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Истории из жизни

Дальнобойщик

Дальнобойщик


Скажу сразу, до последнего времени я не задумывался о чем-то неведомом, да и не верил во что-то сверхъестественное. Но случилось так, что я поневоле очутился объектом невероятного случая. Это произошло, когда мой путь пролегал через Алтай.
Полная луна висела на чистом небе. Ночь была такой светлой, что были хорошо видны прилегающие территории, да и темных ночей я никогда не боялся, ведь у моего грузовика идеален как ближний, так и дальний свет фар.

Беспокоило меня в ту ночь лишь одно - я сидел за баранкой уже третьи сутки, а те несколько баночек энергетического напитка, что я выпил с вечера, уже начали попускать, спать хотелось просто невероятно. В голове то и дело всплывали мысли о том, что осталось уже совсем мало, скоро я приеду, посплю, а утром схожу в сауну и выпью пива с рыбкой. Но беспокоила меня одна, на первый взгляд, пустяковая деталь. На протяжении трех часов мне не попалось ни одной машины, не было ни встречных, ни попутных машин. Как сейчас помню, что я сам себя тогда успокаивал, что, мол, ночь на дворе, все нормальные люди или дома спят, или в придорожных гостиницах ночуют.

Включил радио и заметил боковым зрением, что что-то мелькнуло в зеркале. Опустив стекло и выглянув наружу, я сильно испугался, так как в нескольких метрах от моего грузовика бежало черное существо, похожее на собаку, но размеры явно превышали размеры обычной собаки. Это существо было просто гигантское, прямо как лошадь.
И тут я начал понимать еще одну невероятную деталь, что существо двигалось со скоростью шестьдесят километров в час! Этого просто не могло быть, я подумал, что уснул, но сразу понял, что это не сон. Надавил на педаль газа, скорость достигла восьмидесяти километров в час, но существо не отставало и все также бежало рядом.
В тот момент в моем теле бурлили невиданные ранее дозы адреналина, я не мог поверить в то, что это не сон. Темная, как сама смерть, собака невероятных размеров, обладающая невероятной быстротой, поравнялась с грузовиком и не отставая бежала. Как такое могло быть возможным?!
И тут случилось то, чего я так ждал. За поворотом начал мелькать свет городка, в который я и направлялся. Небольшой городок, который тогда я хотел увидеть больше всего на свете.
Но обрадовался я очень рано, так как далее случилось то, чего я никак не ожидал. Это существо подбежало к кабине грузовика, находясь буквально в метре от меня. Я с ужасом поднял стекло и добавил газа, скорость перевалила за девяносто километров, но было видно, что для этого животного такая большая скорость была не проблемой. Потом внутри меня все похолодело, существо повернуло свою черную голову ко мне и как будто заглянуло в самые далекие уголки моей души, и я понял, что оно видит все мои страхи. Я видел эти большие глаза, в которых можно было разглядеть то, что обладает ими разумное существо, все понимающее и знающее многие вещи. И тогда я не понимал, как могут быть такие глаза у животного? Даже при скорости ста километров в час собака все также бежала рядом и отстала лишь тогда, когда я проехал указатель, уведомляющий меня о том, что начинается город.

Въезжаю в город, останавливаю свою фуру возле круглосуточного магазина, вываливаюсь из кабины с сигаретой в зубах. Пытаюсь осмыслить все то, что видел буквально несколько минут назад и списываю все на свою усталость. Ведь это просто безумие! Да, просто безумие! Пора поспать, вон уже и глаза видят то, чего нет и не было.
Докуриваю сигарету, улыбаюсь мыслям, что пора посетить психиатра или не насиловать так свой организм. Вхожу в магазин, в котором сразу же вижу симпатичную девушку-продавца. Она стоит, улыбается, но не двигается.
Тут замечаю, что в магазине тоже никого нет, даже охранника, а девушка стоит, как в столб вкопанная. И тут я понял еще одно - я ничего не слышу, абсолютно ничего.
Толкнул дверь, она не издала никаких звуков. Мое тело охватила дрожь, я стоял на одном месте, оглядывался вокруг. Пока что-то не перемкнуло, и я не услышал голос девушки. Она спрашивала, все ли со мной в порядке.
Через несколько минут в магазин ворвались пьяные подростки, видимо, за добавкой, а из подсобки вышел охранник. Еще спустя несколько минут в супермаркет вошло еще несколько человек, и тогда я понял, что со мной наконец-то все в порядке.

