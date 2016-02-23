Страх мой, зеркальце, молчи...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 14:57

Isadora Просмотров: 1 610 Комментарии: 10 +27 Вчера, 14:57 by

Мне было тогда восемнадцать. Лето было, как всегда, жарким, и я редко дома бывала. Друзья, море, гулянки.В одном из таких дней возвращаюсь вечером с моря, захожу и вижу в прихожей новое зеркало. Точнее, оно было не новым, но точно не наше. Сказать, что старинное, с узорами, антикварной рамкой - нет. Просто большое зеркало с деревянной рамкой. Спрашиваю у мамы: "Откуда у нас это добро?", а она отвечает: "Да папа притащил. Мужик из соседнего двора решил избавиться от некоторых вещей в доме, вытащил их, на улице оставил, чтобы забрали, кому надо будет. Но вот только зеркало он за деньги продавал. Вот и папа взял".Заранее оговорюсь, что я всегда была и буду против того, чтобы приносить в дом зеркало из чужого дома. У меня слабовыраженная эйзоптрофобия – боязнь зеркал. И не без причины. Не скажу, что я прям не смотрюсь в зеркало, и при виде зеркал меня бросает в дрожь, и я начинаю вести себя, как полоумная. Нет. Но в помещениях, где много зеркал, или если в моей спальне есть зеркало, меня реально жуть берёт, и вот тогда истерика накатывает. А ещё подсознательно закрепилось убеждение, что зеркало впитывает в себя энергию – как положительную, так и отрицательную. И так же источает ту энергию обратно. И у зеркал есть память.Это был далеко не первый случай, когда в наш дом попадает чужое зеркало, и я хорошо помнила, что в прошлый раз мне пришлось пережить. Именно поэтому я и начала спорить с мамой, мол, зачем папа притащил это в наш дом? Мама, конечно, не поняла, почему я так нервничаю. Сказала: "Вот придет папа, с ним и поговоришь. Я тоже не в восторге, что он за такой хлам деньги отдал".Я завесила зеркало большим полотенцем и ушла купаться. Когда вернулся отец, пожаловалась ему на него же самого и попросила вернуть это зеркало. Он не стал спорить, сказал, что вернёт, но мне показалось, что он просто хотел меня успокоить.Ночью, выключив свет на кухне, я уже шла спать. Хотела выключить свет в прихожей (зеркало стояло рядом с выключателем) и увидела, что полотенце, которым я закрыла зеркало, валяется на полу. Взяла и опять завесила. Выключила свет и ушла.Уснула быстро, но посреди ночи проснулась, потому что в комнате стало очень холодно. Что удивительно. На дворе июль, летом у нас тут так жарко, что даже ночью дышать нечем.Встала, закрыла дверь балкона, легла и укрылась. Но всё равно холодно. Решила, что на солнце перегрелась, может, температура поднялась. Встала за вторым одеялом, включила свет и заметила, что дверь моей комнаты наполовину открыта. Не стала зацикливаться, решила сходить на кухню, выпить воды.До кухни было темно, поэтому сначала в прихожей включила свет и подпрыгнула. Увидела своё отражение. Полотенце снова сползло и валялось перед зеркалом. В третий раз завесила. И пошла на кухню. Возвращаясь из кухни со стаканом в руке, увидела ту же сцену. Меня будто током жахнуло. Я стояла, как вкопанная, округлившимися глазами смотрела на полотенце, валявшееся на полу. Выключать свет смелости не хватило, просто быстро прошла мимо, успокаивая себя тем, что отец завтра избавится от этого хлама. А если нет, то сама займусь этим.Закрыла свою дверь, выключила свет, оставила только торшер рядом с кроватью и легла. Мне всё ещё было холодно, поэтому укуталась и через какое-то время уснула.Проснулась снова, потому что услышала чей-то стон. Открыла глаза, пару секунд вслушивалась, но не смогла понять, откуда идёт звук. Первая мысль была, что во дворе уличные собаки опять шумят, потому что звук был такой, будто кто-то скулит. Попыталась уснуть, но не смогла. Невыносимо. Стоны, тихий вой, скуление. Да что ж это такое?