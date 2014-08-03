Не сожрать - самому не выжить

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Pluto_ Просмотров: 118 Комментарии: 5 +6 Сегодня, 07:18 by

Колыхание. Воздушный поток. Вибрация. Сильная. Зудящая. Надо... Надо бежать. Собираю последние силы и срываюсь вниз. Перестоявшаяся плесневелая стыль расплёскивается, закручиваясь в воронки. Её перебивает новый запах, несущий надежду и смерть. Он всё ближе. Он несёт с собою свет. Которого прикосновение вскипятит и испарит моё ставшее хрящеватым тело. Склоняется... Он заметил, заметил меня! Запах, кровь... Рядом. Совсем. Сжимаюсь в пружину. Бросок. Наслаждение. Крик. Новая волна наслаждения. Теперь уже чужой болью и... страхом. Да, страхом, я уже забыл, как это - Их страх. Вкусно, прекрасно. Мясистый отросток вырывается из моих цепких объятий, а его хозяин, топоча и бранясь, выбегает прочь. Мне же остаётся дивное железистое послевкусие, заставляющее верхние слои тела газообразно трепетать и тянуть обретшее былую тягучесть нутро. Теперь я могу взобраться наверх. Вместе с силами вернулись сознание и память. Горькая и отрадная. Я оглядываюсь, взглядом боков прощупываю трухлявые стены, плесневелый потолок, из прорех которого сочится разжиженный белёсоватый свет Дневного Глаза. Полусгнивший пол. Там, где обитаем Мы - всё быстро ветшает. Мы сосём энергию. Из всего. Я уже высосал. Мою комнату. Моё последнее прибежище. Мой маленький чулан под крышей.Чужая кровь переваривается, насыщая. Хочется заползти под ветошь на скрипучей кровати и заснуть, укутавшись снами-воспоминаниями. Но реальность - ощущение стальным ножом проникает в мою раковину уединения и покоя. Вместе с силами вернулась способность чувствовать. Теперь я Его чувствую. Под собой. В моём доме завёлся Человек. Или они давно тут живут? И никуда не уходили? С того самого раза, как я, ослабленный и бессильный, пытался их прогнать. Как сейчас вижу - соседняя комната, мелкие, Их дети, бегают и издают скрипучие звуки. Мне так хочется спать. Я уже видел Страну Тумана. Она приходила за мной, но мелкие всё испортили. С трудом я протискиваю в щель ставшее неподатливым тело. Плохо, я больше не летаю. Надо их напугать. Страх даст мне пищу. Ровный свет выжигает меня. Больно. Я теряю разум. Надо... надо что-то сделать. Лампочка. Потолок. Источник боли. Погасить...Кажется, я не справился. Свисающий цветок лишь качнулся, полоснув ливнем света. Не помню, как я вернулся к себе. Не было сил больше двигаться. Люди остались. Теперь уже я их боялся. И должен был умирать, становясь сгустком студенистой слизи. Расползаться. Смерть.Но сейчас Человек пришёл ко мне сам, вместо смерти дав мне пищу. Я чувствую прилив сил. Глаз ушёл. Ласковая обволакивающая темнота заливает и зовёт, зовёт, зовёт... И я иду на Зов, обнимая подошвой изумительную трухлявость досок, комочки стенной плесени приветливо машут мерцающими ресничками и осыпают сверху пушистыми спорами. Они вдохновляют меня. Сразиться. И победить.Кривая щель потолочного люка. За ней - враждебный мир. С гладко вычищенной поверхностью. Здесь не за что зацепиться, и я со скрипом раскручиваюсь и скольжу, задевая ножки стульев, пустые вёдра. Шум - это хорошо. Они боятся ночного шума. Но не в этот раз. Человек не пришёл. Значит, нужно идти дальше. Я спускаюсь по острым рёбрам ступенек и вижу приоткрытую дверь, из которой тянется изумительный и пьянящий запах. Пульсирующая кровь в горячих венах шеи. Крупный силуэт, склонившийся над холодно-мерцающим окном. Один. Никто тебе не поможет. А я... Я снова стану Призраком. Собой...

Ключевые слова: Призрак слизь кровь авторская история

Другие, подобные истории: