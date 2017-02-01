Кладовка в квартире

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:29

Сидоджи Обыкновенный Просмотров: 38 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:29 by

Было это две недели назад, когда мы с девушкой вернулись из кино довольно-таки поздно. Зашли, попили чай, покурили и улеглись спать. А сплю я на левой стороне кровати, то есть мое лицо находится прямо напротив двери в кладовку. Ага, обычная хрущевская кладовка, там обычно хранят всякую ненужную хрень в течение многих лет, чтобы потом выбросить во время генеральной уборки. Я пару раз видел, как моя девушка роется в ней в поисках своих шмоток, и даже один раз во время уборки заходил туда, чтобы закинуть пакеты с книгами. Обычная кладовка, заваленная хламом. Но вернемся к инциденту.Помню, я тогда долго не мог уснуть, не спалось. Все какие-то мысли по голове гонял, моя тян (так я называл свою девушку) спокойненько посапывала под боком. Но время было позднее, и я мало-помалу начал дремать. Не знаю, сколько времени прошло, но я проснулся от каких-то шорохов со стороны двери. Я поначалу подумал, что это кошка шебуршится. Открыл глаза и начал вглядываться в темноту. Посмотрел на дверь, по сторонам. Кошки нигде не было, как будто спряталась куда-то. И тут началось...Я услышал легкое постукивание с другой стороны двери, как будто кто-то перебирает по ней подушечками пальцев в поисках дверной ручки. Как я тогда охренел. Я почувствовал, как у меня все сжимается внутри. Но внезапно звуки стихли. Я начал разглядывать дверь сквозь темноту, поначалу ничего не заметил, но когда я опустил взгляд, меня всего передернуло несколько раз, я не сразу смог прийти в чувство, чтобы понять, что это было, но все же пришел. Внизу из щели между дверью и полом торчали пальцы и аккуратно ощупывали дверь снаружи. Я замер, боясь сделать лишний вдох. Это были обычные человеческие пальцы, по крайней мере, так мне показалось, такое ощущение, что кто-то просунул руку под дверь, чтобы ощупать ее.Я собрался с силами и едва слышно спросил: «Кто там?», и тут рука вдруг скрылась в проеме, но не прошло и пары секунд, как она появилась снова, но на этот раз начала ощупывать пол. Меня начало тошнить от страха, внутри все застыло. Рука снова исчезла, и тут случилось то, чего я боялся больше всего, - оно начало осторожно толкать дверь изнутри. Господи, спасибо моей тян за привычку запирать кладовку на шпингалет. Я не выдержал, вскочил с кровати и включил свет. Дверь не двигалась, и было тихо. Я растормошил свою тян и сказал, что мы сейчас идем ко мне домой. Меня не переставало трясти. Я ей так и не рассказал, что произошло на самом деле, сослался на то, что меня задолбала ее кошка, которая метит каждый угол.На следующий день надо было вернуться в квартиру и заглянуть в кладовку. Блин, мне бы легче было заставить себя прыгнуть с крыши, чем вернуться туда. Но я заставил. Пришел с утра, бабуля уже не спала, я поздоровался, разулся. Она напоила меня чаем и ушла к себе в комнату заниматься какими-то своими делами. Я не решился сразу идти в кладовку, решил посмотреть, как обстоят дела в ее комнате.Зашел к ней под предлогом пообщаться, спросить, как дела, как здоровье. Пока она говорила, косился на шкаф, который закрывает вторую дверь в кладовку. Здоровенный тяжелый совковый шкаф. Не думаю, что она смогла бы его сдвинуть. Я поинтересовался, почему эта дверь заставлена шкафом, но каково было мое удивление, когда она сказала, что там нет никакой двери, потому что ее муж много лет назад зацементировал ее. И правда, я вспомнил, почему я считал, что в кладовку должны быть две двери, до 12 лет я жил в точно такой же хрущевке, за исключением того, что у нас был чуть более длинный коридор и в кладовку было 2 двери. Около той, что находится в маленькой комнате, стояла моя кровать, а сама дверь была завешена ковром. Но в этой квартире дверь в бабкиной комнате была тупо запилена. Значит, единственным входом в нее была дверь, напротив которой я спал.Допив чай, я собрался с мыслями и решил туда заглянуть. Сначала подошел к двери и осмотрел ее. Обычная дверь, никаких следов слизи, когтей и прочей фигни. Я протянул руку и отпер шпингалет, и сразу после этого резко распахнул дверь и отпрыгнул назад. Ничего не вылезло, не выпрыгнуло. В кладовке ничего особенного не было. Обычный хлам, типа пакетов с книгами, разбросанные шмотки и прочего. Единственным доказательством того, что мне все это не приснилось, были едва заметные грязные отпечатки на уровне дверной ручки и в самом низу двери, там, где просовывалась рука. Закрыв кладовку, решил поинтересоваться у бабули, кто жил в этой квартире раньше. Однако она сказала, что въехала сюда сразу после того, как дом был достроен. То есть никто тут до нее не жил. Про деда я знал, он не вешался в кладовке, а умер на лестничной клетке от сердечного приступа. Так что это было не привидение. Что это была за неведомая фигня, я не знаю.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Кладовка рука грязь девушка хрущевка бабушка

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