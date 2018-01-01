Два шамана. Часть№8

Летяга Просмотров: 33 Комментарии: 0 +2 Вчера, 21:06 by

Если не помнить своего прошлого, то можно и не узнать своего будущего. Мудрость или бред? Как знать. Ведь с одной стороны, история развивается по спирали, и всё, что происходит с нами, когда-то уже с кем-то было. И немалая часть жизненного опыта так и образовалась - в результате анализа чужих ошибок и побед. Но с другой стороны, если постоянно оглядываться назад, то можно и не увидеть, что впереди стена, да и впечататься в неё лобешником, хоть в прямом, хоть в переносном смысле.По лестнице, переступая через несколько ступеней сразу, поднимался молодой человек. Он был одет в потёртые джинсы, клетчатую рубашку и серый демисезонный плащ. В его левой руке был зонт, а правой он периодически поправлял длинные, почти до плеч волосы. На последней ступени молодой человек оступился и, нелепо взмахнув руками, начал заваливаться назад, на спину, но тут же был пойман за отворот плаща вовремя вышедшим на площадку шаманом. Несколько секунд парень удивлённо смотрел на Александра, пока наконец не расслышал его голос:- Проходите, Михаил, в квартиру, там и обсудим, что вас привело ко мне.- Откуда Вы знаете моё имя?- Так Вы же не в магазин за хлебом пришли. Знали, куда и к кому идёте. Вот и я знаю, кто ко мне идёт.Зайдя вслед за шаманом в квартиру, Михаил поразился сначала аскетизму обстановки, а потом, приглядевшись, добротности и явной дороговизне каждого предмета интерьера, от расшитых бисером тапок, до старинных механических часов. Но больше всего его поразил крупный черно-рыжий кот, с мудрым усталым взглядом. Шаман жестом указал гостю на кресло напротив окна, а сам уселся так, что его лицо оказалось скрыто тенью.- Приветствую Вас, Михаил! - поздоровался он, усаживаясь поудобнее. - Меня зовут Александр, я шаман. Расскажите, что привело Вас ко мне? Рассказывайте с самого начала, я не спешу.Михаил задумчиво коснулся указательным пальцем кончика носа, а затем прижал его к виску и помассировал. Собираясь с мыслями, молодой человек пробежался взглядом по комнате и остановился на диване, на котором и лежал кот.- Он так смотрит, как будто меня видит, - поежилась под цепким взглядом Аня, - бр! Даже не по себе!- Исключено! - подумал в ответ кот.- Дело в том, Александр, что примерно полгода назад умерла моя девушка, - начал рассказывать Михаил, в то время как шаман прикрыл глаза и сцепил пальцы в замок, - Ольга. И сейчас она приходит ко мне во сне. Вы можете это прекратить?Парень столь быстро и сумбурно озвучил свою просьбу, что кот на диване перестал мурчать, а Аня и Александр, проверявшие гостя на проклятия, удивленно уставились на него. Сам Михаил в это время смотрел на шамана чистыми и честными глазами и ждал, когда тот возьмёт и мигом решит все его проблемы. Александр незаметно вздохнул и, покачав головой, возразил:- Нет, Михаил, так дело не пойдёт! Рассказывайте всё, и подробно. Долго ли встречались, как складывались отношения, как и отчего она умерла. Что хочет, когда приходит во сне, что делает и говорит. Сами поймите, просто так люди из мира мёртвых не приходят в мир живых. А если они перешли границу, значит, для этого есть какой-то веский повод.- А может, она это просто? Случайно? - предложил Михаил.- А что такое случайность? - грустно улыбнулся шаман. - Случайность - это та закономерность, которую мы пока не в силах объяснить.