Intermundus. Часть 1. Глава 5. Схватка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:54

Причина: Стилистика автора сохранена

Fahrengeit Просмотров: 35 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:53 by

Свет луны не мог пробиться сквозь густые кроны деревьев, и было темно. Но медленно-медленно, словно тянучка, приближался рассвет, и луна понемногу отмирала до следующей ночи, уступая власть первым робким лучам солнца. Джей все еще лежал без сознания, лишь иногда что-то бормотал сквозь стиснутые зубы. Кот тоже не вставал с поваленного ствола и сидел, обхватив руками колени и уронив на них голову.Марина пыталась обдумать, осмыслить только что случившееся происшествие, но мысли путались в её мозгу - у неё не было ни одного рационального объяснения действиям приемного брата. Девушка едва успела привыкнуть к его аномально быстрому взрослению, а тут такое! Ведь от духа леса вообще ничего не осталось - ни кровавых пятен, ни ошметков шерсти или плоти. Но еще одно обстоятельство вызывало у Марины недоумение: почему вихрь не задел их с Котом? Было ощущение, словно он целенаправленно был обращен на монстра. Ведь они оба не почувствовали на себе ни малейшего его влияния. И клинки! Хоть Марина и видела их буквально на долю секунды, но могла поклясться, что они появились прямо из мышц. Девушка осторожно перевернула руку Джея, но на запястье не было никакого следа или каплей крови. Даже малейшей царапины.***Казалось, что смрад и гарь мешают только мне одному. Капли пота, смешиваясь с пылью, залепляли глаза и вызывали сильный зуд. Моя уверенность почти улетучилась, тем более, что Он легко парировал все мои атаки, будто знал все их наперед. И все это время с Его губ не сходила гаденькая ухмылка, и создавалось впечатление, что он играется со мной, потому как запас сил у Него безграничен. Хотя, почему это я столь неуверен? Мне же совершенно неизвестно, кто передо мной и откуда появился. Конечно, своеобразной дверью стало то самое зарево, но вот куда оно ведет? Из какого мира пришла эта армия? В том, что зарево являлось своеобразным порталом, я не сомневался. Но что же скрывается по ту сторону?Думать о посторонних вещах во время боя не лучшая идея. Это я понял, когда пропустил один из ударов, оставивший на моей руке длинную кровавую борозду. Я отскочил назад, пытаясь перевести дух. Если мне не удастся разобраться с Ним в ближайшее время, последствия будут самые, что ни на есть плачевные.- Сдаешься, мальчишка? - спросил Он ровным голосом, совершенно не запыхавшись.- Еще чего! - я, как мог, сымитировал Его бодрый тон и в очередной раз ринулся вперед.Очень сложно было сказать, сколько времени прошло с начала нашего боя. Это могли быть как двадцать минут, так и два часа. Но я стал замечать, что ухмылка понемногу сползает с Его лица. Ага, видимо, ты не думал, что мне удастся продержаться так долго?! Это радует. Лишь теперь я начал ощущать преимущество двух клинков над одним. Впервые мне удалось пробить Его защиту и нанести хоть и легкую, но все же ощутимую рану в область груди. Нырнув вниз и избежав очередного удара, я неожиданно для себя самого оказался у Него за спиной. Немыслимым образом выкрутив руки, я всадил ему в спину оба клинка сразу, и через мгновение Он уже валялся в нескольких метрах от меня. Правда, для того, чтобы подняться, Ему тоже понадобилось не больше мгновения.- Ты неплох. Признаю, - похвалил он и зачем-то заложил меч на плечи. - Но тебе никогда не стать равным мне.Он молниеносно взмахнул клинком, и оторвавшийся от него черный полукруг помчался в мою сторону. Я тут же выставил руки вперед и своими лезвиями разделил его надвое, и обе половины просто облетели меня с двух сторон. Но я не увидел второго полукруга и на этот раз обить его мне было не суждено. Я ощутил мощный удар, после чего меня обволок черный туман и поднял в воздух. Туман начал сжиматься, будто тиски, перекрывая дыхание, и мне показалось, будто я уже слышу треск собственных, ломающихся костей. Выбраться из этого захвата у меня не получалось, как бы я не пытался. Он подошел вплотную, усмехаясь. И пугающей была эта ухмылка - усеянный острыми треугольными зубами рот с нёбом ярко-красного цвета, словно полыхающее пламя. Но я заметил одну странность - свободная рука выгибалась, повторяя очертания атаковавшего меня полукруга. Ох, если бы как-нибудь изменить положение руки, но я ведь даже пошевелиться не мог! Но тут за Его спиной возник человеческий силуэт, в котором я сразу узнал Вики. Но Он не видел ее. В руке Вики с трудом держала немалых размеров тесак, а её глаза горели решимостью.Она обхватила рукоять обеими руками и с трудом занесла оружие над головой. Я не мог остановить ее, лишь издавал смешные, нечленораздельные звуки.Тесак резко обрушился вниз. Раздался чудовищный рев, и рука, стремительно истончающаяся прямо на глазах, свалилась на землю, а через миг от нее осталась лишь тонкая кость. Мгновение, и она рассыпалась в прах.Он моментально развернулся, а полукруг наконец-то перестал меня сжимать. Оклемавшись, я увидел именно то, чего так боялся, и что казалось мне столь клишированным, что я не ожидал, что это всё-таки произойдет.Вики истекала кровью и из последних сил пыталась отползти, но ее силы быстро иссякли.С криком я выпустил клинки и рванул вперед. Он обернулся, и я почувствовал сильный удар в живот. Но одновременно с этим ударом мое лезвие пронзило Ему глотку.- Спокойной ночи, ублюдок, - процедил я сквозь зубы и с силой повернул клинок на 180 градусов...***Джей наконец-то пришёл в себя. Он с трудом поднялся и сел, поглядел на Марину, которая нанизывала на тонкие прутья тушки кроликов и складывала их возле костра. А затем поглядел на Кота, который держал прутья с тушками над горящими угольями, стараясь равномерно обжарить мясо.- Ну, наконец-то очнулся! - воскликнула девушка, едва не уронив очередную тушку в костер. - Я уж думала, что ты нас покинул. Садись, будем ужинать. Надо еще придумать, где-бы ночь безопасно переждать.Джей, молча, на плохо гнущихся ногах подошел к костру. Его голова просто раскалывалась от боли.

Ключевые слова: Схватка бой мечи раны костер лес авторская история

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