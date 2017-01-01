Хроники странника. Часть 7

Новость отредактировал kapamelka2000 - Сегодня, 07:19

Sorto Просмотров: 50 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:14 by

— Бабуль, не помочь ли тебе?Пожилая женщина, только вышедшая из автобуса с двумя тяжёлыми баулами, уставилась на меня лукаво-подозрительным прищуром, словно пытаясь понять, что у меня на уме.— А что, милок, если время есть, помоги старой женщине. Но путь не близок, аж до самой деревни.— Да не проблема, бабуль, спешить мне некуда.— И то хорошо, а то сейчас все спешат, а вокруг…Пока мы двигались вдоль запылённой дороги, я выслушивал бабкин монолог. Видимо, общаться ей доводилось нечасто, и она пыталась успеть высказать случайному слушателю всё, что накопилось у неё в душе: начиная от власти и сравнивая её со сталинскими временами, до отдельных пожеланий тому умнику, кто додумался расположить остановку в нескольких километрах от ближайшего населённого пункта.— Бабуль, а не тревожит ли тебя кто-либо по ночам?Бабка замерла, как вкопанная, и медленно обернулась. На её побледневшем лице смешались удивление и страх. Какое-то время она молча сверлила меня взглядом, после чего повернулась и быстро зашагала прочь, забыв про сумки. Мне даже пришлось поднапрячься, чтобы догнать её.— Не бзди, бабуль, прорвёмся! – Догнав старушку, я ободряюще похлопал её по плечу.Да, разумеется, я не случайно заговорил с ней. За её спиной было то, что продолжало интересовать меня – липкий туман страха и отчаяния. И, разумеется, пройти мимо я просто не мог.— Чего тебе надо от старой женщины? – Судя по сухости тона и резкости фразы, бабушка не доверяла случайному незнакомцу, который знает то, что ему знать не положено.Удивительно, правда? И откуда у людей такое недоверие ко мне…— Мне? Ну, если кратко, я тот – кто может тебе помочь, а в том, что помощь нужна тебе, ни я, ни ты не сомневаемся. Верно?— И откуда ты такой умный взялся?— Лучше тебе не знать…Так, слово за слово, мы добрались до небольшой деревеньки на десяток домов. Одни домики были явно жилые, другие обветшали и заросли. В целом деревенька была похожа на этакий дом престарелых – то место, куда уходят от суеты видавшие виды люди, уже не ждущие сюрпризов от жизни.Дом, который нужен был мне, ничем не выделялся на фоне остальных. Ни потустороннего мрака, ни страха, ни отчаяния. Ничего. Ну что ж, кто-то умеет прятаться, а я умею искать. Не впервой... Посмотрим, куда меня привела нелёгкая на этот раз.— Входи, парень. Располагайся. Уж не знаю насчёт того, что ты мне втирал по дороге, но чаем за помощь я тебя напою.Скинув торбу у порога и сев на стульчик, у меня выдалась минутка осмотреться: ухоженный дом на пару комнат, одна из которых совмещала в себе кухню и жилую комнату. Другая, судя по старой кровати, — была спальней. Ковры на стенах и на полу, радио на тумбочке, иконы на подоконнике... Ничем не примечательный дом пожилого человека. Максимум уюта при минимуме вещей. В обеих комнатах почему-то постоянно ярко горел свет. Бабка включила его, как только пересекла порог и, судя по всему, не планировала выключать.— Вот, угощайся, – бабушка поставила на стол большую кружку травяного чая и пододвинула ко мне тарелку с сушками. – Хоть ты и странный, но сердце у тебя доброе, раз старой женщине помог. Как звать-то тебя?— Странник… – сделав глоток чая, я обратил внимание на большое зеркало, стоящее напротив кровати. – А давно началась чертовщина, бабуль?— Да откуда мне знать… — Поморщилась старушка, напрягая память. — Сначала кошмары стали мучать, потом ночью как будто на груди сидит кто-то. Старость это, наверное, сынок. Старость…— Бабуль, будь добра, принеси мне травы, что у калитки растёт. Хочу немного пошаманить, хуже ведь не будет?— Ох, сынок, нехристь ты… Ну да чем бы молодёжь не резвилась… Смотри, ничего не трогай... Хотя, что у меня, старой, тут можно взять-то…Как только бабуля, причитая, скрылась за дверью, я подошёл к зеркалу и, достав из кармана колокольчики, пару раз подкинул их. Как только звон разогнал тишину, в углу комнаты что-то закопошилось. Кинув туда один колокольчик, я принялся рассматривать в отражении незваного гостя. Это была бабка, как две капли воды похожая на хозяйку этого дома. Спрятавшись за креслом, она наблюдала за мной. На какой-то миг мы встретились взглядами, и я увидел в них страх. Оно меня боится? Это что-то новое… Если только...