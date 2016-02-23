Поездка длиною в жизнь

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:40

Сделано_в_СССР Просмотров: 93 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 01:40 by

– Девушка, милая, я вам который раз говорю: билетов нет! – женщина за окошком была непреклонна. – Есть билеты на другой поезд, но он будет лишь поздно ночью, почти под утро.– А что же мне тогда делать, мне уже уехать надо, я не могу ждать до ночи, – Аня умоляюще смотрела в глаза женщины, она уже несколько раз пожалела, что не взяла билет заранее, но домой в любом случае как-то доехать надо. И чем скорее, тем лучше. – Может, найдется какой-нибудь билет? Хоть в купе, хоть в общем – неважно.– Девушка, вам же понятно сказали! Не задерживайте очередь!– Извините... Ладно, дайте один билет на тот, ночной...Аня вышла из здания, где находились железнодорожные кассы, и направилась в сторону вокзала. Делать нечего, переночует в зале ожидания, а там сядет на поезд и домой. Нужно только маме позвонить, чтобы не волновалась.Вдруг ее внимание привлек звук хлопнувшей двери автомобиля и последовавшая за ним негромкая ругань. Она обернулась и.... в трех шагах от нее, у обочины, стоял микроавтобус – маршрутное такси, судя по надписи, следовавшее как раз в ее городок."Странно... Я же их расписание наизусть помню – все маршрутки уже уехали, на это время точно никого не должно быть... – Аня засомневалась: с одной стороны, она может уже скоро быть дома, а с другой... – Ладно, пойду спрошу хотя бы."Она подошла со стороны водительской двери. Стекло было опущено, а сам водитель, похоже, мирно дремал под тихую музыку, доносившуюся из магнитолы. Тихонько, чтобы вдруг не испугать, Аня постучала по двери и негромко откашлялась.– Прошу прощения, но, насколько я понимаю, вас в это время здесь быть не должно.– Расписание поменяли, – он даже не шелохнулся, лишь чуть приоткрыл левый глаз, чтобы посмотреть, кто же его посмел побеспокоить. – В выходные добавили еще по одной вечерней, по просьбам таких вот, как вы. Хотя смысла от этого никакого – от силы человек-два.Аня через окно заглянула в салон – все места были пусты. Она еще некоторое время состояла, решая, как ей быть. Что-то ее настораживало, но желание поскорее добраться домой было сильнее, и она, обойдя машину, зашла в салон. Оплатив проезд, Аня удобно устроилась на сиденье, вставила в уши наушники, включила музыку и, закрыв глаза, погрузилась в приятные воспоминания прошедшего дня. Сквозь полудрему она едва различила бубнеж водителя о том, что опять порожняком машину гнать, что он на соляру тратит больше, чем заработает за такую поездку, после чего раздался звук заработавшего мотора, и машина, выехав со стоянки, отправилась прямиком по назначению.Проснулась Аня оттого, что ей стало очень холодно. Еще не открыв глаза, она поняла, что машина стоит на месте. "Наконец-то, приехали", – пронеслось в мозгу, и Аня открыла глаза. Приехать-то приехали, только вот куда – они стояли на пустынной дороге посреди темного непроглядного леса, вокруг не было ни души, и, мало того, водителя в машине тоже не было, лишь из открытого окна с его стороны ужасно веяло холодом.Несмотря на сложившуюся ситуацию, Аня была абсолютно спокойна. Самое первое, что пришло в ее голову, – надо завести машину и попытаться уехать прочь из этого места. Что-то подсказывало ей, что водитель уже никогда не вернется, и Аня, оставив безуспешную попытку открыть дверь в салоне, перебралась через сиденья и очутилась на водительском месте. Вставив ключ в замок зажигания, Аня попыталась запустить двигатель, но стартер, сделав две слабые попытки прокрутить маховик, на третий раз и вовсе перестал отзываться на повороты ключа.– Отлично! Ситуация – лучше не придумаешь, – Аня в сердцах бросила бесполезный уже ключ на пол. – Мы стоим посреди какого-то леса, неизвестно где, водитель куда-то пропал, да еще и аккумулятор у машины сел.