Хроники странника. Часть 5

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sorto Просмотров: 68 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 07:09 by

Темнота… Первое, что предстало моему взору – это кромешная тьма.Посмотрев на часы, я лишь неопределённо хмыкнул. На них было шесть утра, и за окном должно было вовсю светить солнце, однако его не было... Утро просто не наступило. Не делая лишних движений, я откинулся на спину и, закрыв глаза, прислушался к окружающему миру. Что бы ни являлось причиной происходящих странностей, оно было где-то рядом, и раз оно не прикончило меня во сне, у него на меня имеются определённые виды. Забавно…- Ну и какого хрена на этот раз происходит?Подойдя к окну и распахнув его, я уставился на пустой город, окутанный тьмой. Ни единого горящего фонаря, ни единого отблеска света в окне. Только пустые и тёмные улицы…Моя ночлежка располагалась на первом этаже, так что не было смысла покидать её через дверь. К тому же едва ли мне бы встретился кто-то из людей, а вот тёмные твари вполне могли устроить мне засаду в тесных коридорах этого здания. На открытой местности я мог чувствовать себя в относительной безопасности, а потому поскорее покинул комнату.Идя по пустынным улицам, я прислушивался к звукам города, пытаясь различить малейший шорох, но, кроме моих шагов по асфальту, ничего не нарушало тишину. Чем бы ни было существо, затеявшее со мной эту игру, оно умело прятаться. И пока мне не удастся выяснить, кто заманил меня сюда, воспользовавшись беззащитностью моего сонного сознания, шансы выбраться отсюда ничтожно малы.Спустя какое-то время городскую тишину нарушил тихий плач, раздававшийся в одном из пустынных переулков. Едва ли тут есть жертвы помимо меня, такие капканы – слишком тонкая работа, для массовой охоты. Но, независимо от того, друг это или враг, мне необходимо знать, с кем придётся делить это мрачное место.Источником звука была молодая девушка, которая сидела, прислонившись к кирпичной стене и уткнувшись лицом в колени, и тихо плакала. Звук моих шагов прервал её плач, и она подняла на меня мокрые от слёз глаза.Приблизившись к ней, я принялся разглядывать незнакомку, пытаясь понять, с кем же меня свела судьба. Серые заплаканные глаза, мешки под глазами, минимум косметики, взъерошенные длинные волосы. Она точно не была существом, хозяйничающим здесь, правда, я пока не понимал - хорошо это или плохо.- Хм, человек… Здесь? Забавно… - мой голос неестественно громко звучал в мёртвой тишине города.Не знаю, хотела ли она что-то ответить или нет, да и мне, честно говоря, было всё равно. Задерживаться здесь смысла не было, и я равнодушно зашагал прочь, оставив незнакомку наедине с её страхами. Кем бы ни была эта девушка, она не просто так оказалась здесь. Хороших людей в такие передряги не втягивают.- Стойте! Подождите! Кто Вы?Согласен. Глупо было полагать, что она останется на месте и продолжит размазывать сопли. Если что-то и имело цель - порвать меня на пустынных улицах этого города, сейчас было самое время. Невозможно услышать шорох крадущейся твари или ещё какое-нибудь предостережение, когда за тобой бегут и вопят при этом на всю улицу.Когда девушка была уже рядом, я резко обернулся, так как почувствовал, что она была не одна. Как мне раньше не бросилось это в глаза? Ведь было очевидно, что она тут неспроста! Посмотрев ей за спину, я лишь сплюнул и зашагал дальше. Мерзость!- Кто Вы? Что тут происходит? Где мы?Вопросы сыпались нескончаемым потоком. Девушка шагала следом и тараторила без умолку, что сильно мешало мне анализировать ситуацию и подвергало риску нас обоих. Но если на её жизнь мне было плевать, рисковать своей я не мог. Сейчас каждый звук извне мог сказать о многом и спасти наши жизни. Очевидно, что следующая за мной по пятам незнакомка не осознавала, какую рискованную ситуацию она создаёт своей болтовнёй. Пора было это прекращать.- Закрой рот, тварь!Резко обернувшись, я врезал ей пощёчину, от которой моя навязчивая спутница упала как подкошенная. Это должно заткнуть её на какое-то время, а мне сейчас каждая секунда тишины была важна как никогда.