Открыла балкон, вышла, посмотрела – во дворе никого. И тут я заметила, что звук идёт не с улицы, а из дома. Обратно зашла уже не так решительно, медленно подошла к двери и поняла, что источник звука в прихожей. Включила свет и открыла дверь, тут жахнуло во второй раз: в прихожей свет не горит, но звук стал чётче, и он исходит из этого треклятого зеркала. Да твою же мать… опять… В прошлый раз только стучали с обратной стороны принесённого зеркала. А тут уже и воют. Если в тот раз я чуть ли не в обморок упала от страха, то в этот раз вместе со страхом я чувствовала нарастающий гнев. Но не двигалась с места. Чувствовала себя и глупо, и беспомощно. Но тот, кто находился в зазеркалье, не затыкался. Тихонько и так жалостно выл, потом скулил, потом стонал, вздыхал.- Да умолкни уже! - выкрикнула я.Не подействовало. А я уже готова была расплакаться от страха в унисон этому вою. Что мне делать? Предков разбудить? Да это стыд и срам! Решила подбежать и быстро включить свет. Так и сделала. Рывок, в два прыжка преодолела "пропасть" и … отлично! Лампа перегорела.Вот тут уже гнев перевесил страх. Когда я подбежала, в зазеркалье заткнулись. В глазах слёзы, вся дрожу, но боюсь разбудить домашних, поэтому матерюсь шёпотом. Нагнулась, чтобы полотенце обратно повесить, но услышала короткий стон. Жахнуло в третий раз, причём сильнее. Отпрыгнула и уставилась в зеркало. Из-за слабо падающего света из моей комнаты я отражалась в зеркале, как почти тёмный силуэт с еле различимыми чертами. Силуэт, который от страха стоит в идиотской позе. Всё это длилось не больше десяти секунд.Медленно, с трясущимися руками я начала подходить, чтобы завесить зеркало, и наблюдала, как моё отражение делает то же самое.И тут в зеркале слева, около моего плеча, на отражении кто-то поднял голову и уставился на меня. Я не знаю, о чём я в тот момент думала, потому что моя реакция, как мне теперь кажется, была очень неадекватной. Я ожидала от себя, что или упаду в обморок, или с диким воплем убегу в свою комнату, или ещё что-нибудь в этом роде. Но я застыла в трёх шагах от зеркала с поднятыми руками и тоже уставилась. Только казалось, что моё лицо парализовало, а глаза вот-вот лопнут. Никакого силуэта там не было, только лицо, как маска. Морщинистое, худое, бледное женское лицо. И будто с той стороны на это лицо падал тусклый свет, потому что моё отражение всё ещё было тёмным, а лицо можно было разглядеть. Свет так падал на это маскообразное лицо, казалось, глазницы пустые, либо глаза полностью чёрные.За три-четыре секунды, что мы смотрели друг на друга, это всё, что я смогла разглядеть, пока оно ещё раз жалостно не застонало и не исчезло.Когда я вышла из оцепенения, начала тихо реветь. Теперь я скулила и выла почти так же. Самое странное, я уже не от страха плакала, а от взявшиеся из ниоткуда обиды и тоски. На мой плач вышла мама, испугалась от моего вида. Пришлось соврать, что кошмар приснился. Хотя это не оправдывало мой рёв. Конечно, она не поверила, увела меня на кухню, дала воду и спросила: "Может, у тебя какие-то проблемы? И ты боишься мне рассказать?".На следующий день, конечно же, отец не собирался возвращать зеркало. Но я его уговорила. Он отнёс зеркало к хозяину, вернулся через полчаса злым.- Мерзавец такой, не хотел возвращать деньги. А что от такого ожидать? Он собственную мать до могилы довёл. Знал бы, не покупал бы у него ничего.- Мать довел? Как это?- Это его соседка сказала. Там такой скандал был. Она с ним ругалась там, орала во весь двор об этом.- И что говорила?- Что все в этом здании знают, что он с это бедной старушкой делал. Да какой сын поднимет руку на больную мать? Она вся в болячках была. Он её вышвыривал из дома, соседи её к себе забирали, а она всё просилась обратно к сыну. Что же за тварь такая, не мог дождаться, чтобы время прошло? Она же только вчера умерла. В одиночестве, потому что он закрыл её одну в доме и ушёл. И там ещё кто-то сказал, что его жена тоже была не прочь поглумиться над этой бедняжкой. Остальные соседи тоже подтверждали. Не знаю. Как можно так с родной матерью, как? Если это правда, надеюсь, его дети точно так же поступят с ним в старости.Я не знаю, что дальше было. Видимо, мужик вскоре продал ту квартиру, потому что его там не видно было.По крайней мере, мы его больше не увидели. А вещи матери, которые он выкинул на улицу, никто из соседей не забрал. Они просто оттащили их к мусорке, чтобы мусоровоз забрал. Не знаю и судьбу зеркала, но рядом с вещами около мусорки его не было.

Ключевые слова: Зеркало страх отражение темнота соседи авторская история

Другие, подобные истории: