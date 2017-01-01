В тайне от мира. Глава 3. Воскрешение

Андрей Гневуш Просмотров: 27 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:45 by

"Я не боюсь смерти – я боюсь боли, которая идет перед ней."Я открыл глаза, все жутко болело. И повернул голову на бок.– Он проснулся, бежим к маме, - услышал я, владельцу голоса было где-то 5-7 лет. После чего они убежали, мне поначалу казалось, что это люди – а я на Земле.Ко мне пришла... Демон (она, буду называть демонесса), я испугался.– Где я? Что... Кто ты? Не подходи!Я кое как встал, и отошёл в противоположный край комнаты, её дети испугались и убежали, она видимо тоже слегка испугалась и стояла прямо напротив меня, взяв в руку что-то вроде ножа, и я смог разглядеть её: два с половиной метра рост, крылья(видимо в их одежде был специальный разрез для них), рогов не было, значит, рога только у мужских особей, красная кожа, и три пальца вместо пяти. А все остальное как в людей.– Ты ничего не сделаешь здесь, чадо зла, - говорила она, - и не пытайся… У меня оружие.– Ча... Зла... - спокойно сказал я, и даже немного улыбнулся,- э-эмм... Меня еще так не называли. Но... - потер шею, - Спасибо, что спасли меня.– Ну… не за что… может быть я даже не знала, кому спасаю жизнь.– А зачем демону вообще спасать меня? Исходя из моих небольших знаний, Демоны вроде как олицетворяют всю злость, нечестивость и т. д. что есть на Земле… Если ты демон .– Та даже близко нет. Мы никому не желаем зла, - показала в сторону окна, - мы за мир. Это вы убиваете беспощадно, всех и вся. Вы являетесь злом. Точнее люди, если ты человек. Так написано.Я подошел к окну. Посмотрел, и... Даже не знаю, что было у меня в голове тогда. Представьте себе обычный город, но вместо людей крылатые существа, и нет неба. Самые высокие дома, будто упираются в потолок пещеры, но это не так. Я упал на кровать.– Это... Все человечество ошибалось.– В смысле? - спросила демонесса, - В чем?– Мир. Все за мир, мы могли бы заключить союз, но только в одном месте написано о вас - «библия», и там вы не самые добрые существа.– В нас нет ничего такого. В книге под названием «Содержимое Душ» сказано: «И придут люди, и не будет спасения, и не будет жизни. Только смерть, которую никто так и не найдёт.»– Хммм. Интересно получается. Значит, что это не просто так?– Я что-то не понимаю, - сказала она, - то есть, фактически никто из нас не хочет зла и крови?– Точно! Есть особи, которым отсутствие Знаний народов, наших и твоего… но если подумать… Ваша книга всё же немного правдивая, есть люди не самые добрые, и много. Кстати, - указал на Дьявола вдалеке, - Кто тот сидячий чел?– Наш верховный отец, он древнее нас всех, мы просим в него совета, помощи. Он редко отказывает, но, если честно, я не думаю, что он так же родился тут.– Интересно. Но, если подумать, то лучше мне ему на глаза не попадаться.– Да нет, он не такой злой как ты думаешь.– Это он меня. Убил. Кстати, как я выжил?– Да, насчет этого. Тебя выкинули на помойку, я сначала подумала, что ты мутант. Потом вспомнила рисунки, которые видела – человек. А когда подошла ближе, то услышала, как твоё сердце бьётся, и поняла что ты жив. После чего исцелила и отнесла домой.– Еще раз спасибо...– Амаяда.– Амаяда, а я Андрей.– Приятно познакомится, Андрей.– Мне нужно возвратится домой, та знаешь как это сделать?– Хммм. М-да, это нелегко. Это нужно работать в этой сфере. У меня есть друг, я попытаюсь попросить. Ладно, ты пока побудь здесь, я скоро приду. Если хочешь, есть еда в холодильнике, малыши пойдут со мной.– Ладно. Все же как-то неудобно.Она, видимо, этого не услышала, и они ушли. Я остался один, да и правда, как я был голоден. Открыл холодильник... И у меня аппетит пропал так же быстро, как и появился. В холодильнике лежало все! Только не аппетитная еда. Я решил прилечь. Лежал где-то полчаса в раздумьях, потом пришла Амаяда.– Вот, – она достала прибор с большою надписью «Вагрув II», – повезло, ему он больше не нужен, а на работе его заберут только через месяц– Спасибо огромное! - я взял прибор, - до встречи!Перед тем, как я нажал на кнопку, увидел улыбку Амаяды. Я чуть не оглох от такого телепорта. Появился я, как ни странно, возле самого знака "Ниверфалл". Я положил прибор в карман и двинулся вперед.«А ведь у меня на спине большая красная дырка!» - Сказал в голос. Тут и увидел этот посёлок. Это... Половина домов сожжены, на других надписи: "Я знаю, ты здесь ", "Не спрячешься" и другие.Я взял небольшой топорик возле ближайшего сожжённого дома и пошел на главную улицу.Став напротив дома Анны. Она из него сделала форт. Подготовившись, крикнул:– Я здесь!И услышал метушню в доме, и увидел вышедшую из дома Анну. Она была в ярости, теперь её злость была настолько сильной, что мне казалось возле неё... Как красная аура.Она увидела, что у меня топор, и просто вырвала из забора палку. Она начала бежать. Я бросил топор, и просто стоял. Она замахнулась...И остановилась. Просто начала плакать, аура исчезла. Я просто её обнял– И... и... Извини, - заплакано говорила она, - я думала... Ты... Убил их и... Пришел за мной.– Нет смысла, если бы я хотел убить тебя, я сделал бы это раньше.– Ну... Да. - уже вытирает слёзы, - извини меня.– Да ничего, кстати, меня и вправду зовут Андрей, - улыбнулся я, и дал Анне её дневник. - и извини за это.– И... - взяла свой дневник, - Я уж думала. потеряла его, – с небольшим ужасом, - Ты, надеюсь, хоть не читал?– Разве это важно сейчас?– Нет, наверное. Тогда, ты уйдёшь, из-за этого?– Нет, я же тебя простил.– Я и вправду, – она опять начала плакать, после чего я её обнял для утешения, - что ты убил их, моих родителей, но. по правде, я сама не хочу умирать.– Тише, пойдём домой. Думаю, ты уже не будешь одинока.

Ключевые слова: Демонесса прибор телепортация

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