Желание

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кофеварка Просмотров: 12 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:11 by

Противно зажужжал звонок, эхом отдаваясь от обшарпанных стен лестничной площадки.- По воскресеньям не принимаю. Приходите завтра, – прохрипел старческий голос.- Простите, я приходила к вам вчера, и вы сказали мне, чтобы я пришла утром, – в дверную щель говорила молодая девушка, одновременно прислушиваясь, что происходит за дверью.Катерине никто не ответил.- Вы еще там? Вы меня слышите? - девушка постучала своим аккуратным кулачком в старую дверь.Тишина.Девушку разъедало любопытство, подстегиваемое интересом. Только она приложила свой правый глаз к отверстию замочной скважины, как ключ резко проник в нее, раздались три поворота ключа, и дверь открылась. От неожиданности Катерина отпрянула от двери и едва не упала на грязный пол, покрытый местами уже облупленной сталинской плиткой. "Чуть глаза не лишила, проклятая колдовка!" – подумала девушка про себя. На пороге стояла старуха в зеленом халате, оперевшись на костыль.- Проходи уже, Ягодка. Не стой на площадке, проходи.Грязная, с косматыми лохмами на голове, старуха улыбнулась, обнажив свои гнилые зубы. Девушка еще раз покосилась на старуху, скривив губы, и прошла в дверь.- Последняя дверь слева, прямо по коридору, – прохрипела старуха, все еще улыбаясь, медленно проворачивая ключик в скважине.Девушка смотрела на облупившуюся краску на стенах, по которым темными пятнами расползлась плесень. Даже при таком тусклом свете можно было разглядеть то убожество, в котором все еще жили люди. Медленно проходя мимо наставленного хлама вдоль стен, она старалась не наступить на чью-то обувь, небрежно расставленную возле дверей. Дойдя до конца коридора, Катя с омерзением потянула на себя замусоленную ручку двери и встала в проеме. В комнате, на удивление, приятно пахло благовониями и особой грязи не было. Были только старые вещи: шипящий, практически не показывающий телевизор и круглый стол посреди комнаты.- Проходи, проходи, Ягодка, в порогах не стоят, – бабушка, кашляя, вошла в комнату и захлопнула дверь. – Как тебя зовут? Катерина?- Да, это мое имя. А Вы откуда знаете? – девушка все рассматривала высокий закопченный потолок и висящие на стенах куклы и оленьи рога.- А что лишние вопросы задаешь, ты не из КГБ случайно?- прищуриваясь, спросила старуха.- Да вроде нет, - оторопела Катя.- Пряничек хочешь? – бабка достала из кармана халата черствый пряник и протянула девушке.Катерина, отказываясь, замотала головой. Не хватало еще есть непонятно что.- Ну не хочешь, как хочешь, Ягодка, - и убрала пряник обратно в карман.– Так вы можете…- Я все могу, – прервала Катерину старуха. – Дело только в цене. Ты садись на стульчик. В ногах правды нет. Старуха прошла за круглый стол, достала колоду карт и стала шептать над ней, а потом протянула колоду девушке.- Сними.Катя робко сняла верхнюю карту.- Перевернутый старший аркан Мира. Сними еще одну.- Послушайте, я пришла не в карты играть, я пришла…- Молчи! – бабка зашлась кашлем. - Я знаю твою историю. И знаю, что ты хочешь сделать. С этими словами женщина сняла вместо девушки еще одну карту с верха колоды, одну с низа и еще одну с середины. Мир, Шут, Башня и Смерть лежали на столе. Выцветшие, с потрепанными краями, карты легли в один ряд, и старуха, наклонившись, прошипела.- Михаил любил тебя, Ягодка, но чувства его остыли. Он встретил свою судьбу и намерен связать свою жизнь с ней. А она в чреве своем уже носит плод их любви. А ты что вздумала? Вернуть его, разумеется. А подругу – предательницу? Старуха закурила, указывая острыми ногтями на карты. - Не сложно догадаться. Что дашь взамен, куколка?- У меня очень много денег…- Это меня интересует меньше всего. Давай так сделаем. Когда Михаил вернется к тебе, ты в первое новолуние придешь ко мне. Где бы ты ни была и чтоб ни делала, ты придешь ко мне, и я заберу самое дорогое, что на тот момент у тебя будет.- Хорошо, хорошо, я согласна! Все на свете отдам за него, – Катерина потянулась к сумочке достать салфетки, чтобы протереть выступившие слезы.- Незачем, Ягодка. Вот сюда, пожалуйста. С этими словами она приложила мутный граненый стакан к ее щеке. Старуха опять закашлялась. Смотря своими бледно-голубыми глазами на девушку, имитируя кудахтанье, бабка выродила к себе в рот из чрева яйцо и, раздавив его своими зубами и что-то шипя, принялась ногтями выскребывать из скорлупки нежную плоть уже вполне оформившегося птенца. Кровь потекла струйкой по сухим губам бабки, а слизь и плоть птенца с характерным звуком шмякались на дно стакана.Девушка зажмурилась и отвернулась, еле сдерживая рвотный позыв. Но бабка схватила крепко руку Катерины и приказала – Смотри! А сама своим длинным кривым ногтем до крови проткнула безымянный палец девушки и влила пару капель в стакан. Читая наговор, бабка водила рукой над стаканом, одернула девушку, встала и протянула его.- Пей, красавица.Брови Катерины скривились, а на лбу показались морщины.