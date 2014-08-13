Стеллаж

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 15:10

Причина: Стилистика автора сохранена.

gv13 Просмотров: 266 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 15:10 by

Обычный продуктовый супермаркет. Михаил стоял у стеллажа, над которым висела большая вывеска «Товары по акции». Полки заполняли разносортные продукты с красными ценниками. Он не хотел что-то покупать, он даже не выбирал товар, он просто замер, погрузившись в воспоминания семилетней давности…***Тогда он жил в небольшом городке, стоящем на федеральной трассе. Рядом с главным перекрестком стоял большой супермаркет, в который он и устроился. В основном, работа с бумагами, но в зале тоже находились дела: учет, сверки, указания по расстановке и те самые красные ценники были в его ответственности.Проработав пару месяцев, большое число посетителей магазина уже примелькалось. Но один человек выделялся особенно. Невысокий мужчина лет шестидесяти, худощавый, в очках, на его чуть сутулых плечах всегда был серый пиджак. Почти каждый день Михаил встречал его возле акционного стеллажа с продуктами питания. Мужчина ничего не покупал, стоял поодаль, стараясь не мешать и в тоже время видеть весь стеллаж целиком. Иногда его губы нашептывали что-то, иногда он подходил и поправлял то, что лежало не в линию.Пару раз Михаил видел, как фасовщицы разговаривали с этим мужчиной. Тот всегда отвечал вежливо, но односложно, улыбкой давая понять своё доброе расположение к собеседнику. Поговаривали, что он состоит на попечении у местной церкви, которая часто давала приют людям не от мира сего.К сожалению, необычного мужчину заметили не только работники магазина, и Михаил стал свидетелем этому.***В тот день группа из трёх молодых людей ввалилась в двери с громким хохотом, чем на мгновенье привлекла к себе взгляды всех посетителей. Заведующая залом отложила документы, а фасовщицы перестали раскладывать товар – никто не любил беспокойных гостей, от них можно ждать чего угодно. Михаил продолжил возиться с товарами неподалеку от акционного стеллажа.- Смотри, этот придурок, опять тут стоит, – сказал главный из парней своим дружкам, и они под смех направились в сторону мужчины. – Что? Всё не можешь выбрать?Мужчина встревоженно посмотрел на них.- Парни, хотите прикол? – главный встал перед стеллажом и начал быстро переставлять продукты местами, не меняя ценники.- Стойте, не трогайте,– мужчина попытался подойти к стеллажу, но приспешники главного преградили ему путь своими спинами, пока тот продолжал наводить свой порядок.Фасовщицы решительно пошли в направлении потасовки, заведующая вышла из-за кассы, Михаил обернулся на шум. Главный, затронув даже нижнюю полку, встал и с гордостью выкликнул:- А? Вот так-то лучше! Как ты думаешь, старикашка?– обратился он к мужчине. Тот замер, водя глазами по полкам стеллажа, на губах показалась дрожь. – Ам! – выкрикнул главный в сторону мужчины, тот вздрогнул, вся компания молодых людей рассмеялась.Наклонившись к мужчине, он хотел что-то добавить, но увидел за его спиной Михаила, который приближался, снимая перчатки. Главный сделал брезгливую гримасу:- Ладно, пойдемте отсюда, а то мы мешаем фермерам работать. Затаримся в другом месте! – крикнул он громко и метнул корзину с товарами в сторону. Продукты веером раскатились по полу. Они вышли, запрыгнули в машину и с визгом уехали.