Воспользовавшись замешательством гостя, Александр продолжил уже мысленно, обращаясь к любимой:- Солнышко! Проверяй его и дальше на предмет проклятий и приворотов. Что-то с его аурой явно не так, есть что-то в ней необычное.- А я, пожалуй, пойду к периметру, - вслух подумал Дмитрий. - Кто-то туда идёт, а вот кто - пока не ясно!Анна легко вскочила с дивана и, подойдя к гостю со спины, положила обе руки ему на голову. Парень тут же вздрогнул и встряхнул головой, сбрасывая с себя её руки.- Ой! – вскрикнула девушка. - Он точно меня чувствует!Кот хмыкнул, вздохнул и положив голову на пушистые лапки перешёл в междумирье. Поправив воротник рубахи, Дмитрий огляделся по сторонам и подошёл к сидящему в кресле посетителю. Прикрыв глаза, он представил себе комнату, в которой находится. Чем точнее и яснее комиссар представлял себе обстановку, тем ярче ему виделся Михаил, и лишь лицо оставалось всё таким же расплывчатым, в легкой сизоватой дымке. Тогда Дмитрий открыл глаза, потёр одну об другую свои руки и приложил их к амулету на шее. Ладони стали светиться ровным синим светом, а амулет замерцал бело-лунным. Поднеся руки к лицу гостя, Дима долго его исследовал, пытаясь понять, что же с этим человеком не в порядке. Но никаких следов демонов, проклятий или заговоров он найти не смог. Амулет не краснел, и лишь легкая мигрень, будто маячок или зуммер, сигнализировала бывшему комиссару, что его догадки о проблемах гостя верны. Со стороны Среднего мира гостя исследовала Анна, и это немного мешало Диме. Решив, что мешать друг другу не стоит, Дима прекратил исследование.- Никуда не уходи! - шутя приказал он Михаилу и пошел пешком к защитному периметру. Нет, он, конечно же, мог создать портал и переместиться сразу на место, но ведь тогда он бы не услышал эмоции обитателей соседних квартир и не смог бы им потом при случае помочь прекратить ссоры, решиться сменить работу или подойти познакомиться. Так, дойдя до первого этажа, Дима уже был в курсе дел и забот почти всех обитателей подъезда и даже успел некоторых натолкнуть на нужные мысли.- Шамааан! – раздался очень и очень знакомый голос. - Шаман Александр, выходи! Есть разговор!Дмитрий поспешил вперёд и у границы барьера встретился с крепким высоким мужчиной в тёмных доспехах. Увидев Дмитрия, тот лишь криво ухмыльнулся, явно наслаждаясь произведённым эффектом, и слегка кивнув как давнему приятелю, попросил:- Позови своего... начальника. У меня есть к нему разговор!- Но как это возможно? Почему ты жив?- Есть многое на свете, друг пушистый, что и не снилось вашим мудрецам! - всё с той же кривой ухмылкой проговорил пришедший. - Да зови ты его уже. Если бы я пришел с войной, я бы сейчас стал ломать этот барьер, как те идиоты пару месяцев назад. И тогда шаман вышел бы ко мне сам.Оценив разумность доводов, Дмитрий молча кивнул и удалился, а пришедший задумчиво погладил свою бороду-эспаньолку и присел на лавочку перед барьером. Вернувшись в тело кота, Дмитрий огляделся и прислушался к только что начавшемуся рассказу Михаила.- Мы с Олей познакомились в автобусе лет семь назад. Ну, может восемь. Я стоял слушал музыку, а она бесцеремонно вытащила у меня наушник, воткнула его себе в ухо и так тепло мне улыбнулась, что я тут же растаял. Как-то почти сразу мы стали жить вместе, а вот со свадьбой и детьми я, признаться, совсем не спешил. Как мы жили? - парень пожал плечами. - Да как все. Где-то лучше, где-то хуже. Ничего примечательного и вспомнить не могу. Отучились, стали работать. Всё как у всех. Разве только что со свадьбой она стала всё чаще и чаще ко мне приставать. Но мне всегда удавалось уйти от ответа. Меня эта ситуация начала бесить всё сильнее и сильнее, а потом вот её машина сбила... Прямо на остановке перед домом... Мне накануне ещё сон дурацкий снился, да… А вскоре после похорон она и начала приходить ко мне во сне.