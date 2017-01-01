Долги наши тяжкие

Lynx Просмотров: 77 Комментарии: 0 +3 Вчера, 22:06 by

Она не в первый раз провожала мужа в аэропорт. Проводила его глазами, когда он поднялся по трапу в самолёт. Посмотрела, как самолёт взлетел. И только тогда пошла к машине. Её очень тянуло оглянуться. Что она и сделала. Самолёт набрал высоту и вскоре скрылся за горизонтом.Сомнений в его верности у неё не было. Конечно, командировки бывают разные. Раздумья иногда её посещали всякие. Если вдруг фильм какой-то наведёт на такие мысли или рассказы сотрудниц о похождениях своих мужей.Почему же сегодня всю дорогу, пока она ехала домой, её сердце было не на месте. Так неспокойно было на душе. Волнами накатывал страх и, начиная сверху, перекатывался куда-то вниз живота так, что кружилась голова. И её немного подташнивало.- Теперь я знаю, что обозначают слова «животный страх», - усмехнулась невесело она своим нелепым мыслям, размышляя вслух. - Что же со мной происходит? Стареешь, мать.Руки, положенные на руль, были влажными. Она заехала в магазин, набрала совершенно необдуманно продукты. Перекладывая пакеты в машину, смутно осознала ненужность покупок.Все её действия были автоматическими, она действовала по инерции. Самое главное, что она не думала ни о чём. В голове был какой-то тяжелый ком фраз. Тех слов, которые они говорили друг другу на прощание с мужем. Ускользали обрывки мыслей и слов. Почему же сегодня она особенно придавала им другой окрас, значимый смысл?Занесла пакеты домой и оставила всё на кухне, прямо на полу. Потом поехала поставить машину. И вдруг сердце её от одиночества больно сжалось.- Господи, как же я одна? Невыносимо тяжело, - вдруг опять вслух произнесла она фразу, независимо от своего сознания.И, как бы очнувшись от тяжёлых мыслей, подумала: «Чего это я, командировка-то всего несколько дней. Глупая».Фаина с Сергеем поженились лет пять назад. Она разошлась с мужем. Сергей был младше её на десять лет. Они решили вместе переехать в другой город. Вопрос почти решённый. И он полетел туда, сложив денег в дипломат, которые они собрали на покупку новой квартиры.Может, это так взволновало её сейчас. Грозившая Сергею опасность вот так везти наличные. Сергей договорился со своим знакомым, что тот встретит его в аэропорту.Фаина вошла в квартиру и поёжилась от какого-то нежилого вида их спальни без него.- Никогда больше не буду так отпускать его, - твёрдо продолжила она почему-то вслух.Ей, казалось, такой её разговор взбадривал. Молчать она не могла. Нужно было говорить, плакать, что-то делать. Иначе опять под сердцем накапливался страх, а потом опять эта вязкая волна.Переодевшись в халат, смыла макияж и вошла на кухню.«Это полотенце положил Сергей. Эта кружка его с недопитым кофе», - отмечала она машинально.Разложив по полкам в холодильнике продукты, села к столу и задумалась. Время на часах было как раз одиннадцать часов дня. До прилёта Сергея в тот город оставалось сорок минут. Они договорились, что он ей сразу позвонит, как только доберётся до телефона.Есть не хотелось, несмотря на то, что и завтрака сегодня у неё не было, только чашка чёрного кофе, так как встали рано, чтобы успеть к рейсу.Она, не снимая халата, легла на кровать и провалилась в глубокий сон.Резкий звонок телефона на тумбочке у кровати разбудил её. Она схватила трубку и услышала голос Сергея:- Фа, это я, отдай деньги Ивану, я тысячу долларов взял у него вчера, забыл тебе сказать. Прощай родная.- Серёжа, как ты долетел? Я тебя не слышу, Серёжа.В трубке раздались короткие гудки.- Господи, что за связь, невозможно так…Она посмотрела на часы. Прошло всего тридцать пять минут, после того как она прилегла.Она вскочила с кровати вышла в зал. Часы показывали 11:35.Это невозможно, самолёт ещё не сел. Но это был его голос, и имя короткое - Фа, которым только он её ласково называет, когда они остаются одни.