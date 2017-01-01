В тайне от мира, глава 1 "Девушка с татуировкой"

Андрей Гневуш Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 18:18 by

Меня зовут Андрей, и мне 16 лет, однажды мне надоело всё: учёба, друзья (настоящих было не так уж и много, а с друзьями из сети я не мог пойти погулять и т. д. ), даже родные.Я убежал из дома, не знаю, волновались ли родные, но все те полгода я не видел ни одной записки о розыске, м-да, о чём это я... Да, однажды я зашел в маленькое село, оно называлось "Ниверфалл" «Странное название для Украины,» - подумал я, но все же решил пойти посмотреть, дадут ли мне хотя бы что-то для ночёвки (Боюсь темноты всё таки). Много домов попросту были пусты и развалены, но я увидел что за этими домами была еще одна улица,и что меня очень обрадовало – там были люди, я быстрым шагом пошел туда. Всё жило, как будто это не маленькое село, а полностью расцветающее большое, з заводами, з фермами... Но все же, это была только одна небольшая улица,но тут произошла одна вещь, которая меня очень удивила. С другой стороны улицы шла девушка, красивая. С немного странной татуировкой на лице, з слегка печальным выражением. На некоторых местах были синяки, но больше всего меня удивила реакция людей на неё, они крестились, отворачивались, бежали домой, и даже кидали в неё разные вещи...Мне стало жалко её, но и к тому же интересно за что она заслуживает такого отношения. Девушка, уже начала плакать, и побежала к своему дому, это был странный дом, там было много крестов, надписей на Латыни (Я так и не понял что они значат), и даже трупы животных на колу... Мне стало немного плохо «Это всё она сделала!?» Спросил я у себя.Я решил пойти, и спросить других из-за чего такое отношение, когда я подходил к домам, они закрывали двери, окна, убегали в дома... но все же мне удалось поговорить з одним из стариков, я его спросил из-за чего такое отношение к девушке, на что он мне ответил:–Это… Ну… если ты так хочешь знать… Она сатанистка какая-то… Даже поговаривают, что татуировкой её сам сатана наделил, в знак своего поклонения. Так что мы с ней не особо общаемся, мягко говоря.Меня это немного встревожило, но я в это не особо верил, ну сделала девушка татуировку, боятся её теперь? Я решил зайти к этой девушке, но старик будто прочитал мои мысли и сказал:–Если ты хочешь пойти к Анне домой, то лучше не надо. Говорят, ее защищает демон.Но после этого я эму ответил/:–Вы знаете, что молодое поколение не остановить… да и к тому же я не верю в эту чепуху с богами и проклятиями.–Дело твое, сынок, я тебя не заставляю верить.Я пошел к дому Анны... "Анна, красивое имя." - думал я. Я подошёл к двери, долго думал, заходить ли мне, ведь знаки выглядели куда страшнее, чем сначала казалось. Но тут я услышал, как в доме что-то бьётся, я зашел внутрь...Первым делом я увидел стены, на которых было написано "Жизнь пытки", "Не хочу жить", "ОДИНочество" и похожее.Когда я вошел дальше к звуку, то увидел... Это был не человек... три пальца на руках, рост два метра, но что удивило, это... У него как будто росли рога. Я не верил – это был демон. Он обернулся ко мне и сказал. Если бы это был человек, я бы по голосу дал бы ему 20-25 лет–Ты не должен здесь быть.Этот оскал, вообще его лицо... потом он дьявольски улыбнулся.– Но буду рад, если ты присоединишься к веселью.И показал на Анну, она была избита и без сознания, после этого он ударил меня, сильно, я встал и з с трудом вышел, я только услышал–Ты не можешь помочь ей, ты тоже...Дальше я уже не слышал этого "демона".Я был в ужасе. Как это, демонов не существует… Я так думал, и смотрел в окно, Он видимо не видел меня, он избил её до разлома всех костей, потом он исцелил её, одним доторком руки к повреждённым местам и сказал:–Я еще вернусь. Нам нужны твои мучения и одиночество.Потом он просто... Исчез, я вошел в комнату уже без-страха, и увидел Анну, после помог встать.Анна:- Ты. … Убежал… как… всегда… все…слегка растерялась Анна, и убежала на второй этаж, я же попробовал пойти к ней, но если подумать, это была бы не самая лучшая идея.И я все же ушел, но мне было жалко Анну.Ночевать я уже пошел в один из заброшенных домов (выбрал наиболее целый и тёплый), ночь была очень странная, Мне всё время казалось что я что-то сделал не так, и это если не считать странных звуков с леса… Будто машины перегоняют.Утром я проснулся, и пошел на поиски еды в небольшой парк недалеко, после пошел к рельсам (там был ЖД, но поезда там не то чтобы останавливались, они там почти не ездили), и начал слушать музыку из телефона. Тут ко мне подошла Анна.– Привет, – немного стеснительно, - извини, я обиделась тогда на тебя… Но ты хотя бы не проклинаешь и винишь меня…– Да ничего.- Ну тогда мож... ААА!Внезапно знак (татуировка) Анны стала оранжевой, я забеспокоился.– Воды может принести?– Не... Нет, оно само пройдёт...Несколько секунд такое было, я не успел хоть что-то сделать, после, же она мне сказала.– Эти мучения я терплю уже много дней –положила руку на татуировку– я привыкла.– Это же пытки, как к ним можно привыкнуть?