- Что Вы творите? За что?Судя по голосу, бедняжка готова была разреветься сию секунду.- Если ты не закроешь рот, я сверну тебе шею.Мой ледяной тон не предвещал ничего хорошего, и девушка какое-то время просто испуганно смотрела на меня.- Вы не убьёте человека…- Человека не убью, а тебя, тварь, легко!- Но я же…- Ты – Ведьма. Право зваться человеком ты давно потеряла.- Откуда Вы… - потрясённо начала незнакомка, поднимаясь с земли, но, не выдержав моего взгляда, прервала свой вопрос. – Я же никому не навредила…Вместо ответа я схватил её за горло и принялся душить, внимательно смотря ей в глаза. Моя жертва извивался, пытаясь вдохнуть воздуха, но попытки были тщетны. Когда её глаза затянуло пеленой, и девушка была готова потерять сознание, я резко развернул её и толкнул её вперёд.- Им это расскажи!Судя по испуганному крику, она Их увидела. Увидела те сущности, что следовали за ней по пятам. Я видел лишь их образы, а она увидела их лица… И, мало того, она узнала их…- Это те, кто следует за тобой по пятам. Те, кто умер по твоей вине! Вот откуда я знаю, кто ты! Посмотри им в глаза и скажи, что ты никому не навредила!- Не может быть… Не может быть… Не может…Юная ведьма осела на асфальт, смотря в пустоту. Хотя взгляд её прояснился и она больше никого не видела, но увиденное пару мгновений назад сильно потрясло её.Вокруг по-прежнему царила тишина, нарушаемая только полубезумным бормотанием моей спутницы. По всей видимости, существо, кем бы оно ни было, анализировало моё поведение после столкновения с ведьмой. Оно хотело что-то понять, но что именно?Девушка тем временем перестала бормотать и взяла себя в руки. По-прежнему сидя на асфальте, она внимательно смотрела на меня, ожидая моих действий. После недавнего удушения сомнений в том, что я представляю для неё опасность, не было. Однако страх остаться в одиночестве, посреди мрачного пустого города был сильнее.- Куда бы Вы ни направлялись, я с Вами. Пусть я Вам не нравлюсь, но спрятаться от меня в пустом городе Вам не удастся, и поэтому наши разногласия предлагаю оставить до того момента как мы покинем это чёртово место! – голос её был уверенным, и она явно была довольна своей тирадой.Вместо ответа я взял её за грудки и резким рывком поставил перед собой. Спустя секунду раздался дикий крик, и какая-то тварь кинулась из темного переулка прямо на нас. Девушка попыталась отпрыгнуть в сторону, но возможности вырваться не было, держал я её крепко, используя тело девушки как живой щит. Спустя пару секунд её крик смешался с криком существа, и спустя ещё несколько секунд всё стихло. Потусторонняя тварь, встретившись с плотью ведьмы, буквально растворилась на глазах, а девушка на какое-то время потеряла голос и лишь делала судорожные вдохи, словно при сильном ударе под дых.- Вы… Вы…- Ни хрена бы тебе не было. Тёмные существа подобные этому могут навредить лишь обычной душе. Твоя душа уже гниёт изнутри, и тьма, которая разлагает её, послужила щитом… В данном случае.- Значит, я в безопасности?- От таких чудиков? Частично да. Но говорить о безопасности я бы точно не стал. Эта тварь не была инициатором данного представления. Это был всего лишь кошмар, который отправили сюда, чтобы увидеть, на что я способен. Сама тварь, что заманила меня, сидит где-то и наблюдает за каждым моим шагом и каждым моим действием. И судя по тому, что я абсолютно его не чувствую - дела складываются паршиво!- Вы умеете с ними бороться?- Я много чего умею… Вот только…Прервавшись, я сделал предостерегающий жест рукой, и девушка послушно замолчала, пытаясь разглядеть тоже самое, что увидел я в одном их тёмных окон пустого здания.- Что там..? – шепотом спросила она.Вместо ответа я снял торбу и молча метнул её в окно. Раздался звон от разбитого окна, который смешался с едким смехом, и спустя мгновенье из окна здания полезло существо… Неестественно длинные руки и ноги, практически отсутствующее лицо, беспорядочно болтающаяся голова и периодически клацающая пасть… Оно двигалось прямо на нас, широко расставляя конечности на манер паука и мерзко хихикая. Девушка закричала от ужаса и попятилась назад, а я спокойно смотрел на воплощение своего детского кошмара.