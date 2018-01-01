"Удали меня"

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:03

Сидоджи Обыкновенный Просмотров: 57 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 15:03 by

У каждого человека в мире есть друг. И неважно, какой это человек, хороший или плохой, нищий или богатый, у всех есть друзья, даже у сумасшедших они есть, в основном воображаемые, но это сути не меняет. И часто случается так, что по той или иной причине мы резко перестаем дружить. Вот сегодня мило беседуем с ним, а завтра уже ненавидим и материм так, что у того уши краснеют. Причины бывают разные: будь то предательство, либо разошлись интересы (что чаще всего бывает), или банально он занял у вас денег и не хочет отдавать. Как говорится: «Хочешь потерять друга – займи ему денег». Конечно же, и без трагических случаев не обходится.Сегодня я хочу вам поведать ужасную, дико страшную историю, которая случилась со мной в прошлом году.В один из прекрасных предновогодних декабрьских вечеров, придя с работы, по своему обыкновению, я уселся в компьютерное кресло с чашкой ароматного чая. Жил я тогда один, поэтому мне никто не мешал проводить свое свободное время так, как я хочу. Вечера проходили по одному сценарию: включаю браузер, в одном окне открываю соцсеть ВК в другом Ютуб, а пока смотрю различные видосики, параллельно общаюсь с друзьями или просто знакомыми людьми.Время близилось к одиннадцати часам вечера, когда при просмотре очередного дурацкого видеоролика меня отвлек характерный щелчок входящего сообщения. Нехотя поставив ролик на паузу и с мыслями «Кому это еще не спится? Хоть бы ему черти руки выкрутили», я переключил окно в браузере на сайт ВК."Привет…"Сначала я слегка удивился тому, от кого мне пришло сообщение. Это был мой бывший лучший друг Мишка Кобзон. Я ему ответил: "Привет, тебе не стыдно?"."Конечно, стыдно…"Меня это уже начало злить, потому что написать он уже не мог. И, в полной уверенности, что его взломали, решил подыграть злоумышленнику: "За что же тебе стыдно?"."За то, что я повесился в прошлом году…"Смесь удивления и гнева обрушились на мою голову! Ведь действительно Мишка перестал быть моим другом, потому что он повесился в конце прошлого года!Был отличный воскресный вечер декабря. Я, Мишка и ещё несколько друзей собрались у него дома, что бы «отрепетировать» Новый год. Всё, как положено: бенгальские огни, шампанское, оливье и апельсины. Все танцевали, смеялись и поздравляли друг друга с Новым годом. А вот Мишка был наигранно весел – он громче всех смеялся и танцевал, в глазах его можно было разглядеть плохо скрываемую скорбь. Мы все прекрасно понимали, в чем была причина, ведь два года назад он потерял своих родителей. Мама умерла от сердечного приступа, а отец с горя стал много пить и в конечном итоге, «словив белочку», вышел в окно.В начале третьего часа ночи мы все напились до такой степени, что каждый уснул там, где сидел.К десяти часам утра мой мочевой пузырь настойчиво попросил его опустошить, иначе авария на теплотрассе будет неизбежна.Ох, лучше бы первый пошел в туалет не я! Открыв дверь, я буквально оцепенел от страха. В туалете над унитазом висел Мишка! Я заорал что есть мочи, начал вынимать его из петли в надежде на то, что его еще можно откачать. Но было уже поздно, с момента смерти прошло часа четыре, не меньше. Его труп уже успел окоченеть.С того момента прошел год, и мне до сих пор не верится в то, что он сделал. Дикая ярость с новой силой нахлынула в мою душу, и я написал: "Я не знаю, кто ты и зачем глумишься надо мной и над бедным Мишкой. Но настоятельно рекомендую выйти из его профиля и больше не шутить! Если ты этого не сделаешь, клянусь, я найду способ тебя вычислить, и тебе не поздоровится!""Ты не понял, Мишка - это и есть Я!.."Ну всё, тебе конец! Схватив мобильник, я решил позвонить своему товарищу Ивану, который занимался различного рода компьютерным шпионажем. Он мог с легкостью вычислить IP-адрес шутника.– Алло Иван? Не разбудил?В ответ послышался бодрый голос:– Нет, что ты, для меня это раннее утро, говори быстро и по делу, у меня мало времени.