– Когда живёшь одна, физическая боль становиться не такой и сильной…– Как же долго ты одна? Живёшь…– С самого детства… И с него же приходит он… почти каждый день –печально улыбнулась- отдыхая по Воскресениям– Ну… если ты хочешь… я могу… - замялся - ну…– Не знаю, вытерпишь ли ты… Но ладно… - уже веселее улыбка - я не против компании.Мы пошли к Анне. И правда, рисунки были очень странные, но и профессиональные. Там был нарисовано что-то вроде: Многоголовой козы, с ногами паука, и длинным, как у змеи, хвостом… При том, что нарисовано было в жанре гиперреализма. Там же были и похожие рисунки.– Только не пугайся рисунков в моей комнате, ну... Рисунки по стенам ты уже видел.– Это всё ты рисовала?– Да, нравится? - спросила слегка покрасневшая Анна.– Конечно, много людей бы души продали за такое мастерство.– Спас.. – посмотрела на время. Уже с ужасом на лице, - нет, прячься, он скоро будет здесь.– Нет! Я не позв… - глубоко вдохнул - не позволю ему больше издеваться… Я решителен убить его… у тебя оружие есть?– Было бы… только ножи, и то для картошки… на кухне…– Не бойся… ВСЁ убиваемо, – взял на кухне нож, и пришел обратно, - Я готов.В этот момент словно из пыли появился ОН, тот же.– Анна... – зло улыбаясь- ты готова... УМИРАТЬ?– Нет! – крикнул я, и попробовал проткнуть спину. Но нож не хотел даже царапать- у тебя панцирь...Демон обернулся, засмеялся– Человек! Хочешь убить меня?! Давай! – дал небольшой трезубец – даю тебе право на первый удар!Я слегка занервничал...– Так, из того что я видел, у него панцирь... То есть защита... на Руках, ногах, туловище… где же природа минимализирует защиту... Голова слишком высоко, не усп… Суставы! а значит... Шея! – машинально думал я...– Сдохни!!!И я воткнул трезубец прямо в шею. Он хотел что-то сказать, но только кровь выходила... С его кармана выпало непонятное устройство, а из раны потекла кровь, но она была настолько горячей, что было чувство, что она кипит.– Анна! Мы сделали это!Я повернулся к Анне. Девушка была без сознания. Как только я подошел к ней, она открыла глаза. Что странное я заметил, так это: знак стал больше, и ввел к самому глазу, а глаза были кроваво красные.– Анна? – во мне были страх и волнение за неё – ты как?– Ты... Другой – заговорила она голосом демона- Ты... третий... Мы дадим тебе... Глаза....Что бы видеть…И вдруг я заметил, что не могу двигаться. Меня охватил ужас. То что было в Анне подошло ко мне и положило два пальца на лоб... Я потерял сознание.Когда я очнулся, было темно... Я посмотрел по сторонам – ничего не видно. Почувствовав что-то в руке, я понял, что это. Это было то самое непонятное устройство. Его я положил в карман, после чего встал.– Анна? – волнительно крикнул,- Ты жива?– Да... Что... Что произошло?Анна подошла ко мне со свечой, посмотрела на меня удивлённым взглядом.– Тв... Твои глаза... разве они были такими?– Что? А какие? – не понял я, посмотрел на лицо Анны- И с твоими... Глазами... то же…– Что? У меня Карие! – взяла зеркало. Посмотрев ужаснулась- мой знак... Мои глаза... Такие как у тебя... Зелено-красные...– У меня такие же? Теперь ясно что он имел ввиду под "глазами"– Кто? – растерянно спросила Анна, - Ты обменял что-то?– Нет... Когда я убил демона, твой знак дошел до глаза, и ты заговорила... Его голосом, что дашь мне глаза, после, я потерял сознание...–То есть... Мы прокляты?– Я не знаю... точнее не верю, но! - вытащил из кармана устройство - смотри, это выпало из демона.Я нажал на кнопку, и в этот момент... Разум будто бросил тело, я думал... Но мне было страшно... Это чувство, неописуемое.Я оказался в большой лавовой пещере, нет не большой... ГИГАНТСКОЙ. Я понял одну вещь: "Ад - это не место из библии – ад это параллельная Вселенная".Я видел. Работа, все работают, сзади я увидел... Меня охватил ужас... Это было... Было... Огромное человекоподобное существо, с некоторым количеством щупалец на лице, красной кожей, и такими же кровавыми глазами. Он опустил голову ко мне, и сказал.– Смертный! - у него был очень мощный голос, - То, что ты тут, значит лишь одно – ты убил одного из моих сыновей… И что? Чего ты хочешь тут?- Нет, я не...Я не успел договорить, как он опять сказал:– Понимаю, ты не знал… Но теперь, если твоя нога появится еще раз на моей земле… ТЫ УМРЁШЬ ТАМ, ГДЕ СТОИШЬ!!!Я в ужасе опять нажал на кнопку... То же чувство... Появился около плачущей Анны...– Ты жив! - обняла меня, потом отошла, будто сделала ошибку, - то есть… Хорошо… что это было?– Я был... В аду... То что я видел.... Это был... думаю… сам не верю что говорю это… Дьявол– к... к... Кто? Дьявол... Ад... Ничего себе!– Он... Сказал не возвращаться... так что думаю, можно выбросить телепортатор, или что это такое…- Ладно. Хотя, не надо… пусть побудет.– Ну... я рад что помог… теперь мне нужно идти.– Куда?– В путь, – улыбнулся я, - по миру... По Украине, по странам.Я уже вышел из дома, как Анна крикнула.– Стой... А может останешься? - уже покрасневшая, - может, еще кто то будет? Да и, –улыбнулась, - вместе и жить не так скучно.– Ладно, – улыбнулся и развёл руками, - останусь.И я пошел обратно в дом...

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