Она сжала голову руками: «Что со мной? С ума я схожу сегодня, что ли, вот нервы расшатались. Эта любовь к нему меня совсем с ума сведёт».Она поднялась и начала, обхватив себя руками, ходить по комнате. Сидеть она больше уже не могла. Так она металась ещё часа два. Сергей не звонил. Потом ещё и ещё несколько часов.- Почему же я не спросила телефон его знакомого там, - начала искать она записи Сергея, в тумбочке перебирая бумаги.Наконец-то нашла. И холодными трясущими пальцами с третьего раза набрала номер телефона в другом городе. Долго слушала длинные гудки в трубке. Трубку телефона там никто не брал.- Алло, - услышала она, уже отчаявшись кого-нибудь услышать, - я слушаю вас, говорите.- Я Фаина, к вам должен приехать Сергей, мой муж. Если можно, то пригласите его.- Фаина?! Я сейчас передам трубочку мужу, - ответил взволнованный женский голос.- Фаина, я Александр, - произнёс глухой мужской голос.- Скажите, - уже не на шутку встревоженная, произнесла она почему-то сразу осевшим голосом, - вы Сергея встретили?- Дело в том, что у нас, когда самолёт начал снижение, произошла авария.- Как авария, Сергей жив?! – закричала в отчаянии она.- Вам нужно прилететь сюда. Ни один из пассажиров не остался в живых.- Это неправда, во сколько это произошло?! – с надрывом уже кричала Фаина.- Самолёт упал и загорелся на подлёте к городу. Я был в аэропорту в это время именно. Трагедия произошла в 11:15.- Нет, он жив. Он звонил в 11:35. Я смотрела в это время на электронные часы.- Вы, скорее всего, что-то путаете. Самолёт развалился в воздухе. Пассажиры не могли выжить, к сожалению. Так объявили всем там в аэропорту. Это произошло в 11:15.Фаина бросила трубку. Плакать она не могла, а только повторяла:- Серёжа жив. Жив! Он не может меня одну оставить. Это исключено.И вдруг она успокоилась, подошла к телефону и набрала номер Ивана.- Слушаю вас, - по-военному ответил он.- Ваня, звонил Сергей, он у тебя деньги взял?- Фаина, это ты?! Приношу своё... - он запнулся на этом слове, но продолжил: - сочувствие. Какое горе, даже не верится.- О чём ты говоришь, Иван. Он жив. Я звонила Саше сейчас. Трагедия произошла в одиннадцать 11:15, а он звонил в 11:35. Я голос мужа своего отличу от тысячи голосов.- Да, вчера я ему дал тысячу. В такой момент какой может быть разговор об этом? Не беспокойся, потом решим, не торопись.Фаина заплакала, слёзы потекли нескончаемым потоком.- Ваня, я что, схожу с ума? Звонок междугородний был. Можно взять распечатку. Я же так чётко слышала Сережин голос.- Мы сейчас к тебе приедем. Ты собирайся, все уже едут туда - на место трагедии. Списки пассажиров показали по телевидению. Мужайся, Фая, Сергей в этих списках тоже.Только увидев фрагменты одежды мужа, Фая поверила окончательно, что Сергея нет в живых. Проверка междугородних звонков ничего не дала. Не было в это время междугороднего звонка...Я поверила тогда ей и без её клятвы перед иконой, что она слышала голос Сергея уже после аварии самолёта. Она не знала о деньгах, взятых у Ивана перед отлётом - он не успел ей сказать.Через два года Фаина разбилась.Это произошло недалеко от места аварии самолёта. За рулём машины она была сама. Очевидцы - жители посёлка - рассказывали, что когда машина ударилась о столб у дороги, то от неё, кружась, пошёл вихрь, втягивая в себя всё больше и больше листьев и других предметов. Потом он набрал силу. Этот смерч шёл с каким-то гудением по полю. Навстречу ему, изгибаясь, с более мощным гулом шёл, танцуя, другой такой же. Он приближался от лесоповала с поляны, куда упали обломки самолёта. На середине поля два смерча сошлись. Такой был гул, казалось, земля тряслась. А объединившись в один, смерч гудел с такой силой и, будто торжествуя, рванулся ввысь - в небо. А потом постепенно стал угасать и растворился в воздухе.

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