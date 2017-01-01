В тайне от мира, глава 1 "Девушка с татуировкой"Меня зовут Андрей, и мне 16 лет, однажды мне надоело всё: учёба, друзья (настоящих было не так уж и много, а с друзьями из сети я не мог пойти погулять и т. д. ), даже родные.
Я убежал из дома, не знаю, волновались ли родные, но все те полгода я не видел ни одной записки о розыске, м-да, о чём это я... Да, однажды я зашел в маленькое село, оно называлось "Ниверфалл" «Странное название для Украины,» - подумал я, но все же решил пойти посмотреть, дадут ли мне хотя бы что-то для ночёвки (Боюсь темноты всё таки). Много домов попросту были пусты и развалены, но я увидел что за этими домами была еще одна улица,
и что меня очень обрадовало – там были люди, я быстрым шагом пошел туда. Всё жило, как будто это не маленькое село, а полностью расцветающее большое, з заводами, з фермами... Но все же, это была только одна небольшая улица,
но тут произошла одна вещь, которая меня очень удивила. С другой стороны улицы шла девушка, красивая. С немного странной татуировкой на лице, з слегка печальным выражением. На некоторых местах были синяки, но больше всего меня удивила реакция людей на неё, они крестились, отворачивались, бежали домой, и даже кидали в неё разные вещи...
Мне стало жалко её, но и к тому же интересно за что она заслуживает такого отношения. Девушка, уже начала плакать, и побежала к своему дому, это был странный дом, там было много крестов, надписей на Латыни (Я так и не понял что они значат), и даже трупы животных на колу... Мне стало немного плохо «Это всё она сделала!?» Спросил я у себя.
Я решил пойти, и спросить других из-за чего такое отношение, когда я подходил к домам, они закрывали двери, окна, убегали в дома... но все же мне удалось поговорить з одним из стариков, я его спросил из-за чего такое отношение к девушке, на что он мне ответил:
–Это… Ну… если ты так хочешь знать… Она сатанистка какая-то… Даже поговаривают, что татуировкой её сам сатана наделил, в знак своего поклонения. Так что мы с ней не особо общаемся, мягко говоря.
Меня это немного встревожило, но я в это не особо верил, ну сделала девушка татуировку, боятся её теперь? Я решил зайти к этой девушке, но старик будто прочитал мои мысли и сказал:
–Если ты хочешь пойти к Анне домой, то лучше не надо. Говорят, ее защищает демон.
Но после этого я эму ответил/:
–Вы знаете, что молодое поколение не остановить… да и к тому же я не верю в эту чепуху с богами и проклятиями.
–Дело твое, сынок, я тебя не заставляю верить.
Я пошел к дому Анны... "Анна, красивое имя." - думал я. Я подошёл к двери, долго думал, заходить ли мне, ведь знаки выглядели куда страшнее, чем сначала казалось. Но тут я услышал, как в доме что-то бьётся, я зашел внутрь...
Первым делом я увидел стены, на которых было написано "Жизнь пытки", "Не хочу жить", "ОДИНочество" и похожее.
Когда я вошел дальше к звуку, то увидел... Это был не человек... три пальца на руках, рост два метра, но что удивило, это... У него как будто росли рога. Я не верил – это был демон. Он обернулся ко мне и сказал. Если бы это был человек, я бы по голосу дал бы ему 20-25 лет
–Ты не должен здесь быть.
Этот оскал, вообще его лицо... потом он дьявольски улыбнулся.
– Но буду рад, если ты присоединишься к веселью.
И показал на Анну, она была избита и без сознания, после этого он ударил меня, сильно, я встал и з с трудом вышел, я только услышал
–Ты не можешь помочь ей, ты тоже...
Дальше я уже не слышал этого "демона".
Я был в ужасе. Как это, демонов не существует… Я так думал, и смотрел в окно, Он видимо не видел меня, он избил её до разлома всех костей, потом он исцелил её, одним доторком руки к повреждённым местам и сказал:
–Я еще вернусь. Нам нужны твои мучения и одиночество.
Потом он просто... Исчез, я вошел в комнату уже без-страха, и увидел Анну, после помог встать.
Анна:
- Ты. … Убежал… как… всегда… все…
слегка растерялась Анна, и убежала на второй этаж, я же попробовал пойти к ней, но если подумать, это была бы не самая лучшая идея.
И я все же ушел, но мне было жалко Анну.
Ночевать я уже пошел в один из заброшенных домов (выбрал наиболее целый и тёплый), ночь была очень странная, Мне всё время казалось что я что-то сделал не так, и это если не считать странных звуков с леса… Будто машины перегоняют.
Утром я проснулся, и пошел на поиски еды в небольшой парк недалеко, после пошел к рельсам (там был ЖД, но поезда там не то чтобы останавливались, они там почти не ездили), и начал слушать музыку из телефона. Тут ко мне подошла Анна.
– Привет, – немного стеснительно, - извини, я обиделась тогда на тебя… Но ты хотя бы не проклинаешь и винишь меня…
– Да ничего.
- Ну тогда мож... ААА!
Внезапно знак (татуировка) Анны стала оранжевой, я забеспокоился.
– Воды может принести?
– Не... Нет, оно само пройдёт...
Несколько секунд такое было, я не успел хоть что-то сделать, после, же она мне сказала.
– Эти мучения я терплю уже много дней –положила руку на татуировку– я привыкла.
– Это же пытки, как к ним можно привыкнуть?
– Когда живёшь одна, физическая боль становиться не такой и сильной…
– Как же долго ты одна? Живёшь…
– С самого детства… И с него же приходит он… почти каждый день –печально улыбнулась- отдыхая по Воскресениям
– Ну… если ты хочешь… я могу… - замялся - ну…
– Не знаю, вытерпишь ли ты… Но ладно… - уже веселее улыбка - я не против компании.
