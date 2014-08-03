В тайне от мира: глава 4 "852"

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:50

Андрей Гневуш Просмотров: 28 Комментарии: 3 0 Сегодня, 08:50 by

... Уже несколько дней я живу с... Не полностью человеком (в хорошем смысле), и это... Немного странно. Но все же нормально. Хотя иногда Анна стеснялась... Себя. Вдруг я вспомнил, и о 3037, и о Амаяде. Сначала я решил познакомить Анну с 3037. Если подумать, это была не самая лучшая идея, но тогда мне было всё равно.Рассказав Анне про то, что со мной было, я начал готовится к походу. Мы пошли в обход через лес (как никак, но Анне было очень сложно передвигаться с крыльями между деревьев). И мы увидели несколько листов алюминия на земле. Ну, валяются, ну и пусть. Мы пошли по ним. После чего упали (высота около 5 метров). Это были листики, положенные на яме, что бы никто не заметил. После удара об землю я потерял сознание.Когда сознание вернулось, точнее Анна его вернула, вокруг была сплошная тьма.– Андрей! Думаешь отсюда есть выход?– Не знаю… пока ничего…– Просыпайся, я не хочу оставлять тут свой скелет.– Не бойся, с каждого места есть выход…– Я пыталась вылететь. Тут нет того места, откуда мы упали.– Странно. Может нас перетащили, или это было подстроено.– Согласна, - Анна уже стояла на ногах, - но всё же надо найти выход.–Да, ссссогласен.Мы с Анной пошли, я во тьме посмотрел на неё и улыбнулся:– У тебя глаза светятся.– А? Что? - посмотрела на мои глаза, - твои так же.– Хи, видеть бы в темноте, было бы при... - увидел сбоку тускло освещенную комнату, - Подожди.– А я её не увидела.Когда я зашел в ту комнату, то увидел рубильник. Над ним была надпись "управление питанием". И нажал. И по всему этому... Месту включился свет.– Есть контакт!Воскликнув, вышел из комнаты. Анны я не застал.Вдруг Анна испуганным голосом позвала меня. Я побежал к ней. Она была, видимо, в центре управления. На стене была надпись "бункер 852. Объект высшей строгости". А за столами валялись ужасно растерзанные трупы… Иногда даже разделённые на несколько частей. Судя по тому, как они выглядели, это произошло давно. Анна лишь несильно воскликнула. Меня не то, что бы вывернуло, но нехорошо было. Я ушел и забрал Анну з собой. На стене был указатель выхода......Окраина Санкт-Петербурга. База "Феникс".– Что это. чёрт побери?! - обратился генерал из-за тревоги, - из-за чего тревога?– В бункере 853 включилась энергия.– Это невозможно! Он запечатан изн... - как будто что-то осознав, - послать отряды "Дельта" и "Танго"! Оно ни в коем случае не должно вырваться!– Генерал? - спокойным голосом сказал доктор, - я тоже хочу туда пойти, тот кто в этом бункере, он в интересной Компании.– Но... Ладно, - уже в рацию, - так, с отрядами выйдет учёный из «ЗВиП», слушаться его, конец связи.Мы около часа блудили в этом бункере, у Анны почти полностью пропала надежда. И вот гаражи, и вот еще один час. Все было тихо, пока... Да! Прочная стальная затворка. И запечатано изнутри, можно открыть, если судить по кнопке у двери.–Анна! - и начал бежать к выходу, и нажал на кнопку открытия дверей со словами, - видишь, а ты не вери...В этот момент двери открылись, и перед нами стояли солдаты в укрытиях. Из отряда послышалось– Матерь божья! Парни, вы видите это?!Видимо это было в сторону Анны.– Открыть огонь!Сказал во всю командир. Анна взяла меня, и отлетела назад быстрее, чем они начали стрелять. Она спасла меня, но я знал, что это был единственный выход.