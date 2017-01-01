В тайне от мира. Глава 3. Воскрешение"Я не боюсь смерти – я боюсь боли, которая идет перед ней."
Я открыл глаза, все жутко болело. И повернул голову на бок.
– Он проснулся, бежим к маме, - услышал я, владельцу голоса было где-то 5-7 лет. После чего они убежали, мне поначалу казалось, что это люди – а я на Земле.
Ко мне пришла... Демон (она, буду называть демонесса), я испугался.
– Где я? Что... Кто ты? Не подходи!
Я кое как встал, и отошёл в противоположный край комнаты, её дети испугались и убежали, она видимо тоже слегка испугалась и стояла прямо напротив меня, взяв в руку что-то вроде ножа, и я смог разглядеть её: два с половиной метра рост, крылья(видимо в их одежде был специальный разрез для них), рогов не было, значит, рога только у мужских особей, красная кожа, и три пальца вместо пяти. А все остальное как в людей.
– Ты ничего не сделаешь здесь, чадо зла, - говорила она, - и не пытайся… У меня оружие.
– Ча... Зла... - спокойно сказал я, и даже немного улыбнулся,- э-эмм... Меня еще так не называли. Но... - потер шею, - Спасибо, что спасли меня.
– Ну… не за что… может быть я даже не знала, кому спасаю жизнь.
– А зачем демону вообще спасать меня? Исходя из моих небольших знаний, Демоны вроде как олицетворяют всю злость, нечестивость и т. д. что есть на Земле… Если ты демон .
– Та даже близко нет. Мы никому не желаем зла, - показала в сторону окна, - мы за мир. Это вы убиваете беспощадно, всех и вся. Вы являетесь злом. Точнее люди, если ты человек. Так написано.
Я подошел к окну. Посмотрел, и... Даже не знаю, что было у меня в голове тогда. Представьте себе обычный город, но вместо людей крылатые существа, и нет неба. Самые высокие дома, будто упираются в потолок пещеры, но это не так. Я упал на кровать.
– Это... Все человечество ошибалось.
– В смысле? - спросила демонесса, - В чем?
– Мир. Все за мир, мы могли бы заключить союз, но только в одном месте написано о вас - «библия», и там вы не самые добрые существа.
– В нас нет ничего такого. В книге под названием «Содержимое Душ» сказано: «И придут люди, и не будет спасения, и не будет жизни. Только смерть, которую никто так и не найдёт.»
– Хммм. Интересно получается. Значит, что это не просто так?
– Я что-то не понимаю, - сказала она, - то есть, фактически никто из нас не хочет зла и крови?
– Точно! Есть особи, которым отсутствие Знаний народов, наших и твоего… но если подумать… Ваша книга всё же немного правдивая, есть люди не самые добрые, и много. Кстати, - указал на Дьявола вдалеке, - Кто тот сидячий чел?
– Наш верховный отец, он древнее нас всех, мы просим в него совета, помощи. Он редко отказывает, но, если честно, я не думаю, что он так же родился тут.
– Интересно. Но, если подумать, то лучше мне ему на глаза не попадаться.
– Да нет, он не такой злой как ты думаешь.
– Это он меня. Убил. Кстати, как я выжил?
– Да, насчет этого. Тебя выкинули на помойку, я сначала подумала, что ты мутант. Потом вспомнила рисунки, которые видела – человек. А когда подошла ближе, то услышала, как твоё сердце бьётся, и поняла что ты жив. После чего исцелила и отнесла домой.
– Еще раз спасибо...
– Амаяда.
– Амаяда, а я Андрей.
– Приятно познакомится, Андрей.
– Мне нужно возвратится домой, та знаешь как это сделать?
– Хммм. М-да, это нелегко. Это нужно работать в этой сфере. У меня есть друг, я попытаюсь попросить. Ладно, ты пока побудь здесь, я скоро приду. Если хочешь, есть еда в холодильнике, малыши пойдут со мной.
– Ладно. Все же как-то неудобно.
Она, видимо, этого не услышала, и они ушли. Я остался один, да и правда, как я был голоден. Открыл холодильник... И у меня аппетит пропал так же быстро, как и появился. В холодильнике лежало все! Только не аппетитная еда. Я решил прилечь. Лежал где-то полчаса в раздумьях, потом пришла Амаяда.
– Вот, – она достала прибор с большою надписью «Вагрув II», – повезло, ему он больше не нужен, а на работе его заберут только через месяц
– Спасибо огромное! - я взял прибор, - до встречи!
Перед тем, как я нажал на кнопку, увидел улыбку Амаяды. Я чуть не оглох от такого телепорта. Появился я, как ни странно, возле самого знака "Ниверфалл". Я положил прибор в карман и двинулся вперед.
«А ведь у меня на спине большая красная дырка!» - Сказал в голос. Тут и увидел этот посёлок. Это... Половина домов сожжены, на других надписи: "Я знаю, ты здесь ", "Не спрячешься" и другие.
Я взял небольшой топорик возле ближайшего сожжённого дома и пошел на главную улицу.
Став напротив дома Анны. Она из него сделала форт. Подготовившись, крикнул:
– Я здесь!
И услышал метушню в доме, и увидел вышедшую из дома Анну. Она была в ярости, теперь её злость была настолько сильной, что мне казалось возле неё... Как красная аура.
Она увидела, что у меня топор, и просто вырвала из забора палку. Она начала бежать. Я бросил топор, и просто стоял. Она замахнулась...
И остановилась. Просто начала плакать, аура исчезла. Я просто её обнял
– И... и... Извини, - заплакано говорила она, - я думала... Ты... Убил их и... Пришел за мной.
– Нет смысла, если бы я хотел убить тебя, я сделал бы это раньше.
– Ну... Да. - уже вытирает слёзы, - извини меня.
– Да ничего, кстати, меня и вправду зовут Андрей, - улыбнулся я, и дал Анне её дневник. - и извини за это.
– И... - взяла свой дневник, - Я уж думала. потеряла его, – с небольшим ужасом, - Ты, надеюсь, хоть не читал?
– Разве это важно сейчас?
– Нет, наверное. Тогда, ты уйдёшь, из-за этого?
– Нет, я же тебя простил.
– Я и вправду, – она опять начала плакать, после чего я её обнял для утешения, - что ты убил их, моих родителей, но. по правде, я сама не хочу умирать.
– Тише, пойдём домой. Думаю, ты уже не будешь одинока.
Сегодня, 07:45 by Андрей ГневушПросмотров: 27Комментарии: 0
Ключевые слова: Демонесса прибор телепортация