Доверие

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:21

Причина: Стилистика автора сохранена

3klim3 Просмотров: 40 Комментарии: 1 +5 Сегодня, 15:21 by

Пять лет назад я жил в одном небольшом городке. У меня была хорошая работа, личный автомобиль, большая квартира и прекрасная девушка, которую я любил.И вот в последнее время наши отношения стали портиться. Причиной этому стали ее совсем уж нелепые отговорки. Она стала рассказывать мне всякие бредовые истории, из-за которых якобы не могла прийти на очередное свидание. То у нее вещи пропадают, то одежда становится насквозь мокрой, то она ключи потеряет и не может дверь открыть, потому что дверь у нее открывается и снаружи, и изнутри ключом, а крайний раз вообще заявила, что ее кто-то в ванной запер, пока она голову мыла, и выйти не смогла.Да понятно все! Нашла себе кого-нибудь и теперь кувыркается там с ним, а ты, Миша, постой, мол, на морозе с цветами два с половиной часа, а я тебе потом какую-нибудь историю расскажу. Да пошла она!Прошло около недели. За это время она несколько раз мне звонила и даже писала, вновь запудривая мне голову какими-то сказками о непонятных шумах в доме, про хлопающие двери и подобную чушь. Просит приехать, мол, страшно ей. Ясно все. Хочет меня к себе заманить и там потом извиняться, мол, так и так, барабашка шалит. Да ну ее! Разумеется, я никуда не поехал.И тут однажды вечером она опять позвонила. Ее голос был диким от ужаса. Она рыдала и постоянно говорила: «Миша, приезжай, он хочет забрать меня! Миша, приезжай! Миша! Он заберет меня!».Меня пробрало от ужаса. Я быстро оделся и выбежал на улицу. Машину брать не стал, ее прогревать надо, а времени, судя по всему, у меня не было.Я бежал. Так быстро я еще никогда не бегал. По дороге подобрал железный прут. А мало ли? Я же не знаю, кто такой «он» и на что он способен.Я бежал, и все это время через гарнитуру в ухе плакала моя девушка и просила помочь ей.Подбежав к ее подъезду, я остановился и нажал номер ее квартиры на домофоне. Никто не отвечал. Как вдруг в гарнитуре прекратился плач. И тут я услышал хриплый такой старческий голос: «Давай-давай». Я с бешеной силой рванул на себя дверь и сорвал домофон. Вбежал на ее этаж и начал барабанить в дверь. Как вдруг замок провернулся. Дверь открыли с той стороны, и я забежал в квартиру. Каково же было моё удивление, когда я никого там не нашел. Я было собрался уйти, как вдруг заметил лист бумаги. Это была записка её почерком: «Ты опоздал! Прощай!».Я плохо помню, что было дальше. Полиция. Прокуратура.Они так и не смогли выяснить, кто и как пробрался в квартиру и похитил девушку. Даже меня подозревали, но потом обвинения сняли.…Прошло уже пять лет. И каждый день на мой телефон поступают звонки. Я пробовал менять сим-карту, даже менял телефон, переезжал в другой город. Но звонки не прекращались. И каждый раз одни и те же слова: «Он меня насилует! Он меня пытает! Ты меня не спас! Ты мне не доверял!».

Ключевые слова: Девушка ссора недоверие звонки авторская история

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