Мысли неслись с бешеной скоростью, почему иконы стоят на подоконнике? Почему зеркало прямо напротив кровати? Почему бабка ничего не сказала против моих попыток пошаманить и покинула дом, хотя для верующего человека – это ересь? Всё слишком очевидно!Услышав едкий смех за спиной, я резко обернулся и ударом в челюсть свалил хозяйку дома.— Что, сучёныш, догадался? – Старушка медленно поднималась с пола, внимательно следя за моими действиями. – Слишком ты умный, зараза!— Угу, хотя попытка была не плохая. Ты хотела, чтобы я навредил тому, кто в зеркале, потому и сделала всё таким очевидным. Но какой тебе с того прок, чудо в перьях?— Умный ты, но неопытный… Ты слишком мало знаешь нас, и потому тебе не победить…Опять двадцать пять… Интересно, хоть одно существо приступает к делу без лишнего трёпа? Раз колокольчик помог с зеркалом, то поможет и сейчас. Потому я спокойно кинул его в ту мерзость, что стояла передо мной в образе милой бабушки, изуродовавшей свой облик гримасой ненависти.Колокольчик звонко ударился о её лоб и упал прямо ей в руку. Неожиданно…— Уж не думали ли ты, щенок, что это поможет? – Старуха двумя пальцами смяла колокольчик и кинула его мне под ноги. – Твоя жизнь закончится здесь!Изучая своего противника, я не сразу заметил, как за окном началась гроза, разгоняющая вспышками молний уличный мрак и, на короткие секунды, озаряя двор этого проклятого дома. Стоп, мрак за окном?!Не обращая внимания на бабку, я ломанулся к окну, и с удивлением уставился на ночную мглу. Но ведь я недавно пересёк порог этого дома… И было ещё светло, откуда темнота?Под едкий смех старухи я сел на пол и схватил голову руками. Как же так? Снова! Меня опять заманили в ловушку. Пару раз я выпутывался из подобных передряг, но оба раза мне помогали извне, — сейчас на помощь рассчитывать не стоило. И снова я попал!Бабка какое-то время стояла и глазела на меня, явно наслаждаясь моим отчаянием, после чего подошла к окну и постучалась в него костяшками пальцев. Очередная вспышка молнии освятила силуэт по другую сторону, который стоял, прислонившись к стеклу и смотря на меня. Я уже понимал, что ничего хорошего я там не увижу, но всегда любопытно, что нового придумали эти твари. Благо, свет, исходящий из комнаты, позволял увидеть лицо нового действующего лица.Встретившись с ним взглядом, я лишь хмыкнул, подивившись изощрённости фантазии моих врагов. Там стояла моя мама... Такая, какой я её помнил… Такая, какой была, пока эти твари не забрали её жизнь! Это ещё что за фокусы?— Что, милок, не ожидал увидеть мою помощницу? – Мерзко рассмеялась старуха. – Ты же не раз задумывался, откуда живущие по другую сторону столько знают о тебе?Не обращая внимания на бред этой твари, я подошёл к окну и в упор уставился на то, что стояло по другую сторону, пытаясь рассмотреть подлог. Малейшую деталь, которая выдала бы эту иллюзию… Женщина, что стояла по ту сторону, опустила глаза и заплакала, а я, как дурак, стоял спиной к своему врагу и смотрел на ту, кто просто не мог быть моей матерью.По всей видимости, твари на этот раз серьёзно подошли к реализации своей мечты. Ловушка, чтобы поймать меня, – лишь часть из задумки. Их истинная цель – уничтожение моей души. Именно поэтому они провоцировали меня убить невинное существо, заточённое в зеркале. Именно поэтому они устроили цирк с образом моей матери. Именно поэтому за моей спиной сейчас никого нет!Оглянувшись, я удостоверился в своей правоте – дом был пуст. Мои чувства так же говорили мне, что опасности нет в пределах этих стен. Появился шанс забаррикадироваться и ждать: либо пока меня не спасут, либо пока им не надоест. Но едва ли всё будет так просто…Ещё раз взглянув в окно, я уставился на злобный взгляд и мерзкую ухмылку из заострённых зубов на лице своей мамы. Она стояла и безумно смотрела на меня, наклонив голову набок и мерзко хихикая. Смотреть на это зрелище было неприятно, а вот изучить место, ставшее моей клеткой стоило. Осмотр комнат подтвердил мои предположения. В данный момент мне ничего не угрожало…— Ну что ж, раз всё так хорошо подготовлено, вряд ли вы дадите мне забаррикадироваться, да?