– Мишку Кобзона взломали!– Вот это да, как так? Для чего? Денег просит? – в голосе Ивана послышался живой интерес.– В том то и дело, что нет! Он… он извиняется!– За что?От нахлынувших эмоций у меня встал ком в горле, но я сумел выдавить из себя слова.– Он извиняется… за то, что он повесился… понимаешь?На той стороне послышался удивленный вздох.– Хорошо, я тебя понял, через пять минут перезвоню, будь на связи! – он повесил трубку.Минуты ожидания превратились в вечность. Я нервно дергал курсором мышки. Чтобы скоротать время, решил зайти на страницу Михаила. С момента трагедии на ней ничего не изменилось. Всё те же скорбные надписи от друзей и близких, всё те же идиотские открытки - от спам-ботов.Немного полистав его страницу, я обратил внимание на одну любопытную вещь – Миша, как и положено логике, был в сети в прошлом году, за день до трагедии. Но это ещё ничего не доказывает, ведь существуют программы, которые с лёгкостью могут скрыть нахождение человека в сети.Послышался щелчок входящего сообщения."Пожалуйста, поверь мне, ведь это я, твой друг, мне нужна помощь..."Я ответил: "У меня нет оснований тебе верить!"."Как мне тебе доказать?".Я от такой наглости аж поперхнулся."Ну, не знаю, фото свое пришли, может быть, поверю!"."Сейчас, подожди минуту, я маму попрошу меня сфотографировать..."Злость мгновенно сменилась на любопытство, мне действительно стало интересно, какое фото он мне пришлёт. Как? Мамы-то у него в живых нет.Раздался телефонный звонок, это был Иван.– Я не знаю, что происходит, но кто-то действительно пишет с его аккаунта...– А ты заметил, что в сети он в прошлом году был? – спросил я.– Да это фигня, тут другая странность.– Какая?– Дело в том, что IP-адрес закреплён за его квартирой, адрес этот проявил активность. Но, как мы оба знаем, что после трагедии его жилплощадь отошла государству, и её до сих пор никто не купил. Я позвонил интернет-провайдеру и нарочно попросил зарегистрировать его IP на меня, мне ответили, что проблем нет, так как этот номер свободен.– То есть, ты хочешь сказать, что кто-то пробрался в его квартиру и оттуда пишет, используя его старый IP?– Я уверен, что это так, по-другому и быть не может. Что он тебе ещё написал? – по голосу было слышно, что он немного встревожен, но старался держать себя в руках.– Представляешь! Он мне написал, что сейчас фото свое пришлёт, которое сделает его мама!– Быть такого не может, она же...Вновь послышался щелчок входящего сообщения: "У мамы руки тряслись, но она сфотографировала, как смогла".– Боже мой... - только и смог проговорить я, прежде чем телефон выпал у меня из рук.С глухим ударом он упал на пол, но не отключился.От увиденного меня пробила крупная дрожь, волосы на затылке встали дыбом, мне хотелось кричать, но страх сковал мои лёгкие. Появилось чувство дежавю, окутанное липким густым страхом. К такому я был явно не готов и до последнего наделся, что это фотошоп.На фотографии был действительно Михаил. Он был изображён висящим в туалете. Глаза закатились, на его мертвенно-бледном лице застыла гримаса боли и страданий. Руки безвольно свисали вниз, на брюках между ног характерное мокрое пятно. И всё это на фоне тусклой лампочки, добавляющей чувство отчаяния, чувство того, что уже нельзя ничего изменить.Из лежащего на полу телефона я услышал крики Ивана:– Антоха! Антоха! Ну что там? Этот придурок что-то прислал?– Прислал... – глотая слюну, шёпотом ответил я.– И что же? Мне не терпится взглянуть!– Не думаю, что тебе это понравится, если это действительно он, то...Из трубки донеслось:– Что ты говоришь?! Тебя плохо слышно!– Сейчас я тебе перешлю фотографию... – ответил я лежащему на полу телефону, и дрожащей рукой я навёл курсор на кнопку «переслать».Но, как только я поднёс палец к левой кнопке мыши, раздался громкий стук в дверь, затем раздался хлопок взорвавшейся лампочки. Один из осколков угодил мне прямо в шею, оставив хоть и маленький, но весьма неприятный ожог.От неожиданности я дёрнулся так, что мышь вылетела у меня из руки, от удара об пол у неё открылась крышка и вылетели батарейки. Стук в дверь прозвучал с новой силой. Я дрожащими пальцами поднял телефон.– Ваня я тебе перезвоню, ко мне кто-то пришёл…Стук в дверь.Время без пяти двенадцать! Кто это может быть?Стук стал ещё громче.– Время уже позднее, кто бы это мог быть?– Да я не знаю. Я ещё и мышку разбил, плюс лампочка почему-то взорвалась, позже тебе перезвоню... Ни черта не видно.Из трубки доносился не на шутку взволнованный голос Вани:– Только не открывай дверь, если не знаешь, кто это...Бух! Бух! Бух! Было слышно, как кто-то барабанит по двери. Беспокоясь за то, что ночной гость может разбудить соседей, я в потемках, осторожно ступая, чтобы не поранить ноги об осколки, поспешил к двери.Сердце бешено колотилось в груди, стук теперь не прекращался и превратился в барабанную дробь, руки покрылись липким холодным потом. Ноги не слушались, преодолевая страх, я подошёл к двери и посмотрел в глазок.За дверью стоял Мишка, мертвый. Его прямые окоченевшие руки безвольно били по моей двери. Изо рта был слышен тихий внутриутробный стон, глаза закатились так, что были видны только белки. На шее болтался кожаный ремень, на котором он свёл счёты с жизнью. Внезапно я услышал чей-то шепот в своей голове: «Удали-и-и меня-я-я, пожалуйста-а-а». После этих слов на лестничной площадке взорвалась лампочка. Стук в дверь прекратился.Я резко отпрянул от двери и, развернувшись на сто восемьдесят градусов, с силой ударился виском о дверной косяк, ведущий в комнату. В голову вонзилась острая боль, из раны потекла теплая струйка крови. Приложив руку к ушибу, я поспешил в ванную, чтобы остановить кровь и продезинфицировать ранение.Опираясь одной рукой о стены, второй придерживая висок, я, пошатываясь, добрался до ванной комнаты, открыл висящий над раковиной шкафчик. Достал перекись водорода, стал обильно поливать место удара, кровь начала бурлить и пениться, струя кровавой пены стала стекать с моего лица в раковину. Я открыл кран, чтобы её смыть, набрав в ладони воды, я опустил в них лицо и начал обильно смывать. Убедившись в том, что кровь мне удалось остановить, мною было решено пойти на кухню и взять бинт, чтобы перемотать голову. Но стоило мне приподняться, как на меня посыпалось содержимое шкафчика: зубная щетка, пена для бритья, бритва и мыло - всё это стремилось упасть мне на голову. С несвойственной мне скоростью я смог увернуться и закрыть дверцу.Я замер. Стал прислушиваться к звукам. Тишина, долгожданная тишина, только гулкое биение сердце нарушало её. Выдохнув с облегчением того, что всё это закончилось, я вышел из ванной.Придя на кухню, я спокойно достал бинт из ящика и замотал голову, появилось ощущение умиротворения. Я решил попить чаю, чтобы окончательно успокоиться и разобраться с произошедшим. Подойдя к чайнику и нажав кнопку, краем глаза заметил, как что-то огромное пролетело за окном. «Показалось», - подумал я, Миша летать вроде как не умел, а в голове мелькнула строчка из стишка: «Если б мишки были пчелами, то они бы нипочем, никогда б и не подумали так высоко строить дом!». Действительно, высоковато будет, на десятом-то этаже.Я усмехнулся и стал ждать, пока закипит чайник. Так я просидел около минуты, пока, кроме звука закипающей воды, я не услышал до ужаса знакомый монотонный стук в дверь, который доносился из моего туалета. На этот раз у меня и мысли не было идти и смотреть, кто там стучит! Пулей выскочив из кухни, я устремился в свою комнату, но добраться до нее мне было не суждено. В момент, когда я поравнялся с туалетом, дверь с силой распахнулась, угодив в больной висок.Я отключился.Очнулся уже утром, на том месте, где сознание оставило меня - в коридоре под дверью. Меня разбудил телефонный звонок. Кое-как поднявшись на ноги, я почувствовал сильную головную боль. Оно и логично, не каждому суждено получить по голове дважды за один вечер. С опаской я заглянул в туалет, к счастью для меня, там никого не оказалось. Было решено добраться до своей комнаты и доложить Ивану обо всем, если он, конечно, поверит.Осторожно обойдя осколки от лампочки, я добрался до своего стола. Под ним рядышком друг с другом лежали мышка и телефон.– Антоха, ты куда пропал? Обещал перезвонить и не сделал этого, обещал фото прислать и снова меня продинамил! – Иван тараторил как заведенный, он был бодр и свеж, как всегда, хотя ночами практически не спал.