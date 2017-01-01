Втайне от мира. Глава 2. Случайное столкновение

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:26

Причина: Изменён раздел.

Андрей Гневуш Просмотров: 2 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:26 by

"Мы всегда можем сделать ошибку, которая изменит всю жизнь".... Я зашел в дом. Анна, видимо, искала меня по дому уже:- О! Я тебя ищу! Я еду приготовила, – улыбнулась она, - будешь?- Да, я и вправду немного голоден… Но мне пока не до еды.- То… не будешь?- Пока нет… я…- Оу… ладно.- Извини, но я хочу просто узнать обо всём… И, кстати, я видел посёлок, там дальше, в лесу. В кратере. Ты что-то знаешь о нём?- В лесу ? Нет, там вроде только деревья да и охотничий домик… Я как-то давно ходила туда.- Там нет ни одной живой души… мёртво.- И ты туда хочешь пойти?- Конечно, может, и так что-то полезное найду. А ты со мной?- Нет, спасибо… Мне и моей жизни тут хватает, так что я тут останусь.На этот раз посёлке было что-то не так, но я никак не мог понять, что именно... Точно! Дома были открыты, и "ворота" слегка приоткрыты на несколько сантиметров, но в воротах до сих пор был слышен рёв. Я понял, ворота лишь отпугивают тех, кто хочет зайти, и на самом деле рев исходил из самих ворот.Я кое-как пролез, там был широкий тоннель с однополосной асфальтовой дорогой. «Странно» - в голос сказал я, двинулся во тьму... Все глубже и глубже, пока не наткнулся на гаражные двери, над которыми горела лампа. Тут я услышал, как машина едет сюда, я быстро спрятался в тень, где меня не видно.Это был БТР. В жизни я видел похожую машину: 6 колёс, приспущенный нос, футуристический дизайн, маленькие окошки для водителей -напоминает концепт «Тауруса», только без турбин сзади и подвеской выше. Я думал, водитель меня не заметил, он не мог меня заметить. Но, увы... Он остановился возле меня, и я услышал голос, он больше напоминал голос мужчины лет 20, пропущенный через фильтр так, что получался электронный.- Человек, назовись.- А...А...Андрей, а кто ты?- Мое имя... - как будто задумался, - 3037.- 3037?- Искусственный Интеллект.- ИИ... тогда… если можно спросить, какая твоя цель?- Её нет, -таким же электронным голосом сказал он.- Разве не у каждого компьютера она есть?- Я был создан для цели, которую "перерос", теперь я свободен.- Свободен? Тогда что ты делаешь на Земле?- Выживаю.- Выживаешь… Значит, есть те, кто охотятся за тобой…- Возможно. Но на этой планете никто не знает обо мне... почти.- Планете? Значит, твои создатели?- Именно - создатели.- Ты ведь не убить нас пришел?- Нет. Убийство существ не входит в мои планы.- А… я… Ведь…. Ты сотрёшь мне память, или типа того? Из-за того, что я как бы раскрыл твоё… Логово, если можно так сказать.- Нет, если будешь молчать.- Тогда я, пожалуй, уйду, пока ты не передумал…Когда я вышел из пещеры, не удивился, - все так же пусто, никого нет, и пошел домой. Подойдя к дому, я испугался: одно окно было открыто, как и дверь… нараспашку. И из жизни с Анной я понял одно – никаких сквозняков. Я побежал в дом.Странно, но в доме было темно, несмотря на то, что день был солнечный. Я уже поднимался по ступенькам к комнате Анне, как вдруг услышал плач.- Анна! Что случилось?!Я вломился в дверь, и увидел... Анну, но во тьме, точнее, свет с окна падал так, что я видел только лицо и её перед. Остальная часть комнаты была усеяна мраком, она слегка наклонилась. И я увидел крылья... демонские. Они были будто одно целое с самой Анной. Она увидела меня и плачущим голосом сказала:- Андрей?! Тебе лучше уйти!- Я не понимаю… Зачем?- Пожалуйста, - уже прям заплаканная, сказала она, - я хочу тебя забыть.- Но...Почему?- Ты знаешь. Иди вон!- Но...Я все же ушел, опечаленный и озадаченный. «Почему она меня выгоняет? Почему она такая злая?» - ну, никак не мог понять я этого. Заняв один из домов, я начал думать. Всю ночь я провел в размышлениях. Я не спал, и так несколько дней, Анна даже не выходила на улицу.