Подойдя к существу, я спокойно замер прямо перед его головой, смотря на него в упор. Оно тоже замерло передо мной, и лишь уголки пасти иногда дёргались в предвкушении свежего мяса.- Вот мы и встретились, человечек… - тонким голосом прохихикало существо.- Как бы мне хотелось этого… - потеряв интерес к этому созданию, я спокойно пошёл в направлении дома с разбитым окном.Кем бы ни было существо, заманившее меня сюда, оно хорошо знает мою биографию, если может играться с воспоминаниями и насылать такие кошмары, но плохо знает мои возможности. Иначе оно бы знало, что моему взору открыта не только внешность, но и внутренняя суть противника, и отличить своего истинного врага от подделки мне вполне под силу.Позади раздался истошный крик моей новой знакомой и торжествующий смех нашего нового знакомого.- Твою мать!Кинувшись назад, я залез в карман и, достав от туда швейную иглу, закрыл девушку собой, выставив руку с иглой вперёд. Всё становилось на свои места, и я, кажется, начинал понимать суть происходящего.- Ты хочешь навредить мне это иголкой, человечек? – мерзко протянуло существо и разразилось смехом.- Иди за мной, а лучше возьмись за меня и, закрыв глаза, иди вслепую! – не обращая внимания на реплики этого уродца, я пытался достучаться до разума девушки.Почувствовав, как в мой плащ вцепились пальцы, я боком обошёл существо и попятился к дому, где недавно разбил окно. Существо, захохотав, кинулось прямо на меня и застыло в миллиметре от острия иглы.- Вам не спастись! Вы сдохните тут! – тонкий голос существа уже не был так весел, он напоминал лай мелкой шавки.Для меня было очевидно, что остриё иглы без проблем остановит эту пакость, ибо нарвавшись на него, тварь не сможет сохранять целостность своего образа, однако вступать в дискуссии с проигравшими давно не в моих принципах.- Ты не сможешь держать меня вечно! Ты уже проиграл, когда ступил на порог этого мира!Судя по истеричному тону существа, мои знания вполне оправдывали себя, делая меня слишком серьёзным противником для мелкой швали, и оно это прекрасно понимало.Переступив порог дома, я встал у самой двери, продолжая держать иглу, и скинул с себя руку девушки.- Я разбил окно своей торбой. Найди её и принеси мне! Бегом!Поняв, что ситуация под моим контролем, девушка кинулась на поиски, а я продолжал смотреть на тварь перед собой. Глупо было рассчитывать на то, что меня удастся убедить в подлинности моего детского кошмара. Ничего общего… Кроме внешности… По всей видимости, данное существо создано с целью раскрыть мой потенциал при яростной схватке. В том, что я потеряю голову от ярости, организатор представления явно не сомневался. Но откуда интересно мой противник так много знает обо мне?Спустя минут пять я услышал тяжёлое дыхание за своей спиной, и рюкзак упал передо мной.- Вот, я нашла его!Посмотрев под ноги, я почти поверил, что не зря оставил жизнь этой девчонке.- Отлично, теперь открой его, достань флакончик со специями и синюю коробочку… А так же банку пива. Специи сыпани гостью на порог, шерсть из коробочки туда же. Пиво мне.Когда шерсть и китайские дурно пахнущие специи оказались на пороге здания, я опустил иглу и, открыв банку пива, с наслаждением отхлебнул. Существо, взвыв, метнулось влево и скрылось из вида. Как банально…Взяв девушку за руку, я вытащил её из здания, и мы побежали к окну, где я повторил недавние манипуляции. Отлично! Птичка в клетке!- Теперь можно перевести дух.- Что это всё значило? – девушка всё это время удивлённо смотрела на меня, внимательно следя за каждым моим действием.- И чему ныне учат ведьм, одни дегенераты… - грустно вздохнул я, хлебнув ещё пива. – Шерсть, как и игла, не даст существу сохранить целостность при пересечении. Принцип разный, суть одна. Чтобы пересечь такое препятствие – надо сильно отчаяться, так как это весьма неприятный способ освободиться. Даже если это произойдёт, мы почувствуем резкий запах специй, так как при потере сущности часть существа развеется, и эта китайская гадость впитает эту часть, усилив свои свойства.