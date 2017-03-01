Ведьма

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:10

Причина: Стилистика автора сохранена

Mr.Nos Просмотров: 12 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 02:10 by

Слух о том, что ворожея лежит при смерти, разнесся за считанные часы по всей деревне. Ее положили на постель в чулане, двери в чулан были заперты на замок, окна плотно закрыты занавесками. Никому не разрешалось подходить к ней, чтобы она никому не могла передать свой дар. Умирая, ведьмы должны передать кому-то свою темную сущность, чтобы продолжить свои деяния на земле через новое тело. В дом было запрещено заходить и даже под окнами чулана стоять или ходить категорически запрещалось. Вся деревня понимала это.Захарова Нина Григорьевна – так звали эту ворожею официально. Жила она в доме совершенно одна. Ни с детьми, ни с внуками не общалась. Ее дом обходили стороной. По ночам она бегала в лес, собирала там какие-то травы, коренья и грибы. Она никогда не ходила в местный магазин, пенсии не получала – ничего на огороде не сажала, за водой в колодец не ходила. Чем она питалась, что пила - никто даже понятия не имел, но прожила она уже долгих 93 года.А была она совершенно обычным человеком, пока однажды у реки не увидела странного человека. Он лежал возле воды, прибитый волнами к берегу. Нина пошла к реке, чтобы набрать котел воды. Был сенокос, время близилось к обеду, и она хотела сварить что-то съестное, чтобы накормить свою уже достаточно большую семью. В свои 26 лет у нее уже было четверо детей. Она подошла к этому человеку ближе. Это был старик. Он открыл мутные серые глаза и посмотрел на молодую девушку. Было видно, как он абсолютно обессилен, руки его дрожали.– Тут человеку плохо! – крикнула Нина, обращаясь к мужу.Муж отложил косу в сторону и побежал к ней на помощь. Нина села на корточки у изголовья старика. Он протянул ей руку, она взяла его холодную ладонь.– Мы вам поможем, – сказала ему девушка. – Держитесь...В этот момент солнце заволокло тучами, а старик зловеще захохотал. Нина почувствовала, как крепко он сжал ее ладонь. Над головой девушки возникла черная дымка - словно смерч. Хохот становился все громче, он был словно где-то в голове Нины. Она пыталась вырвать свою руку из руки старца, но боль пронзила ее всю. Она почувствовала, как будто кости выгибаются во всем теле. Будто что-то бесформенное заполняет ее всю, словно кто-то пытается накачать ее воздухом, прямо как воздушный шар. Глаза девушки закатились от невыносимой боли, она потеряла сознание.Муж и дети видели это. Тело того старика предали земле, а еще живую девушку унесли в дом. Врачи сказали, что, скорее всего, она умрет, но уже вечером Нина очнулась. Но это была уже не та Нина, которую все знали. Она стала плохо есть, ей стали совершенно неинтересны ни ее муж, ни дети. Она озлобилась на весь мир. Врачи качали головами, не зная, что с ней происходит. Нина стала куда-то уходить по ночам. Странное поведение жены стало пугать мужа. Однажды она чуть не убила собственного сына, когда тот заболел. Он спокойно спал. Родная мама закрыла ему рот рукой, чтобы он не кричал. Достала нож, перерезала ему вену на руке и примкнула губами к ране. Сын болел, а после этого вдруг поправился, но причину поправки списали на стресс, вызванный этим инцидентом.Ее пытались упечь в психушку, но врачи не могли найти оснований, чтобы взять ее на свое попечение. Тогда муж просто забрал детей и ушел из дома. Было невыносимо жить с ней. В деревне пропадали животные, говорили, что это дело рук Нины. Кто-то говорил, что пропадали только больные животные, но хозяева животных утверждали, что они были здоровыми, просто немного приболели. Она обихаживала деревенскую свалку, подбирала потроха животных, шерсть, кости, внутренности. Стало всем понятно, что теперь в деревне появилась ведьма.Однажды местные мужики собрались даже ее изгнать прочь из деревни. Они пришли к ее дому целой толпой, и те трое, что отважились войти в дом и увидеть, что в доме никого нет, через несколько дней умерли. Одного придавило бревном при строительстве сарая. Второго выловили в озере, на которое он отправился на рыбалку. Третьего нашли под машиной, придавленного ею же из-за сломавшегося домкрата. Могли ли быть такие совпадения?В саду у ворожеи росли груши. Однажды два деревенских пацана ночью залезли, чтобы своровать их. Пока заполнялись карманы воришек, ворожея сидела и наблюдала за этим у окна. Парни заметили ее и поспешили убраться с огорода, она ничего им не сказала. А утром оба воришки лежали в своих кроватях с непонятными отравлениями, от которых они чуть не умерли. В огороде ворожеи растет все отравленное и ядовитое? Репутация дома Ниночки, как дома ведьмы, с каждым годом росла. Решили не лезть больше к ней и оставить ее в покое - от греха подальше. Так она и жила долгих восемьдесят лет как прокаженная.