– Прекратить огонь! - сказал учёный. У него на на халате, точнее на бейджике, был странный знак. Треугольник с двумя стрелками вверх внутри, - я сказал отставить!– Отставить огонь! – сказал командир– Мне она нужно живой...– Анна, -сказал я, дал ей телепортатор, - найди Амаяду и скажи, что ты от меня. Не бойся, если что. Будь там, пока я не приду. А я приду, не знаю как… но приду.– Уверен? – взяла телепорт в руки, - только не умирай.– Не умру, удачи.Анна нажала на кнопку и исчезла.«Если это бункер, здесь должны и быть оружие,» - думал я и бежал, только иногда останавливаясь на отдых, ибо за мной бежали достаточно быстро.И вот! Да! Дверь с надписью "арсенал". Я вошел и вооружился, а после начал выходить. Глупо. Меня сразу же вырубили прикладом автомата. Я проснулся в белой комнате. Передо мной стоял какой-то учёный, со странным знаком.– Вы мне кое-что напоминаете, один… фонд… вы же знаете о чём я?Доктор посмотрел на меня и слегка удивился глазам.– Ты был в бункере. Как ты туда вошел? Дверь была закрыта изнутри.– Нууу... Я провалился через лист алюминия, потом я не смог выбраться и посл...– Заткнись! -дал пощёчину, - говори только правду, не ври!– О... Ладно... Я и не врал...– Тогда что за крылатое существо было с тобой?– Ну... Некрасиво как-то, я же вашу жену/девушку не называю ОНО.– Девушку? Ты берешь себе монстра, и... Что же с тобой такое? -посмотрел на меня с отвращением, - Человек.– Эй, эй! Анна - человек, ну да... У неё есть крылья. Но это человек!– Удивительно, - почти с восхищением сказал он, - и где же она?– Я её отправил в ад.– Ты её убил? Тогда... Где тело?– Не-не-не! Я её не убивал, я её просто отправил в ад...– Ад... ад... Точно! - он нажал на кнопку возле двери, и к нам вошел уже кто-то в военной форме, - обыскать все объекты под названием "ад", бегом! - солдат ушел, и учёный опять говорил мне, - а ты мне еще понадобишься...Он вышел, и комната наполнилась газом.Очнулся я... Опять в белой комнате. Но эта была немного больше, и возле стены была кровать. Как только я встал, откуда-то послышалось:– Объект 2889. Вы проснулись?– Да. Почему бы и нет.В комнату зашел тот же учёный, слегка улыбаясь.– Повезло тебе. Пока без вопросов.– Да? А что так?– Вводите, - сказал он, - комната готова.И я посмотрел. А ведь в комнате было две кровати. Двое охранников зашли.Нет, только не это. Все, спасения нет. Они привели Анну. Я был потрясён. Зачем она вернулась? Я же велел ей ждать... Может, Амаяда выгнала....Анна просто виновато смотрела на меня. Её завели в комнату. Сами же охранники и учёный вышли.– Извини, Андрей.– Почему ты не осталась там? Не нашла Амаяду?– Нет. Я нашла Амаяду. Она приняла меня в дом. Но мне надоело ждать, и я сразу пошла назад. И в бункере меня схватили.– Ясно, - я незаметно дал знак Анне, что в комнате камера. И шепотом спросил, - а где телепортатор?– Не знаю, - и показала на левое бедро.Уже несколько дней мы так "жили". Под допросами, нас постоянно проверяли. Как они не нашли телепортатор, осталось загадкой. Но вдруг свет пропал, и двери открылись.Я вышел, и позвал Анну. Мы медленно пошли по коридорам.Света почти не было, а вдали были слышны выстрелы и ужасный рёв. Мы понемногу шли вперед. Вот поднимаемся на лифте. Там проходим несколько коридоров.Впереди был кабинет, и вход в другой кабинет (если пойти направо). Первым делом я зашел в кабинет впереди, и попросил Анну подождать. На полу лежал труп доктора, я обследовал стол и труп (не очень приятное дело, однако), и нашел рацию, и карточку, пропуск 5 уровня (видимо открывает всё). И я открыл шкаф.– Ну ничего себе, - с восхищением сказал я, - я думал, тут только халаты.