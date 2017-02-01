Ошибка Клоуна

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 12:13

Вурдулак Просмотров: 22 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:13 by

Боб Миллер, 11-летний мальчишка родом из Нью-Йорка, был, в общем-то, решительно ничем не примечательным подростком. Довольно высокий для своих лет, средней упитанности. Светлые тонкие волосы спускались на лоб безжизненными прядями, а голубые глаза смотрели на мир с выражением легкого презрения и скуки.Боб досадовал на жизнь. Его отец был завзятым неудачником. Из-за того, что этот растяпа потерял работу в Нью-Йорке, им пришлось переезжать несколько раз, пока, наконец, папаша не получил место в этом убогом провинциальном городишке- Дерри.Боб презирал отца. Презирал он и свою мать, миссис Миллер, за то, что она была такая скучная и до отвращения порядочная домохозяйка, покорно таскавшаяся всюду за мужем и по воскресеньям посещавшая церковь.В глубине души Боб был уверен, что ему суждено более привлекательное будущее. Однако, увы, природа сильно обделила его фантазией, поэтому планы его ограничивались желанием стать начальником к 30 годам. Начальником чего? - об этом он особо не задумывался.Если бы Билл Денбро, писатель родом из Дерри, познакомился с Бобом, он бы, наверное, не смог подобрать для этого мальчика более подходящего эпитета, чем "бесцветный". Но увы! Билл Денбро давно уж покоился в земле - он скончался от онкологического заболевания в конце 1998 года.Школьные учителя, случись им вспомнить о существовании Боба, в частной беседе, наверное, охарактеризовали бы его как несколько ограниченного и приземленного. Но вспоминали они его нечасто - у Боба была поразительная способность оставаться незамеченным в классе, точно он сливался с окружающей обстановкой.Тесной дружбы Боб ни с кем не водил. Мальчишки из Дерри казались ему слишком грязными и бедными, чтобы с ними можно было играть. Поэтому все свободное время Боб проводил, уткнувшись носом в компьютер и уничтожая монстров в невиданных количествах.-Боб! - крикнула мать.Боб предпочел не отозваться. Но когда она еще несколько раз позвала его, мальчик понял, что отсидеться не удастся, и со вздохом вышел из комнаты.Мать стояла на лестнице, одетая в старомодное цветастое платье, которое Боб просто ненавидел.-Боб! Хватит сидеть за компьютером! Ступай погуляй!Боб вздохнул. Большую часть времени мать не трогала его, но периодически на нее находил, как он всегда говорил, "бзик родительского долга". В такие минуты она всегда приходила к выводу, что сидеть в комнате за компьютером вредно, и гнала своего сына "погулять с мальчиками". Больше всего на свете ему хотелось послать мать к черту, но это означало, что он останется без карманных денег. Поэтому приходилось притворяться.- Ну мам! - проныл Боб противным голосом. - Там нечего делать. Тут не с кем играть...- Я все продумала! - Мать улыбнулась идиотской, по мнению Боба, улыбкой. - Посмотри, что я тебе купила!В руках матери была коробка, на которой красовалась надпись: "Радиоуправляемая подводная лодка "Барракуда-15"".Боб посмотрел на мать с плохо скрытым презрением.Он давно вырос из таких игрушек, но говорить такого не стоило, как он хорошо знал из своего опыта.Мальчишка попытался еще поныть об отвратительной погоде. Недавно в городе прошли сильные дожди, в результате которых речка Кендускеаг едва не вышла из берегов. На улице было холодно и сыро.Но матери Боба, как видно, шлея под хвост попала, и она не желала ничего слушать. Как же паршиво, когда тебе всего 11 и ты вынужден выполнять дурацкие требования взрослых. Все пререкания закончились тем, что Боб, одетый в теплую куртку и поверх нее в дождевик цыплячье-желтого цвета, вышел на улицу и зашлепал по лужам, сжимая в руках "Барракуду-15".Искоса он глянул в сторону родного дома. Так и есть, мать смотрела в окно. Боб тяжело вздохнул и, подойдя к одному из ручьев, которые в изобилии текли по деррийским улицам после вчерашнего дождя, спустил свою подводную лодку в него.Яркая "Барракуда" поплыла вперед, между тем как Боб с унылым видом плелся за неюВдруг впереди показался открытый водосток. Миг, - и, подхваченная бурным течением, "Барракуда" исчезла в нем.Боб некоторое время хмурился, глядя на то место, где исчезла его игрушка. И вдруг он сообразил, что теперь можно будет вернуться домой с чистым сердцем и даже прикинуться огорченным. С этой мыслью он и повернулся, чтобы пойти домой.И вдруг откуда-то снизу его окликнул голос: "Привет, Бобби!"Боб посмотрел вниз - и не поверил своим глазам.