- Нет-нет! - перебил его шаман, - про сон поподробнее. Это может быть важно!- Саша, у нас там гость... интересный! - вклинился в разговор кот.- Я знаю.- И знаешь кто?- Знаю.- Да говорю же, дурацкий сон. Типа новый сосед за новоселье проставляется, я отказался, а Ольга напилась. Да вот только сосед этот - мой одноклассник, тоже Мишка, утонувший ещё в девятом классе!- Понятно. А что во сне Ваша невеста хочет?- А я вот и не знаю, - парень грустную развёл руками, - она мне постоянно что-то говорит и говорит, но я её не слышу. Вижу только, что она психует…Шаман несколько раз сочувственно кивнул головой, наклонился вперёд и даже легонько похлопал Михаила по плечу.- Понимаю, понимаю. Сейчас я введу Вас в транс и поработаю с астральным телом. Следите за маятником! – и шаман кивком указал на настенные часы. Буквально через пару минут парень закрыл глаза и неуклюже завалился на бок.- Так-то лучше! – Александр усадил его поудобнее в кресло и обратился к только что закончившей проверку Ане:- Ты уже поняла, в чём тут дело?- Кажется, да. Миша экстрасенс, но какой-то… совсем не явный!- Именно. Медиум, не развивающий свои способности, но всё же медиум. Поэтому его и наши барьеры не пускали, и друг покойный предупредить об опасности пытался.- А почему же тогда он Ольгу свою не слышит? - спросил уже вслух кот.- А он её и при жизни не слышал, - пожал плечами шаман, - он даже не помнит, сколько лет они были вместе. Да и рассказать нам о ней Мише нечего. Всё как у всех! - чуть передразнил гостя Александр.- Ну да, верно, - согласилась Аня и, встав с дивана, подошла к гостю, - именно поэтому он на меня реагирует, но не видит. Но что же хочет от него Ольга?- А вот найди её и спроси сама, - шаман чмокнул любимую в щёку, - а я пока схожу к периметру. Там меня ждёт ещё один интересный гость.- А Миша пускай так и спит? - удивился кот.- Пока не узнаем, что говорит Ольга - да. Мишам осенью положено впадать в спячку.Александр перешёл в междумирье и далее, уже вместе с Дмитрием, направился к защитному барьеру. Ожидавший их на скамейке Рэй Блек молча поднялся и жестом предложил прогуляться вдоль дома.- Ну здравствуй, страж Александр!- Здравствуй, Рэй. С чем пожаловал? - Идя медленным, прогулочным шагом поинтересовался шаман.- Ну, не криви душой! Врать - это целое искусство, и у тебя к нему таланта никогда не было. Тебя сейчас волнует не столько зачем я пришёл, сколько то, почему я в принципе жив. И я это тебе расскажу. Убив мою душу, твой соратник высвободил мой дух. А его я давно привязал к телу тринадцатью защитными амулетами! Поэтому умерев, я тут же возродился вновь, только уже без глупостей вроде чувств, эмоций и привязанностей. Чистый разум в почти бессмертном теле. Так что я в чём-то даже благодарен тебе и твоей команде. И именно поэтому я здесь. Я пришел к тебе договориться, ведь шаманы всегда договариваются. Верно? Я хочу поселиться рядом с тобой и дальше практиковаться в чёрной магии и некромантии. Нет, я не собираюсь с тобой враждовать и нарушать правила. Я предлагаю тебе мирное соседство. Что скажешь?На какое то время между собеседниками повисла гнетущая тишина. Казалось что от этого серое междумирье стало ещё более серым, тусклым и неприветливым. Каждый из мужчин в это время размышлял о чём-то своём, что-то взвешивал и прикидывал.