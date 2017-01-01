Хроники забытых дней: Часть 1

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 12:28

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В полдень красное солнце взошло высоко над песчаными холмами и осветило своим тусклым алым светом пустыню так, что даже самые тёмные тени исчезли. В эту пору стояла просто невыносимая жара, и горе тем, кто к этому времени не нашёл надёжное укрытие. Ведь именно этим несчастным сама судьба велела на своей шкуре испытать всю прелесть стоградусной жары. Нет, их не ждала быстрая смерть, а по правде, очень мучительная и длинная. Солнце высушило б волосы и медленно запекло кожу этих бедолаг. Глазные яблоки тоже со временем стали б высыхать и в один прекрасный момент лопнули, лишив тем самым своего владельца зрения. И ему б ничего не оставалось, как медленно умирать среди пустыни или быть растерзанным местными более термоустойчивыми хищниками. Но все звери были уже давно ознакомленными с местными погодными условиями, и потому на бескрайней пустыне, на окраине небольшого городка, виднелся одинокий силуэт. Укрывшись светлым плащом в охлаждающем защитном костюме, Джон почти не чувствовал дискомфорта от жары. Его серьёзный и спокойный взгляд был устремлён в бинокль, который был направлен в сторону пустынного городка. То, что он там увидел, нисколько не удивило его, ведь он не впервые за последние десять лет видел такие картины. Там, на красных от крови улицах, лежали несколько десятков тел. Некоторые с них ещё еле двигались, но большинство с них было изуродовано до такой степени, что вряд ли их родная мать их узнала. Но Джона это нисколько не беспокоило, ведь тот, кто сделал это ужасное преступление, уже покинул эту местность.Немного понаблюдав за развернувшейся картиной, он ловким движением извлёк из нагрудного кармана старую рацию.- Кобра, приём! Приём! Вас вызывает Ястреб. Как слышите!Старый динамик издал треск и женский голос ответил.- Кобра на связи, Джон! Доложи обстановку.- Сара, всё чисто! Он уже давно ушёл. Можете выдвигаться.- Ок, скоро будем! Ты пока продвигайся к городу и докладывай про обстановку. И ещё одно... - голос на секунду умолк. - Прекрати называть меня коброй. Мы не на войне - и кодовые имена нам не нужны...Джон прервал эфир и с улыбкой на лице прошептал:- Я знаю, Сара! Знаю!После этих слов он медленно двинулся к городку, стараясь незаметно пробираться между холмов. Но его опасения были напрасны, и к въезду в город он пробрался без происшествий. Единственное, что привлекло его внимание, - тень, что мелькнула на мгновение в одном из окон двухэтажного здания, когда он входил на главную улицу. Но Джон, всё списав на воображение и жару, продолжил продвигаться по старой улице к месту, где он видел трупы. На это ему понадобилось минут десять, но он всё одно не смог осмотреть их поближе, так как с окраины города послышался рев моторов. Джон с улыбкой повернулся к источнику шума и увидел два автобуса переделанных под бронь, что медленно ехали ему навстречу.На крыше переднего автобуса сидел человек в старом плаще с капюшоном на голове. Он обернулся в сторону, откуда выехали машины, и, казалось, за чем-то наблюдал. Автобусы с гулом выехали на главную площадь и остановились слева от Джона.- На этот раз решили въехать в город, а не остановится на окраине.- На окраине опасно! Местность слишком открытая, а в городе мы, по крайней мере, сможем занять оборонительные позиции! - ответила ему русая девушка, спрыгивая с сиденья водителя. - Что-то видишь, Азазель?Последняя фраза была адресована силуэту на крыше автобуса. Силуэт приподнялся на ноги и спрыгнул на песок перед девушкой, и только теперь можно было понять, что это вовсе не человек. Из-под капюшона на Джона и Сару (а это, конечно, была она) посмотрело зловещее лицо ящерицы с жёлтыми и немного туманными глазами. Азазель улыбнулся, оголив при этом два ряда острых, покрытых слизью шипов. Из-под плаща показался длинный, покрытый шипами хвост, с помощью которого существо содрало с себя старый плащ, оголив перепончатые крылья.- Чёрт! Этот плащ ужасно жмёт! Зачем мне его вообще носить? Мне, в отличии от вас, людишек, жара не страшна, - голос ящера был похож на шипение змеи.Рукав старой куртки - и через минуту продемонстрировал огромный шрам на правой лапе. Это была рваная рана, которая тянулась от плеча почти к локтю.- Это керолам тебя так приголубил! - удивлённо спросил Джон. - Не могу поверить, что какой-то червь смог прокусить твою каменную кожу. Помню, что даже пули 18 калибра не смогли её хотя бы поцарапать.Сомнения Джона были не беспричинны: за всё время путешествия Азазель единственный, кто не получал ранения в потасовках. Но они были развеяны ответом демона.- Нет, это я сделал сам! - едва слышно прошипел он. - Но кероламы был напрямую в этом замешан.- И как, если не секрет?- Я не хочу об этом вспоминать! - Азазель опять притих. - Я тогда допустил оплошность.- Каждый из на ошибался, и это не повод держать всё в себе! - Джон улыбнулся. - Давай колись, дружище!Азазель несколько секунд соблюдал молчанку, но после всё же продолжил.- Ладно, но поклянись, что больше не будешь называть меня дружищем! - Азазель не любил, когда к нему обращались, используя слово "дружище".- Нет проблем, дружище! - Джон ехидно улыбнулся.Азазель поднял свою когтистую лапу над головой Джона, чтоб дать подзатыльник, но после этого резко опустил её и начал свой рассказ...

Ключевые слова: Жара силуэт Азазель авторская история

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