на вид довольно тёплый и уютный. Что тебе не нравиться?- Ты думаешь, что я просто живу далеко от населённых пунктов? Нет, просто кроме меня уже никого не осталось. Впрочем, я расскажу тебе позже.Они начали есть остывающую картошку. По завершению обеда Карлия вновь заговорила.- Вкусно?- Учитывая, как я голоден, даже если бы картошка была невкусной, я бы и не заметил. Спасибо. Может, помощь тебе нужна?- Такой энтузиазм в помощи окружающим похвален. Да, мне нужна помощь. Можешь дров наколоть?- С лёгкостью!- Пошли.Она вывела его во двор, там стояла чурка с вбитым в неё топором, рядом была кучка поленьев. Он приступил к работе. Через 2 часа все поленья были обращены в дрова. Тут он заметил, что всё это время за ним наблюдала Карлия. Поняв, что её интерес обнаружен, она отвела лицо, словно смотрела совсем в другую сторону. Он подошёл к ней.- Неужели так интересно наблюдать за простой работой?- Знаешь, вечно смотреть можно на три вещи: как горит огонь, как течёт вода, и как работает мастер.- Ну, ясно. Что-то ещё нужно сделать?- Да нет, больше ничего не нужно. Пошли в дом.- Кстати, ты знаешь меня совсем недавно, но не стесняешься общаться и обращаться на «ты». Почему?- Я так долго ни с кем не говорила, что стесняться общаться – это кощунство.Они вошли в дом и прошли на кухню. Там Карлия села за стол и попросила его сесть напротив.- Поговорим о чём-нибудь? – Спросила она.- А о чём?- Ну, о твоём самочувствии. Ты что-нибудь вспомнил, может, имя своё или, как попал сюда?- Нет, ничего. Может завтра что-то проясниться.- Вечереет. Ты, как хочешь, а я пойду спать. – Сказала она, зевая.- Спокойной ночи. – Пожелал он ей.Карлия ушла в спальню. Он остался один, наедине со своими мыслями. Как он не пытался вспомнить что-либо, ничего не получалось. Когда он отвлёкся от этих попыток, за окном было совсем темно. Он решил также пойти спать. Войдя в спальню, он увидел спящую на одной из кроватей Карлию. Он лёг на противоположную койку.Первый приступСтоило ему начать засыпать, как перед глазами стали проноситься странные образы: Лаборатория. Он прикован к металлическому столу. Над ним стоят люди в халатах и масках. Один из них вводит ему некую сыворотку шприцом. Его отвязывают от стола. Заводят в большое помещение. В центре находится арка с каким-то порталом. Ему вводят ещё один шприц с другим веществом, и толкают в портал. Он теряет сознание.Он проснулся, чувствуя, что картина начала проясняться. Наспех осмыслив всё увиденное, он снова лёг спать и заснул довольно быстро. Через какое-то время он проснулся от дикой боли. Из-за резкого пробуждения он упал с кровати. Он встал, вдруг он почувствовал странную жажду. Взглянув на свои руки, он увидел длинные когти на пальцах, кожа была очень бледной, зрение в темноте сильно улучшилось.Он почувствовал, что должен подойти к кровати Карлии. Подойдя, он понял, в чём была его жажда – он желал убить её. Поняв это, он стал сопротивляться. Почему то ему казалось, что если она умрёт, то он просто свихнётся от одиночества. Сопротивляться этой жажде было непросто, он терпел невероятную боль, через несколько секунд он уже сидел на полу на коленях и держался рукам за голову. Он чувствовал, как исчезают когти на руках, как кожа вновь наливается кровью, а в последние мгновенья боли у него в голове прозвучало «имя субъекта: Константин, опыт признан неуд…». Встав с пола, он вернулся в кровать, но уснул он лишь через два часа.Картина проясняетсяНа утро его разбудила проснувшаяся Карлия, а точнее скрип её кровати. Он приподнялся, Карлия уже шла к коридору. Константин встал и пошёл за ней на кухню. Сев за стол напротив неё, он заговорил.- Я вспомнил своё имя, меня зовут – Константин.- Хм, красивое имя. А как ты его вспомнил?- У меня был сон, мне снилась лаборатория, меня отправили в какой-то портал, я потерял сознание, и, видимо, оказался здесь. В этом сне я и услышал своё имя.- Да, видимо всё гораздо сложнее, чем казалось. У меня тоже ночью странные ощущения были. Словно кто-то над кроватью стоял и руку ко мне тянул.Константин сглотнул слюну, кажется, она рассказывала о моменте с жаждой убийства и его метаморфозом. Что произойдёт, если она узнает об этих превращениях (а Константин был уверен, что это не последний его приступ) он даже не мог представить.