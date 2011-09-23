Мир Грёз

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

DarkDreams Просмотров: 94 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 06:50 by

Тонкий, словно волосок ребенка, аромат кофе привёл Вадима Семина в чувство. Осознание того, что спать было нельзя, сильно давило на голову и вызывало злобу. Но, как бы то ни было, засыпать в случае Вадима было последним делом. А особенно ночью, когда существо активно более всего. Он прекрасно понимал, что стоит только ему уснуть, это настигнет его вновь. А тут ещё и свет мигнул, словно разряд молнии, поразив Вадима в самую душу. Проблемы с проводкой всегда означали, что существо уже тут и ждёт, пока Вадим ляжет спать. Семин не знал, кто это, что ему нужно, почему он выбрал его. Это, в принципе, было не важно, ведь ответы на эти вопросы он не получит никогда.Подняв чашку кофе со стола, Вадим вдохнул ароматный запах тёплого кофе. Глотнув разок напиток, удерживающий его от погружения в мир кошмаров, Вадим выглянул в окно. Тёмная, январская ночь, подобно яростному тирану-полководцу, захватывала власть на улице. Темнело так, что казалось, все грязные и кровавые твари вот-вот и покинут сумрак, выбравшись из своих убежищ. Снежная мгла заслонила ему вид настолько прекрасный, что Вадим даже переплатил за квартиру, ради него. Утром тут видно многое. Например, ряд прекрасных тополей. Подобно солдатам-кавалеристам они неподвижно стояли в ряд, не смея сгибать свою осанку. Или детская площадка. Совершенно новая площадка, на которой обычно резвились дети, качаясь на качелях или скатываясь с горок. Качели были аккуратно выкрашены толстым слоем краски, из-за чего казалось, что ещё немного и люди начнут прилипать к ним, словно мухи к клейкой ленте. Сейчас же, ветер кружил в танце снежинки, приглашая в свой хоровод всё больше и больше прекрасных ледяных кристалликов. Снежная мгла в союзе с беспроглядной тьмой образовывала смертельный дуэт. Смертельный, потому что так подло убаюкивающий. Беспощадно тянувший Вадима в мир, обратный путь из которого всегда тяжек. Мир, где кровь вперемешку с землёй льётся реками.Для Вадима уже неделю заснуть ночью означало то же самое, что для строителя ходить без каски на объекте, построенном с огромной экономией бюджета. Безмерный риск. Допив кофе, Вадим медленными шагами засеменил в зал. Словно зомби, качаясь и испуская душераздирающие стоны, Вадим переставлял ноги и двигался всё медленнее и медленнее, пока просто не упал. Мгновение. Вспышка света. Он снова тут. Вадим опять попал в липкую паутину страха, в психоделический мир этого существа, куда оно погружало его, маринуя в липкой атмосфере первобытного ужаса. Мир, в котором тьма поедала сознание, а паника-крыса вгрызалась в разум, расчищая место животным инстинктам. Потихоньку Вадим поднялся. Голова звенела, подобно колоколу в воскресенье. Все нервы были напряжены и, казалось, прогрызут кожный покров и полезут наружу. Перед его глазами предстала ужасающая картина. На фоне кислотного неба двое мужчин в строгих костюмах били друг друга топорами по голове. У одного из них был достаточно приметный топор. Желтая ручка топора буквально сияла от отблесков кислотного неба, а симпатичные синие узоры, которые также были нанесены и на серебристую головку топора, поблескивали в зеленых лучах солнца, что сливалось по своему цвету с небом.Первый, что был в чёрном костюме, со всей силы приложился и раздвоил голову мужчине, что был в белом костюме. Мужчина упал, заливая алой кровью белую ткань столь прелестного костюма. Голова его мерзко затряслась, а вторая её половина, отделившись от тела, поползла в сторону Вадима. Зелёный глаз со злобой смотрел на него, а половина носа тяжело дышала, словно разъярённый бык. Половинка мозга давно вывалилась из черепа и лежала на середине кровавой дороги, оставленной этой головой. Мужчина в чёрном костюме, словно марионетка, резким движением развернулся в сторону Вадима. Лицо его было обмотано серой тряпкой, которая закрывала глаза и нос. Лысую голову покрывали шрамы, гнойные нарывы и кровавые ссадины. «Чёрный», подобно принюхивающейся голодной собаке, припал к земле и двинулся по алому следу, который оставляла после себя половинка головы «белого». «Чёрный» двигался несколько быстрее головы «белого», однако сделал неожиданную остановку около половинки мозга, выпавшей из головы. Пару раз, хорошенько ощупав мозг, «чёрный» схватил его и начал жадно поедать. Его острые, как катана, зубы вцепились в розовую жижу, что когда-то была мозгом «белого». Голова же тем временем подбиралась всё ближе и ближе, раздвигая непонятной формы траву и немного покачиваясь, словно старая, найденная на чердаке, юла.От такой раскачки казалось, что голова ползёт на качелях, что стояли на детской площадке во дворе. Однако Вадима столь смешное передвижение ни капельки не успокаивало. Напротив, только пугало, так как ему казалось, что это не совсем кошмары, которые он ранее привык видеть в безумных сновидениях, насылаемых жутким существом. Слишком сильным было ощущение реального присутствия в этих чудных и мистических землях.Столь сильных сновидений (если это вообще был сон) ещё не было, и Вадим понимал, что он всё больше и больше погружается в этот мир. С каждым разом ему всё труднее очнуться, всё труднее побороть водоворот смерти, что тянет его в мир грёз. Голова «белого» тем временем приблизилась вплотную и собиралась дать сигнал «черному» прекратить поедание мозга, чем последний очень сильно увлёкся. Мерзкий звук, похожий на предсмертный хрип, мигом сдвинул «черного» с мёртвой точки, и тот в один миг, словно телепортировавшийся фанатик или подтянувшийся на невидимом канате циркач, оказался вплотную к Вадиму. Его рот неестественно широко распахнулся, обнажив зубы, что так пугали Вадима. В мгновение кислотный водоворот небосвода затянул Семина и выбросил совершенно в другом месте.Отряхнувшись от пыли и осмотревшись, Вадим заметил того, кто сутками дожидался его у кровати, готовясь моментально нанести удар, по урону сопоставимый с выстрелом из крупнокалиберной винтовки. Повелитель этого мира стоял буквально в десяти метрах от Вадима, сверля его своими узкими красными глазами, постоянно дергаясь, словно некачественная голограмма. Он выглядел как обычный человек, правда с конъюнктивитом, ибо глаза его были налиты кровью и светились как запрещающий сигнал светофора. Не успел Семин подняться, отряхиваясь от грязи и бранясь от столь неожиданной смены места действия, как Повелитель взмахнул рукой, прокручивая как в слайд шоу различные локации, оставив Вадима посреди какой-то жуткой поляны с голубой травой и кислотно-розовым небом. Голова его кружилась как карусель, заставляя, подобно пьяному, идти вперед, раскачиваясь в разные стороны и размахивая руками, чтоб удержать равновесие.Придя в норму, Вадим приметил больших размеров дом, стоявший на кривом, как спина старухи, холме. Пройдя весь путь до дома, Вадим, тяжело дыша, прислонился к деревянной стене дома и, поправляя одежду и вытирая пот, подошёл к двери. Фиолетовой краской на двери дома, коряво и наспех, было написано: «Скотобойня». Приоткрыв железную дверь и тихонько прокравшись внутрь, Семин прислушался. Где-то совсем недалеко от места, где он, трусливо поджав хвост, сидел и продолжал обливаться потом, происходила, судя по бранным словам и крикам, ссора семейной пары. Выглянув из-за кучи коробок, Вадим, хорошенько присмотревшись, заметил, стоящую на коленях и горько плачущую женщину, лет двадцати пяти. Прямо над ней, приставив нож горлу и, пряча пистолет за пазухой, видимо, на случай побега, стоял среднего роста мужчина.- Продолжай, сладкая моя, – безумным голосом кричал он и, отвешивая барышне смачные пощёчины, хохотал во всю глотку.- Я… я… люблю тебя, – девушка не смогла закончить фразу, снова начав горько плакать, отворачиваясь от человека, продолжавшего бить её по щекам.- Дальше! – уже не столько безумным, сколько яростным голосом кричал маньяк.