Все понимали, что ведьма не может быть доброй, и никто не хотел иметь с ней ничего общего.Но однажды в семье кузнеца Якова заболел единственный сын. Яков очень дорожил своим ребенком, так как его жена, по заявлениям врачей, больше не могла иметь детей. В больнице отмахнулись от ребенка, сказав, что ничем помочь ребенку уже нельзя. Тогда Яков взял сына и понес к дому ведьмы. Она согласилась помочь ему, но взамен она попросила приносить ему каждые три месяца и в течение 12 лет локоны ее дочери. У кузнеца не было дочери, и жена больше не могла иметь детей, он решил, что ведьма не в себе и, не задумываясь, согласился.– А точно поможешь? Не будет плохо? – спросил Яков.– Плохо не бывает, если все справедливо, – ответила ворожея.Ведьма вылечила сына Якова. А через год у кузнеца родилась дочь, которую назвали Мила. Пришлось Якову вспомнить про уговор с ведьмой. С тех пор, каждые три месяца, он состригал волосы Милы и относил их ворожее. Девочка росла и хорошела, единственным неудобством было то, что она всегда была подстрижена как мальчик. Никто не знал, зачем ведьме волосы девочки, видимо, для каких-то своих ритуалов. А когда девочке исполнилось 12 лет, и Яков в последний раз понес ведьме локоны, он и застал ее в недобром здравии, лежащую почти обессиленную у себя в чулане. Ведьма скоро должна была умереть.Народ собрался неподалеку от дома ведьмы. Вспоминалось все то, что происходило за время ее проживания в деревне. Кто и что знал или придумал про ее "нечистые дела". До вечера было решено даже не подходить близко к дому. Главные ворота были забиты на гвозди. Пришел даже батюшка из церкви и освятил место будущего погребения ворожеи. Дом было решено сжечь после того, как ведьма испустит дух. Среди собравшихся была и Мила, дочь кузнеца. Она с интересом наблюдала за всем происходящим вокруг и ничего не понимала, почему столько шумихи из-за этого. Ее старший брат бдительно нес дозор, чтобы она даже близко не подходила к дому ведьмы. Его отвлек отец, которому было поручено заняться обеспечением зажигательной смеси для поджога. Пока Яков с сыном разговаривали, Мила обратила внимание, что калитка с задней стороны ведьминского двора была приоткрыта. Она подошла к ней и увидела пристройку к дому из соломы. Это был словно маленький, отдельный от основного, дом. Он был словно живой. Будто этот маленький домик дышал. Мила подошла ближе. На двери пристройки висел большой замок, но тут же стены словно живые начали расходиться, образуя новую дверь, ведущую внутрь. Девочка стояла в изумлении этого чуда. Это было похоже на множество мелких волосков, связанных и сплетенных между собой. Будто вся эта пристройка была сделана из миллионов тонких локонов.– Войди, девочка, – услышала Мила голос из домика.Мила вошла внутрь, стены за ней сомкнулись, и от входа, через который девочка вошла, ни осталось и следа. На постели лежала ворожея. Она тяжело дышала и с трудом смотрела на девочку.– Подойди ко мне, – прохрипела ведьма, протягивая руку к Миле.Обнаружение исчезновения дочери заставило Якова и его сына бежать со всех ног к дому ведьмы. Они перелезли через главные ворота и услышали голоса, доносившиеся из чулана дома. Яков судорожно достал ключ из кармана брюк и в панике стал открывать дверь. Его сын кричал, прислонившись к стенам пристройки, чтобы Мила уходила оттуда и ни при каких обстоятельствах не трогала ведьму за руку. Замок на двери никак не открывался, ключ заедал и не хотел прокручиваться. Яков даже попытался пробить стену лежащим на траве топором, но соломенная пристройка была очень крепка, и чтобы сломать ее стены, понадобится очень много времени.Небо стало хмурым, тучи закрыли собой солнце. В этот момент замок отворился, и кузнец с сыном забежали внутрь. Мила сидела у изголовья ведьмы и держала ее за руку. Девочка дрожала, и было видно, что никак не может отпустить руку ворожеи. Старуха залилась зловещим смехом, над головой девочки образовалось черное облако темной сущности, и в этот момент ведьма оттолкнула девочку от себя.– Уходите! – заорала она. – Живо уходите отсюда!Яков схватил дочь, и они выбежали на улицу. Следом бежал его сын. Черное облако бросилось к выходу, но ведьма, словно воздушного змея, держала его рукой.Соломенный домик вспыхнул как сухая трава. Над домом повисло черное облако, которое стало таять на глазах. В воздухе раздался дикий раздирающий крик, темная сущность ведьмы бесследно умирала, не найдя никакой новой формы для продолжения своего существования...Захарову Нину Григорьевну похоронили на деревенском кладбище рядом с ее мужем. До сих пор можно увидеть там необычную оградку, выкованную вручную в виде тонких волосков, переплетающихся между собой, и надгробную плиту, на которой выгравировано изречение: "Плохо не бывает, если все справедливо"...

Ключевые слова: Ведьма дар смерть смерч проклятие девочка авторская история

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