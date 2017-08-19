В тайне от глава 5 "852. Возвращение"

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 14:11

Андрей Гневуш Просмотров: 39 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 14:11 by

... Я попросил 3037, чтобы он похоронил Анну. Мне кажется, она бы хотела этого. Нас было немного: я, Амаяда и 3037. Похороны прошли тихо и быстро, после этого я пошел в дом. В нём царила тишина, покой и мрак. Я пособирал все её картины и положил в ящик, одну поставил у кровати. Потом просто лег на кровать и смотрел вверх. Несколько дней я так жил, один. Хоть иногда Демонесса заходила ко мне, это было редко. И вдруг я вспомнил о бункере, и отправился ко входу (где нас встретили солдаты в прошлый раз). Было пусто. Странно, ведь это место должно охраняется, я двинулся внутрь, все так же было темно. Видимо, такая же система, как тот раз. Включать свет я не рисковал, поэтому прихватил с собой фонарик, сказать честно, мне было страшно, там не было даже крыс, и это давило на мой разум.Вдруг я увидел двери, за которыми горел свет, на дверях была надпись "зона С, требуется допуск уровня"5", они были приоткрыты. Я вошел. И то, что увидел, было похоже на очень большой коридор, и по сторонам были расставлены стеклянные клетки (достаточно большие). Большинство из них были пустые, и некоторые разбиты. Я шел вторую минуту, как увидел в одной из клеток человека, я подошел и постукал по стеклу, человек яростно набросился на меня, но стекло пробить он не мог. Я прочитал листик, что лежал перед клеткой.На нём было написано:" Эксперимент 23,пересадка мозгастатус: успешноматериал: мозг койота был пересажен в человеческое телопримечания: нужно брать не агрессивных животных, а то они нам здесь все разрушат"Я поставил листик, и пошел дальше. 5 минут ходил вперед, все клетки были пустые и открытые, и вот, увидел конец. Посередине возле стенки стояла открытая клетка, и открывали вовсе недавно, и возле неё стояли уже две большие колбы. В той, что слева была изумительная птица, даже слов не могу подобрать, чтобы охарактеризовать это. В второй было что-то вроде человека, но у него была немного другая кожа, и голова как у собаки. Перед центральной клеткой был компьютер, я решил взглянуть."Эксперимент ноль "Ева"статус: неизвестнопримечания: был открыт два раза, первый 1994, второй 1 минуту назад"и он вырубился.И я решил разведать, ведь дверь была открыта недавно. Как только я собирался идти, я заметил листик сзади клетки, я его подобрал. На листке было написано"Доктор Денис Рудеко,передаем вам эксперимент "Ева". Сохранение его безопасности - это ваш главный приоритет. Если вы упустите его, пеняйте на себя. Вам за это грозит очень болезненная казнь. Так, я немного отвлёкся, ваша цель продолжить эксперимент. Я вам немного помогу, главная цель этого эксперимента это... "далее было разорвано, будто никто не хотел что бы я дочитал. Я положил листик в карман и пошел дальше. Это был уже коридор поменьше, и не было клеток. Возле стен были трупы докторов, и странная зеленая жидкость на полу... Будто кровь, но зеленая. Я взял немного на руку и понюхал. Пахло и вправду как кровь, человеческая, и на ощупь тоже. Эти следы вели вперед, мне стало страшно, поэтому я сначала решил проверить кабинеты. Я зашел в первый левый. И сразу же увидел Гигантское существо, я на секунду испугался, но понял, что оно мертво – когда от него отвалился кусок плоти, и там было очень много личинок. Не очень приятное зрелище. Я осторожно обошел его, и заметил, что в него в спине воткнут шприц. Я сел за компьютер и попробовал его включить. как только запустился ОС, появилось окошко"главный реактор отключен. переход на резервное питание, осталось 20% энергии"я его закрыл, и сразу же открыл первое видео (на рабочем столе было 6 непонятный файлов, и 2 видео), это были записи из камер