- Люблю так сильно, что… - теперь уже она начала натурально рыдать, превращая своё лицо в скалу, по которой, словно водопады, текли слёзы.- Я сказал дальше! – безумец достаточно сильно треснул её по лицу, а затем поняв, что продолжать несчастная не собирается, ударил её ногой куда-то в живот.- Тупая… безмозглая… мерзкая… ТВАРЬ! – он кричал, продолжая бить её ногой, целясь в неприкрытые руками бедной девушки участки на теле.Прекратив избиение, безумец вновь поднял заложницу на колени, приставил нож уже к сердцу и, вытерев сопли, вытекающие из носу, продолжил требовать то же самое, что и минуту назад:- Продолжай, – он говорил уже намного спокойнее, и было видно, что, выпустив пар, маньяк стал рассудительнее.- Я люблю тебя так сильно, что… ты должен… убить меня сейчас, – произнеся злосчастную фразу, девушка вновь навзрыд заплакала, упав в лужу собственной крови, которая осталась на полу, являясь напоминанием об избиении.Услышав желаемое, маньяк издал торжествующий визг и, продолжая визжать, словно раненная свинья, начал носиться по комнате, пиная коробки и подбрасывая вверх, оставленные чёрт пойми кем, внутренности животных.- Да! Вот это то, что я хотел услышать уже долгие годы, родная! Пора, пора нам всем сдохнуть! – он радовался, продолжая кидаться в потолок мясом и потрохами, периодически откусывая от сырых ингредиентов куски и выплевывая пережеванную массу на пол.Подойдя к своей возлюбленной, психопат приставил нож к её горлу, продолжая кричать от радости и смеяться, словно на сеансе уморительной комедии.- Мы не должны этого делать, милый. Вместо того чтоб убивать здесь друг друга, давай мы с тобой сядем на ту скамью и вместе, как два года назад, встретим дивный восход солнца? – девушка говорила максимально мягко и нежно, пытаясь заболтать безумца.После того, как тот, изменившись в лице, убрал нож, девушка вскинула руки ему плечи, пытаясь то ли обнять, то ли поцеловать. Поняв коварный замысел своей подруги, маньяк, оскалившись и вскрикнув как разъяренный зверь, вновь ударил её по лицу, только в этот раз он сделал это, сложив пальцы в кулак. Вновь подняв на колени измученную девушку, он, наклонив голову к её уху, прошептал:- Детка, моя подруга смерть никого никогда нигде не ждёт. Ха-ха-ха! А теперь приложи руки к моему лицу, поскольку я думаю, что пришло твоё время.Девушка хотела было что-то сказать, быть может, она попросила бы прощения за грехи, которых не совершала, быть может, умоляла бы не перерезать ей глотку острым, как наконечник иглы, ножом, быть может, попросту помолилась бы перед неминуемой кончиной. Кто знает? Психопат, перерезав юной красавице глотку, не остановился на тонком, но глубоком порезе на шее, начав пилить острой частью ножа её горло, продолжая заливаться искренним смехом. Смеясь и крича от счастья, психопат пилил и пилил шею своей подруги, пока его нож не столкнулся с шейным позвонком. Потерпев неудачу в попытках распилить кость ножом, маньяк снова пришёл в бешенство и, теперь уже крича от ярости, начал разбрасывать по углам коробки. Вадим, созерцавший всё это время жестокую расправу, вжался ещё глубже в землю и, слегка опустив голову, уже скромнее выглядывал из-за коробки, боясь повторить судьбу прекрасной леди.Неожиданно убийца достал из одной коробки топор, достаточно немалых размеров и, прокручивая его в руке, двинулся к трупу. Топор состоял из желтой, но уже не сияющей, ручки и серебристой головки, на которую переходили симпатичные узоры синего цвета, что брали начало ещё на ручке. Присмотревшись, Вадим увидел надпись на головке топора: «Моему любимому брату». Не составило труда понять, что это был тот же самый топор, которым монстр в черном костюме разнес в щепки голову своего товарища, носившего костюм белого цвета. Замахнувшись, что есть мочи, убийца ударил топором по кости, мешавшей ему лишить труп головы. Замахнувшись вновь и второй раз ударив по позвонку, убийца широко улыбнулся, услышав треск. Кость, что так отважно держала оборону и не смела пускать пришельцев–захватчиков, начала сдавать позиции и, конечно, не имела ни одного шанса выстоять. Третий и последний удар лишил тело девушки головы, и убийца, схватив кровавый котелок, помчался восвояси, смеясь и размахивая по очереди то топором, то отсеченной конечностью.