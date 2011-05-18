Проделки ведьмы

Новость отредактировал NiCh - Вчера, 22:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

Yulia 2017 Просмотров: 443 Комментарии: 6 +9 Вчера, 22:11 by

Летом 2017 бабушка попросила съездить вместе с ней в станицу Ростовской области. Так сказать, родственников проведать да и на могиле родителей бабушки убраться. Станица шикарная, огромная. По сути, самый обыкновенный город. Остановились у родственников: тёти Лены и дяди Коли, и вот вечером тётя Лена рассказала историю. Переехали они на другую улицу жить, в более просторный дом. И подружилась с ними соседка Валя с супругом. Стали с тех пор друг к другу в гости ходить. Заметила тётя Лена, что Валентина, угощая Николая, все приговаривала: "Кушай, для тебя готовила, оцени кулинарные таланты". Тётка моя сперва подумала, что супруг изменяет, но тот отнекивался. А спустя какое-то время, у дяди стал ужасно болеть живот - ни есть, ничего не может. Врачи все на пищевое отравление ссылались. Но такое состояние было около месяца. Было принято решение посетить бабку в соседнем городе. Пять дней бабка лечила дядю, читала молитвы, а потом тете Лене сказала, чтобы та не пускала в свой дом женщину, которая частой гостьей у них была, да при контакте с ней незаметно два пальца вниз направляла, словно ножницы. В общем, общение прекратили, при встрече два пальца за спиной вниз направляли, как бабка учила, после чего соседка сразу уходила. Дядя поправился, а вот Валентина долго потом болела. А позже тётя узнала, что с Валей многие не хотят общаться, особенно мужчины, говорят, то голова болит, то настроение падает. Да и не первый случай больных животов у мужчин, кто стряпню её вкушал. Но что интересно, супругу Валентины с ней живётся благополучно. Но вот объяснить, как и почему Валентина это делает, никто не может. Вот такая вот жизненная история.

Ключевые слова: Порча проклятие бабка соседка дед авторская история

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