– Миша ко мне вчера приходил, – с небывалой легкостью на душе ответил я.– Ты что, вчера накурился?– Уж лучше бы это был реально глюк, – я поднял мышку, вставил в неё батарейки, красный огонек приветливо замигал. – Ух, работает!– Кто работает? – недоумевал Ваня. – У тебя там все в порядке? Помощь нужна?– Пока не знаю, но осколки нужно точно убрать, с этим я и без тебя справлюсь, – привычным жестом я вывел компьютер из сна, монитор живо загорелся, на экране высветился браузер с открытой вкладкой сайта ВК. Пробежав взглядом по своей страничке, наткнулся на пугающее уведомление непрочитанного сообщения.– Да не переживай ты так, Ванёк, сейчас я тебе все перешлю.Я положил трубку и с тревогой на душе открыл сообщение. Да, оно было от Михаила: "Привет ещё раз! Прости, за то, что пришлось напугать, но по-другому до тебя было не достучаться. Знаю, это было страшно, но ты не представляешь, каково мне сейчас, страх повелевает мной, темнота заполнила мою душу. Я здесь совсем один, ко мне иногда приходит мама и пытается вытащить меня из петли. Когда ей все же удается меня освободить, то в полночь я всё равно оказываюсь здесь, в этом адском туалете. Это моё проклятье, это мой личный ад. Из раза в раз ремень становится всё туже и туже. Надежда на спасение почти угасла, но она есть! Голос тысячи голосов поведал мне: это происходит потому, что вы, друзья мои, не даете мне покоя. Как бы странно это не звучало, но виной тому социальная сеть. Она хранит в себе часть моей души, все эти фотографии, видеозаписи, песни и переписки. Всё это каким-то образом удерживает мою душу на земле. Если это бессмертие души, то уж лучше вообще не чувствовать ничего! Ваша скорбь по мне держит меня в этом мире. Вы должны простить меня и отпустить.Я общался с такими же душами, застрявшими здесь, они так же страдают, некоторых буквально выворачивает наизнанку, когда от их лица заходят в соцсеть. Лишь немногим посчастливилось стать свободным, им повезло, что их родные и близкие удалили их страницы. Вы ведь не оставляете покойника на том месте, где за ним пришла смерть? Вы придаете его земле, а не выставляете на всеобщее обозрение. Я так устал. Пожалуйста, удали меня".Прочитав сообщение несколько раз подряд, я решил отправить копию переписки и фотографию Ивану. Не прошло и пяти минут, как он перезвонил.– Слушай, это на самом деле пугает до глубины души, не знаю даже, что и ответить. Если это чья-то злая шутка, то весьма поучительная. Но я тоже считаю, что страницу его надо удалить, нехорошо всё это. И, кстати, не раскисай там! Ты, наверное, забыл совсем, что завтра Новый год! Увидимся на ледовом городке! До встречи! – не дождавшись моего ответа, он повесил трубку.Если бы он знал, что мне пришлось пережить, он не был бы таким веселым, но об этом я никому никогда не расскажу.***Новогодняя ночь была прекрасной, люди собрались на ледовом городке. Дети весело катались с горки, родители пили шампанское. Несколько мужчин в костюмах Деда Мороза ходили по городку и раздавали детям сладости и фрукты. Красивая белая лошадь катала детишек и их родителей, многие фотографировались с ней. Атмосфера праздника была на высоте, такой радости от встречи Нового года я не испытывал лет пятнадцать.Один из пьяненьких, но в прекрасном расположении духа, Дед Мороз притащил в центр городка огромную коробку с фейерверками. Слегка пошатываясь, он поджег фитиль и с невероятной прытью отбежал на десять метров, остальные последовали его примеру. Спустя мгновения из волшебной коробочки стали вырываться яркие разноцветные шары, распускаясь подобно букету красивейших цветов. От такого сильного грохота из толпы выбежал совсем ещё маленький черный щенок с белых ухом. Жалобно скуля, он прибился к моим ногам.– А кто это тут у нас такой хорошенький? – я поднял щенка на руки, он радостно завилял хвостом и, выражая всю свою щенячью радость, начал вылизывать мне лицо.Ко мне подошла милая девушка (как оказалась, моя будущая жена) и сказала:– Какой хорошенький, вы его обязательно оставьте себе, ведь его год наступил. И имя ему обязательно дайте!– Его зовут Мишка, - ответил я.

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