Выйдя из своего укрытия и на цыпочках подойдя к телу девушки, Вадим окинул взглядом всю комнату, что являлась частью одиноко стоящей на холме скотобойни. Из того места, где когда-то была голова, продолжала литься кровь, окрашивая деревянный пол в ярко красный цвет. Вовсю погрузившись в рассмотрение комнаты и изучение трупа, Семин не заметил, как из темной пустоты появился Повелитель, который почему-то начал являться слишком часто для одного кошмара. Вадим застыл, ибо всякий раз, когда Повелитель являлся перед ним, он подобно безвольному рабу замирал, теряя возможность передвигаться.Присмотревшись, Вадим увидел на щеке Повелителя круглый шрам и вспомнил, что точно такой же есть у него самого. Судя по всему, мерзкое существо с каждым днем всё больше и больше пытается уподобиться тому, чьей жизненной энергией оно нагло питается. Вновь пролистывая миры и меняя за спиной Семина пейзажи, Повелитель, ни разу не дрогнув и не пошевелив хоть одной мышцей на лице, материализовал перед Вадимом маленького ребенка, возраст которого определить было легко по лысой голове и пустому, равнодушному взгляду.Новый мир представлял собой абсолютно черное, словно ночное небо, заслоненное тучами, пространство, в котором, похоже, не было ни одного живого существа. Ребенок сидел на черной пустоте, ничего не понимая и продолжая окидывать равнодушным взглядом всю тьму, что его окружала. Тут же заметив Вадима, малыш улыбнулся, засмеялся и так по-детски потянул свои маленькие ручки. Вадим, не понимая связи между маленьким ребенком и черной пустотой, хотел было ответить мальцу взаимностью, взяв его на руки, но понял, что эффект присутствия Повелителя остался, и он просто не может пошевелиться. Позади ребенка же тем временем появилась темная сущность с желтыми глазами. Медленно подползая к малышу, монстр обнял его своим темным щупальцем, подтянув ближе к месту, где существо бездвижно сидело. Не сопротивляясь и доверяя чудищу, словно родному, ребенок продолжал, смеясь и улыбаясь, отдаляться от Вадима, приближаясь, скорее всего, к неминуемой гибели. Темное существо, подтянув малыша максимально близко к себе, приподняло его над землей на метр и, издав что-то наподобие чавкающего звука, швырнуло себе на спину.Малец незамедлительно, словно угодивший в зыбучий песок, начал погружаться в темную материю, всё так же смеясь и улыбаясь, размахивая ручками и тряся головой, словно ему было щекотно. Спустя десять секунд в мире полном тьмы и мрака, мире полном непроглядной черноты, мире, являвшимся домом для абсолютного зла, осталось только мрачное пространство тоскливого черного цвета.Шокированный произошедшим, Вадим не находил себе места. Гонимый желанием броситься в ту же темную пропасть, раствориться во мраке, но последовать за несчастным ребенком, Вадим осознал, что оцепенение прошло и теперь он может сорваться с места и, нырнув во тьму, попытаться отыскать дитя, если последнее не стало пищей для мерзкой твари. Однако пейзаж сменился в ту же секунду, не позволив Семину броситься в погоню за ребенком, из-за которого Вадим чувствовал себя так подавленно.Новая картина не вызывала тошноты, не нагоняла страх, не вгоняла в тоску и не привлекала для устрашения посторонних людей. Единственным, кто выделялся среди прекрасного голубого неба, на котором медленно ползли, словно черви, белоснежные облака, был Повелитель, стоявший у обрыва, под которым была только морская гладь. Повернувшись лицом к Семину, Повелитель протянул ему руку, как бы подзывая к себе.Вадим, пошевелив пальцами и сделав аккуратный шаг вперед, медленно начал продвигаться в сторону, продолжавшего манить, Повелителя. Подойдя вплотную, Семин заглянул в лицо своего злейшего врага и ужаснулся от увиденного. Похожий на него с ног до головы, с уже обычными глазами и абсолютно идентичным лицом, Повелитель смотрел ему куда-то в переносицу и, усмехнувшись сказал:- Посмотри, что ты натворил, Вадим, – его голос так же полностью повторял голос Семина, из-за чего несчастный уже, как ему казалось, начал терять рассудок.