слежения, там гигантское существо рвало в клочья людей и пробиралось в коридоры, на этом запись остановилась. Я запустил второе видео – это тоже была запись, оно так же рвало всех, но на заднем фоне было слышно "Гарг пробирается к Еве, нельзя допустить что-бы он ей что-то сделал, немедленно убить", тут существо зашло в тот кабинет в котором я, и там стоял доктор, он ударил его табуреткой и существо пошатнулось и укололось шприцом, доктор что-то сказал, но я не понял что, и существо в миг его разорвало на двое, и упало" конец записи. Я посмотрел в угол комнаты, и увидел левую часть доктора, которая была вся в этих личинках. Я решил выйти побыстрее из этой комнаты. Я опять оказался в том туннеле. Но что-то здесь поменялось, точно, не было этой зеленой крови, и трупов докторов. Мне стало страшно и я решил пойти назад. Но дверей в коридор с клетками не было.– Что за!?И я решил пойти туда, куда вели следы от зеленой крови, на двери красовалась надпись "тоннель 9-А", я вошел, и мне зразу же представилась развилка. не стене был указатель "влево – склад боеприпасов и прототипов, вправо – дормитории". Я пошел влево. Длинный тёмный коридор который заканчивался дверью. "пропуск только по картам доступа"– Вот блинКак вдруг я увидел план эвакуации. Отлично! В дормиториях есть окна на улицу – это меня обрадовало. В дормиториях есть окна на улицу, я пошёл туда, вот развилка, вот аналогичный тоннель, вот открытый вход в дормитории. Я вошёл и увидел ещё одну развилку, во все стороны (это уже в дормиториях), я пошёл направо и пытался открыть первые двери. Закрыто. Сами двери были стальные. И так все, я пытался... Никакие не открывались. Я пошёл назад. Опять двери. Я пошёл в левые двери (там где компьютер, и мёртвый учёный), И оказался в совсем другой комнате.– Что за...?Я пошёл в противоположные и оказался в желаемой комнате. "Так вот оно что, я просто перепутал двери. Ну да! "- воскликнул. Там, в кабинете были и другие двери, как я не заметил... Да-да, те же трупы, та же зелёная кровь. И тут я заметил, как двери в коридор с клетками закрылись. Я быстро побежал, но никого не было, а колба с существом с головой собаки была открыта, мне стало страшно. Я начал бежать к выходу. Как только я приблизился к двери, то услышал рёв, и оно набросилось на меня, повалило с ног, и хотело ударить. Я начал глазами быстро искать что-то, что помогло бы хотя бы отрубить его на время. Я нащупал небольшую трубу и ударил по этому мутанту. Он отскочил, что дало мне встать на ноги. Существо быстро пришло в себя, и у меня появилась идея. Я подбежал к клетке, оно бежало за мной. Как только зверь набросился, я отпрыгнул, и собакоголовый залетел в клетку, я закрыл её на замок (достаточно прочный). Я побежал со всех сил. Как только я выбежал, меня чем-то ударили, и я вырубился.....Я открыл глаза. Передо мной сидела девушка, обеспокоенная. Она была достаточно красивая: чёрные длинные волосы, голубые глаза, и, что было немного странно, зелёные губы (не накрашенные причем, я бы назвал бы её Мери Сью, если бы меня попросили кратко её описать). Как только она увидела, что я проснулся, немного улыбнулась и сказала:– Извините, что я вас так, я думала ты... Этот...– Я понял, – потирая голову, – я его закрыл в одной из клеток.– О, спасибо...– Не за что... Ева.– Что? – спохватилась Ева, и я увидел достаточно глубокую рану на руке, – откуда ты знаешь моё имя?– Это... – дал ей те два листка, – пошли ко мне, я перевяжу твою рану.– Нашёл протоколы, значит... – сказала она, читая то, что написано. После этого немного враждебно посмотрела меня, – нет, спасибо, лучше уходи.Я встал и пошёл, слегка пошатываясь. "Любят же меня изгонять", – слегка улыбнулся я. И тут я вспомнил, у неё же текла зелёная кровь. Я решил это разъяснить, но первым делом пошёл домой, взял несколько бинтов и нож, на всякий случай. Я опять двинулся в этот бункер и пошёл к тому месту, где была Ева. Как только я вошёл, увидел Еву без сознания. Она лежала и перед этим, видимо, держалась за рану, которая ещё немного кровоточила. Я перевязал рану и понёс Еву домой (довольно было сложно, как ни как. Я ведь не самый сильный парень). Как только я вошёл, увидел Амаяду.