- Значит, оно заперто?- Этот глюк? Да, временно заперт. А вот тот – нет.Я молча показал пальцем на соседнее здание, где из окна на нас уставилась неестественно бледная, ухмыляющаяся рожа. Спустя мгновение окно опустело, как и здание, в котором, ещё минуту назад находилась эта тварь.- Сейчас наша проблема не эта тварь… - равнодушно заметил я, видя, как девушка взволнованно смотрит по сторонам. - Сейчас наша проблема - ты!Осознав сказанное, девушка повернулась ко мне и напряжённо попятилась назад, вспоминая недавний инцидент.- Если бы я хотел убить тебя, мне достаточно было не спасать тебя от него, – я указал на разбитое окно, в котором периодически мелькал знакомый силуэт. – Однако я спас тебя, и на то была веская причина. Своим страхом и отчаянием ты питаешь окружающих нас сущностей, давая им силы, что отнюдь не в моих интересах, особенно учитывая твою тёмную суть. Я ещё не до конца понимаю, зачем ты тут, но то, что сама за себя ты постоять не сможешь – очевидный факт. Так что придётся держать такую мерзость, как ты, на виду.Девушка, видимо, что-то хотела возразить, но, подумав, промолчала.- Мудрое решение. Чем меньше трёпа исходящего от тебя, засоряет мои уши, тем лучше. Так что поступим проще: я спрашиваю, ты отвечаешь. Ты знаешь этот город?- Да, я тут выросла. Кстати, я не «мерзость»… Меня зовут…- Как меня задолбали дилетанты… - выдохнул я, скрипнув зубами. - Имя для ведьмы – самое святое и неприкосновенное, что может быть. Раз уж ты вступила на этот мерзкий путь, то соблюдай элементарные нормы безопасности! Теперь о деле… Нам надо достигнуть выхода из города, не важно с какой стороны. И чем быстрее, тем лучше.Девушка кивнула и молча пошла в темноту улиц. Смотря на неё, я невольно сплюнул и, бросив опустевшую банку пива в урну, пошёл следом.- Надеюсь, ваша загробная жизнь будет светлее нынешнего существования, – пробормотал я, смотря на тех, кто против своей воли был вынужден сопровождать юную ведьму.Нам дали вполне спокойно проследовать по выбранному маршруту, хотя периодически наши спины и обжигали полные ненависти взгляды тварей, но активно они не проявляли себя. Спустя минут сорок мы подошли к столбу, на котором виднелось перечёркнутое название города. Девушка собиралась пойти дальше, но я остановил её, поймав за шиворот.- Привал.- Но Вы говорили, что нам надо покинуть город… - моя спутница недоуменно уставилась на меня. – Я это и собиралась…- Или ты слушаешься меня, или выбирайся сама, как тебе угодно! Я говорил достигнуть края, а не пересечь его. Покинуть это место в данный момент невозможно! А вот сдохнуть тут по глупости – легко!Девушка испуганно заткнулась, а я принялся осматривать столб. На первый взгляд, это был обычный указательный столб, однако он являлся границей этого тёмного мира, и мне надо было убедиться, что я не ошибаюсь в своих суждениях, иначе нам конец. Мне надо было понять структуру этого мира, так как без понимания сути происходящего отсюда не выбраться. Внимательно осмотрев столб, я порылся в торбе, после чего, сняв её, положил прямо у столба. Ведьма наблюдала за моими действиями, пытаясь понять, что у меня на уме.- Так, теперь нам надо вернуться обратно в город, – посмотрев на погрустневшую девушку, я лишь хмыкнул. – Нет, мы не будем преодолевать долгий обратный путь, мы сделаем проще.Сказав это, я шагнул за столб и оказался практически в центре города. Думаю, девушка сильно удивилась, увидев, как я растворился прямо на глазах. Спустя пару минут я услышал удивлённый вздох. Это означало, что мое спутнице хватило ума проследовать за мной.Мы снова оказались посреди пустых зданий, в которых скрывалась угроза, и я снова почувствовал цепкий, плотоядный взгляд, наблюдающий за нами.- Почему Вы оставили свою сумку там? Разве она не поможет нам, там же столько всего…- Всё, что поможет нам, находится со мной, - я пальцем постучал по своей голове. – В данной ситуации нам смогут помочь только знания, а атрибутика – дело наживное. Зачастую самая обыденная вещь может помочь в борьбе со злом, если знать, как ей воспользоваться. Но хватит вопросов, не хватало ещё мне начинать обучать тварей подобных тебе.