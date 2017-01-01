В тайне от мира. Главы 6-7

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:14

Андрей Гневуш Просмотров: 17 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:14 by

... Я сидел дома на кухне. Вдруг я вспомнил о камере, которая так и жаждала найти что-нибудь, лишь бы были довольны люди по ту сторону. Не вызывая подозрений, я подошёл с краю к камере (так, чтобы я не попадал в поле зрения) со стаканом в руке, всё-таки рядом стоял чайник. Набрав воды, я вылил воды на камеру, и она отключилась. Мне это доставило немного радости. И пока настроение было хорошее, я решил пойти к Еве, посмотреть, как там она. И пошёл напрямую, через лес, который был мне достаточно знаком, чтобы не заблудиться.Когда я пришел, то увидел 3037 возле дома. Он просто стоял и смотрел на дом, ни разу не отведя свою камеру, возле стёкол. Постояв так пару минут позади него, я решил не издеваться над ним, а взять и поговорить:– Ждешь кого-то?– Нет. Твой приход очень к стати. Амаяда зашла проведать Еву, но та удерживает её в плену и не собирается останавливать это занятие.– Да блин... Я сейчас... – удрученным голосом пробормотал я. - Сколько можно?– Помогите! – кричала Амаяда. – У неё нож!Я обошёл дом, залез через окно (де-жавю) и увидел, как Ева угрожает Амаяде ножом.– Что за?.. – испуганным тоном я вскрикнул.– Вывези меня, срочно… или твоей подруге не жить.– Не делай глупостей!– Я же говорила, – сказала Амаяда, – я ещё пожалею, что исцелила её.– Исцелила? – слегка удивилась Ева. – Что?Амаяда в этот же момент исчезла, а я подошел к Еве:– Что ты делаешь? Мы помочь хотим...– Я... Я... Я не знаю. Просто это всё так неожиданно, хоть мне уже 200 лет. Увидеть инопланетянина и демона – это уже перебор...– 200 лет? Когда же ты родилась?– В 1648 год.– Так это же получается, почти 400 лет!– Да, но меня заперли в крио-заморозку 1821 года, а первый раз разморозили 10 лет назад, рассказали о технологиях... Они начали ставить эксперименты! И так как я сирота, всем было одинаково на меня. Но мой биологический возраст 17 лет, и, как сказали учёные, 18 мне будет только через 800 лет...– Ого... Но нас ты можешь не бояться. Когда я вернулся в бункер, увидел, что ты лежишь без сознания, и отнёс тебя к себе домой. Амаяда исцелила тебя, у тебя была слишком серьезная кровопотеря, ну, а дальше ты помнишь.– Я и не думала… спасибо.– Не за что, – улыбнулся я. – Не бойся нас, мы же помочь хотим.Я пошёл домой. Опять деревья. И дома меня жала Амаяда.– О! Какой сюрприз!– Да, я же говорила, что зря это было. Она вообще психанутая какая-то. Я к ней больше не пойду.– Да что ты? Она же напуганная была, но теперь все нормально.– Андрей! Лучше меня не зли, я, когда злая, всё снесу. Помни это!– Я и не злю… Слушай… Я получил по голове от неё… а тебе она всего лишь угрожала… Так что это я должен психовать… Но, как видишь, я спокоен, так что и ты успокойся.Амаяда очень злая ушла. Через несколько минут мне стало скучно, и я решил прогуляться. И как только я вышел, я увидел мужской силуэт. Это был тот же солдат, я пошел ему навстречу.– Извини... Насчет Анны...– Скажи спасибо, что твоя смерть не принесёт мне удовольствия.– Мал ещё старшим угрожать, – серьезным тоном сказал солдат, – но я не издеваться над тобой пришёл.– Тогда скажи спасибо, что я сам сейчас... – я немного успокоился. – Ладно, говори, почему пришел?– За вами ведется наблюдение.– Да, я знаю, я сломал камеру.– Тогда тебе лучше уйти, скоро придут учёные и солдаты. Уйди куда-то, можешь даже недалеко. Они тебя не найдут, подумают, что ты по Ж/Д уехал.– Ну, за это спасибо, но это не значит, что я тебя прощаю!– Знаю.Солдат пошёл. Я побежал домой, взял самые ценные вещи и пошел к поселку 3037...– Дамы и господа! – возгласил самый старый учёный. – У нас есть проблема с Экспериментом 0.– Что? – спросил учёный лет 30. – Как вы могли её упустить?– Успокойтесь... Доктор Китс. Мы послали отряд для разведки. Ещё к нам поступила информация, что Объект 2889 мертва, и что у неё имелось некое устройство, которое позволяло перемещаться между нашим миром... И адом.Все 10 людей негативно воскликнули:– Это невозможно! Ад – это просто библейская чушь!– Нет ничего невозможного! Не забывайте: наша цель сделать так, чтобы для других людей это было невозможно. Мы сохраняем все эти невозможности!Внезапно постучали в дверь.– Это закрытое собрание, уходите!– Доктор 03, – сказал сержант, – это новости насчет Евы.– Да, я вас слушаю.– Обследование ничего не нашло, видимо, они успели убежать.– Вот блин... – слегка задумался учёный. – Видимо, среди нас завелась крыса и предупредила их. Обследовать всю военную часть.– Есть сэр.Сержант ушел.... Я занял самый крайний дом, обустроился, сделал его более пригодным для жилья, всё-таки здесь давно никто не жил. Закрыв шторы, я решил понаблюдать за старым домом в "Ниверфалле". Я вышел из дома и начал смотреть по сторонам. Долго не пришлось смотреть. Слева от меня находился холм, усаженный высокими деревьями. Я быстрым шагом отправился туда с большим любопытством: что же произошло с моим домом? Место было просто отличное: деревья защищали меня от чужого взгляда, холм давал мне отличный обзор: мне было видно половину посёлка. И, видимо, что я съехал вовремя.Приехало несколько машин, со знакомой мне эмблемой. Оттуда вышло несколько солдат, и они окружили дом. После, небольшая группа (3 человека) выбили дверь и вошли внутрь. Через несколько минут вышли разочарованные. Как только они подбежали к своим БМП, приехали другие машины, уже с другой эмблемой (Ромб с 4 звёздами, и крыльями). Из них вышло несколько солдат в шлемах. Выглядели они немного странно: целый... Скафандр. На спине закреплено неизвестное оружие, сам же костюм был окрашен в тёмно-голубой цвет. Позже вышла командир (это была девушка без шлема), и они начали что-то говорить. Я не слышал, о чём они говорили, но это точно был спор о чём то. Вдруг Командирша подняла пистолет и застрелила того, с кем разговаривала, затем жестом приказала своим занять позиции. Они (бело-голубые) оказались под шквальным огнём. Вдруг посреди боя командирша положила автомат (который она взяла из-за спины), поднял руки и сделал что-то вроде... Заклинания. Её руки вдруг охватились огнём, который всё увеличивался, и она пустила эту "волну" на врагов. Волна была настолько сильная, что оттолкнула БМП, а от солдат оставила лишь обуглившиеся скелеты. Она сделала жест, и все солдаты начали обыскивать трупов (хотя что там можно было найти, я не знал). Сделав шаг назад, я случайно споткнулся о ветку, которая так и торчала из земли и ждала, пока кто-то об неё запнётся. Когда я встал, то увидел, что командирша смотрит прямо на меня. Не в мою сторону, а прямо на меня.– Да она не человек. Как она могла услышать? – вполголоса сказал я, ведь она была в метрах 500 от меня.Командирша приказала своим ждать и пошла ко мне. Я понял, что меня нашли, и начал бежать. Я решил, что в посёлок 3037 лучше не бежать.– Деревья, деревья... Когда же они закончатся.Как только я это сказал, то услышал рев собак. За мной бежали... Знаете, когда за вами гонятся собаки, вам и так страшно... Но когда эти собаки из чистого огня, это очень страшно. Я выжал из себя максимум, но тут одна собака набросилась на меня и... исчезла. "Что за..."– Ага, попался! – услышал я женский голос.После этого у меня внутри все зажгло... Было чувство, что мне внутрь запихнули звезду. Я просто упал и понял, что не могу двигаться. Она медленно подошла ко мне и ногой развернула. Теперь я видел её лицо. Самое обычное, как в большей части девушек, ничем не примечательное, почти... что-то в нём было не так.– Пришел час твоей смерти, павший.И она направила в мою сторону пистолет... Вот он, конец. Хотя почему она назвала меня "павшим", я не понял. Я закрыл глаза, ведь выстрел в голову не исцелишь.Выстрел! Я уже мысленно попрощался со всеми, но потом понял, что стреляли не в меня. Открыв глаза, я увидел, что она лежала возле дерева и пробовала встать ещё раз, но тут в неё стрельнул какой-то луч, она отлетела на несколько метров и потеряла сознание. Я понемногу приходил в себя и уже мог управлять шеей и пальцами. Повернув голову, я увидел 3037.– Ты можешь передвигаться? Заходи внутрь.Я кое-как дополз и залез в его отсек. Там было всего 2 сиденья. Одна слева и одна справа. Он поехал.– Ты жив, человек?– Да... Спасибо! – кое-как выдавил я. – Но как ты... Узнал, что я там?– Я наблюдал за тобой. Твоя важность намного выше, чем ты представляешь.– Да почему?– Я не в праве говорить это...Мы приехали, и когда я вышел, то 3037 сказал мне:– Приди ко мне ночью, я должен тебе кое-что показать.– Ты не представляешь, как это звучит... хе-хе…3037 уехал, и я увидел, как Амаяда и Ева вдалеке ходят и о чём-то болтают. Я пополз в дом, чтоб немного полежать.

Ключевые слова: Огонь страх собаки погоня спасение ученый приказ авторская история

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