– Андрей! Чт... Что это? – взволновалась она, – ты что наделал?– Это не я, ей нужна помощь, у неё серьезная потеря крови.– Где ты её нашёл?! - закричала Амаяда, потом добавила, немного вздохнув, – ладно, не важно. - Положи её на кровать и выйди.– Выйти? Зачем?– Я буду её исцелять. Не очень люблю, когда смотрят.– Ну ладно.Я вышел и приготовил себе чай. Где-то через полчаса вышла, немного удивлённая, Амаяда.– Через несколько часов она очнётся, но у меня есть вопрос... У вас, людей, что, всё разное что ли? У тебя кровь красная, построение органов одно. У неё кровь зелёная, построение совсем другое, функцию некоторых я даже не знаю.– Она, как я понял, фактически не совсем человек... Я не знаю...– Что?! Как? Зачем? Э-эх... Не важно, я домой. Надеюсь, я потом не пожалею, что исцелила её.Амаяда ушла, а я продолжил пить чай, как краем глаза увидел в стене небольшое свечение. Камера! Вот блин. Я не подал вида, что увидел её, а просто начал ждать. Это просто мука: сидеть и ничего не делать часами. Вдруг я услышал крик из комнаты Евы. Я пошёл медленным шагом в ту комнату. Она сидела вся испуганная и бешено оглядывалась.– Тихо-тихо, – сказал я, – ты в безопасности.–А? Ты? Отпусти меня сейчас же!– Та на здоровье! – отошёл от двери, – иди на здоровье.Ева быстро вылетела из комнаты. Но через 5 секунд я снова услышал крик. Я вышел из дома и увидел, прижатую к стенке, Еву и 3037, который стоял достаточно далеко и болтал с Амаядой. Хотя теперь они оба просто смотрели на орущую и плачущую Еву.– М-да, я думал, ты более смелая, – слегка с насмешкой сказал я, – почему не уходишь?– Ты... Ты... Ты... – выдавливала из себя Ева, – Кто это там? Кто ты? Что я вообще тут делаю?! Это что, ещё один эксперимент этих учёных?– Тише тише, – немного подошёл поближе, – ну, так получилось...– Что? Не... не подходи ко мне!Ева быстро забежала в дом и закрылась, я, немного офигевший, просто стоял. Амаяда и 3037, видимо, немного улыбнулись. Я решил залезть через какое-нибудь окно. Я обошел дом, тихо залез и пошёл. Заплаканная Ева тёрлась о дверь и что-то говорила себе под нос.– Ева, это уже не смешно, – несколько серьёзным тоном сказал я, – там есть другие дома, можешь жить в них, а это мой.– Ты... Как? – успела сказать Ева, затем потеряла сознание.– Ну вот! Отлично! – произнёс я, а затем выкрикнул, – 3037! Поможешь мне?– Требуется помощь? – подъехал он.– В том посёлке, где ты живёшь, ведь есть дома для заселения? Можно Еве жить там?– Да.–Что? – присоединилась Амаяда, – ни в каком случае, её нужно разместить возле людей, ей нужно общение! – забеспокоилась она и после небольшой паузы добавила, – Андрей? Не будь равнодушен!– Она нас боится! – возразил я, – ей пока что нужно побыть наедине. Но... – слегка улыбнулся, – Амаяда, можешь к ней заходить. Ладно, 3037, помоги мне.Я загрузил Еву в 3037, и он поехал. Амаяда лишь фыркнула в мою сторону и "пошла" домой. Я побежал за 3037-ым. Он стоял возле небольшого домика и ждал меня. Принеся Еву в комнату, мне показалось странным то, что было прибрано, будто 3037 знал, что кто-то будет. Я положил Еву и написал записку "Ева, я знаю, что жить тебе негде. Этот дом – твой, с новосельем:)". И я вышел из дома.– 3037, а почему здесь так убрано? Ты что, знал, что кто-то будет? – спросил я его, когда вышел, – или за это время успел?– Нет. Здесь гостили мои друзья. Возможно, ты их в видел в день нашей встречи. Они навели тут порядок.– Эти, с четырьмя руками?– Да.– А-а-а... Скажешь им спасибо, ну пока. Я домой. Сильно уж спать охота.И я пошел к себе.

Ключевые слова: Бункер коридор мутант зелёная кровь

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