- Дыши глубже и верь! – старуха, поперхнувшись собственным смехом, очередной раз закашлялась. – Пей! – хрипела она. - Пей!Все вскружилось в голове у Кати. Комната, бабка, запахи благовоний, стол, рога на стене. Словно ее со всей силы раскрутили на карусели, как в детстве. Резкий выдох и пара глубоких глотков мерзкой слизи. Катя поставила стакан на стол и рухнула на стул.- Отличное начало хорошего дня! – воскликнула старуха и, сбив пепел с сигареты, прилично затянулась. – Голова кружится?Девушка только молча кивнула, сдерживая позыв к рвоте. Ее модная гулька на голове тряслась, моргала она часто и непроизвольно перебирала левой рукой красные бусы. Сейчас ей было все равно на деньги, на папину машину, на дорогие коралловые бусы. Хотелось не в кафешку, не в клуб и не в парикмахерскую. Тянуло домой. Достать старого медвежонка и зарыться под одеялом, лишь бы только не видеть ужасную старуху.- Хорошо, Ягодка. А теперь ступай домой и по пути ни с кем не разговаривай, пока не переступишь порог своего дома. Понятно?- Да, понятно. Катерина взяла свою сумку и направилась к двери.Старуха, кряхтя и причитая, поднялась из-за стола. Опираясь на свой костыль, она направилась за девушкой.- Может, конфетку в дорожку? – съязвила бабка вслед девушке, которая уже спускалась по лестнице. Старуха, смеясь, закрыла дверь.***Два дня Катерина пролежала в своей постели. Ее знобило и колотило. Странная болезнь не пойми от чего обрушилась внезапно. Ей постоянно чудился зловещий смех ведьмы, и приходилось пить снотворное, чтоб спать.В среду утром к Кате зашел Михаил. Выглядел он подавленно.- Миша?- Не знаю зачем, но я к тебе пришел, – голос парня был безразличен.Михаил стал приходить к ней каждый день. Он ничего не говорил, только смотрел в никуда. Его холодный взгляд скользил по роскошной комнате и только изредка останавливался на Кате. Ее плохое самочувствие сменилось радостью. Любимый человек был рядом. Они ходили на выставки, в кино, в рестораны, но с каждым днем Михаил все больше замыкался в себе. Со временем он превратился в безвольную куклу, и если ей поначалу нравилось его безукоризненное послушание, то теперь, спустя пару недель, это раздражало. Только теперь Катерина понимала, что любила его не за красивое тело, а за его внутренний мир. Его вспыльчивый характер, острый ум и даже за вредные привычки. Дни шли, приближая время расплаты.- Что же для меня дороже всего? – спросила Катерина у своего отражения в зеркале. - Уже завтра, - вздохнула девушка и, выключив свет, легла в постель, где лежал аморфный Михаил.***Оказавшись уже в знакомой квартире Старухи, Катерина размышляла, что заберет у нее ведьма.- Да не дергайся ты так, Ягодка, больно не будет, – бабка заскорузлыми руками погладила волосы девушки и отрезала прядь.- Но как же, он ведь почти что «овощ»? – девушка во второй раз вернулась к наболевшему.- Красавица, он вернулся к тебе?- Да, но…- Никаких «но»! – старуха погрозила пальцем. – Что просила, то и получила.- Я не просила отнять у него волю, я просто хотела, чтоб он был со мной.- И он с тобой, Ягодка, – бабуля убрала прядь в шкатулку. – Как, по-твоему, заставить человека делать то, что он не хочет?- Но…- Никаких «но»! Я все сказала. Иди уже к своему любимому. Время позднее, мало ли что случится. Насильник, говорят, тут завелся. Хотя старушкам он не грозит, - ведьма скрипуче рассмеялась, вправляя сигарету в мундштук.***Уходя от бабки, девушка чувствовала усталость и разочарование. Ее желание не совсем сбылось, к тому же все еще мучил вопрос. Что же ведьма взяла взамен? Подходя к дому, ее самочувствие было еще хуже. Задыхаясь, Катерина еле-еле поднялась на второй этаж.Утром, когда Екатерина проснулась, первое, что она увидела, старческую кожу на своей руке. Что есть сил поднявшись с кровати, Катя впилась глазами в зеркало. На нее смотрело сморщенное лицо, в котором едва узнавались черты лица. Ее лица. Не веря в происходящее, Катерина дрожащими руками трогала свое лицо и с всевозрастающим ужасом понимала, что отняла у нее ведьма.Впопыхах собравшись, Катерина направилась к дому старухи.У подъезда стояла машина, в которую грузчики вносили вещи. Она остановилась отдышаться. Впереди лестница. Держась за перила, девушка с трудом переставляла старческие ноги. Подъем был адом. Кате казалось, что пока она поднималась, состарилась еще больше.Четвертый этаж.Прислонившись к стене, в зеленом халате стояла молоденькая девушка и мило беседовала с одним из грузчиков.- Ведьма, где эта ведьма?- Какая ведьма, бабушка, вы о чем? – крепкий мужчина обратился к Катерине.Молодая девушка изящно обхватила губами мундштук. Затянулась.- Здесь живет ведьма. Я к ней. Не помню в какой квартире…- Случайно не в конце коридора? – дождавшись утвердительного кивка, девушка продолжила. – Насколько мне известно, там никто не живет.- Но как же…- Никаких «но»! Я несколько лет жила по соседству, и никакой ведьмы не видела. Бабушка, вы как-то плохо выглядите. Пряничек не хотите?И звонко рассмеялась.

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