Ответом мне послужило возмущённое сопение, однако возражений не последовало. Это хорошо. Сейчас мне нужен был план, и он практически был готов, когда у соседнего здания разбилось сразу несколько стёкол.- Охота началась! – я азартно рассмеялся. – Ведьма, бегом в тот переулок! Добеги до первого тупика и, обернувшись, стой на месте!Тишину улиц рассёк вой нескольких голосов, и бледная девушка беспрекословно кинулась выполнять мои указания. Увидев, как она скрылась за поворотом, я медленно пошёл на ней, закурив сигарету. Торопиться мне было некуда, вряд ли её захотят быстро убить, но появись я раньше времени – мышеловка станет бесполезной.Услышав испуганный крик моей спутницы, я ничуть не ускорил шаг, медленно шагая в сторону звуков. Когда же сигарета кончилась, мне пришлось ускорить шаг.Картина, открывшаяся мне, была довольно мрачной. Тёмный переулок, освещённый бледным светом луны, высокая, тощая тварь, стоящая ко мне спиной, с мерзким смехом душит молодую девушку, подняв её за горло над землёй. Жертва, извиваясь в цепких лапах своего мучителя, пытается сделать спасительный вдох. У неё ещё хватало сил сопротивляться, но они были на исходе. И уже готовясь лишиться сознания, девушка кинула взгляд в мою сторону. От увиденного глаза её ещё больше расширились от ужаса. Она увидела то, что было в несколько раз страшнее существа, в данный момент, отнимающего её жизнь.Существо взвыло и, отпустив девушку, повернулось ко мне, в результате чего я смог получше разглядеть его. Грязные патлы, какие-то ошмётки вместо одежды, тонкие руки и ноги, выглядывающие из-под лохмотьев, походили на голые кости обтянутые кожей. Двигалось существо урывками, как кукла, которую постоянно дёргают за ниточки. Матово белые глаза отражали лунный свет, а пасть исказилась в гримасе ненависти. Оно, судорожно дёргаясь, пятилось назад, разведя в стороны руки с крючковатыми пальцами, но очень быстро упёрлось в стену. Девушка тем временем стояла неподалёку, боясь шагнуть в сторону, испуганно смотря то на меня, то за мою спину.Смотря на мерзкую тварь, я не торопясь закурил новую сигарету, и с улыбкой затянулся.- Ты прекрасно понимаешь, что я тебе не по зубам, не так ли?Вместо ответа существо с воем кинулось на меня, но я спокойно выставил вперёд сигарету, и спустя секунду пространство передо мной было пустым.- Подобные тебе никогда не любили высоких температур. Грустно, не правда ли? Будь это свечка, без сомнений она бы уже потухла, сделав меня беззащитным, но мы оба знаем, что даже это не помогло бы тебе.За моей спиной раздался смех, но я не поворачивался. Продолжая смотреть перед собой.- Ты ещё не понял, кто я? Ну так я тебе помогу быстрее это осознать.Достав из кармана клочок шерсти, извлечённый из торбы при последнем осмотре, я разделил его на две части и одну прислонил к сигарете. Она противно зашипела, и переулок заполнил мерзкий запах. Ответом на мои действия послужил вой полный ненависти, и существо снова стояло передо мной.- Отлично, а сейчас, раз мы друг друга поняли, предлагаю перейти к делу. Выход из этого мира я найду, не сомневайся, но перед этим я так замучаю твоё сознание, что придётся тебе искать дурдом для долбанутых тварей, что вряд ли увенчается успехом, так как ваше эмоциональное состояние всем пофигу. Сомнения в серьёзности моих намерений есть?- Ты не сможешь самостоятельно покинуть этот мир! Это не в твоей власти! Ты слишком сильно рассчитываешь на себя, и поэтому ты сдохнешь здесь!Подойдя вплотную к существу, я посмотрел в его матово белые глаза. Оно периодически дёргалось, но не нападало.- Что ж, тогда переговоры окончены.Взяв второй клочок шерсти в ладонь, я дунул на него, и шерсть полетела в направлении существа, которое, взвыв, растворилось. Улица снова опустела, но это было неважно, так как я уже знал способ выбраться отсюда. В порыве ярости существо само раскрыло передо мной дорогу из этой тьмы.Подойдя к девушке, которая видя моё приближение начала испуганно пятиться, я протянул ей руку.