Посредник

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:50

Сделано_в_СССР Просмотров: 44 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 09:50 by

В небольшой комнатке за письменным столом расположилось человекоподобное существо. На улице в самом разгаре день, светит яркое солнце. Люди снуют по своим делам, радуясь хорошей погоде. Существу нет никакого дела ни до погоды, ни до прохожих. Оно, окруженное полумраком и одиночеством, погрузилось в собственные фантазии. Шторы из плотной ткани, не пропускающие солнечный свет внутрь, отгородили его от окружающего мира. Тусклая настольная лампа едва освещает тощие руки существа, что-то выводящие изгрызенной ручкой на очередном листке бумаги.Дверь приоткрылась. Скрытая темнотой фигура неспешно прошла мимо существа, подошла к окну и распахнула шторы. Солнечные лучи проникли в комнату. Существо приобрело очертания уже немолодого, но ещё нестарого мужчины. Словно ошпаренный, он вскочил со стула и стал пятиться к выходу.Дневной свет впустил в комнату бодрый на вид старичок. Он добродушно улыбался, гладя на произведённый своим явно неожиданным появлением эффект. Перепуганный до смерти мужчина упёрся спиной в стену, и теперь ошарашено ощупывал возникшую преграду. Старик вмиг посерьёзнел, мужчина замер. Несколько минут они просто стояли, глядя друг на друга. Первым заговорил мужчина.- Кто ты такой?- Эх Коля, Коля. Своего родного отца не узнал.- Ты не мой отец!- Что ещё за новости? – произнёс с нескрываемой грустью старик. – Была бы твоя мать жива, уж она-то тебе всыпала ремня за такое.- Ты не можешь быть моим отцом, так как он мёртв! Шутка не удалась. Ты выглядишь, как он. Даже костюм подобрал точно такой же, в котором я его похоронил. Только мертвецы не поднимаются из своих могил. Кто ты?Старик вновь попытался улыбнуться, на этот раз все мышцы на его лице постепенно приобрели выражение зловещего оскала. Глаза неестественно заблестели красными оттенками.- Что ты за демон? – почти заикаясь, промямлил Николай.- Демон? Если ты просишь, то для тебя я могу немного побыть демоном.Голова старика с треском развернулась на сто восемьдесят градусов, лицо не выражало ничего кроме злобы. Его тело забилось в конвульсиях. Было слышно, как рвались связки, трещали суставы, ломались кости. Конечности буквально вывернуло наизнанку. В получившемся монстре почти ничего не напоминало о человеке. Тварь, резво перебирая своими конечностями, как какое-то несуразное членистоногое, стала подползать к Николаю. Тот даже не пытался убежать. Обхватив голову руками, он весь сжался от страха, дожидаясь конца. Над левым ухом он почувствовалось тяжёлое дыхание.- Бу!Николай подпрыгнул от неожиданности. Страшный монстр исчез. Теперь перед ним стоял молодой парень. Кучерявые каштановые волосы, небольшой бугорок на переносице, клетчатая рубашка и тёмно-синие джинсы – паренёк был совершенно обыкновенным. Николай, наверное, впервые за последние лет двадцать своей жизни попытался перекреститься. Вышло у него это довольно криво. Паренёк рассмеялся.- Такое на нас не действует, - отдышавшись, сказал он. – Вы, смертные, такие забавные. Когда-то давно нас отождествляли с богами. Преподносили нам дары. Затем пришёл человек и сам назвался богом, а нас определил в собственный антипод. С тех пор именуют нас великим злом, что искушает праведников. А что творится в современной культуре? Одни пытаются нас романтизировать, другие превращают в несуразных страшилищ. Однако, признаюсь, что некоторые фильмы, посвящённые нам, выглядят довольно интересно, хоть и далеки от реальности.Парень опять рассмеялся.