Там были: штаны, ремни, футболки (белые без чего либо), рубашки, туфли.Я быстро переоделся (на мне была оранжевая одежда с логотипом организации) и, преодолевая отвращение, надел на себя окровавленный халат. На бейджике было написано: "др. С. Стивенс", а на табличке на столе "Василенко".– Хмммм... Значит, он жив, или умер в другом месте.Я вышел из кабинета.– Ооо! Так ты теперь учёный, - засмеялась Анна, - ну-ну.– Смейся, только я так могу выйти, а ты, нет.Она сразу стала серьёзнее. Обьяснив план, мы двинулись дальше. Почти за углом оказался лифт наружу "врата А". Как только мы приехали, нас встретили солдаты с автоматами, и я сказал:– Я доктор Стивенс, - я показал пропуск, на котором портрет был измазан кровью, - у меня наказ насчет контроля 2889.– Хорошо, что вы живы. Только малую часть удалось спасти, идите к вертолёту. Благо, никто из объектов не смог выйти из зоны.– Я на машине поеду.– Ладно.Мы вышли, и пошли в сторону ж/д. Мы зайцем сели на поезд и уехали.Поездка была длинная, несколько дней. Всё это время мы болтали с Анной. Точнее, думали, что делать дальше. Ведь за нами гналось правительство. Как только поезд начал проезжать нашу деревню, мы выпрыгнули. Я прилично поцарапал ноги и руки, и на лицо даже пришлось. Анне повезло больше, она просто взлетела и приземлилась.– Анна, наконец мы дома.– Да, дома, - сказал незнакомы голос.– Кто здесь? - уже сказала Анна.– Подполковник Вадим Руденко, если хотите знать.Вдалеке слышались вертолёты, а из противоположной стороны стоял солдат в противогазе, и с автоматом.– Пожалуйста, не убивай нас! - начала рыдать Анна, - мы же ничего не сделали.– У МЕНЯ приказ, убить, или доставить живыми.– Но мы же не виноваты.– У всех своя судьба, детонька.– Слушай, –вступился я, - У нас проблемы в аду, у нас теперь проблемы тут. Мы живем в эт…– Где? Думаете, я поверю в эти сказки?– Давай покажу, – я встал возле него и нажал на кнопку телепортации, как я и думал, переместились мы оба, - вот где.– Боже милостивый, что это за место?– Ад, мы около дома моей подруги.Солдат несколько минут смотрел на все эти высотки, которые в основном были как наши офисные здания, отличала их только крыша, она имела 5 заострений, и по углам шли колонны до самого низа. После я нажал на кнопку еще раз.– Это, думаю, я смогу сказать, что упустил вас.– Спасибо! - Анна обняла его, мне стало немного неловко.Анна отступила и немного покраснела, хоть солдат и был под противогазом, мне показалось, он тоже покраснел. Да, Анна видимо очень любила обниматься, я слегка улыбнулся.– В знак благодарности, не хотите перекусить?– У меня служба, да и мои не так поймут. Да ладно, можно.Я медленно пошел за ними. Сразу, как я вошел в дом, то услышал выстрел, и звук падающего тела. Со страхом поднявшись наверх, я увидел лежащую Анну, с пробитой головой, разбитое стекло и растерявшего солдата.– Что случилось?– Я же не сам был. Снайпер… Я уже приказал отступить, сказал что она гражданка… извини, но больше ни чем не могу помочь… - почти виновато, - я правда такого не хотел.Я быстро взял Анну и побежал к 3037, оставив солдата. Я бежал... Бежал и плакал, как только я подошел к деревне с 3037, то увидел его. Не знаю, как он узнал, что я приближаюсь к нему, да и мне одинаково было тогда.– Помоги! – я начал кричать, он подъехал почти в упор, - пожалуйста!– Нет возможности, её мозг серьезно поврежден, - монотонным электронным голосом сказал он, - она мертва.Я просто положил её. Я начал бежать к дому, я покажу солдату, насколько он беспомощен. Но когда я зашел, его не было.

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