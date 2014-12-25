Плата за красоту

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 21:06

Причина: Изменён раздел.

Сидоджи Обыкновенный Просмотров: 475 Комментарии: 13 +4 Сегодня, 18:02 by

Эту страшную историю мне рассказала одна женщина, сидевшая рядом со мной в электропоезде. Дорога была долгая, ехать пришлось не менее шести часов.Возле меня сидела одна старушка, где-то лет семидесяти, а на против нас - красивая молоденькая девушка, которая ехала вместе со своей милой, но немного капризной дочерью, девочке было шесть лет. Ребенок был таким непослушным, беспрерывно бегал по всему вагону, поднимал шум, кричал и плакал, а молодой матери приходилось бегать за девочкой и стараться ее успокоить. Однако ничего не получалось и весь этот детский шум продолжался до того момента, покуда добрая старушка не посадила маленькую хулиганку к себе на колени. Пожилая женщина нашла в своей большой сумке книжку с красивыми цветными картинками и дала посмотреть девочке. Мать сильно удивилась, когда ее малышка взяла в руки книжку и мгновенно затихла, на ее лице появилась улыбка. Маме сразу стало легче, после того как ее дочь успокоилась и перестала реветь. Молодую девушку звали Екатерина, она даже не знала, как отблагодарить добродушную старушку за такую хорошую помощь. Бабушка сразу заулыбалась и сказала, что эту чудесную книжку везет любимой внученьке, и тут неожиданно старушка заплакала. Мы с Екатериной сразу начали ее успокаивать. И тут пожилая женщина решила нам поведать такую мрачную историю. С её слов.Эту историю я не хочу рассказывать своим взрослым детям и родственникам, мне проще будет поделиться ею с незнакомыми людьми. Все это случилось очень давно, в молодости, после того как я родила девочку, которую назвала Машенькой. С самого начала мой ребенок был сильно некрасивый, лицо у него было какое-то бледное, конопатое, ноги длинные, а тело худое. Мой супруг, когда посмотрел на этого ребенка, чуть в обморок не упал, скривил губы и сказал: "Это что за страшилище, в кого девочка такая уродливая пошла?"С самого детства Машенька была слабой, худенькой и болезненной девочкой. Вставать на ноги и ходить начала очень поздно, потому что у нее было мало сил. Все детство Машеньку приходилось водить по врачам. Муж сначала предлагал отказаться от уродливого ребенка, а потом не выдержал всего этого ужаса, собрал свои вещи и бросил меня с маленькой дочкой на произвол судьбы.Во многих учебных заведениях мы получали отказ, но в одну школу все же забрали Машу, ей тогда было девять лет. Класс сразу не воспринял ребенка, дети стали бить, издеваться над бедной девочкой, обзывать ее уродиной, страшилкой, худым ходячим кошмаром, Бабой Ягой. Бывало такое, что моя дочь приходила вся в синяках и ушибах.Все эти кошмарные дни с Машей продолжались аж до ее восемнадцатилетия. До того дня, когда Маша впервые в жизни безумно влюбилась. Эти любовные отношения были ничтожные и безответные, которые принесли моей девочке не много любви, а кучу проблем, мучений и страданий, похоже, ее просто использовали, а потом насмехались над ней. Я все думала, что Маше все же удастся исправить свою уродливость с годами, однако этого не произошло.И вот этот первый молодой человек, первая безумная любовь. Моя девочка постоянно мучилась, вся была на нервах, испытывала страдания и переживания, больше всего начинала переживать за свои дефекты - некрасивый внешний вид. А молодому парню было все равно, ему было наплевать. И только когда Маша все же решилась ему открыться, парень неожиданно впал в ярость, разозлился не на шутку, стал материться, посылать ее куда подальше и обзывать худющим уродливым страшилищем.Девушка расплакалась, впала в сильную депрессию и решила наложить на себя руки, поскольку жизнь над ней поиздевалась достаточно, ей попросту не хотелось жить и терпеть всего этого издевательства. В аптеке Маша купила какие-то таблетки и проглотила всю упаковку, люди в белых халатах долго боролись за жизнь моей дочери, им едва удалось вытащить девушку из мира мертвых и привести ее в сознание. В лечебном учреждении я сидела возле своей умирающей Машеньки и не могла сообразить, как помочь своей дочери, чтобы такого больше не повторилось. Я долгое время не спала, а когда все же уснула, мне приснился довольно странный сон.Начался этот сон с того, что шла я по темной чаще леса, было очень холодно и страшно, я промерзала до костей, меня окружали большие толстые и темные деревья. Мне удалось найти небольшую поляну. Я увидела высокое упавшее дерево, на котором сидел ужасающий монстр, настолько страшный и мерзкий, что и глаза не хотелось открывать, дабы не смотреть на это ужасающее чудище. Оно злобно посмотрело на меня и прошептало: "У тебя родилась уродливая дочь? Женщина, хочешь, чтобы твоя страшненькая девочка обрела невиданную красоту? Я могу помочь твоей уродливой дочери. Только тебе, женщина, придется расплатиться со мной ужасным за отданную красоту. То, что мне будет нужно, ты узнаешь позже, и все страдания твоей девочки исчезнут, и она будет счастлива. Женщина, ты готова заключить со мной сделку?" Мне было плохо, я только хотела, чтобы у моего любимого ребенка была нормальная жизнь, мне в таком ужасном состоянии ничего не оставалось, как согласиться с этим монстрообразным существом.И только дрожащим голосом я промолвила "Да", как сразу же проснулась, как будто вышла из астрала. После того как я согласилась с монстром, моей доченьке стало намного лучше, девушка начала стремительно выздоравливать, стала поправляться. Жизнь свою начала с чистого листа. Я очень удивилась, когда заметила, что Маша с каждым днем начинает меняться и хорошеть. Волосы у моей доченьки стали намного темнее, чудесного каштанового оттенка, лицо изменило свою форму и цвет, стало красивое, а фигура значительно похорошела. Прошло лишь шесть месяцев, моя дочь изменилась настолько, что все парни бегали за ней, называли ее не уродливой страшилкой, а сексапильной красоткой. Маша была рада, улыбалась, что наконец-то ее мучения закончились. Кавалеров была куча, даже многие предлагали выйти замуж.Прошла пару месяцев, красавица Маша выбрала себе хорошего молодого человека, который предложил ей руку и сердце, отгуляли роскошную свадьбу и начали жить в моей квартире. В скором времени Маша забеременела. Мы не могли дождаться того прекрасного дня, когда появится этот милый ребенок. Когда моя дочь находилась на восьмом месяце беременности, приснился мне сон.Снова тот же лес, та же мрачная поляна и страшное чудище, сидящее на том же дереве. Оно мне сказало: "Пора уже расплачиваться. Скоро я тебе расскажу как". А через некоторое время у Маши начались преждевременные роды. Она родила очень слабую девочку, которая спустя трое суток умерла. Моей дочери от всех этих переживаний стало плохо, и она потеряла сознание.Прошло больше года после потери ребенка, моя дочь снова забеременела, с ней произошел тот же ужасный случай на восьмом месяце беременности. Родилась слабенькая, худощавая девочка, врачи делали все возможное, однако жизнь маленькому ребенку спасти не удалось, через три дня он умер. Маша находилась в ужасном состоянии, вся побледнела от очередного горя. Ни одному врачу не удалось найти причину смерти девочки. Моя бедняжка родила пятерых таких детей, которые, прожив три дня, уходили из жизни. От горя она потеряла все свои красивые черты лица и хорошую фигуру. Внешний вид Маши стал прежним, таким, как и раньше. Однако хорошо, хоть любящего мужа не потеряла, он успокаивал и поддерживал ее, как мог. Больше Маша не хотела заводить детей, но когда узнала о своей очередной беременности, растерялась и не понимала, что происходит. С большим ужасом дожидалась восьмого месяца.Наступил восьмой месяц, я увидела еще один сон. Лес полон высоких деревьев, круглая поляна и ужасный монстр, стоявший на дереве, который сказал мне: "Все, пожалуй, хватит, насытился я уже. Наелся аж до не хочу, спасибо тебе, женщина. Будем считать, что мы в расчете". Он спросил под конец: "Налюбовались божественной красотой? Пойду искать другую девушку".Когда я проснулась, меня охватил страх, и вдруг я поняла, что все умершие девочки стали расплатой за необычайную красоту моей дочки. Я стала молиться, чтобы Бог помог моей Машеньке родить здорового шестого ребеночка.На девятом месяце у моей дочери родилась чудесная милая девочка. Малышка была очень красивая и не ушла из жизни как тогда, большое спасибо Богу, ребенок жив и до сего времени.Однако это еще не конец, опять приснилось мне недавно, та же мрачная местность и тот ненасытный монстр. "Я очень голодный, - говорит страшный монстр, - сильно хочется кушать. Прекрасную внучку родила твоя дочь? Чем будешь расплачиваться?" Вот уже четвертый месяц меня беспокоит этот сон, как вспомню его, мурашки бегут по коже, мне страшно, я не знаю, что делать. А сейчас я еду к своей любимой внучке...Мы с Катей застыли в ужасе и даже не знали, что сказать бедной старушке. Жуть, как страшно стало от этой истории. Осталось лишь верить, что все у пожилой женщины закончилось хорошо и рассказанная ею история обрела счастливый конец.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Страх красота дети внуки уродство ужас

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