Мы пошли к Анне. И правда, рисунки были очень странные, но и профессиональные. Там был нарисовано что-то вроде: Многоголовой козы, с ногами паука, и длинным, как у змеи, хвостом… При том, что нарисовано было в жанре гиперреализма. Там же были и похожие рисунки.
– Только не пугайся рисунков в моей комнате, ну... Рисунки по стенам ты уже видел.
– Это всё ты рисовала?
– Да, нравится? - спросила слегка покрасневшая Анна.
– Конечно, много людей бы души продали за такое мастерство.
– Спас.. – посмотрела на время. Уже с ужасом на лице, - нет, прячься, он скоро будет здесь.
– Нет! Я не позв… - глубоко вдохнул - не позволю ему больше издеваться… Я решителен убить его… у тебя оружие есть?
– Было бы… только ножи, и то для картошки… на кухне…
– Не бойся… ВСЁ убиваемо, – взял на кухне нож, и пришел обратно, - Я готов.
В этот момент словно из пыли появился ОН, тот же.
– Анна... – зло улыбаясь- ты готова... УМИРАТЬ?
– Нет! – крикнул я, и попробовал проткнуть спину. Но нож не хотел даже царапать- у тебя панцирь...
Демон обернулся, засмеялся
– Человек! Хочешь убить меня?! Давай! – дал небольшой трезубец – даю тебе право на первый удар!
Я слегка занервничал...
– Так, из того что я видел, у него панцирь... То есть защита... на Руках, ногах, туловище… где же природа минимализирует защиту... Голова слишком высоко, не усп… Суставы! а значит... Шея! – машинально думал я...
– Сдохни!!!
И я воткнул трезубец прямо в шею. Он хотел что-то сказать, но только кровь выходила... С его кармана выпало непонятное устройство, а из раны потекла кровь, но она была настолько горячей, что было чувство, что она кипит.
– Анна! Мы сделали это!
Я повернулся к Анне. Девушка была без сознания. Как только я подошел к ней, она открыла глаза. Что странное я заметил, так это: знак стал больше, и ввел к самому глазу, а глаза были кроваво красные.
– Анна? – во мне были страх и волнение за неё – ты как?
– Ты... Другой – заговорила она голосом демона- Ты... третий... Мы дадим тебе... Глаза....Что бы видеть…
И вдруг я заметил, что не могу двигаться. Меня охватил ужас. То что было в Анне подошло ко мне и положило два пальца на лоб... Я потерял сознание.
Когда я очнулся, было темно... Я посмотрел по сторонам – ничего не видно. Почувствовав что-то в руке, я понял, что это. Это было то самое непонятное устройство. Его я положил в карман, после чего встал.
– Анна? – волнительно крикнул,- Ты жива?
– Да... Что... Что произошло?
Анна подошла ко мне со свечой, посмотрела на меня удивлённым взглядом.
– Тв... Твои глаза... разве они были такими?
– Что? А какие? – не понял я, посмотрел на лицо Анны- И с твоими... Глазами... то же…
– Что? У меня Карие! – взяла зеркало. Посмотрев ужаснулась- мой знак... Мои глаза... Такие как у тебя... Зелено-красные...
– У меня такие же? Теперь ясно что он имел ввиду под "глазами"
– Кто? – растерянно спросила Анна, - Ты обменял что-то?
– Нет... Когда я убил демона, твой знак дошел до глаза, и ты заговорила... Его голосом, что дашь мне глаза, после, я потерял сознание...
–То есть... Мы прокляты?
– Я не знаю... точнее не верю, но! - вытащил из кармана устройство - смотри, это выпало из демона.
Я нажал на кнопку, и в этот момент... Разум будто бросил тело, я думал... Но мне было страшно... Это чувство, неописуемое.
Я оказался в большой лавовой пещере, нет не большой... ГИГАНТСКОЙ. Я понял одну вещь: "Ад - это не место из библии – ад это параллельная Вселенная".
Я видел. Работа, все работают, сзади я увидел... Меня охватил ужас... Это было... Было... Огромное человекоподобное существо, с некоторым количеством щупалец на лице, красной кожей, и такими же кровавыми глазами. Он опустил голову ко мне, и сказал.
– Смертный! - у него был очень мощный голос, - То, что ты тут, значит лишь одно – ты убил одного из моих сыновей… И что? Чего ты хочешь тут?
- Нет, я не...
Я не успел договорить, как он опять сказал:
– Понимаю, ты не знал… Но теперь, если твоя нога появится еще раз на моей земле… ТЫ УМРЁШЬ ТАМ, ГДЕ СТОИШЬ!!!
Я в ужасе опять нажал на кнопку... То же чувство... Появился около плачущей Анны...
– Ты жив! - обняла меня, потом отошла, будто сделала ошибку, - то есть… Хорошо… что это было?
– Я был... В аду... То что я видел.... Это был... думаю… сам не верю что говорю это… Дьявол
– к... к... Кто? Дьявол... Ад... Ничего себе!
– Он... Сказал не возвращаться... так что думаю, можно выбросить телепортатор, или что это такое…
- Ладно. Хотя, не надо… пусть побудет.
– Ну... я рад что помог… теперь мне нужно идти.
– Куда?
– В путь, – улыбнулся я, - по миру... По Украине, по странам.
Я уже вышел из дома, как Анна крикнула.
– Стой... А может останешься? - уже покрасневшая, - может, еще кто то будет? Да и, –улыбнулась, - вместе и жить не так скучно.
– Ладно, – улыбнулся и развёл руками, - останусь.
И я пошел обратно в дом...
Сегодня, 18:18 by Андрей ГневушПросмотров: 4Комментарии: 0
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