Странная смерть

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:53

Безликий48 Просмотров: 47 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:53 by

В маленьких тихих городках, где все друг друга знают, новости разносятся быстро. Так и в родном городе Лены все всё узнают мгновенно. Например, о серии загадочных и ужасных смертях девушек.Лена нервничала. С тех пор, как по городу прокатилась волна жутких и непонятных смертей, власти ввели комендантский час и рекомендовали девушкам не ходить в одиночестве по вечерним улицам. Она бы и не пошла, осталась бы ночевать на работе, как и ее напарница. Но дома ее ждёт больная сестра. Вот уже три дня как близняшку Лены Иру свалила температура.Девушке послышались шаги за спиной, и она замерла, испуганно озираясь. Сердце колотилось, через раз пропуская удары. Она вспомнила, что все погибшие девушки были в возрасте двадцати трёх лет, и все они были шатенками. Ну, с возрастом она ничего не может поделать, но завтра же перекрасится в брюнетку. Просто для собственного спокойствия.Девушка остановилась у развилки. Какой путь выбрать? Более короткий через парк или длинный - тот, который идёт вдоль улицы, заполненной маленькими, уже закрытыми магазинчиками? Там и там было темно и тихо. Время десять вечера, на улицах еще царил полумрак, но люди уже попрятались по домам, сидя за закрытыми дверями. Наконец, решившись, она торопливо побежала по парку.Смерти происходили уже три месяца. Никакой системы по времени, никакой логики. Объединяли их лишь возраст и цвет волос девушек. И то, что никто не мог сказать, отчего они умерли и как. Их находили в странных позах, с обломанными ногтями, с широко раскрытыми, полными ужаса, глазами и белыми волосами. А вот умирали они по-разному: у одних констатировали смерть от удушья, будто их поместили в замкнутое, лишенное воздуха, помещение; другие же умерли, не успев задохнуться, от сердечного приступа.Неожиданно Лена остановилась. Она сама не поняла, что заставило ее это сделать. Судорожно дыша, девушка оглядывалась по сторонам. Чуть в стороне, под высоким деревом, стояла фигура. У неё не было рук, ног... Только чёрный балахон на фоне серого пейзажа. Лена хотела бежать, но ее будто парализовало от ужаса. "Кто вы?" - голос дрожал, слова было почти не разобрать. Наконец паралич прошёл, и девушка попыталась бежать, но налетела на какую-то преграду. Чувствуя, как невидимые стенки сужаются, Лена стала в ужасе биться, царапая гладкую поверхность и ломая ногти. Губы о чем-то молили, но она не знала, о чем и кого.Хотелось жить. Но она понимала, что ее уже ничто не спасёт. Что уже через несколько минут ее смерть пополнит ряды этих странных и загадочных смертей. И от осознания этого Лена замерла. Это конец. Девушка тихо опустилась на землю, обнимая колени и закрывая глаза. Она вспомнила о сестре и о том, как она ее любит. А ведь они остались совсем одни на белом свете. А теперь у Иры не будет никого.Слёзы ручейками стекали по щекам и впитывались в плотную джинсовую ткань. Вспомнив лучистую улыбку своей сестры, Лена тоже улыбнулась. Ира всегда была как солнышко. А вот Лену рассмешить могла только близняшка. Девушка чувствовала, что воздуха, как и пространства, становится все меньше. Она не будет бояться. Она будет думать о хорошем. "Сестренка, я так тебя люблю. Я всегда буду рядом. С тобой всегда все будет хорошо. Я не позволю никому тебя обидеть. Всегда. Всегда буду с тобой", - шептала девушка, улыбаясь сквозь слёзы и делая последний вдох.Утром в парке нашли ещё одну мертвую девушку. Но именно эта смерть наделала больше всего шума. В отличие от остальных, она спокойно сидела, обхватив ноги руками и прижимаясь щекой к коленям. На губах была едва уловимая улыбка, как будто девушка о чем-то мечтала. Глаза были закрыты, а волосы сохранили свой естественный русый цвет.Ещё более странным было то, что когда полицейские пришли к девушке домой, чтобы сообщить сестре о ее гибели, близняшка, точная копия погибшей, уже обо всем знала. Девушка открыла дверь со слезами на глазах и улыбкой на губах. На все вопросы и соболезнования она отвечала: "Лена никуда не ушла. Она всегда будет рядом. Всегда будет здесь".И девушка прижимала тонкую ладонь к сердцу.

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