Михаил проводил их взглядом, повернулся к мужчине, а тот уже быстро возвращал на стеллаже всё на свои места чуть трясущимися руками. Михаил подошёл и взял его за запястья, унимая тремор:- Я помогу…Мужчина замер, глядя на него сквозь очки. Михаил посмотрел в его глаза и ещё раз произнес:- Не переживайте, сейчас я всё верну на место, - он мягко отпустил его руки и сам быстро принялся расставлять всё на свои места.- Вот же новая напасть, а? Вот же чертята, нагадили и убежали, – приговаривала старшая фасовщица, доставая на коленях закатившийся товар из-под стеллажа.- Ладно, возвращаемся к работе, – сказала громко заведующая.- Вроде всё, – Михаил закончил с последней полкой и обернулся к мужчине.- Последнее, – произнес вкрадчиво мужчина и переставил пару похожих соусов местами, затем мягко пододвинул каждый товар так, чтобы они встали в ровную линию. - Теперь всё.- Вы запомнили положение всех продуктов на полке? Хорошая у Вас память, - попытался как-то приободрить его Михаил.- Это не так сложно, когда знаешь порядок, - ответил тот, затем, положив руку на плечо Михаилу, добавил с улыбкой. - Спасибо, что помогли, – опустил глаза и побрел в сторону кассы, ничего не купив.- Да не за что, - ответил Михаил, проводив мужчину взглядом, и затем он снова посмотрел на стеллаж полный акционных товаров. Всё стояло так, будто ничего и не произошло.***Прошло несколько дней. Михаил вышел в зал и увидел, как рядом со стеллажом мужчина что-то делал, а фасовщицы только всплескивали руками и ахали. Михаил подошел ближе.- Так, а это куда? – мужчине дали в руки пачку с пшеном, тот немного подумал и поставил её на полупустую полку с ценой.- Снова угадал! – воскликнула старшая фасовщица, сняв малярный скотч, прикрывавший наименование на ценнике. - Откуда ж ты всё знаешь?- Наверное, в другом магазине подсмотрел, – предположила молодая помощница.- Так наш-то магазин тут один, а сейчас только утро, что ж он, в областной центр поедет, что ль, подсматривать? – высказалась старшая.Михаил подошёл ближе. Фасовщицы, завидев его, опомнились и начали по-быстрому раскладывать товар в соответствии с инструкцией. Мужчина отошел подальше, чтобы не мешать. Михаил пристально посмотрел на мужчину, тот не отрывал взгляда от своего любимого стеллажа.Михаил знал, что инструкции по акциям спускают сверху одновременно всем магазинам сети, их не публикуют открыто, даже наоборот, держат в тайне. Список продуктов и позиции могут меняться каждый день. «Тайный покупатель, состоящий в штате компании? - промелькнула мысль. – Кто ещё может знать эту информацию?».Позже Михаил подошёл к старшей фасовщице:- Извините, а что же там происходило?- Мы, как всегда, раскладывали товар и перепутали местами пару пачек, а он стоит сзади и говорит, мол, неправильно. Я ж ему говорю, мол, а тебе почём знать-то? Вот инструкция, по ней и делаем. Глядь в инструкцию ещё раз, и действительно, неправильно. А он и говорит, что может разложить весь товар из тележек и вовсе без инструкции, и помощь предложил.- Может, вы оставляли инструкцию на полке? Отходили, а он мог её взять на несколько минут…- Да нет же, я не выпускала её из рук. В том-то и дело! - улыбнулась она. – Удивительный человек!Михаил посмотрел в сторону стеллажа, мужчина по-прежнему стоял около него. Он решил подойти и спросить обо всём напрямую.- А, вот и Вы, – опередил его мужчина, не дав Михаилу начать разговор. - Здесь Ваше имя, – указал он на стеллаж.- Что? – Михаил вопросительно посмотрел на мужчину и встал рядом с ним.- Здесь Ваше имя, - также мягко, но более раздельно произнёс он.На полках стоял немного в другом порядке, но в целом, обычный набор. Михаил предположил, что появился какой-то новый товар, где в названии могло быть бы его имя. Однако сходу такого он найти не смог.- А где именно?