- Ты хочешь получить подпитку от источника? Из разрыва миров? Так? - первым нарушил молчание Дима.- Нет, я не настолько глуп, чтобы на это надеяться, - презрительно ответил ему Рэй, - я же знаю, что Александр запечатал любой возможный доступ к источнику. Помню методы своего наставника. Господа, давайте не будем ходить вокруг да около. Вы мне нужны только для равновесия. Ведь там, где появляюсь я, сильный тёмный, обязательно появится сильный светлый, потому что это закон баланса. И он пойдет на меня войной, потому что, скорее всего, будет упёртый дурак. И ни на секунду не задумается, что даже если он меня победит, то равновесие качнётся и на моё место придет другой сильный тёмный. Он не может не прийти. Поэтому я и предлагаю сделку: я не нарушаю правила, а ты не мешаешь мне совершенствоваться и дальше. Это честная и справедливая сделка. Ты не мешаешь мне, я не мешаю тебе, и ещё слежу за тем, чтобы на нашей с тобой территории не появился сильный тёмный и не пакостили мелкие. А ты своим существованием отпугиваешь только сильного светлого. Ты принимаешь эту сделку, шаман?- Да, принимаю, - маги пожали друг другу руки под ошеломлённым взглядом Дмитрия, который, в свою очередь, протянутую руку некроманта так и не пожал.Рэй хмыкнул и хотел уже уйти, но шаман задал ему ещё один вопрос.- Что ты хочешь сделать с Мрысей, чернокнижник?- Ничего, что бы нарушало нашу договорённость. Но почему ты спросил?- Потому что я не хочу случайных жертв. А ей я уже гарантировал неприкосновенность на моей территории, - честно ответил Александр.- Обещаю, случайных жертв не будет! - сделал акцент на слове "случайных" Рэй и, не утруждая себя созданием портала, попросту растворился в воздухе.- Я чего-то не понимаю, так? - тщательно подбирая слова, спросил Дмитрий у шамана.- Судя по всему, многого, - согласился тот, - но это всё позже. У нас дома Миша в спячке. Пойдём, разбудим, но прежде узнаем, что же там Аня нарыла в Нижнем мире.Когда Михаил открыл глаза, то сразу увидел перед собой деревянную фигурку лошади на кожаном витом шнурке. В принципе, в этом бы не было ничего необычного, если бы не одно но. Шнурок держал в протянутой передней лапе кот шамана. Михаил зажмурился и тряхнул головой, но ничего не изменилось.- А вот и шиш тебе! – влез в мысли парня насмешливый голос, а в кошачьих глазах промелькнули шкодливые искры, - не исчезну! Неужели за столько лет ты не сообразил, что способен на большее, медиум?- Кто медиум? Я? - переспросил Михаил, а про себя подумал: - Это конец! Я разговариваю с котом!- То, что ты разговариваешь с котом, это лишь признак богатого воображения, - успокоил собеседника Дима, - а вот то, что и кот разговаривает с тобой, это уже тянет на полноценную, качественную шизофрению!- Не пугай нашего гостя, Дима, - из кресла поднялся шаман и, подойдя к Михаилу, кивнул на кота: - Он прав. Вы медиум. И Ольга в ваши сны приходит не по своей воле. Это Вы её к себе призываете.- А что она мне говорит? Чего хочет?- Ну, если литературно, то говорит, что Вы её за…колебали своим эгоизмом при жизни, и даже после смерти не даёте покоя. Что Вы самовлюбленный остолоп и вообще бесчувственный чурбан. И чтобы оставили её в покое. Это единственное, что она хочет. И да, знакомы вы были не семь и не восемь, а десять лет.- И что же мне теперь делать? - парень растерянно переводил взгляд с шамана на кота и обратно.