Ответом мне послужила тишина, нарушаемая стуком дождя и слабыми ударами по стеклу. Оглянувшись, я увидел как то, что стояло по другую сторону, бездумно пыталось укусить стекло. Именно звук его заострённых зубов по стеклу издавал этот стук. Мерзость!Подойдя к входной двери, я убедился, что она не заперта, и ударом ноги распахнул её. Раз мне довелось попасться в ловушку, будет не лишним узнать её грани. Любая информация о моей клетке может дать мне шанс покинуть её.— Уты-нуты… – от удивления я даже присвистнул.За порогом дома меня встретил обычный двор спального района какого-то города. Пара лавочек, детская площадка, припаркованные машины. Словно милой деревеньки, с которой я познакомился не так давно, никогда тут и не было.Закрыв дверь, я вернулся в дом и, сев в одно из кресел, задумчиво закурил. Нужно было привести мысли в чувство, пока было время и ничего мне не препятствовало. Только этот мерзкий стук в стекло... Зачем им оставлять меня в покое, давая мне шанс всё обдумать? Ответ мог быть только один – чтобы я терял разум медленно и мучительно, раз за разом пытаясь выбраться. Сколько бы я не покидал этот дом, сколько бы не пытался разрушить иллюзию… Выхода всё равно не будет.— Даааа, они хорошо постарались… Это даже льстит…Вновь и вновь осматривая дом изнутри, я пытался найти слабое место в их плане, но его не было. Покинуть дом – не вариант. На этой местности не может быть города, а значит — там ещё одна ловушка. По всей видимости, они того и ждут: когда я от безысходности сделаю шаг туда, для новой части представления. Но хоть там и новая ловушка, по крайней мере, там не будет этого мерзкого звука!!!Вскочив с кресла и подскочив к окну, я ударил по раме, чтобы как-то прекратить монотонность действий существа за окном. Оно на миг замерло, уставившись на меня безумными глазами, повернуло голову на другой бок и снова начало стучать зубами по стеклу.— Дьявол! Вляпался, так вляпался, хуже явно быть не может!И тут в доме погас свет…Метнувшись в угол, я прислонился к нему спиной, ожидая нападения в любой момент, но нападения не было. Всё тот же пустой дом, всё та же мнимая безопасность, всё тот же мерзкий стук… Лишь редкие вспышки молнии освящали квартиру, играя с тенями и моим разумом.Убедившись, что ничего мне не угрожает, я порылся в ящиках и нашёл пару свечек. Разумеется, сейчас игры теней будут активнее, но меня таким давно не проймёшь. Когда свечки заняли свои места по разным краям стола, комната вновь наполнилась светом. Хотя какой в этом смысл? Как ни крути, они играют со мной, и будут играть до тех пор, пока не добьются своего. А раз ситуация столь критична – единственное, что мне под силу, – уйти, пока мой разум не стал их игрушкой.Взяв торбу с порога, я сел в кресло и принялся в ней копаться. Много времени это не заняло, и вот упаковка лезвий уже была у меня в руках. Быстрое движение одним из них, – и на пол закапала тёплая кровь, унося с каждой каплей мою жизнь. Бросив прощальный взгляд на безумное существо за окном, я закрыл глаза, слыша в отдалении торжествующий смех.— Вот и конец тебе, Странник! – По всей видимости, «бабуля» устала наблюдать со стороны и решила лично лицезреть миг моей кончины.Что ж, они всегда были тщеславны и падки до запаха крови. Когда шаги остановились рядом со мной, а в лицо мне ударил смрад, я, не глядя, махнул порезанной рукой, и капли крови брызнули прямо в рожу этой твари.— Аааааааааааа!!! С*ка!!!Открыв глаза, я вновь метнулся в угол, наблюдая за тем, во что превращается миловидная бабушка, устроившая для меня этот персональный ад.— Что? Какого хрена?!