- Твои мысли сейчас очень сумбурные, но читаются довольно легко. Ты подумал, что за тобой спустился наш правитель? За твоей жалкой душонкой? Нет, я скорее с самых низов. Наша иерархия довольно запутана для людей и объяснение займёт много времени. Теперь ты думаешь о том, как именно ко мне можно обратиться. При этом ты боишься рассердить меня и мечтаешь убежать. Если хочешь как-нибудь именовать, то называй меня Посредником.Николай побледнел, словно мел. Голосовые связки отказывались ему подчиняться. Он изо всех сил старался заговорить, но вместо слов из его горла вырвались нечленораздельные звуки.- Это уже порядком надоело. Я мог бы и дальше читать твои мысли, но мне больше нравится общаться привычным способом. Хватит трястись! Мне запрещено причинять вред живым. Говори свободно.- Ты не убьёшь меня? – писклявым голосом протянул Николай.- Зачем мне это делать? Задай лучше тот вопрос, что сейчас крутится в твоей голове. Давай!- Почему ты здесь?Паренёк вызывающе улыбнулся.- Правильный вопрос. Мой ответ может вмиг разрешить возникшее недопонимание между нами. Действительно, почему же я решил зайти к тебе в гости?Паренёк отошёл от Николая. Не спеша прогулялся по комнате, задумчиво почёсывая подбородок. Остановился возле стола, взял несколько разбросанных листов бумаги. Николай тут же подскочил и попытался вырвать свои листки из его рук. Ему это не удалось, демон оказался ловчее. Зато страх и оцепенение полностью прошли. Исписанная бумага для Николая была важнее собственной жизни.- Положи на место! – в голосе Николая прозвучала жёсткость.Паренёк быстро пробежался по строчкам текста.- Думаешь, что такой посредственностью сумеешь хоть кого-нибудь заинтересовать? Смирись, твои тексты слишком скучны для рядового читателя.На последнем слове он небрежно кинул листы обратно в кучу к остальным.- Ты можешь это исправить?- Прости, что я должен исправить?- Верни мне прежние навыки. Сделай так, чтобы мои книги вновь будоражили кровь читателей, а критики восхваляли мой гений.- С чего ты решил, что я сделаю нечто подобное?- Ты назвал себя демоном, при этом не собираешься меня убивать. Также ты заявил, что тебе запрещено причинять вред живым. Тогда зачем ты вломился ко мне в квартиру? Ты хочешь заключить со мной сделку!Паренёк демонстративно отвёл взгляд в сторону. Николай попытался проследить, что именно заинтересовало демона, но ничего необычно не заметил. Николай хотел продолжить свои умозаключения, но запнулся от удивления. За мгновенье демон сумел раствориться в воздухе, комната была совершенно пуста.- Привидится такое! Срочно нужно немного поспать, а затем вновь за работу.Проговорил мысли вслух Николай. Он прилёг на диван и закрыл на минуту глаза.- Ты меня очень разочаровал, любимый,– раздался приятный на слух голос.Возле дивана стояла женщина с длинными русыми волосами. Николай неуверенно протянул к ней руку, но затем резко отдёрнул. Глубоко вздохнул.- Для чего ты это делаешь? Зачем терзаешь меня? Она бы никогда не вернулась ко мне.- Всё никак не могу понять: туп ли ты или умён? Мой обман разгадываешь без особых проблем, но просишь сделать такую глупость – помочь стать великим писателем. Что за низменное желание? Почему не хочешь исправить ошибки прошлого? Почему не жаждешь вернуть к жизни близких сердцу людей?- Так всё-таки ты здесь из-за сделки? Ты исполнишь мою просьбу?Женщина разразилась звонким смехом. Николай немного поёжился, нахлынувшие воспоминания не давали ему покоя.- С чего ты так решил? Допустим, я исполню твою корыстную просьбу, для меня это пара пустяков. Проблема только в оплате. Что ты готов отдать взамен?- Душу? – неуверенно ответил Николай.Женщина неодобрительно цокнула, показывая всем своим видом, что очень сильно недовольна его ответом.- Понимаешь, сделка должна быть равноценной, а ты предлагаешь мне то, что уже давно является моей собственностью. За свою короткую жизнь ты совершил столько нехороших дел, что твоя душа давно обесценилась. Вижу, что до тебя никак не дойдёт столь простая истина. Тогда давай я продемонстрирую наихудший из твоих проступков.- Стой!С яростным воплем Николай накинулся на женщину, но ухватил лишь пустоту. Не удержал равновесие и распластался на паркете. С усилием приподнялся на колени. Перед ним уже стояла девочка лет одиннадцати в платье с цветочками. Слёзы покатились по щекам Николая.- Папа, почему ты убил меня?- Нет! Это ложь! – всхлипывая, едва слышно повторял Николай.- Я не хотела тогда купаться на речке. Я говорила тебе, что боюсь воды. Сильно-сильно боюсь. Ты смеялся надо мной. Сказал, что всё это глупости и нужно уметь плавать в моём возрасте. Мы отплыли от берега, и ты забрал надувной матрас. Я рядом, плыви к папочке – звал ты. Я начала тонуть, но ты до последнего не пытался мне помочь. Затем я ушла под воду и больше не смогла вынырнуть, только тогда ты спохватился. Поплыл ко мне, но было поздно. Сильное подводное течение почти моментально унесло меня.- Замолчи! – взмолился Николай.- Пап, мне холодно. Я замёрзла лежать на дне.- Прекрати говорить её голосом! Оставь меня в покое, демон! Ты пришёл мучить меня, но у тебя ничего не выйдет. Я исправлюсь, начну жизнь с чистого листка. Каждый имеет право на второй шанс.- Не исправишься! – игриво ответила девочка. – Идём со мной, папочка. Я приготовила для тебя небольшой сюрприз.Девочка вприпрыжку выбежала из комнаты.- Скорее! – донёсся нежный голосок из коридора. – Я жду тебя.Николай, пошатываясь, встал на ноги. Неуверенным шагом он направился вслед за девочкой.- Сюда.Николай прошёл тёмный коридор. Резко остановился возле распахнутой двери, ведущей на кухню. В его глазах отразился неимоверный ужас. Его мозг отказывался воспринимать увиденное. Нет, на кухне девочки не оказалось. Взгляд Николая был прикован к другому. Возле перевёрнутой табуретки лежало тело мужчины. Бледная кожа уже успела покрыться тёмными пятнами. Одной рукой мертвец сжимал недокуренную сигарету, а другой держался за грудь. Николай медленно подошёл к трупу, наклонился и попытался дотронуться до лица умершего. Пальцы коснулись холодной плоти.- Жил на свете некий Николай Алексеевич, - раздался откуда-то сзади знакомый голос паренька.- Окружающие видели в нём редкостную мразь, многие искренни ненавидели. Но был у него один талант, который признавали все – писательское мастерство. Николай Алексеевич умудрился жениться, завести ребёнка. Книги приносили ему неплохой доход. Всё было замечательно, но три года назад при загадочных обстоятельствах погибла его дочь. Николай Алексеевич скрыл правду. Он утверждал, что Алёна сама полезла в воду, когда он отошёл к машине за вещами. Жена знала, что в смерти ребёнка напрямую виноват её муж, но никому ничего не рассказала. Одним летним вечером она молча собрала свои вещи и навсегда покинула Николая Алексеевича. После всего произошедшего Николай Алексеевич погрузился с головой в работу. Правда, писать как прежде у него больше не получалось. Издательства начали разрывать с ним контракты. Николай Алексеевич пристрастился к алкоголю. Его и без того не слишком крепкое здоровье пошатнулось. Два дня назад его сердце остановилось прямо за завтраком.Чья-то рука легла на плечо Николая и сжалась не человечески крепкой хваткой.- Боюсь, что твоя история на этом заканчивается!Автор: misterbatman.

Ключевые слова: Человекоподобное существо демон монстр великое зло Посредник сделка смерть

Другие, подобные истории: