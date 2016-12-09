Охота на мертвецов. Начало

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:57

Fro Просмотров: 323 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 01:56 by

Красоту нашего мира легко может затмить всего лишь одна неприятная вещь. Для кого-то это рутина, для кого-то - личная трагедия, а для меня - они, твари, что преспокойно гуляют по улицам любого из городов. Люди с бледными глазами, словно они больны глаукомой. Люди без глаз (ну, глаза-то есть, но веки их закрыты и словно срослись), но хуже всего те, что и на людей-то не похожи. Их я видел лишь два раза за всю свою жизнь, но этих двух раз хватило для хронического недосыпа. Да, я вижу их всю свою жизнь, и это не так печально, как то, что ТОЛЬКО я их вижу. И слышу. Постоянно. Их отвратительный шепот словно рвет мою душу на куски. Я не мог больше это выносить.Все изменилось буквально месяц назад, когда я, шестнадцатилетний парень, стоял на краю крыши своего двадцатиэтажного дома. Эти твари рядом. Они словно подбадривали меня прыгнуть, пока остатки моего разума судорожно пытались найти причину не делать этого.Вдруг все затихло. Это произошло настолько резко, что у меня от неожиданности немного закружилась голова. Я боялся повернуться, потому что знал, так просто они не затыкаются.- Ну и? - голос был слегка раздраженным и слишком четким для кого-то из них.- Ч-что?- Либо вперед, либо назад, решать тебе, но если прыгнешь, то будь готов стать одним из тех, кого я только что прогнал.В этот момент я резко обернулся и увидел его. Я не знал, что он такое. Он был человеком, но было у него что-то общее с теми тварями. Это был парень лет двадцати пяти на вид. Мятая одежда и короткие волосы, судя по всему, не знавшие расчески, говорили о том, что опрятность, мягко говоря, не для него. Спокойное лицо довольно-таки уставшего от этой жизни человека. Не знаю, как это объяснить, но он вызывал у меня одновременно желание довериться ему и убежать от него как можно дальше.- Ну, так что? - вновь спросил он.- А? - у меня начало складываться ощущение, что если я не спрыгну сам, он мне поможет.Но мой собеседник проявлял просто-таки ангельское терпение.- Ты, блин, будешь прыгать или нет?В этот момент мое любопытство взяло верх.- А ты кто вообще такой? Как ты прогнал этих тварей? Какая, черт побери, тебе разница, прыгну я или нет?- Макс. Легко. Ты можешь быть полезен.- Полезен? И что значит - стать одним из них?- Слезай, я тебе все расскажу.На этом и закончилось наше знакомство. Макс не соврал. Он рассказал мне все, что знал сам про загробный мир, духов и тварей. Я стал частью его команды.Команда эта была группой из пяти человек:Максим. Наш лидер. На вид ему 25 лет. Человек (я хочу в это верить), побывавший на том свете. Довольно спокойный, но строгий.Николай. Обычный человек, которому однажды не повезло встретиться с мертвецами. 25 лет. Имеет неплохие боксерские навыки, что вместе с бронзовыми кастетами делали его грозой для мертвецов.Рита. Ведьма. 20 лет. Рыжие волосы и зеленые глаза прилагаются*. Симпатичная снаружи, но гнилая внутри. Совершенно не отягощена такими понятиями, как совесть, мораль и стыд. Особенно стыд. Нет, мне, как любому шестнадцатилетнему подростку, в радость видеть красивую девушку в откровенных (и даже очень) нарядах, но должна же быть хоть какая-то мера. Очень предана Максу. Помимо типичных способностей ведьмы (зелья, сглаз, порча) владеет некромантией, что бывает довольно полезно.Кирилл. Экзорцист, целитель. Примерно 30 лет. Мечтал когда-то стать священником, но встреча с демонами (так мы решили звать тварей, что не были людьми) изменила его мировоззрение. Обладает способностью разрывать нити, тем самым изгоняя духов. Не нашел понимания среди товарищей, из-за чего ушел в странствие, в котором обучался у сибирских и алтайских шаманов. В какой-то момент присоединился к Максу.Я, Юрий. Медиум. Благодаря боссу (он ввел мне какую-то хрень и запер в морозилке) научился общаться с духами. Оказывается, среди них тоже есть хорошие ребята, а дальше мою историю вы и так знаете.Команда начала собираться примерно три года назад после случая в одном из столичных моргов. Тогда неизвестные разбросали трупы по коридорам и убили более десяти человек. Но мы-то знаем, что это были не люди. И, как я позже узнал, Макс и Коля были там, и, возможно, благодаря им все закончилось не так плохо, как могло бы. По словам лидера, ему нужны люди для двух целей: пытаться сдерживать духов, мертвецов и найти зачинщика кошмара трехлетней давности. Сам Макс уверен, что это был демон. Мне он дал какую-то монету, которая, по его словам, делала меня невидимым для духов. Я никогда в жизни не спал так спокойно, как в ту ночь. С тех пор я всегда ношу ее с собой. Но у меня все равно почему-то плохое предчувствие.Примечания автора:* - в отличие от наших дней, в средние века в Европе жизнь была настоящим адом на земле. Эпидемии зверствовали не хуже знати и королей, но особое место занимала, конечно же, инквизиция. Подобно концу тридцатых годов в СССР, когда каждый мог сделать анонимный донос, и того, на кого донесли, без суда и следствия отправлялся в места далекие и холодные в лучшем случае, и на вечный покой в худшем, любой крестьянин мог обвинить другого в колдовстве и ереси. Мотивы могли быть разными: от страха черной магии, до зависти, что его корова дает больше молока. Католическая церковь, конечно, проводила расследования, но, увы, условия были таковы: если умер - невиновен, выжил - колдун/ведьма. За почти тысячу лет ни ведьм, ни колдунов не нашли, но народу полегло знатно. Ведьм же сдавали, как правило, менее красивые подруги/соседки чисто из зависти. Так и сложилось, что слишком красивая девушка - ведьма. Однако были и вполне конкретные атрибуты: рыжие волосы (честно, не знаю, почему) и зеленые глаза, так как они были похожи на кошачьи (кошек в средневековой Европе считали чуть ли не приспешниками дьявола, а виной тому были светящиеся в темноте глаза и чума, переносчиками которой ошибочно считали котов и кошек).

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