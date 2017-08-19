Грустная тварь, грустная жизнь

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:36

Doominski.avi Просмотров: 101 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 08:36 by

CD диски уходят в прошлое. Чёртов интернет поглощает всё, без пощады уничтожая прежние устои. Именно поэтому я остался без денег и работы. Старенький магазин CD дисков, в котором я зарабатывал себе на жизнь, был закрыт. Причина, я думаю, уже ясна. Найти новую работу будет очень сложно. В те времена, в которые мне довелось родиться...Впрочем, у меня есть ещё шанс на спасение. Ведь когда я, ненавидящий весь мир, пришёл домой, я вдруг поверил в чудо. Ведь в моём почтовом ящике лежало письмо. Неизвестный предлагает мне работу. "Доставлять видеокассеты с неизвестным для тебя содержанием". В то время, когда уже CD диски отжили своё, мне предлагают быть доставщиком видеокассет? Также в записке написан адрес встречи с "работодателем" и адрес его дома. Вся эта неизвестность мне не по душе. Но раз уж адрес встречи - бар, куда я и хотел направиться, то почему бы и нет? Хотя за эту работу, думаю, не возьмусь.Что может быть лучше ночного города? Свободы, безработицы? Конечно же, деньги. Это очевидно, чёрт возьми. Нет ничего лучше денег. Сейчас обговорим всё насчёт этой работы с "работодателем".Почему я открываю дверь бара с такой неохотой? Неважно, это лишь небольшое волнение. Но что я вижу. Бар пустует. Это уже интересно.И конечно же, я вижу это. Лужи крови. Бездыханное тело человека в дорогом костюме. Быть может, это бандит или тот самый "работодатель"? На удивление, я не паникую, не знаю, как мне удаётся сдерживаться от всего этого ужаса. Быть может, из-за того, что я уже предчувствовал необратимые изменения в моей жизни и просто смирился с этим.Я обыскал труп, нашёл записку с адресом, куда мне нужно было бы отнести видеокассету, и ключи от дома покойника.Да, эти мысли посетили меня. "Работодатель" с виду явно не беден. Думаю, стоит навестить его дом. И конечно же, взять его богатства себе. С работой, видимо, мне не повезло.Если говорить коротко, то этот чёртов дом огромен. Это настоящий особняк. На этот раз никакого волнения. В доме, как и ожидалось, пусто. Пора его обчищать.Да, я нашёл много денег. Достаточно, чтобы прожить, пока я буду искать новую работу.Меня заинтересовал офис. Именно там хранились видеокассеты. С неизвестным содержанием, конечно же. Но я хочу познать эту тайну.Экран телевизора демонстрирует странное видео. По лестнице со второго этажа спускается урод. Настоящий монстр. Неведомая хрень. Его маленькие, чёрные глаза смотрят в камеру, а его лицо скривила грусть. Его тело словно бесформенно, но огромно. Слышны крики. Чудовище бубнит что-то абсолютно неясное и продолжает спускаться по ступенькам. Стены сотрясаются, словно кто-то ломится наружу. Крики усиливаются настолько, что мне пришлось заткнуть уши. Вдруг камера переключается и показывает дом, дом "работодателя".Слышен крик, не только мой. Кто-то есть в этом доме. Стены содрогаются. Да, кто-то явно ломится в дверь офиса. Урод хочет убить меня - очевидная мысль. Ничего не осталось, кроме мыслей. Страх приковал меня к стулу. Я не могу встать, чёрт возьми! Вдруг весь этот шум прекратился, но мне не стало спокойнее. Слышен скрип двери, и этот чёртов бубнёж, и осторожные, расчётливые шаги твари. Я был прикован к стулу, очевидно.Потом была боль. Страх. Ужасный взгляд твари. Полное отсутствие надежды на спасение. Ужасный бубнёж.Темнота его глаз поглотила меня. Ничего, кроме темноты. Я вспомнил про свою жизнь, про деньги, про свои мечты. Да, грусть поглотила меня. У твари ведь тоже грустное лицо. Теперь я буду всегда видеть это лицо перед собой.

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