Что со мной было, я так и не понял, но я понял тогда одно, что когда человек полностью истощен и падает с ног, он пребывает на грани «двух миров».
Как только я тогда добрался до постели, сразу же свалился в нее, а наутро осознал, что одной ногой был «на том свете». Что-то помогло мне тогда без происшествий доехать до пункта назначения. Сейчас я считаю, что то существо, что сопровождало меня до городка, было посланником смерти, который ожидал, когда я совершу какую-то ошибку за рулем и разобьюсь насмерть, ведь я был тогда в таком состоянии, что это могло случиться в любую секунду.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:14
Сегодня, 00:12 by Paranormal userПросмотров: 817Комментарии: 11
+18

Ключевые слова: Дальнобойщик дорога поездка работа существо черная собака страх

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Комментарии

#1 написал: Snejnay
Сегодня, 00:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (186|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 194
Может и посланник, а может и охранник. Может и оборотень . История интересная, колоритная. Плюс.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#2 написал: az.ecmb
Сегодня, 00:58
0
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Репутация: (1223|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 748
Плюс за то, что нет соплей слёз и чтения морали. Хотя, с моралью я возможно поторопился.
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#3 написал: ILMERAMP
Сегодня, 01:09
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
Это существо спасло Вам жизнь.
Зарегистрирован: 8.02.2014
#4 написал: Vellesa
Сегодня, 03:19
+1
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 49
Эммм я ж это уже читала на крипере или мракопедии продавщица застывшая точно была
Вот даже нашла на крипе стори от 2013 года и на крипере то она с перепоста. http://kriper.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=3328 во. Я к тому что в жизненных она немного не в тему пожалуй.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#5 написал: Lynx
Сегодня, 03:24
0
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (1750|0)
Публикаций: 158
Комментариев: 1 205
Vellesa, и чего? На Фосторе её ранее не было, а репостов много, концы уходят в группу дальнобойщиков во вконтакте, где есть ссылка на первый источник, сайт которого уже эррор. Остальные сайты, включая ваши приведенные примеры - тоже копировали оттуда же. Однако это отнюдь не мешает публиковать её здесь, так именно здесь она публикуется впервые.
Я к тому что в жизненных она немного не в тему пожалуй.

Так больше половины раздела ИИЖ не в тему, пожалуй, однако они там, так как доказать подлинность и иже с ней ложь не сможет никто. Только мнения, опирающиеся на науку, веру, многочисленные факты и.т.д, а то что она напосщена стопИдесять мильонов раз туда куда не лень, это ещё не аргумент)
Зарегистрирован: 23.02.2016
        
#6 написал: Vellesa
Сегодня, 03:27
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 49
Ладно извиняюсь. Возможно и не права по поводу раздела.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#7 написал: WhiteWind
Сегодня, 03:43
+1
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Репутация: (45|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 143
Существо не дало водителю уснуть за рулём.
Так что эта лошадка, скорее, спаситель
Хотя и неясно, что у него на уме было
Зарегистрирован: 10.01.2016
#8 написал: Сирин
Сегодня, 05:56
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 7
Комментариев: 790
Цитата: WhiteWind
Существо не дало водителю уснуть за рулём.
Так что эта лошадка, скорее, спаситель
Хотя и неясно, что у него на уме было

согласна с этой точкой зрения. Вреда точно принести не пыталось, по факту - взбодрило человека и помогло быстрее доехать
Зарегистрирован: 17.06.2011
  
#9 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 07:25
+1
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Репутация: (2370|-1)
Публикаций: 32
Комментариев: 9 115
Старая дальнобойная легенда про черную скоростную псину?? Ну что ж, пусть будет..... А мне тем временем вспомнился старый анекдот:

Родовое поместье Баскервилей. Вечер, в зале при свечах сидит сэр Генри. Вдруг за окном раздается жуткий вой.
- Бэрримор, что это за ужасающий вой?
- Это собака Баскервилей, сэр.
Через некоторое время:
- Бэрримор, а что это за душераздирающий визг за окном?
- Это кошка Баскервилей, сэр.
Через некоторое время:
- А теперь, что это за зловещая, леденящая душу тишина?
- Это рыба Баскервилей, сэр.
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#10 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 09:29
+1
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Комментариев: 685
О, опять про собачку большую... Ареал её обитания постепенно увеличивается.
Тоже вот вспомнил:

Ночь. Улица. Старушка ловит тачку:
- Вези, сынок, на кладбище меня!
Таксист ответил: - Старая чудачка,
Тебе что, бабка, не хватает дня?,
Не повезу!. Захлопнул с силой дверцу,
Нажал на газ, мотор во всю дрожит,
Но заползает тихо ужас в сердце:
С машиной рядом бабушка бежит.
А скорость - сто! Не долго до кондрашки,
Глаза у парня вышли из орбит,
Зашевелились кудри под фуражкой...
А бабка всё, проклятая, бежит...
Предчувствуя конец неотвратимый
В отчаяньи шофер затормозил.
- Ты, бабка, ведьма, что-ль??!!,
- Окстись, родимый. Ты мне пальтишко дверью прищемил...
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#11 написал: az.ecmb
Сегодня, 09:34
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 748
За анекдоты спасибо. Жду моралиста. Судя по минусам, кто-то себя узнал
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
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