В канаве сидел клоун. Примерно такой же, как на дурацких детских праздниках, которые Боб ненавидел всей душой.В одной руке клоун держал связку разноцветных воздушных шаров, а в другой- "Барракуду-15".- Хочешь свой кораблик, Бобби? - ласково спросил клоун.- Еще чего, - фыркнул Боб. - Оставь себе эту дрянь.Клоун, казалось, был обескуражен. На минуту глаза его, как показалось мальчику, стали желтыми, но затем снова сменили свой цвет на голубой.- Может быть, познакомимся? - льстиво спосил он. - Меня зовут Пеннивайз, Танцующий клоун. А ты- Боб...- Пеннивайз?! - Боб хмыкнул. - Ну и дебильная кликуха. У вас в Дерри вообще все отстой. Как в этом.... (тут Боб замешкался, потому что в исторических периодах разбирался плохо) - как его - в прошлом веке.Он развернулся и зашагал к дому.Вечером, когда Боб пошел чистить зубы, лампочка в ванной начала мигать. Ванная в доме Миллеров была очень аккуратной, хотя и безликой. Выложенная чистой белой плиткой и с белой же сантехникой. Миссис Миллер усердно поддерживала здесь чистоту.Боб склонился над раковиной, когда услышал тихий голос, точно доносившийся из канализации:- Помоги мне...Боб удивился. Он наклонился над водостоком и спросил:- Есть здесь кто?- Мэтью Клементе, - ответил тихий голос. - Клоун забрал меня в трубы, и я умер. Очень скоро он придет за тобой, Боб...Из сливного отверстия раковины появился воздушный шарик. Затем, с оглушительным звуком, он лопнул, забрызгав раковину кровью.- Нашли дурака, - громко и отчетливо сказал Боб. - Я вам не сантехник - трубами заниматься. Нечего было пихать в них всякую дрянь...С этими словами он взял большую бутылку чистящего средства для труб, которое миссис Миллер в прошлую среду купила в универмаге, и все его вылил в трубу. Раздалось бульканье, и все стихло.Прошло несколько дней. Боб возвращался из школы и ненадолго остановился на берегу реки. Внезапно он заметил внизу какую-то фигуру.Это был клоун. На нем был серебристый клоунский костюм. На ногах у него были огромные оранжевые ботинки, соответствовавшие пуговицам-помпонам. В руках у клоуна были воздушные шарики, которые медленно поплыли к Бобу.- Боб! - позвал клоун на льду. - Хочешь шарик, Боб?- Ах, это опять вы? - неприязненно спросил Боб. - Пенис- вайз или как вас там? Вы местный сантехник? Ну и дебильная у вас форма, на вашем месте я бы жаловался.- Тебе здесь понравится, Боб, - сказал клоун. - Тебе здесь понравится, я обещаю, всем мальчикам и девочкам, которых я встречаю, нравится здесь, потому что это как Остров Удовольствий в "Пиноккио" или Страна Никогда в "Питере Пэн".- Что это еще за хрень?Клоун задумался.- Ну как же? - сказал он вкрадчиво. - Боб, разве ты не читал книжку про Пиноккио? Разве не хотел быть, как он?- Чтение - для чудаков на букву "м", - отчетливо ответил Боб Миллер.Что-то решительно шло не по плану. С тех пор, как много лет тому назад отвратительная комания выродков из Дерри во главе с этим гадким писателем одолела и почти убила его, Клоун таился далеко-далеко, на самой окраине вселенной. Он умирал, он чувствовал, что умирает, как та мерзкая черепаха, он истекал той субстанцией, что заменяла ему кровь. Он почти умер, и все же несколько атомов от его былого существа смогли выжить и начали строить новый организм. Ибо существа, подобные Клоуну, никогда не умирают насовсем.Но тут он ощутил Голод. Только питание, свежее питание могло позволить ему стать прежним. И вот Оно протянуло свои лапы, протянуло к хорошо знакомому и изученному месту в мире людишек, хорошему, сытному месту, которое обеспечивало его питанием на протяжении столь длительного времени. Если бы сейчас удалось хорошенько поесть, то можно было бы впасть в спячку на сорок лет, и проснуться с новыми силами.Угрозы не было никакой. Мерзкий писателишка был мертв, большая часть его дружков - тоже, а те, что остались, превратились в убогих старикашек, давно забывших все события в Дерри.Едва спустившись, Оно заметило гнусного мальчишку на улицах и неожиданно ощутило с ним связь. Эти людишки и не догадывались никогда, но все его жертвы никогда не были случайны. Не Оно выбирало их, но жертвы - его. Между ним и его питанием существовала тесная связь, сходная в чем-то с любовью. Оно не могло схватить первого попавшегося мальчишку или девчонку, как обезумевший маньяк. Вернее, могло бы, но это не принесло бы ему никакой пользы. Только планомерное и аккуратное поглощение тех, с кем у него существовала энергетическая связь, обеспечивало надежное питание и рост.