- Переосмысли свою жизнь, сходи на курсы личностного роста, начни в людях видеть Людей, а не средства достижения комфорта. Ну и прошлое уже отпусти. Прошлое прошло, будущее будет, а сейчас настоящее, и жить надо здесь и сейчас! - жестикулируя передней лапой с амулетом перед лицом парня, философствовал кот.- А с Ольгой что делать?- Постарайтесь меньше вспоминать и жить дальше, - пожал плечами шаман и, забрав у кота из лапы амулет, вернулся в кресло. - Что же касательно дара, то такой дар забрать навсегда невозможно. Можно только заблокировать, что я и сделал. Он Вам точно не нужен. Я заблокировал его надолго, но это, увы, не навсегда. Как почувствуете, что снова общаетесь с мёртвыми - приходите. Помогу. Деньги не возьму ни сейчас, ни потом. Но мою помощь Вы должны будете отработать добрыми делами. Какими именно и сколько, решайте сами.- А если их будет мало? Ну, чтобы отработать? Ведь я не вы, я этого не узнаю, - немного приободрился Михаил. Но кот похлопал его по плечу и сказал нарочито громким шёпотом:- Да не переживай ты так! Не беда, узнаем! Ольга тебе об этом сама расскажет. Она теперь всегда будет за тобой присматривать. Но учти, если Ольга придёт сама, да ещё и с голосом, то уговорить её уйти будет сложно.- Особенно после того как она узнала, что это из-за Мишиных дурацких мыслей Камаз влетел в остановку. – поделилась мыслями с котом Аня, - парень так не хотел семьи, что думал о любой самой жестокой случайности. О чём думал, то и получил…- Думал он, а умерла она… - покачал головой кот.- А по-другому никак? Может, денег вам дать? Или Ольге памятник хороший поставить? – смущаясь, предложил парень. Шаман вздохнул и, сделав два пасса руками, заставил кресло вместе с Михаилом взлететь под потолок.- Как думаете, Миша, нужны ли живущим в мире энергий материальные ценности?- Ннет, нне ннужнны! – испуганно ответил вцепившийся мёртвой хваткой в подлокотники Михаил, после чего вместе с креслом плавно опустился на место.- Вот вы и ответили на свой вопрос.- Так я ппойду?- Идите.Михаил вытащил кошелек из кармана и, секунду поколебавшись, вытащил несколько тысячных купюр и положил их на стол.- Я же сказал, что денег не возьму! Заберите! - потребовал шаман, но парень кивнул на кота и возразил:- Это не за приём, это ему на корм. Первое доброе дело будет! – и, повернувшись на пятках, Миша пошел к выходу, слегка сбиваясь с шага и всё ещё покачиваясь после полёта.- Мне его даже немного жалко! - грустно проговорила сидевшая весь разговор на диване Аня, - ему сейчас придётся жить, вымарывая из памяти прошлое... Кому ещё достанется такое тяжкое испытание…- Тебе досталось, мне, ему, - кивнул на кота шаман, - Рэю Блэку, кстати тоже.- Рэю проще всего! - грустно улыбнулась девушка, - умер себе второй раз и не переживает.Но шаман покачал головой и негромко возразил:- Он сумел вернуться, это правда. Хоть и остался без души. Гриша и Мрыся были правы. А минут пятнадцать назад Рэй заходил в гости. Попросился жить по соседству.- После того, как он чуть не убил нас? У них с Мрысей это что, привычка такая? Поветрие? И что ты ему ответил?- Я согласился. Не он, так кто-нибудь другой рядом поселится. Пусть лучше он. Явный негодяй лучше, тайного. А мстить он нам теперь точно не станет. Великий дух ему такого не простит, и Рэй это прекрасно понимает.- А прошлое, Анют, надо всегда помнить. Но жить всё таки настоящим. В котором дружелюбный чернокнижник под боком нам всегда пригодится! - неспешно проговорил кот и, положив на вытянутые передние лапки свою пушистую мордашку, с наслаждением зевнул, и блаженно прикрыл глаза.© Тимофей Клименко (Kotij).

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