- Хватит. Пойдём выбираться отсюда.- Что… Что это…- Увы, не было другого шанса, – мне было необходимо вернуть девушку в нормальное эмоциональное состояние, пока мы снова не стали жертвами нападения. - Пока ты питала своим страхом эту тварь, – оно было практически всемогуще. Когда боится простой человек – они черпают силы, но если боится ведьма… Это для них как энергетик. И именно твой страх сегодня должен был помочь им победить меня. Именно потому ты здесь, глупая и неопытная, но с ведьмовскими силами. Ты стала их оружием против меня. Хорошо, что эта мерзость слишком мало знает о моём опыте. Собственно потому я и стараюсь как можно меньше демонстрировать свои возможности, используя лишь необходимые знания.- Но… Там… - от шока девушка не могла сформулировать ни одного цельного предложения.- Ага, пришлось переключить твой страх, ослабив силу организатора этого представления. Конечно, можно было бы найти другой способ, но времени не было. И потому я позволил этой твари открыть твои глаза, как сам делал ранее и, воспользовавшись его действиями, смог показать тебе нечто более страшное. А именно тех, кто следует по пятам за мной. Да, их много и некоторые из них более жуткие, чем это создание. Это не те несчастные, что преследуют тебя по пятам, это настоящие кошмары из самых страшных снов. Твой страх передо мной и моими последователями поборол страх перед тварью, заманившей нас сюда, и настолько ослабил это существо, что теперь мы сможем выбраться.- Кто… Кто Вы такой?- Меньше знаешь, крепче спишь. Достаточно того, что я вытаскиваю твою чёрную душонку из этой передряги. Тебя спасает лишь мой принцип не лишать жизни тех, в ком бьётся сердце. Так что не доставай меня лишними вопросами. Я и так слишком много рассказал. Идём.Спустя десять минут мы стояли посреди моей комнаты. Я плотно закрыл двери и усадил девушку на стул.- Процесс возвращения в наш мир связан с одним обрядом. Он довольно неприятный, ты готова?Прочувствовав важность момента, девушка с серьёзным видом кивнула, ровно за миг до того, как пустая бутылка разбилась о её голову, напрочь лишив сознания.- Вот и славно. Думаю, сейчас эта тварь не сможет долго контролировать этот мир. Просто не хватит сил.Сев посреди комнаты, я закрыл глаза и принялся медитировать, лишая это существо последних эмоций, обитающих в этом мире. Без них оно может просто существовать, но контролировать такую сложную ловушку ему будет не под силу. Ещё немного времени, и тьма развеется, вернув нас в обычный серый город, наполненный скучными людьми…Спустя примерно час я услышал первые звуки и открыл глаза. В окно моей комнаты вовсю пробивались лучи солнца.- Так-то лучше.Вздохнув с облегчением, я собрал те вещи, которые остались в комнате и, предупредив хозяина этой хибары, что девушка пробудет в комнате до конца её аренды, покинул это место. Едва ли это любопытное создание оставила бы меня в покое. И вряд ли я был бы рад её присутствию рядом. Может, она и вступила на этот путь по глупости, может, она в начале своей практики и не желала зла, но для таких, как она, обратного пути уже нет. Сила ведьмы не уменьшается при её неопытности, а лишь теряет контроль, усугубляя исход. Теперь кровь на её руках, и сущности жертв, следующие за ней по пятам, не оставят её в покое. Но это не мои проблемы. А потому, когда она придёт в себя и будет материть меня за головную боль, меня уже не будет в городе. Но почему же мне кажется, что судьба ещё столкнёт нас лбами? Жизнь покажет…В целом эта ночь многому меня научила. Она дала мне понять, что охота, объявленная мной, получила ответ этих тварей и началась настоящая война. Война, на которой в ход идут любые средства - как души простых смертных, так и тёмные твари. Что ж, это меняет суть дела. До этого охота на эту мерзость велась по правилам, однако те дни в прошлом. Теперь, боюсь, мне придётся замарать руки!- Что ж, да начнётся веселье!Дойдя до указательного столба, я поднял оставленную там торбу и, закурив, побрёл в никуда.

Ключевые слова: Темнота нечто странник авторская история

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