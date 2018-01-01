В лесу. Один

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:12

I`m not life Просмотров: 63 Комментарии: 0 +2 Вчера, 16:12 by

Пошёл с друзьями грибы после дождя собрать.Собирали не меньше часа.Я-потерялся.Пол-леса обошёл,никого не нашёл.Думаю-уехали.И правда-видно следы от колёс,хотя..возможно,это следы,когда мы ещё ехали в лес.Повсюду лужи.Ходить невозможно.Настала ночь.Я хотел спать,но негде.Вижу полусгоревший заброшенный домик.Но не вхожу в него.Вдруг я что-то почувствовал-на плече что-то было.Тронул плечо-обычный листок.Но как?Я был не очень близко к деревьям,чтобы листок без ветра мог упасть на меня.Вдали вижу фары.Бегу от них.Думаю-что делать?Я один в лесу,кто-то непонятный едет сюда.НОЧЬЮ!Всё же зашёл в тот дом.Передохнул и думаю о переспективах моего существования.Решаю-если люди,которые сюда едут,с недобрыми намерениями,или бегу,или буду защищаться(ага).Я ещё и голоден.Хороший тандем-рядом опасность,голоден,хочу спать.Есть нечего,спать негде,бежать-только в никуда.Что-то опять упало на меня.Чёрт,заноза.Дом,похоже,скоро развалится.Надо решать,куда идти.Хотя-куда?В никуда,или в такое-же никуда.Машина подъехала к дому.И неё вылезли три человека.Кого я боялся?Правильно,друзей,которые не забыли меня.Желаю всем таких-же друзей.

Ключевые слова: Лес ночь опасность хэппиэнд

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