После завтрака Карлия ушла во двор, а Константин начал думать о смысле того сна, в итоге он пришёл к выводу, что над ним был поставлен опыт, превращения – это, скорее всего, последствия или цель опыта. По обрывку слова «неуд» он предположил, что опыт с ним признан неудачным. Но почему? А если опыт неудачный, то почему его просто не ликвидировали? Зачем отправили сюда? На верную смерть или то, что опыт был неудачным - ложь?Закончив размышлять, он пошёл во двор. Выйдя из дома, он увидел сидящую на крыльце Карлию. Сев рядом, он заговорил.- Что грустишь?- А-а, да ничего. Задумалась просто.- О чём это?- Да так, ни о чём. Тебе не обязательно знать.- Ну, как хочешь.Остальной день прошёл как обычно. Вечер наступил быстро. На этот раз они легли спать почти одновременно. Константин уснул быстро.Через некоторое время он снова почувствовал боль, как и в прошлый раз. Только теперь он старался терпеть её сразу. Через минуту после появления боли вновь возникло желание убить кого-нибудь. Ему он также начал сразу сопротивляться. Приступ был коротким, но очень болезненным. После приступа он довольно скоро уснул.СтранностиНаутро он встал первым, и сразу вышел во двор. «Ничто так не бодрит, как утренняя свежесть воздуха» подумал он. Чувствовал Константин себя на удивление хорошо. Он решил приготовить завтрак для Карлии. Придя на кухню, он сварил немного картошки и добавил укропа. Когда Карлия вошла на кухню, на столе уже стояло две тарелки с завтраком, а Константин сидел за столом.- Садись, ешь. Надеюсь, тебе понравиться.- Спасибо, это очень мило с твоей стороны.Завтрак действительно получился довольно вкусным. После него Константин пошёл во двор. Заниматься было особо нечем, и он решил пройтись по окрестностям. На удивление, во время прогулки он не встретил ни одного животного, даже птицы не пели, что показалось ему странным. Через час он вернулся к дому. Карлия сидела на крыльце, опять о чём-то задумавшись. Когда он подошёл, она сказала «Сядь рядом», Константин послушался. Вдруг Карлия обняла его.- Что такое?- Понимаешь, я сразу хотела тебе рассказать, что произошло с этим миром. Так вот, - она посмотрела ему в глаза - когда-то наш мир процветал. Все были счастливы, мы не вели войн, жили в абсолютной гармонии друг с другом и с природой. Но однажды в небе появились странные корабли, с них спускались существа в чёрной броне. Мы смогли дать им отпор, но улетая, они оставили за собой странный вирус, который истребил почти всех нас.- А что помешало тебе рассказать об этом сразу?- Я боялась, что тебя прислали те существа, что твоя задача – убить всех выживших. Прости, если ошибалась в тебе.Карлия обняла его ещё крепче. Они вошли в дом, она приготовила обед. После обеда Константин остался на кухне в очередных размышлениях.После того, как Карлия упомянула о существах в чёрной броне, он вспомнил ещё одну деталь своего сна – у входа в комнату с порталом стояло два человека в броне из чёрного металла и автоматами в руках. Значит ли это, что Карлия не так уж и ошибалась? При таком раскладе уже не человек, он - биологическое оружие. Но опыт с ним признан неудачным. Почему же его всё-таки отправили? Может неудачность опыта – ложь? «Новые ответы лишь создают новые вопросы» подумал он. В подобных размышлениях он не заметил, как наступил вечер.Контроль потерянЛожась спать, Константин уже был готов стерпеть новый приступ. Он заснул, через некоторое время возникла боль, а за ней жажда убийства. Первое время он терпел, как вдруг что-то словно щёлкнуло. Он понял – контроль потерян. Тело, когда-то находившееся в его полной власти, встало с кровати и двинулось к койке Карлии. Константин теперь был лишь зрителем, он мог только видеть и слышать, но не управлять. Он с ужасом наблюдал, как монстр, захвативший власть над его телом, хватает Карлию за горло. Он слышал её ужасные крики страха. Он видел, как длинные когти взрезают её живот, как её крик боли постепенно затихает, как существо начинает вырывать и поедать её внутренности. Когда первый кусок плоти попал в рот, он сразу почувствовал вкус железа. Хотелось выплюнуть его, но он не мог. Он хотел закрыть глаза, чтобы не видеть этого, но также не мог этого сделать. Существо, телом которого раньше управлял Константин, видимо, насытилось и легло на пол. Всё потемнело.

Ключевые слова: Амнезия спасение отшельница одержимость авторская история

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