Пока я доставал из кармана шнурок и перетягивал руку, по дому металось, визжа на высоких тонах, существо, постепенно приобретая свой истинный облик. Преобразуясь в высокое и тощее создание, оно крушило всё на своём пути, царапало длинными пальцами стены дома, оставляя на них глубокие рытвины, и терзало себя, срывая с себя ошмётки кожи – остатки своего прежнего облика, обнажая гнилые куски плоти. Постепенно оно перестало визжать и метаться, лишь подвывало на одной ноте, завершая превращение в свой истинный облик. С каждым изменением его движения становились всё прерывистей и скованнее, и, когда я смог увидеть его истинный облик, движения этой твари напоминали неуклюжие движение куклы-марионетки. Хотя эта показная неуклюжесть была не больше чем обычной уловкой. Такая тварь может с лёгкостью порвать любого человека и с удовольствием сделает это, наслаждаясь процессом и балдея от запаха крови. Чистая человеческая кровь для таких созданий – словно наркотик… Мне доводилось встречаться с такими чудиками, и я в жизни не поверю, что это онó устроило этот цирк. Снова кто-то играет со мной через мелких сошек…Существо тем временем неуклюже приближалось ко мне, пытаясь усыпить мою бдительность, видимо, веря, что мне неведомы его уловки. Увы, не тот случай и не тот противник. Поэтому, когда оно с истерическим смехом ринулось ко мне, я был готов. Измазав ладонь кровью, я провёл ей по грязному полу и выставил руку вперёд. Существо замерло в паре сантиметров от ладони и злобно оскалило длинные зубы.— Да, да, да… – Устало заметил я, тоном скучающего профессора. – Чистая кровь для вас наркотик, а вот грязная – настоящий яд. Хватит этого цирка. Кто за всем этим стоит?!— Ты умрёшшшшшь!!!Поднявшись, я пошёл прямо на существо, которое, шипя и ругаясь медленно отступало, затравлено смотря на мою грязную руку. Когда спина сущности упёрлась в стену, оно, зарычав, заползло по стенке на потолок и оттуда продолжало сверлить меня злобным взглядом. Подпрыгнув, я смог бы достать до него, но смерть этой твари не избавит меня от проблем, а истинный кукловод просто выставит новую пешку. Так кто же стоит за всем этим?Пока мы играли с этой мерзостью в догонялки, в доме что-то изменилось. Что-то в окружении стало другим... Какое-то время я осматривал комнату, пытаясь понять, что именно. Стук! Прекратился этот мерзкий стук! Обернувшись к окну, я увидел то существо, что раздражало меня всё это время. Оно больше не стучало. Теперь оно внимательно наблюдало за каждым моим движением, и нехорошая догадка кольнула моё сознание… Уж слишком пристальным был взгляд…— «Это что за покемон?» – Подойдя к окну, я встретился взглядом с этой тварью.Вместо ответа она с мерзкой ухмылкой подняла руку и постучала костяшками пальцев по окну. В этот же момент из погреба раздался женский крик. Я лишь на миг отвёл взгляд от окна, но когда вновь посмотрел в него – там никого не было. Как же меня достали эти игры!– Ты хочешь знать, кто я? – Тихим шёпотом раздалось за моей спиной.Резко повернувшись, я попытался ударить тварь, но рука прошла насквозь, вызвав приступ смеха у этой сущности.— Я не такая как они! – Смеясь бесновалась тварь в теле моей покойной матери, – Это место станет твоей могилой! Зря ты перешёл мне дорогу, человечишко!— Так значит, вот, кто создавал мне геморрой в последние дни? Ну что ж, сволочь, вот и встретились…— Да, я! – Существо метнулось ко мне и нанесло удар, от которого я опрокинулся на спину. – Ты проклянёшь тот миг, когда связался со мной! Смерть твоя будет медленной и мучительной!Да уж, выходит, оно вполне может мне навредить, а мои попытки тщетны. Плохо, очень плохо…Отползая от этой твари, я метал в неё всё, что попадалось мне под руку. Предметы пролетали насквозь, не причиняя никакого вреда, что сильно веселило моего палача. Очень скоро я упёрся в стенку, а тварь подлетела ко мне, и, схватив за горло, подняла меня на несколько сантиметров от пола. Мерзко улыбаясь, оно смотрело глазами моей матери, как я беспомощно чертыхаюсь в его руках.— Пора прощаться, Странник. Ты был интересным соперником!— Пора… Так… Пора… – Прохрипел я, чувствуя, как горят лёгкие и сознание покидает моё тело.— Коля… Давай! — Появившийся прямо из стены мой старый знакомый.Николай резко метнулся в моё тело, с лёгкостью вытеснив меня из него. Грань потери сознания – лучший мост в тело живого человека!Теперь тварь держала в руках моё бесчувственное тело, которое изнутри защищал мой новый друг и соратник, а моя сущность стояла рядом с этой мерзостью, готовая к битве.