- Вот, - произнес мужчина, и, указав на середину ряда, начал вести пальцем произнося, – «… и придёт Михаил, твой заступник», - прочитал он по полке и даже тихо засмеялся.Михаил смотрел на товары на стеллаже, но ни в первых буквах, ни в последних он не мог найти совпадений. Иной товар и вовсе имел иностранные названия.- А … - Михаил запнулся, смутившись мыслью, что возможно мужчина болен, и не стоит тут искать какую-то логику. «Может, просто согласиться с ним?». Мужчина будто почувствовал эту мысль и, повернувшись к Михаилу, с улыбкой произнес:- Я расскажу Вам, Михаил, – он выделил имя особенно мягко. - Если взять количество букв в наименовании товара и совместить с ценой, мы получим исходное число, которое нужно найти в следующем товаре… – мужчина перешёл на тихий и быстрый говор, чтобы их никто не подслушал. Он не давал вставить и слова, Михаил напряженно пытался уследить за нитью повествования, но она постоянно ускользала в сложных зависимостях. И тут мужчина внезапно умолк, вытянул палец к стеллажу и провел по ряду полки:- Сегодня здесь явилось ваше имя, Михаил … заступник … - произнёс мужчина вкрадчиво, как будто совершил открытие, которого давно ждал. Михаил посмотрел на него, испытывая смешанные чувства переживания и сожаления к этому седовласому человеку в очках, который искал смысл в обычном стеллаже товаров со скидкой. «Вероятно после того случая он начал считать меня своим заступником,» - подумал он. Мужчина расплылся в улыбке и положил свою теплую руку Михаилу на плечо:– Это вы, – произнёс он утвердительно, стараясь развеять сомнения Михаила, но затем он перевёл взгляд за его спину, и улыбка исчезла с его лица. Михаил обернулся. За витриной, на парковке, стояла машина той же группы молодых людей. Главный сидел за рулем и каждую секунду жал на газ, каждый раз набирая обороты. Рёв мотора всё сильнее и сильнее раздавался по парковке. Он будто хотел привлечь внимание. Затем медленно тронулся и уехал.- Мне пора, - сказал мужчина и направился в сторону выхода.- Может Вас проводить? – спросил Михаил, но мужчина не реагировал и продолжал идти. – Почему… давайте я куплю Вам продуктов? – крикнул он громче, но мужчина лишь ускорил свой шаркающий шаг.Пройдя через залитую солнцем парковку, мужчина скрылся за перекрестком. Стеллаж, как всегда после его ухода, имел идеальный порядок на всех полках.***Прошло несколько дней, но мужчина не появлялся. Акционные товары сменяли друг друга, и каждый раз Михаил, выходя в зал, заставал рядом со стеллажом лишь фасовщиц, которые также задавались вопросом, куда пропал их внимательный помощник.Михаил смотрел на товары и красные ценники, иногда теряя счет времени. Однажды на это обратила внимание старшая фасовщица:- Что, теперь ты занял его место? – ухмыльнулась она.- Что? - очнулся от глубоких раздумий Михаил. – А … - улыбнулся он в ответ. Вернув взгляд к стеллажу, он увидел всё тот же идеально ровный порядок. Он и сам не заметил, как сделал это.- Эх, - произнесла фасовщица и поковыляла куда-то дальше, держась за спину.- Он прочитал, - прошептал Михаил, глядя на стеллаж. Фасовщица услышала его бормотание и приостановилась.- Он прочитал здесь моё имя, – еле внятно произнёс он. - Нужно вернуть … нужно вернуть положение продуктов так, как было тогда! – вспыхнул Михаил идеей.***Время приближалось к полуночи. Полчаса до закрытия магазина. Михаил подошёл к заведующей залом:- Сегодня днём на почту пришла инструкция по заполнению акционного стеллажа, они хотят проверить, всё ли вместится, я займусь этим сейчас, хорошо? Тут полчаса до полуночи, народу нет, я никому не помешаю…- Давай, – сказала уставшим голосом заведующая, не отрывая глаз от бумаг.Михаил подошел к полке с инструкцией за тот день, когда была последняя встреча с мужчиной. Он заранее подготовил две тележки продуктов и распечатанные красные ценники. Через 20 минут на стеллаже всё было так, как тогда. Михаил отошёл поодаль, чтобы хорошо видеть все полки, и замер, пытаясь вспомнить объяснения мужчины.- Опять ты у этой полки, - подошла старшая фасовщица, застегивая на себе куртку.- Да, вот, попросили проверить, - начал было отговариваться Михаил, как вдруг она его перебила:- Постой, так мы ж выкладывали уже так … и цены те же… - по её взгляду Михаил понял, что она догадалась.- Только не говорите заведующей, я сфотографирую и всё верну на место, хорошо?- Эх, заморочил он тебе голову, - произнесла фасовщица.Направившись к выходу, она остановилась, будто раздумывая, говорить или не говорить. Потом повернулась и посмотрела на стеллаж:- Странным он был… - начала она, потупив взгляд. - Однажды он сказал, что я каждый раз раскладываю судьбу, даже не зная об этом … Сейчас, выходит, ты тоже разложил …- Со своим именем … - прошептал Михаил.Он встревоженно посмотрел на фасовщицу. Та подняла взгляд на Михаила, а после перевела взгляд куда-то за его спину. Михаил обернулся – черная витрина, а за ней плохо освещенная пустынная парковка, на которой показались огни подъезжающего автомобиля.Машина остановилась, из неё вышла девушка и, быстро стуча каблуками, направилась в сторону магазина. Тут с визгом появилась вторая машина, перегородив ей путь. Затем в этой темноте что-то начало происходить, послышался вскрик.Все работники замерли, обернувшись к парковке. Михаил сделал шаг, а затем и побежал к выходу.- Стой! - послышался сзади крик заведующей, но Михаил не обратил внимания. - Опять они, вызови полицию - сказала заведующая кассирше, – и позови грузчиков со склада …- Так они уже ушли, – проговорила испуганная кассирша.Михаил выбежал, схватив по пути металлическую стойку для рекламных проспектов в качестве орудия. Холодный уличный ветер разметал рассыпавшуюся рекламу по парковке, полумрак, пара машин, в какой-то потасовке слились несколько тел:- Да заталкивай её в машину …- Эй! - крикнул Михаил и подбежал ближе.Парни обернулись, и ухмылки показались на их лицах. Их двое. Еще один, что успел сесть за руль машины девушки, открыл дверь и вышел с монтировкой. На мгновенье зажегшийся свет в салоне осветил силуэт девушки – она лежала без чувств на заднем сиденье. Все трое медленно направились к Михаилу.Дрожь пробила его тело, хотелось верить, что от холода. Он крепче сжал стойку, чем вызвал выброс смеха у парней:- Что, хочешь рекламку нам предложить? - двое начали обходить его с разных сторон, медленно, подобно хищникам.Тот, что с монтировкой, увидел, что к дверям из магазина подбегает заведующая. Ловким движением он подскочил к проходу и заклинил дверь своим орудием. Заведующая дернула ручку, но та не поддалась:- Миша!– крикнула она в отчаянии. Михаил не отвёл взгляда от противников. Она ударила по стеклу ладонью и вернулась в магазин. – Так, все, бегом через задний выход, возьмите с собой что-нибудь…- Отпустите девушку! - выпалил Михаил, не узнав собственный сорвавшийся голос.- Посмотрите на него, а? Господи, и это заступник? – выкрикнул главный, указывая на Михаила. – Жалкое зрелище. Этот старикашка всем морочит голову! Задушил бы его собственными руками … если бы мог. Но он подослал тебя. Михаила-заступника, – изобразил он, будто читает по полке. - Раскрыл секрет простому смертному. Ц-ц-ц … - он отрицательно покачал головой, - за что будет наказан! – выкрикнул он, сжав кулаки. - Но, к сожалению, не мной.