Сидеть в машине не было никакого смысла, и Аня, открыв дверь, вышла на дорогу. Место это было не то чтобы странное, но... Ровная асфальтированная, без разметок, дорога, по которой за все это время не проехал никто; ни фонарей на обочине, ни вообще линий электропередач. Разглядеть, куда же эта дорога вела, не предоставлялось возможным – через несколько сотен метров она уходила в сторону и терялась среди насаженных деревьев.В лес идти совсем не хотелось, и Аня выбрала для себя самый верный вариант – пойти вперед, вдоль дороги, ну а там видно будет, куда идти и что делать дальше.Благодаря полнолунию и безоблачному небу дорога была достаточно освещена, Аня шагала вперед, не переставая проклинать того, кто так сильно хлопнул дверью – не будь этого, она не шла бы сейчас неизвестно где, а спала бы в мягком кресле, в теплом помещении, в ожидании своего поезда. Дорога шла ровно, деревья по сторонам сменяли одно за одним, за поворотом следовал еще поворот, как вдруг… впереди показалась машина. Ура! Если даже до дому не подбросят, по крайней мере она узнает, где находится. Аня ускорила шаг, до машины оставались считанные метры, и она…. Стоп! Это же та самая маршрутка! Аня подошла ближе, обошла со всех сторон, заглянула внутрь – да, это та самая машина. Выходит, что все это время она ходила по кругу?Аня присела на корточки, прислонившись спиной к холодному кузову машины. Нужно было что-то предпринять, составить план, как отсюда выбраться, но ей ничего не лезло в голову. Она смотрела куда-то в даль, в черноту леса, как вдруг где-то там, среди деревьев, блеснул огонек. Или только показалось… В любом случае, появилась хоть какая-то надежда на спасение.Оглядевшись по сторонам, словно в поисках поддержки, Аня смело сделала шаг вперед. Она пробиралась сквозь чащу елей и сосен, цепляясь одеждой за колючие кустарники, росшие на каждом шагу, отчего ее легкая болоньевая куртка вскоре была изодрана напрочь. Аня шла, то и дело спотыкаясь о корни, о поваленные деревья, падала не раз, ветки своими лапами царапали ей лицо, но вскоре впереди показалась тропинка. Узкая, поросшая травой, еле заметная дорожка вела, петляя, туда, где, по мнению Ани, должно быть спасение.Аня смело зашагала вперед. Ветки по-прежнему продолжали царапать ее лицо, коряги и поваленные деревья, как и прежде, преграждали ей путь, но предчувствие скорого спасения придавало ей силы, заставляя идти все дальше и дальше, пока… она не услышала шум воды. Уже осторожно приближаясь к тому месту, откуда исходил звук стремящегося потока, отодвинув рукой нависшую, словно большое опахало, еловую ветку, Аня увидела обрыв, прямо в нескольких метрах от себя, по которому, бурлящим потоком, огибая большие острые камни, неслась река. Где начиналось течение, видно не было, а вот заканчивалось оно бушующим водопадом, метрах в ста от того места, где стояла Аня. Потоки воды с оглушающим шумом, с огромной скоростью падали вниз, где, разбиваясь о камни, продолжали дальше свое, уже спокойное течение, стекаясь в большущее озеро.Увиденное казалось чем-то нереальным – откуда здесь, в лесу, это озеро и уж тем более водопад. Но факт оставался фактом и более того, нужно было как-то перебраться на другую сторону. Течение было настолько сильным, что попытку перебраться по камням Аня отмела напрочь сразу. На мгновение она даже представила, как оступается, падает, разбивая голову о камни, и ее тело, подчиняемое потоку, несется к самому обрыву и.... Аня замотала головой, пытаясь сбросить с себя мрачные мысли. У самого обрыва был веревочный мост, точнее, то, что от него осталось: четыре каната, натянутых от одного до другого берега, на двух из которых – на нижних – кое-где еще присутствовали деревянные доски, предназначенные для перехода, но их жалкий вид совсем не внушал доверия.