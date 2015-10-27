Голос из-под земли

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:29

Причина: Стилистика Автора сохранена.

slony Просмотров: 95 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 11:29 by

Угрюмый вечер торопился на смену печальному дню. Молодой человек по имени Илья беззаботно гулял по заброшенной деревушке, которая по приказу времени обросла высокой травой и окружила себя стройными деревьями. В своём богатом воображении парень пытался представить, какая жизнь была здесь раньше, в те времена, когда в этом живописном месте ещё можно было услышать голоса людей. Дети, наверное, носились сломя голову по улице, с палками в руках воображая себя рыцарями, люди постарше вечером после тяжёлого рабочего дня танцевали до потери пульса, а старики мирно сидели на лавочках, в очередной раз рассказывая друг другу истории из своей молодости. Сейчас же, кроме растерзанных временем покинутых домов, ничего не свидетельствовало, что тут вообще когда-то жили люди.Сам же Илья оказался в этом заброшенном мире совершенно случайно. Вчера вместе с друзьями он решил выехать на природу, чтобы немного отдохнуть после тяжёлой рабочей недели. Местом своих гулянок ребята выбрали реку, протекающую сквозь лес, который раскинулся недалеко от города. Вначале всё шло как по маслу, но их планы вскоре оказались под угрозой срыва из-за разбушевавшегося сильного ливня, который, к счастью, утихомирился в самый нужный момент. Взяв с собой всё необходимое для хорошего отдыха, шумная компания без промедления отправилась в путь.По дороге Илью на долю секунду охватило странное гнетущее чувство, будто бы он в последний раз видит свой родной серый город, мелькавший за окном автомобиля. Это внезапное наваждение вскоре отступило, оставив после себя тёмную тень, засевшую в душе молодого человека. Весь оставшейся путь он почему-то размышлял о смерти, о том, что не сделал и о том, что стоило бы сделать. Илье то и дело, словно змеи, в голову стали заползать странные мысли, о которых он, тем не менее, предпочёл не распространяться.Прибыв к пункту назначения, отдыхающие разбили палатки на берегу реки и отправились любоваться здешними красотами. Какого же было их удивления, когда недалеко от своего лагеря они нашли заброшенную деревушку, которая также некогда облюбовала уютный берег этой речки. Практически все молодые люди удостоили эти развалины лишь беглым взглядом и парой фотографий для социальных сетей, но Илья, очарованный забытым всеми селом, решил немного по нему побродить. И вот беспощадная ночь постепенно застилала небо, погружая этот покинутый мир во мрак, а молодой человек находил всё новые причины задержаться тут подольше.«Надо бы возвращаться»,- в очередной раз подумал про себя Илья, глядя на звезды, первыми вышедшие на ночную прогулку.Молодой человек уже было собрался развернуться и усталым шагом поплестись к лагерю, но в последний момент он краем глаза увидел еле заметную вымощенную потрескавшимся камнем дорожку, практически заросшую высокой травой. Любопытство взяло верх, и он решил быстро посмотреть что там, а затем пообещал себе сразу же вернуться к друзьям.Эта, отлично замаскированная временем тропинка, спустя несколько метров петляния, резко уходила вниз на неопределённое расстояние. Если бы Илья был не столь внимательным, то непременно скатился бы кубарем по сырой земле, но, к счастью, он вовремя заметил коварный склон и сумел ловко спуститься, попутно цепляясь за неразличимые во тьме растения.Перед молодым человеком предстало во всей своей мистической красоте старое, погружённое в ночной мрак кладбище. Силуэты покосившихся надгробий и крестов, выстоявших под напором беспощадного времени, буквально тонули в высокой траве. Темно-зелёный мох растелился ковром практически по всему пристанищу усопших. Сквозь ветви высоченных дубов с трудом можно было разглядеть звёзды. Казалось, что кривые ручища здешних деревьев всеми силами старались спрятать это место от посторонних глаз.Илья включил телефон и с помощью подсветки экрана смог принести слабый свет в это мрачное царство смерти. В освещение сразу же попал силуэт здоровенной змеи, которая быстро проползла в траве. Подобно этой ползучей твари в голову Ильи стали проникать отголоски того странного чувства, что посетило нашего героя в машине на пути сюда.Илья медленным шагом двинулся вдоль рядов старых захоронений, погруженный в мысли о том, что не позвонил перед отъездом родителям. Неприятный запах ударил ему в нос, и парень, чтобы как-то его утихомирить натянул кофту на лицо. Вскоре в свет экрана телефона попала могила, которая была совершенно не похожа на все остальные захоронения. Вокруг неё не росло травы, и даже вездесущий мох обходил её стороной, обнажая сырую землю. На её надгробье были выцарапаны непонятные для него надписи. Присмотревшись, Илья пришел к выводу, что они чем-то напоминают старославянскую письменность.- На помощь! - уловил Илья очень тихий голос из-под земли, прервавший царящую тишину.Молодой человек впал в ступор, не веря своим ушам. Он уже было решил, что это слуховые галлюцинации, но голос снова раздался из-под земли. На этот раз он прозвучал не разборчиво, но этого было достаточно, чтобы новоиспечённый спасатель без раздумий бросился на помощь.Илья стал руками разгребать влажную от недавнего дождя землю. С каждым вырытым сантиметром неприятный запах стал превращаться в еле терпимый смрад. Казалось, будто что-то гнило неподалёку, но он, старясь не замечать этого, продолжал свою спасательную миссию.Парень совершенно не задумывался о том, как кто-то оказался на заброшенном кладбище в давно покинутой деревне. В его голове сразу же возникла картина, как бандиты вывезли сюда жертву и заживо её закопали в сырой и холодной почве. Единственное что в данный момент занимало мысли Ильи это как бы поскорее помочь бедняге, оказавшемуся под землёй.-Держитесь!- ободряюще крикнул Илья.- Я вам помогу, только держитесь!Он рыл без устали, абсолютно потеряв счёт времени. Пот полностью пропитал одежду, а проворная земля каким-то образом забилась в уши, нос и рот. Через какое-то время его руки упёрлись во что-то твердое. Илья понял, что он почти у цели. Он стал расширять выкопанную яму и вскоре перед ним предстал железный гроб, проржавевший под властью времени. Сквозь ржавчину можно было заметить неразборчивые письмена, украшавшие его крышку. Запирал этот саркофаг диковинный, но интуитивно понятный механизм. Со стороны казалось, будто кто-то не хотел, чтобы то, что лежало внутри выбралось из заточения. Илья некоторое время стоял в ступоре, непонимающе пялясь на столь необычный гроб.- Выпустите меня, пожалуйста! - раздался жалостный голос из-под крышки гроба, который моментально привёл в чувство измождённого спасателя.Илья, желая как можно быстрее освободить страдальца из заточения, кинулся отпирать запирающий механизм. Вскоре раздался ободряющий щелчок, свидетельствующий, что спасательная операция почти закончилась. Молодой человек, не раздумывая, поднял крышку гроба и застыл в ужасе.Свет его телефона освещал лежавшее в гробу красное существо, от которого исходил алый пар. Присохшая к костям кожа делала эту тварь похожей на живого скелета, а омерзительный крысиный хвост, который подобно змее медленно выползал из гроба, казалось жил собственной жизнью. Рот его был усеян кривыми, но острыми на вид зубами, которые постукивали друг об друга в такт сердцу наивной жертвы. На волосатом лице монстра застыла ужасающая ухмылка, говорящая о его не самых добрых намерениях. Охваченный ужасом Илья сразу же пустился бежать, но существо, обвило его ногу хвостом заставив потерять равновесие и упасть. В мгновение ока монстр ловко вскочил на свои ноги, напоминавшие копыта, схватил своими уродливыми руками Илью и запихнул его обессиленное тело в гроб. Парень моментально изъявил желание выбраться из этого железного ящика, но серия ударов, нанесённая чудищем, чуть было не сделала вполне уместным его нахождение в этой могиле.Существо в одно мгновение попыталось закрыть крышку железного гроба, но Илья, вовремя заметив это из всех оставшихся сил, упёрся в неё с внутренней стороны. Этому противостоянию не суждено было длиться долго, так как горе-спасатель был совершенно обессилен после изнурительных раскопок и не мог ничего противопоставить этому жуткому существу. В тщетной попытке спастись парень попытался просунуть руку в постепенно уменьшающуюся щель между комнатой покойника и её дверью, но напрасно. Существо с ужасающей силой захлопнуло крышку гроба, раздробив кости и впоследствии оторвав ставшую тряпичную руку.Из гроба раздался полный адской боли и безнадёжного отчаяния крик.Молодой человек лежал в абсолютной темноте, постепенно истекая кровью. Мерзостный смех доносившейся снаружи на мгновение пробудил в несчастном парне остатки злости и желания жить. Илья стал истошно колотить единственной рукой об крышку гроба, но тщетно. Через секунду раздался щелчок запирающего механизма, который приговорил молодого человека к пожизненному заточению в этом тесном и холодном ящике. Затем он услышал, как на крышку гроба стала падать земля. Надежда на спасение окончательно иссякла. Вскоре воцарилась глухая тишина. Илья, истекая кровью, провел последние минуты жизни наедине с собой в кромешной темноте.Спустя месяц, полиция нашла растерзанную группу людей, разбившую небольшой лагерь на берегу реки у заброшенной деревни. Предшествовали этой находки весьма напряжённые и муторные поиски, о которых хотелось бы рассказать поподробнее.Вот уже на протяжении нескольких недель в правоохранительные органы названивали родители и друзья пропавших с одной-единственной целью - узнать что-нибудь о судьбе исчезнувших. Поиски обещали быть долгими, так как известно было только то, что группа молодых людей уехала отдыхать куда-то загород. Первым делом полиция начала опрашивать жителей близлежащих населенных пунктов, не видели ли они определённый автомобиль с группой молодых людей. Некоторые говорили, что видели похожий, но не могли вспомнить, куда он поехал, другие просто пожимали плечами, говоря, что не всматриваются в проезжающие мимо машины. В итоге эта мера не принесла сколько-нибудь полезных результатов. Позже спасатели стали прочёсывать обширные участки местности на вертолёте, но опять безрезультатно. В конце концов, лишь благодаря случайной фотографии на странице в социальной сети одного из пропавших, полиции всё-таки удалось существенно продвинуться в поисках.На снимке была изображена загадочная деревня, покинутая без малого сто лет тому назад. Про неё не было известно ничего конкретного лишь старинные легенды. Согласно одной из них где-то там под землёй в железной тюрьме томится безобразное и очень опасное существо.Если верить древнему преданию, то непоправимое произошло в одну из мрачных ночей много столетий тому назад. Молодая девушка от безысходности пыталась вызвать дух своего погибшего на войне мужа, в желании услышать его голос в последний раз. Взяв у одной ведьмы старинную книгу, юная вдова провела зловещий ритуал, но вместо возлюбленного перед ней предстала неописуемо жуткая сущность. В какой именно год это произошло сказать трудно, зато доподлинно известен день и месяц - седьмого июля по григорианскому календарю. Результатом того рокового ритуала стало ужасающие чудовище, родившееся спустя девять месяцев.Первое время своей жизни эта тварь будто бы специально сводила с ума родную мать одним своим внешним видом. Присохшая к костям красная кожа, мерзкий крысиный хвост, зловеще стучащие друг об друга острые как копья зубы - всё это и многое другое вызывали лишь омерзение. В один из дней девушка не в состоянии более выносить вид своего мерзкого сына повесилась. Когда, спустя пару недель к ней в дом заглянули соседи, то увидели лишь её обглоданные кости, разбросанные по всему жилищу. В детской кроватки вместо пропавшего куда-то маленького чудовища лежала оторванная голова его бедной матери.На протяжении последующих тринадцати лет о безымянном монстре ничего не было слышно. В деревне о том вопиющем случае старались не вспоминать и не говорить, а те, кто всё же решался обмолвиться утверждали, будто эта богомерзкая история и вовсе выдумка свихнувшейся из-за гибели мужа девки. Но затем один за другим стали пропадать деревенские жители. В один из дней группа мужчин решила отправиться на поиски пропавших в лес, но к вечеру вернулся лишь один из них. Он был весь в крови, кое-где были видны открытые переломы костей, а на месте одного из глаз зияла черно-красная дыра. Собравшись с силами, сквозь нестерпимую боль он сумел поведать историю о страшной находке в лесу.По его сбивчивым словам, стало известно, что посреди чащи группа наткнулась на груду сваленных друг на друга тел. Рядом с этой горой смерти они заметили монстра, окутанного красным дымом, поедавшим чью-то мертвецки-белую руку. Мужчины, недолго думая, атаковали его. Вскоре стало понятно, что оружие, имевшиеся у них, не причиняло никакого вреда чудовищу, зато оно без особого труда убивало их одного за другим. После непродолжительной битвы, монстр, видимо решив, что умертвил каждого, снова вернулся к незаконченной трапезе. Воспользовавшись, случаем израненный, но ещё живой парень смог незаметно ускользнуть с места кровавой бойни и спастись.Выслушав его историю, один старик предложил весьма интересный вариант решения проблемы. По его указанию деревенский кузнец выковал гроб из железа и нанес на его крышку древние символы, которые по поверью способны были сдержать любое зло. Затем под покровом ночи все боеспособные жители деревни, вооружившись факелами, отправилась в лес на бой с красным монстром. Битва была долгой и кровавой, но всё-таки людям удалось победить чудовище и запереть его в гробу.Что произошло дальше, легенда умалчивает и не стоит, наверное, относиться к ней серьёзно. Ведь как-никак чаще всего такие истории оказываются просто выдумкой излишне суеверных крестьян.Правоохранительные органы в срочном порядке выехали к заброшенной деревне. Прочесав местность, они вскоре нашли пропавших ребят, а вернее то, что от них осталось.Картина, представшая перед полицией, была крайне скверная. В разрушенном, каким-то дьявольским вторжением лагере царил невероятный смрад, разлагающийся плоти. Тут и там были разбросаны части тел несчастных ребят. Казалось, будто их останками некоторое время кто-то ещё питался.У полиции было две версии произошедшего. По одной из них эту бойню устроил какой-то зверь, но какой именно, так и не было установлено. По другой это сделал в пьяном угаре один из отдыхающих, которого так и не удалось найти.

Ключевые слова: Монстр Деревня Ночь кладбище

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