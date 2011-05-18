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Истории из жизни

Проделки ведьмы

Летом 2017 бабушка попросила съездить вместе с ней в станицу Ростовской области. Так сказать, родственников проведать да и на могиле родителей бабушки убраться. Станица шикарная, огромная. По сути, самый обыкновенный город. Остановились у родственников: тёти Лены и дяди Коли, и вот вечером тётя Лена рассказала историю. Переехали они на другую улицу жить, в более просторный дом. И подружилась с ними соседка Валя с супругом. Стали с тех пор друг к другу в гости ходить. Заметила тётя Лена, что Валентина, угощая Николая, все приговаривала: "Кушай, для тебя готовила, оцени кулинарные таланты". Тётка моя сперва подумала, что супруг изменяет, но тот отнекивался. А спустя какое-то время, у дяди стал ужасно болеть живот - ни есть, ничего не может. Врачи все на пищевое отравление ссылались. Но такое состояние было около месяца. Было принято решение посетить бабку в соседнем городе. Пять дней бабка лечила дядю, читала молитвы, а потом тете Лене сказала, чтобы та не пускала в свой дом женщину, которая частой гостьей у них была, да при контакте с ней незаметно два пальца вниз направляла, словно ножницы. В общем, общение прекратили, при встрече два пальца за спиной вниз направляли, как бабка учила, после чего соседка сразу уходила. Дядя поправился, а вот Валентина долго потом болела. А позже тётя узнала, что с Валей многие не хотят общаться, особенно мужчины, говорят, то голова болит, то настроение падает. Да и не первый случай больных животов у мужчин, кто стряпню её вкушал. Но что интересно, супругу Валентины с ней живётся благополучно. Но вот объяснить, как и почему Валентина это делает, никто не может. Вот такая вот жизненная история.

Новость отредактировал NiCh - Вчера, 22:11
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:11 by Yulia 2017Просмотров: 443Комментарии: 6
+9

Ключевые слова: Порча проклятие бабка соседка дед авторская история

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Комментарии

#1 написал: Green Wind
Вчера, 22:34
+7
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 20
Комментариев: 8 939
Нее, ну может она реально просто готовить не умеет ))) Муж об этом знает поэтому ей и приходится кормить своей стряпней других мужиков yahh

Плюс.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#2 написал: Космонасть
Вчера, 22:46
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (67|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 395
Цитата: Green Wind
Нее, ну может она реально просто готовить не умеет ))) Муж об этом знает поэтому ей и приходится кормить своей стряпней других мужиков yahh

Плюс.

Поддерживаю)) у супруга Валентины уже иммунитет наверное или скорее всего ,он ей прямо в лоб говорит,мол,отвали со своими кастрюльками от меня,я еще жить хочу sweat_smile Ну или как вариант- Валя своего мужа любит и бережет,поэтому своей стряпней не кормит crazy
Зарегистрирован: 2.11.2017
#3 написал: Green Wind
Вчера, 22:51
+4
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 20
Комментариев: 8 939
Цитата: Космонасть
Поддерживаю)) у супруга Валентины уже иммунитет наверное или скорее всего ,он ей прямо в лоб говорит,мол,отвали со своими кастрюльками от меня,я еще жить хочу Ну или как вариант- Валя своего мужа любит и бережет,поэтому своей стряпней не кормит


Это как есть люди, которые очень любят петь, но при этом не обладают ни голосом, ни слухом. Однако им при этом обязательно нужен слушатель laughing
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#4 написал: Космонасть
Вчера, 23:05
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (67|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 395
Цитата: Green Wind
Цитата: Космонасть
Поддерживаю)) у супруга Валентины уже иммунитет наверное или скорее всего ,он ей прямо в лоб говорит,мол,отвали со своими кастрюльками от меня,я еще жить хочу Ну или как вариант- Валя своего мужа любит и бережет,поэтому своей стряпней не кормит


Это как есть люди, которые очень любят петь, но при этом не обладают ни голосом, ни слухом. Однако им при этом обязательно нужен слушатель laughing

Да, сама такая же в некотором роде,ток у меня слух есть,а голоса нет)) я нашла выход- пою в дУше)))
Зарегистрирован: 2.11.2017
#5 написал: Green Wind
Вчера, 23:18
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 20
Комментариев: 8 939
Цитата: Космонасть
Да, сама такая же в некотором роде,ток у меня слух есть,а голоса нет)) я нашла выход- пою в дУше)))


В этом случае с пирогами, которые вызывают дискомфорт в животе сложнее ))) Если ты знаешь, что твоя еда вызывает несварение желудка, то сам ты их есть не захочешь. laughing

А голос кстати вещь сугубо индивидуальная, может Вы заблуждаетесь, что у Вас его нет ))
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 03:30
0
Группа: Журналисты
Репутация: (510|0)
Публикаций: 320
Комментариев: 1 473
В общем, общение прекратили, при встрече два пальца за спиной вниз направляли, как бабка учила, после чего соседка сразу уходила. - ага, чувствовала она эти пальцы вниз, и кабы чего не случилось, сразу уходила....не дай бог чего замышляют про неё, ещё глаза выколют, чего доброго. laughing
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
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