Но что-то пошло не так. Гадкий мальчишка отреагировал как-то непривычно. Оно припомнило ту мерзкую компанию. Они тоже делали ему больно, не слушались и нападали. Но вместе с тем Оно всегда ощущало исходящий от них такой сладкий, такой дурманящий аромат страха.Клоун вспомнил, как этот, Ричи Тозиер, тоже храбрился и делал вид, что его не боится. Но Оно ощущало запах ужаса, исходивший от него. В тот день Оно могло сцапать Тозиера, но не сделал этого, решив поиграть в кошки-мышки. Это было ошибкой, и больше Оно не допустит такого просчета.У новой жертвы не было друзей, насколько Клоун мог видеть, и это радовало. Оно слишком хорошо помнило, сколько неприятностей причинило ему это дурацкое людское свойство дружить. Справиться с мерзким сосунком на первый взгляд не представляло особого труда. Нужно было просто извлечь на свет самые ужасные кошмары, порожденные фантазией мальчишки,воплотить их, доведя его до истерики, до мокрых штанишек, и поглотить его душу, облитую благоуханным сосусом этого страха. Так, как Оно уже поглотило тысячи жизней.Но что-то шло не так.Мальчишка стоял тут же, рядом, но почему-то Клоун никак не мог извлечь из глубин его подсознания его затаенные страхи.Немного поразмыслив, Клоун начал медленно превращаться в мумию. Желтые глаза, полные холодной жесткости, таращились на свет из почерневшей плоти, кое-как покрытой бинтами. Изгнившие губы не скрывали оскал заостренных зубов. На мальчика повеяло запахом затхлости.- Что-то вы плохо выглядите, - сказал Боб, - Прямо как живой мертвец. Вонючий живой мертвец. Ну, пока.И он ушел.Некоторое время Оно стояло на берегу, скрежеща почерневшими зубами и грозя кому-то высохшей черной рукой, а затем скрылось в канализации.Старые методы работы не годились никуда. Очевидно, за то время, что Оно не показывалось, старые фильмы ужасов вышли из моды. Приходилось перестраиваться.Несколько дней Оно сидело в местном кинотеатре, изучая вечерний репертуар. По большому счету страхи людей не слишком изменились. По экрану шествовали ожившие мертвецы, оборотни и вампиры, впрочем, последние сделались тошнотворно гламурными. Из бездны вод все так же поднимались акулы, а вызванные демоны были не прочь полакомиться своими заклинателями.Подстрекаемое Голодом, Оно решилось действовать.Вечером того же дня, когда Боб посмотрел в окно, он увидел странную фигуру, смотрящую на него поверх деревьев.- Переезжай, Боб, - негромко произнесла тень. - Только немедленный переезд спасет тебя от смерти.- Послушайте, мистер сантехник, - сердито ответил Боб, - Я бы и рад переехать из вашего вонючего Дерри, да мой тупой папашка на это денег не наскребет!И он ушел.Клоун предпринял еще несколько попыток. Превратившись в громадную акулу, он плавал в канаве, потом таился в глубинах зеркала смутной тенью, а ночью, сотворив армию оживших мертвецов, со зловещими стонами приближался к дому Боба. Боб спокойно спал.Наконец, неделю спустя, Клоун подкараулил Боба по дороге из школы.- Послушай, Бобби! - сказал Клоун вкрадчивым голосом, от которого веяло замогильной жутью, - Я не понимаю, почему ты все время отказываешься со мной поговорить? Разве ты не хочешь, чтобы мы стали друзьями, а Бобби? Я мог бы сделать так, чтобы ты летал.. Здесь все летают, а, Бобби? И ты бы никогда не стал взрослым...- Еще чего! - Боб фыркнул, - Я что, по-вашему, лох? Очень мне нужно оставаться мелким.. Да я жду-не дождусь, когда смогу стать настоящим начальником.- Начальником чего, Бобби? - с гнусной ласковостью продолжал Клоун. - Ты мне просто расскажи, и я сделаю все, что ты хочешь. Ты полетишь, Бобби, обязательно полетишь! Расскажи мне только о своих фантазиях...- Ну а чё, нормальные у меня фантазии, - ответил Боб, - В 30 лет я уже стану начальником. Буду гонять секретаршу за кофе. И у меня будет здоровенный кабинет. А чё еще надо?Несколько минут Клоун с нарастающим отчаянием прислушивался к своим ощущениям. О, он был искусным охотником и мастером перевоплощений, умевшим с необычайной тонкостью стать худшим ночным кошмаром своей жертвы. Он высосал бессчисленные жизни, страхи и мечты, он насладился предсмертным ужасом тысяч жертв, сожрал их устремления и планы.Но здесь перед ним стояло непоколебимое, упрямое Ничто. И Клоун сдался.- Что ж! - с горечью произнес он. - Теперь-то я понимаю, в чем дело. Люди перестали мечтать. У вас больше нет воображения, нет фантазий, поэтому нет и страхов. Вы пусты! Что ж, я ухожу, ухожу отсюда на край Вселенной. Больше вы не увидите меня в Дерри! Но и вы обречены, жалкие, серые людишки без желаний - ваша прозаичность вскоре утопит ваш жалкий мирок!И с этими прощальными словами Оно медленно растаяло в воздухе.

Ключевые слова: Оно клоун Дерри канализация мечты

Другие, подобные истории: