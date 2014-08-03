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Несерьезные истории

Живой труп

Один мой знакомый поехал куда-то по делам. Уже с утра у него было пониженное давление, но дела делать надо, и он все же собрался с силами и поехал.
По дороге к машине его давление упало ниже плинтуса, и он потерял сознание. Далее со слов этого знакомого:
- Очнулся в темной комнате. Совершенно голый. Мне холодно. Лежу на каком-то столе. Посмотрел направо - там труп. Посмотрел налево - там труп. В потемках кое-как отыскал дверь. Вижу - темный коридор, и в конце коридора горит свет. Я иду на свет, и в конце коридора вдруг появляется кто-то в белом одеянии. Я его спрашиваю:
- Я что, умер?
На что это кто-то в белом одеянии визжит и убегает. А спустя пару минут возвращается с еще одним в белом и двумя в зеленом с надписью "Секьюрити".

Что было на самом деле: знакомый потерял сознание, из-за низкого давления то ли впал в кому, то ли еще что. Я не медик, судить не берусь. Приехавшая скорая не обнаружила ни пульса, ни дыхания и зафиксировала смерть. После чего его отвезли в морг. Где он и очнулся, потому что холодно.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:54
Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:51 by ArhipПросмотров: 33Комментарии: 1
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Ключевые слова: Давление потеря сознания морг авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 10:46
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Комментариев: 6 277
Бедолага. Трудно сказать, кто перепугался больше - ваш знакомый или работники морга.
Смешно и печально.
Слышала и читала аналогичные неоднократно, так что даже если в данном конкретном случае что-то и приукрашено, то подобные ситуации всё равно случаются.
Плюсанула))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
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