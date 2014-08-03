Покупатель душ

Летяга Просмотров: 250 Комментарии: 4 +5 Вчера, 19:04 by

Другие, подобные истории:

Покупать души я начал еще лет пять назад.Жил на тот момент в общаге с толпой разношерстного народа.Часто пили, курили и вообще любили "культурно" отдохнуть. Ну, в общем, жил там паренек Филя, который по жизни должен был всем денег. Ну и во время очередной гулянки ему звонит баба, зовет к себе с недвусмысленными намеками, а у Фили, как всегда, денег хуй да нихуя, даже на такси нет. Походил он с горестным видом, попрошайничал, в итоге приковылял ко мне.— Серый, ну дай тыщу, — канючил он, — бля буду, с получки сразу отдам.— Филимон, я б дал, но ты мне и так уже две торчишь. Скоро буду под проценты тебе давать, достал уже! Твоя кредитоспособность не внушает доверия.— Да пофиг, хоть под проценты! Че тебе надо?Был я в приподнято-захмелевшем настроении, поэтому мозг рандомно выдал какую-тофигню:— А продай мне душу!Внезапно Филя согласился. Поржали, нашли заляпанный тетрадный листочек, на нем Филя торжественно и с обилием ошибок вывел:"Я, Филимон Русланов, продаю свою душу Сергею Т. в обмен на одну (1) тысячу рублей."В конце я настоял на капельке крови около росписи. Подписались оба, я с донельзя мрачным выражением лица убрал расписку в шкаф и выдал Филимону одну (1) тысячу деревянных. Радостный обладатель наличности убежал к своей даме сердца, мы с соседями по общаге посмеялись еще, выпили да и забыли.Спустя три дня приходит ко мне трезвый как стеклышко Филя и грит:— Блин, Серый, отдай расписку обратно!— А чё так?— Да ну его нах! Бери свой рубль обратно!Я репу почесал и отвечаю:— Нее, Филимон, так не пойдет. Неси-ка мне те два косаря, что ты мне еще должен, и пятьсот рублей сверху!— А за чё пятьсот-то??— За то, что твоя душа в целости и сохранности три дня у меня в шкафчике пролежала— Ну ты и пееерец! Ладно, ща, погоди.Как только он ушел, я сразу бросился в поисках расписки. Да вот же она! Офигеть, кому расскажешь — не поверят.И ведь приперся же. Принес замусоленные три с половиной тысячи. Забрал свою расписочку и тут же торжественно сжег в пепельнице. Говорит — в интернете вычитал, что надо сжигать обязательно.Ну а потом понеслась. Потянулся поток заемщиков. Немалую роль в этом, кстати, сыграл Филимон. Разнес инфу обо мне по районам и кварталам.Большинству я сразу давал от ворот поворот. Какие-то калики перехожие, алкаши с трясущимися от непрерывных запоев руками, недоедающие студенты.Были, правда, и исключения из правил. Первой дал денег бабушке.Ей и надо-то было всего пятьсот рублей. Дома, говорит, шаром покати, сын пенсию пробухал, мне бы, внучок, кашки купить да картошки. Дал пятихатку, кровью подписываться не заставил. Когда она ушла, я посидел в задумчивости и сжег расписку. Антонина Ивановна ее звали, как сейчас помню. Ровный аккуратный старушечий почерк на тетрадном листе в линейку.Потом был серьезный вполне паренек-студент в очках. Ну он был такой серьезный, что просто пипец. Прямо целый бизнес-план мне предоставил по использованию моих двух тысяч, куда и с какой целью он их потратит (не скажу, военная тайна). Обещал клятвенно вернуть в срок и с процентами. Повздыхал я, махнул рукой. Оформили расписку по правилам — с двумя подписями и капелькой его крови. Я даже специально иголку помыл и нагрел, чтоб он заражения не подхватил.У меня тогда из одного источника появилась энная сумма денег. Плюс умер отец. Я подхватил лихорадку пьянства и распутства. У меня многие пытались занимать, в ответ я пожимал плечами и вырывал из тетрадки еще один листок. Некоторые крутили пальцем у виска и уходили, другие ржали, считая меня офигенным оригиналом, третьи с серьезной рожей писали расписку. В особом накладе я не оставался — большинство заемщиков приносили деньги в срок.Я всегда держал под рукой иголку, чтоб уколоть палец, завел аккуратный блокнот для расписок с надписью Memento More, начал даже ради интереса вести некоторую бухгалтерию по подсчету человечечьих душ.Приходили и странные клиенты. Бледные юноши и девушки в черных одеяниях и амулетах. Спрашивали, а правда ли я покупаю души для Люцифера? Я отвечал, что души покупаю для частного пользования. Одной сказал, что я сам Люцифер и поимел ее на своей старой скрипучей тахте.Утром сказал, что я фиговый Люцифер и выгнал из дома.Я и сам не заметил, как мое странное хобби стало отнимать чересчур много времени. Меня люто форсили в моем небольшом городке. Однажды меня чуть не побили православные активисты около подъезда. Помог вовремя проходивший мимо сосед Вася-десантник (1 человеческая душа в обмен на 600 рублей). Еще ко мне приезжали серьезные дядьки на Гелендвагене. Предлагали купить у меня человеческие души по цене 10 тысяч за штуку. Сошлись на том, что я продам им те души, которые уже давно лежат мертвым грузом по просрочке кредита и точно не будут выкуплены.Торгаш я все же неплохой — договорился на 15 тысяч за одну расписку плюс сплавил всех некредитоспособных клиентов. Некоторые, кстати, потом приходили и пытались качать права, но я указывал им на их дикую просрочку. Слух об этом разнесся и клиенты с тех пор стали более обязательными в плане выплат.Ну а что теперь? Ничего, работаю, сайт в интернете завёл.Клиентура щас фиговая пошла — все мамкины атеисты, отдавать бабки не хотят. Но на этот случай у меня есть те мужики на Гелике, которым я сливаю все неоплаченные души. Однажды напился и подтерся душой одного особого неплательщика, после смывал ее в унитаз и дико хохотал.Для желающих взять кредит.Заём даю на небольшие суммы, до 10 к, процент тоже небольшой по сравнению со всякими вашими микрозаймами, коллекторы к вам не придут (кроме Сатаны, но это уже другая история).Если что, обращайтесь.Автор: Сергей Тарасов