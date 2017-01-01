Долги наши тяжкие
Она не в первый раз провожала мужа в аэропорт. Проводила его глазами, когда он поднялся по трапу в самолёт. Посмотрела, как самолёт взлетел. И только тогда пошла к машине. Её очень тянуло оглянуться. Что она и сделала. Самолёт набрал высоту и вскоре скрылся за горизонтом.
Сомнений в его верности у неё не было. Конечно, командировки бывают разные. Раздумья иногда её посещали всякие. Если вдруг фильм какой-то наведёт на такие мысли или рассказы сотрудниц о похождениях своих мужей.
Почему же сегодня всю дорогу, пока она ехала домой, её сердце было не на месте. Так неспокойно было на душе. Волнами накатывал страх и, начиная сверху, перекатывался куда-то вниз живота так, что кружилась голова. И её немного подташнивало.
- Теперь я знаю, что обозначают слова «животный страх», - усмехнулась невесело она своим нелепым мыслям, размышляя вслух. - Что же со мной происходит? Стареешь, мать.
Руки, положенные на руль, были влажными. Она заехала в магазин, набрала совершенно необдуманно продукты. Перекладывая пакеты в машину, смутно осознала ненужность покупок.
Все её действия были автоматическими, она действовала по инерции. Самое главное, что она не думала ни о чём. В голове был какой-то тяжелый ком фраз. Тех слов, которые они говорили друг другу на прощание с мужем. Ускользали обрывки мыслей и слов. Почему же сегодня она особенно придавала им другой окрас, значимый смысл?
Занесла пакеты домой и оставила всё на кухне, прямо на полу. Потом поехала поставить машину. И вдруг сердце её от одиночества больно сжалось.
- Господи, как же я одна? Невыносимо тяжело, - вдруг опять вслух произнесла она фразу, независимо от своего сознания.
И, как бы очнувшись от тяжёлых мыслей, подумала: «Чего это я, командировка-то всего несколько дней. Глупая».
Фаина с Сергеем поженились лет пять назад. Она разошлась с мужем. Сергей был младше её на десять лет. Они решили вместе переехать в другой город. Вопрос почти решённый. И он полетел туда, сложив денег в дипломат, которые они собрали на покупку новой квартиры.
Может, это так взволновало её сейчас. Грозившая Сергею опасность вот так везти наличные. Сергей договорился со своим знакомым, что тот встретит его в аэропорту.
Фаина вошла в квартиру и поёжилась от какого-то нежилого вида их спальни без него.
- Никогда больше не буду так отпускать его, - твёрдо продолжила она почему-то вслух.
Ей, казалось, такой её разговор взбадривал. Молчать она не могла. Нужно было говорить, плакать, что-то делать. Иначе опять под сердцем накапливался страх, а потом опять эта вязкая волна.
Переодевшись в халат, смыла макияж и вошла на кухню.
«Это полотенце положил Сергей. Эта кружка его с недопитым кофе», - отмечала она машинально.
Разложив по полкам в холодильнике продукты, села к столу и задумалась. Время на часах было как раз одиннадцать часов дня. До прилёта Сергея в тот город оставалось сорок минут. Они договорились, что он ей сразу позвонит, как только доберётся до телефона.
Есть не хотелось, несмотря на то, что и завтрака сегодня у неё не было, только чашка чёрного кофе, так как встали рано, чтобы успеть к рейсу.
Она, не снимая халата, легла на кровать и провалилась в глубокий сон.
Резкий звонок телефона на тумбочке у кровати разбудил её. Она схватила трубку и услышала голос Сергея:
- Фа, это я, отдай деньги Ивану, я тысячу долларов взял у него вчера, забыл тебе сказать. Прощай родная.
- Серёжа, как ты долетел? Я тебя не слышу, Серёжа.
В трубке раздались короткие гудки.
- Господи, что за связь, невозможно так…
Она посмотрела на часы. Прошло всего тридцать пять минут, после того как она прилегла.
Она вскочила с кровати вышла в зал. Часы показывали 11:35.
Это невозможно, самолёт ещё не сел. Но это был его голос, и имя короткое - Фа, которым только он её ласково называет, когда они остаются одни.
Она сжала голову руками: «Что со мной? С ума я схожу сегодня, что ли, вот нервы расшатались. Эта любовь к нему меня совсем с ума сведёт».