Я решил кое-что проверить и незаметно пробрался в дом. Когда она вышла, я незаметно взял её дневник, пошел в свой дом (недалеко от дома Анны) и начал читать от момента, когда я ушел. Читаю: "Когда Андрей ушел, я поела, сварила картошку. И вправду, на этот раз получилось вкусно, жалко, что Андрей отказался. После этого я услышала шорох в своей комнате, я вошла и ужаснулась. Там был демон, он спокойно сидел и как только увидел меня, сказал:- Аннушка, привет, ты, наверное, не помнишь...- О нет… - с ужасом отошла я, - не может быть…- Узнаёшь меня?- Ты… пришел… опять?Я быстро встала и начала бежать в ужасе, даже дверь не закрыв. Он стоял уже на улице напротив меня… Взяв осколок забора, я воткнула его ему в шею… Он умер, но не со страхом, на лице было выражение, будто его предали. После этого я потеряла сознание. Мне снился сон, в нем не было ничего, только я и этот демон.- За что? - прям виновато спросил он. - Что я тебе сделал? Я же... Просто проведать тебя пришел, хотел посмотреть, как ты там... А ты так, -он пустил несколько слёз, - ладно... По законам, перед смертью я должен вознаградить того, кто меня убил, я дам тебе крылья для свободы, но из-за того, что битва была нечестная, я прокляну тебя, увидишь как...- Я знаю только одного, как ты… И он мучил меня на протяжении всей жизни.- Анна! Я помогал тебе, когда еще твои родители были живы!- Я не помню ни тебя, ни куда они делись.- Их убил Андрей, и теперь он идет за тобой. Думаешь, как он узнал, куда идти? Думаешь, почему он такой смелый?- Нет! Ты врёшь! Он не мог этого сделать, это было несколько лет назад… Он не мог этого сделать!- Ты действительно так думаешь? В жизни, в которой тебя все ненавидят, появляется человек, чуждый другим людям… И не чуждый тебе… Думаешь, такое возможно?- Я не… знаю…- Подумай над этим… А моё время истекло…Я проснулась... Странное чувство, мне до сих пор страшно... Одежда будто приросла ко мне, я её чувствовала, как свою кожу, и не могла снять, а если надевала другую, то все невыносимо чесалось. И, конечно же, крылья, демонские... Я села на пол во тьме, там мне было приятно. Вдруг я вспомнила, что он говорил мне насчет Андрея. Нет! Это ложь! Я заплакала. Как вдруг пришел Андрей. Сразу после убийства демона… Может, он знал, что я сделала… И под уходом в несуществующую деревню просто наблюдал за мной… Значит, демон сказал правду. Я выгнала Андрея...P.S. Почему я называю его Андрей, ведь его не так зовут, верно? Он просто соглашается. Интересно, а он обижался за это?" Конец. И для меня это был конец, меня охватило ошеломление. Вдруг я услышал крики Анны:- Выходи! Вор, убийца! Я отомщу за родителей!Я знал: выходить напрямую было бы тупо, я взял дневник и рискнул. Я нажал на кнопку прибора в ад и... ничего. Еще раз - ничего, нехватка энергии, судя по мигающей шкале.- Блин, блин! - я бежал в сторону леса, Анна заметила меня и начала бежать за мной."Думай, Андрей, что делать, - говорил я сам себе. - Точно! 3037 мне поможет! Если не убьет".Я бежал, выжимал все. Но Анна была быстрее, я даже видел её лицо, разъярённое, как будто я её враг номер один... Хотя так и было. Еще она немного помогала себе своими крыльями, не знаю, как это у неё получалось, но у неё получалось.- Давай, еще немножко...И да! Я вошел в лес. Ей было очень сложно проходить между деревьев со своими крыльями. Отстал. Поселок, пещера. Как только я зашел, появилась Анна, она, видимо, не заметила меня и начала обыскивать дома. Я бежал вглубь.- Андрей? Слушаю тебя.- Мне нужно, - я вытащил "телепортатор", - зарядить это.- Хммм... "Аяда-IX"... - у него открылся небольшой люк, - поставь его сюда.Я поставил, люк закрылся. Через 5 секунд он открылся, и я достал теплый "телепортатор".- Спасибо.После этого я убежал. И как только я начал выбегать, то столкнулся с Анной. Так получилось, что прибор выпал, но активировался. Опять пустота, опять мысли… Ничего физического. Но уже нет пути назад, я в аду навсегда. Дьявол смотрел на меня со злым лицом:- Человек! Ты нарушил границы! ОГОНЬ!!!Я услышал выстрел и почувствовал боль в спине. После этого я начал терять сознание. Вот так я никогда не хотел умереть....

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