— Правила изменились! – Схватив врага за горло, я потянул его на себя, позволив себе небольшую улыбку.— Сууууука! – Взревев, тварь вцепилась в руку, отпустив моё тело, которое смачно упало на пол. – Отпусти меня, падла! Ты не уничтожишь меня! Ты не убийца!— Правила изменились, и я тоже… – На споры не было ни сил, ни времени, так как каждая минута по эту сторону привлекала ко мне слишком много внимания.Оно поняло, что проиграло, это был шах и мат. Под визг существа, я взял его второй рукой за горло и принялся остервенело рвать его сущность на части. От предсмертного воя этой мерзости содрогнулись стены, и всё вокруг начало мутнеть. Спустя пару секунд меня окружала грязь и разруха заброшенного дома, который явно был покинут уже много лет.— Ты видел, что здесь произошло... – Не оборачиваясь, я чувствовал на своей спине затравленный взгляд второй твари, что всё это время наблюдала за мной с потолка, не рискуя вмешиваться. – И ты знаешь правила войны. Я буду уничтожать всех, кто встретится мне на пути. Передай это остальным и… Бегите! Игры кончились!Когда я повернулся, потолок был пуст, но я уверен, что оно мне вняло, и теперь отношение ко мне сильно изменится. Игр больше не будет.— Хорошая работа, Странник… – Моё тело, хрипя, осело на пол. – Но не был бы ты так любезен… Твоё тело довольно неудобное, и привкус сигарет во рту… Он просто омерзителен…— Конечно-конечно, ты здорово помог мне!Один шаг, немного неудобства, болезненная вспышка света, и я – снова я, а мой друг, улыбаясь, стоит рядом.Мы вместе осмотрели дом, на предмет иных жертв, но он был пуст. Ни старушки, заточённой в зеркале, ни женщины кричавшей из погреба… Никого. Дом был пуст, а потому делать нам тут больше было нечего, и мы, выбравшись на улицу, зашагали в направлении дороги. Я и мой новый соратник…Когда моё тело удачно преодолело обряд экзорцизма и сознание вернулось, я полагал, что больше никогда не подпущу ни одну сущность настолько близко к себе. Но, придя в себя, я увидел того, кто помог мне в трудную минуту остаться собой. Я полагал, что он, вернув мне долг, покинул этот мир в поисках лучшего существования. Однако Николай вернулся, предложив мне свою помощь и сопровождение.Разумеется, сначала я не оценил его порыв, так как привык действовать в одиночку, но он сумел меня убедить. Именно тот факт, что моё тело смогло выдержать достаточно долго в себе иную сущность, а душа не сгорела за пределами сосуда, и послужил основой для подобного рискованного приёма. Он развязывал мне руки, ставя меня на одну ступень с моими врагами, что означало для них начало конца. Моя сущность всегда была сильнее рядовых тварей благодаря годам противостояний, и только моё существование по эту сторону, вместе с нежеланием забирать чужие жизни защищало эту мерзость от гибели! Сейчас же всё иначе... Они осознали мою силу раньше, чем я, и поэтому их целью было не лишение жизни моего тела, а именно уничтожение моей души, моей сущности… Они не допустят моего существования по другую сторону, и потому их ловушки с каждым разом будут всё изощрённей и всё опасней. Но теперь мы – на равных! Теперь я могу сам охотиться на них, уничтожая одного за другим. У меня появился шанс отвечать жестокостью на жестокость, но каждый подобный шаг приближал меня к черте, переступив которую, обратной дороги не будет. При обычном противостоянии я бы ни за что не стал так рисковать. Моей целью никогда не было истребление, как у тех же "святош". Она ограничивалась помощью живым и поиском по миру мёртвых. Поиском того, кто в своё время сломал мою жизнь… Однако с каждой выигранной битвой тьма вокруг меня сгущалась и, рано или поздно, это всё должно было перерасти в истребительную войну, которая просто не сможет обойтись без жертв. Очернив свою душу убийством, я сделал тот шаг, который изменил всё. Я объявил им войну, которую планировал давно, но всё не решался начать… А войне без правил любая помощь будет кстати…Я и один был для них огромной проблемой, а теперь нас двое. Человек и сущность – против полчищ мерзостных тварей в истребительной войне… Честно ли такое соотношение? Конечно нет, у врагов просто нет шансов!

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