Обернувшись к магазину, он продолжил:- Знаешь ли ты, что испокон веков Всевышний нёс свою проповедь, даруя пищу? В наши дни, люди проходя меж рядов даже не замечают, как чтят его слово. Здоровые и больные, бедные и богатые никакие церкви не посещаются так часто, как обычные торговые павильоны. Это - ваш храм! – выкрикнул он, и обратился к Михаилу. - А вы - его пастыри, доносите его слово на своих полках, даже не зная об этом.Михаил пытался не упустить никого из виду, не запустить за спину. Главный усмехнулся и, вздёрнув кожаную куртку на плечах, добавил:- Но я это вижу по-другому. Для меня истина в том, что он откармливает вас … для нас, – голодные оскалы показались на лицах приспешников. – Всё это вокруг - грандиозная подготовка к нашему пиру! Загляни в любой дом, в любой закоулок, в любые глаза и ты увидишь страх – вы все знаете, что вас ждёт. Но я не люблю ждать, я люблю закуски! Ещё милые, вкусно пахнущие, на высоких каблуках.- Отпусти девушку, - низким голосом произнес Михаил и крепче сжал в руках стойку.Главный усмехнулся такой наивности человека. Но взгляд с Михаила, перешёл куда-то за него. Михаил видел, как менялось лицо врага, а сам почувствовал тепло, которое от плеча разлилось по всему телу. Казалось, он почувствовал на себе руку, но рядом никого не было. Его перестала бить дрожь, всё его существо наполнилось силой и спокойствием. Он чувствовал свою монолитность и тепло, которое изливалось откуда-то позади.- «… и придёт, Михаил, твой Заступник» - проговорил строки главарь с искаженным от злости лицом, глядя куда-то поверх Михаила, – твой Заступник …В этот момент задняя дверь машины открылась, и из неё выпала девушка. Она плохо держалась на ногах, прихрамывая она отошла в сторону витрин магазина.- Уходим! - скомандовал главный.Где-то из-за магазина послышались крики сотрудников, которые бежали от черного входа и чем-то громко стучали.- Как быть с её машиной? – спросил один из приспешников…- Оставь!Они быстро сели в свою машину и с пробуксовкой дернули с места. Вдалеке по улице показались синие огни маячков полиции. Михаил продолжал стоять камнем, держа рекламную стойку на замахе. В мгновенье его тело обмякло, все мышцы стали ватными, тепло улетучилось, и холод улицы объял его. Он отбросил стойку и, не в силах стоять, упал на колени.Работники выбежали из-за магазина с каким-то хозяйственным инвентарём.- Миша,– подбежала заведующая, - ты ранен?- Нет, я нет… Девушка, - Михаил указал в сторону девушки, которая также не в силах стоять села на асфальт, облокотившись на витрину. Её платье было изорвано, на теле виднелись потёки крови. Фасовщица поспешила к ней, а заведующая побежала в темноту навстречу маячкам.Сидя посреди парковки, Михаил тяжело дышал, не в силах понять, что же произошло. Он поднял глаза и увидел взгляд девушки, та безотрывно смотрела в его сторону. Она всё видела.- Они вызвали скорую … они вызвали … сейчас … сейчас подъедут, потерпите, – быстро причитала подбежавшая заведующая.Постепенно красно-синие маяки наполнили парковку. Свет от накапливающихся машин разбивал темноту. Всё закончилось.***Женщина с мальчиком лет шести проходила между продуктовыми рядами магазина. Подошла к мужчине, который замер у акционного стеллажа и смотрел в одну точку.- Мы всё взяли, пойдём? – произнесла она мягко, приобняв его за плечо.- Да, – ответил Михаил. Он смотрел на стеллаж, который напомнил ему о тех событиях, которые произошли 7 лет назад, которые определили его судьбу, которые познакомили его с ней. Это был другой магазин, другой город, но стеллаж выглядел неизменно. Он взял за руку мальчика и направился к выходу, по пути мягко пододвинув одну из баночек на стеллаже чуть вглубь, образовав идеально ровную линию из продуктов.

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