Да, Аня была жуткой трусихой, но перспектива вернуться назад почему-то пугала еще больше. Она чувствовала, как из лесной чащи словно надвигается что-то очень страшное. То ли она сама себе это внушила, то ли там что-то было на самом деле, но Аня, переборов страх, крепко схватилась за канаты. Она решила не испытывать ни судьбу, ни доски на прочность, а держась двумя руками за верхний канат, осторожно стала переступать ногами по дну. Похвалив сама себя за то, что вместо туфель обула кроссовки, она медленно, но верно двигалась вперед. Острые камни даже через подошвы больно врезались в ступни, стремительный поток так и норовил сбить с ног от ледяной воды, которой было по колено, и холодного пронизывающего ветра все конечности словно онемели, но Аня продолжала упорно продвигаться к противоположному берегу. Она шла, проверяя ногой каждый камень, перед тем, как сделать следующий шаг, ноги под напором воды все время соскальзывали, руки от мокрой веревки были содраны до крови. До спасительного берега было уже рукой подать, как вдруг один из камней сдвинулся в сторону и Аня, потеряв равновесие, отпустив руки упала прямо в воду. Она лишь каким-то чудом смогла схватиться за нижний канат, но боль от падения на камни была настолько сильной, что Ане пришлось приложить немало усилий, чтобы удержаться. Она изо всех сил хваталась за веревку то одной, то другой рукой, пробиралась вперед, отталкиваясь ногами о камни. Силы были уже на исходе, но вот, сделав последний рывок, Аня буквально запрыгнула на берег. Обессиленная, она лежала распластавшись, не в состоянии даже головы поднять. Она закрыла глаза и вдруг почувствовала, как проваливается в какую-то пустоту, где слышались едва чьи-то голоса…***- Сердцебиение в норме, пульс стабильный, - человек в белом халате с нескрываемым облегчением смотрел на экран монитора, где линия, еще недавно будучи прямой, наконец начала пульсировать. – А она молодец. Выжить после такой страшной аварии – нужно быть очень сильным человеком.Доктор смотрел на израненное, покрытое синяками, тело девушки, лежащей на операционном столе. Ее доставили в отделение несколько часов назад, после того, как маршрутное такси, в котором она ехала, на огромной скорости, не справившись с управлением, выехало на встречную полосу, где в него, на полном ходу, врезался груженый автопоезд. Сила удара была такой, что перед микроавтобуса был буквально сплюснут, и машину от удара выбросило с дороги. Водитель погиб на месте, а девушка – единственная пассажирка – получив множество травм, несовместимых, казалось, с жизнью, была доставлена в ближайшее травматологическое отделение, где после нескольких часов операции ее с трудом удалось буквально вытащить с того света…***Аня открыла глаза и в страхе огляделась по сторонам. Ей только что приснился очень страшный сон, и она пока еще до конца не понимала, где находится. Обнаружив, что по-прежнему сидит в салоне маршрутного такси, Аня немного успокоилась. Откинувшись на спинку сиденья, она снова закрыла глаза и вдруг будто бы оказалась в кинотеатре, где с большой скоростью просматривали недавно увиденный ею сон: лес, реку, больницу. Она вновь ощутила весь этот ужас, и только теперь ей стал доходить весь смысл увиденного. Будто в подтверждение ее слов раздался звук мотора, и водитель, пробубнив что-то про порожнюю поездку, добавил:– Ну что, дорога пустая должна быть, так что быстро доедем. Очень быстро…Услышав это, Аня вскочила с места так, словно на нее вылили ведро кипятка.– Подождите, мне надо выйти! – она с поразительной скоростью достигла двери и попыталась открыть ее. – Я не поеду с вами!– Куда ломаешь? – водитель явно был недоволен: мало того, что единственная пассажирка отказывается ехать, так она сейчас еще и дверь сломает.С трудом дождавшись, пока дверь откроется автоматически, Аня, словно пулей, выскочила из машины, не забрав даже деньги, предварительно заплаченные за проезд. Она чуть ли не бежала в сторону вокзала, прочь от этой страшной машины, от страшного сна, от… Телефонный звонок вернул Аню в реальность – звонила мама.– Мамочка, ты меня не жди, я на поезде где-то к утру только приеду.Выслушав длинную речь о том, какая она безответственная, что билет могла и заранее взять, Аня пообещала, что впредь будет повнимательнее и, положив телефон в сумочку, отправилась в зал ожидания. До поезда оставалось еще много времени, значит можно вздремнуть, сидя в мягком кресле, хотя спать, по правде говоря, уже совсем не хотелось...

Ключевые слова: Вокзал касса маршрутка авария больница кошмарный сон мама

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