Она поднялась и начала, обхватив себя руками, ходить по комнате. Сидеть она больше уже не могла. Так она металась ещё часа два. Сергей не звонил. Потом ещё и ещё несколько часов.
- Почему же я не спросила телефон его знакомого там, - начала искать она записи Сергея, в тумбочке перебирая бумаги.
Наконец-то нашла. И холодными трясущими пальцами с третьего раза набрала номер телефона в другом городе. Долго слушала длинные гудки в трубке. Трубку телефона там никто не брал.
- Алло, - услышала она, уже отчаявшись кого-нибудь услышать, - я слушаю вас, говорите.
- Я Фаина, к вам должен приехать Сергей, мой муж. Если можно, то пригласите его.
- Фаина?! Я сейчас передам трубочку мужу, - ответил взволнованный женский голос.
- Фаина, я Александр, - произнёс глухой мужской голос.
- Скажите, - уже не на шутку встревоженная, произнесла она почему-то сразу осевшим голосом, - вы Сергея встретили?
- Дело в том, что у нас, когда самолёт начал снижение, произошла авария.
- Как авария, Сергей жив?! – закричала в отчаянии она.
- Вам нужно прилететь сюда. Ни один из пассажиров не остался в живых.
- Это неправда, во сколько это произошло?! – с надрывом уже кричала Фаина.
- Самолёт упал и загорелся на подлёте к городу. Я был в аэропорту в это время именно. Трагедия произошла в 11:15.
- Нет, он жив. Он звонил в 11:35. Я смотрела в это время на электронные часы.
- Вы, скорее всего, что-то путаете. Самолёт развалился в воздухе. Пассажиры не могли выжить, к сожалению. Так объявили всем там в аэропорту. Это произошло в 11:15.
Фаина бросила трубку. Плакать она не могла, а только повторяла:
- Серёжа жив. Жив! Он не может меня одну оставить. Это исключено.
И вдруг она успокоилась, подошла к телефону и набрала номер Ивана.
- Слушаю вас, - по-военному ответил он.
- Ваня, звонил Сергей, он у тебя деньги взял?
- Фаина, это ты?! Приношу своё... - он запнулся на этом слове, но продолжил: - сочувствие. Какое горе, даже не верится.
- О чём ты говоришь, Иван. Он жив. Я звонила Саше сейчас. Трагедия произошла в одиннадцать 11:15, а он звонил в 11:35. Я голос мужа своего отличу от тысячи голосов.
- Да, вчера я ему дал тысячу. В такой момент какой может быть разговор об этом? Не беспокойся, потом решим, не торопись.
Фаина заплакала, слёзы потекли нескончаемым потоком.
- Ваня, я что, схожу с ума? Звонок междугородний был. Можно взять распечатку. Я же так чётко слышала Сережин голос.
- Мы сейчас к тебе приедем. Ты собирайся, все уже едут туда - на место трагедии. Списки пассажиров показали по телевидению. Мужайся, Фая, Сергей в этих списках тоже.
Только увидев фрагменты одежды мужа, Фая поверила окончательно, что Сергея нет в живых. Проверка междугородних звонков ничего не дала. Не было в это время междугороднего звонка...
Я поверила тогда ей и без её клятвы перед иконой, что она слышала голос Сергея уже после аварии самолёта. Она не знала о деньгах, взятых у Ивана перед отлётом - он не успел ей сказать.
Через два года Фаина разбилась.
Это произошло недалеко от места аварии самолёта. За рулём машины она была сама. Очевидцы - жители посёлка - рассказывали, что когда машина ударилась о столб у дороги, то от неё, кружась, пошёл вихрь, втягивая в себя всё больше и больше листьев и других предметов. Потом он набрал силу. Этот смерч шёл с каким-то гудением по полю. Навстречу ему, изгибаясь, с более мощным гулом шёл, танцуя, другой такой же. Он приближался от лесоповала с поляны, куда упали обломки самолёта. На середине поля два смерча сошлись. Такой был гул, казалось, земля тряслась. А объединившись в один, смерч гудел с такой силой и, будто торжествуя, рванулся ввысь - в небо. А потом постепенно стал угасать и растворился в воздухе.
Источник.
Вчера, 22:06 by LynxПросмотров: 77Комментарии: 0
Ключевые слова: Самолет муж звонки звонок с того света предчувствие авария трагедия