- Я? Что я сделал… Я… Я ничего… - Вадим с искренним недоумением начал озираться по сторонам и, пребывая в шоковом состоянии, потихоньку отступал от своей копии.- Ну, посмотри сам, – спокойно и уверенно проговорил Повелитель, после чего исчез, оставив Семина одного на островке, который был покрыт ярко–зеленой травой.Тут же Вадим почувствовал, что он что-то держит в руке, крепко сжимая. Подняв вверх руку, Семин тут же отбросил от себя голову той самой девушки, убитой маньяком возлюбленным, что он сжимал в руке. Не веря в то, что он сейчас видит, Вадим попятился, но пройдя буквально несколько шагов, споткнулся о тело человека в белом костюме, у которого по вине убийцы в черном костюме не было половины головы. Упав, Семин приметил лежавший у края острова на песках и омываемый голубыми волнами, что пускало море, маленький трупик. Поняв, кому он принадлежит, Вадим встал и ещё раз осмотрелся, периодически тряся головой в разные стороны, в попытках привести себя в чувство. Он стоял посреди своей квартиры, а если быть точнее в коридоре, около входной двери, держа в руках топор с прелестной желтой ручкой, от которой шли вверх синие узоры, которые не оканчивались вплоть до того момента, где их прерывала серебристая головка топора. На головке красовалась надпись: «Моему любимому брату», напоминавшая о памятном подарке Игоря Семина, являвшегося старшим братом Вадима.Упаковка ЛСД, которую он сжимал в другой руке, была совершенно пуста, говоря о том, что её владелец переборщил с дозой. Продолжая неподвижно стоять и попутно стараясь привести себя в чувства, Вадим то и дело вытирал слюну, скопившуюся у рта. Звуки полицейских сирен ударили в уши, мигом приведя его в чувство.***Геннадий, одеваясь и одновременно готовя себе завтрак, метался по квартире, безуспешно пытаясь найти часть своего повседневного костюма. Включив телевизор, он на минуту остановился у экрана и, поняв, что это очередной выпуск новостей, собирался было продолжить поиски, но сообщение о массовой и жестокой расправе вновь привлекли его внимание к ящику. Появившийся сотрудник полиции, судя по интонации, был готовь к шквалу вопросов репортеров.- Сообщение о возможном убийстве пришло к нам в четыре часа утра. Приехав, мы обнаружили подозреваемого, он же Семин Вадим Викторович. Бежать он не пытался, даже наоборот, вышел и добровольно сдался. При обыске мы обнаружили вот этот топор, – он приподнял на камеру топор с желтой ручкой и синими узорами, – пустую упаковку психотропных веществ, под которыми Вадим Викторович, по анализам экспертизы, и совершил нападение. Установить картину произошедшего было легче, чем мы думали, ибо все улики были на виду, никаких доказательств своей вины подозреваемый в убийстве не прятал. По нашей версии, подозреваемый, приняв слишком сильную дозу психотропного препарата, начал нарушать порядок, из-за чего к нему поднялся Илья Семенович Кравцов, его сосед снизу. Семин, достав топор, как мы установили по гравировке на головке оружия, полученный в подарок от своего брата, нанес сильнейший удар по голове Кравцову, моментально убив его. После этого на шум прибежала жена Семина, Елена Евгеньевна. Вадим Викторович, отрубил ей этим же топором голову, предварительно избив, о чем свидетельствуют многочисленные побои на теле жертвы. Ну и наконец, под действием все тех же психотропных препаратов, подозреваемый задушил своего малолетнего сына подушкой.Геннадий словно завороженный припал к экрану, дослушивая интервью полицейского, а когда тот, наконец, закончил говорить, громко усмехнулся:- Куда же мы, чёрт возьми, катимся?Сказав это, он отыскал черный, глянцевый пульт и ловким движением руки щелкнул кнопкой выключения, после чего экран потух.

Ключевые слова: Сон Повелитель миры трагедия авторская история

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