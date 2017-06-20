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Истории из жизни

Слова, брошенные в гневе

История рассказанная знакомым, пересказана мной.

.... Перед новым 2004 годом работал тогда в ... (большая сеть магазинов бытовой техники), объявили новогодние скидки и акции, народу полно, громят все, кредиты оформляют. Мы работали как проклятые. По долгу службы из соседней области приезжала Марина, с периодичностью раз в две недели примерно, иногда чаще, она тоже работала в «нашей сетке». Я парень молодой, холостой. Короче, стала она у меня оставаться. А уезжала с утра на следующий день. Так продолжалось год примерно.

Она замужем, но ее особо это не напрягало. Она веселая, легкая.... Мы хорошо проводили время, обсуждали работу в основном, о личной жизни особо не распространялись. И вот новогодняя суета. Пробиваюсь через толпу, хочу хоть кофе выпить за весь день, смотрю - Марина... Перекинулись парой слов, помня о ее смс, я передал ей ключи от квартиры, которую снимал... Поздно вечером пришёл, выпили и я ей рассказал, что больше она оставаться и заезжать сюда не должна, у меня вроде как наметились серьёзные отношения и я возможно в ближайшем времени съедусь с девушкой. Такой реакции не ожидал никак, она стала орать на меня, налетать... Превратилась просто в неадекватную... Думаю какого черта...Наорал на неё тоже, сказал , что она вообще замужем. Тут она схватила свою куртку, ключи от своей машины и понеслась вниз по лестнице, я ее хотел остановить, не хотел чтобы ночью она ехала по трассе. Она не оборачиваясь просто крикнула: «Будь ты проклят, козел!»

Я вернулся в квартиру, спать почему-то не мог, взбесила меня до невозможности, такой реакции вообще не ожидал, думал посмеёмся, выпьем, устроим прощальную ночь. Заснул только под утро. С утра пошёл на работу, голова гудит, с ног валюсь. Все ждал конца рабочего дня, чтобы прийти и завалиться спать. А на работе розыгрыш техники. Ещё распоряжение руководства, что за продажу техники с пятидесяти процентной скидкой своим родственникам и друзьям работники торгового зала караются увольнением. Все должно продаваться через торговый зал, кто успел тот и схватил. Думаю, своевременно они предупредили. Пол дня переживал, что своей девушке уже вынес со склада электрический чайник. Думаю, вот увидят по камерам и из-за паршивого чайника лишусь работы.

Наконец, доработал. Не помню как добрался до дома, по дороге пил пиво, шёл пешком. Захожу в квартиру, прохожу в комнату, смотрю - сидит на стуле у окна Марина. Сразу подумал, что она, хотя в комнате полумрак был. Вместо двери в комнату занавески висят, а свет в комнату проникал только из коридора. Я на неё был такой злой, видеть ее не мог, сказал ей: «Иди на ***, я спать». Прошёл в кухню, лёг на диван и вырубился. С утра часов в пять просыпаюсь, выходной, вспомнил, что Марина тут. Думаю, что же она мужу скажет, 2 ночи у меня ночует. Прошёл в комнату, а там никого. Прошёл в коридор, ключи от квартиры лежат, которые она кинула, когда убегала. И тут меня накрыло, я весь задрожал, я же ее точно видел. Стал звонить Пашке с работы ... Не здороваясь стал в трубку орать, где Марина. Он говорит, ты чего, с ума сошёл? Вчера же вечером ещё все обсуждали, разбилась она на машине, ночью, съехала с дороги и врезалась в дерево .. Мне кажется, я это уже знал... Но разговоров на работе не помню... И сразу подумалось, теперь она мне жизни не даст, она меня прокляла...

С 2008 со знакомым не виделись, как обстоят дела - не знаю. Последнее, что известно: он стал религиозен, ходил в церковь, беседовал с батюшкой, боялся, что она явится опять и как-то отомстит, его мучали кошмары и чувство вины.

Вчера, 09:29 by HecateПросмотров: 616Комментарии: 9
+14

Ключевые слова: Суета работа служебный роман ссора гнев призрак авторская история

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Вчера, 09:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (16|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 400
интересная история, хотя какое чувство вины может быть, видимо просто собственница.
Может попрощаться приходила.
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: Hecate
Вчера, 10:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 5
Цитата: Vologodskaya
интересная история, хотя какое чувство вины может быть, видимо просто собственница.
Может попрощаться приходила.

Чувство вины, наверное больше от того, что не остановил... уже выпили и ночь, трасса... она возможно бы и не послушала, все равно села в машину... но он не побежал вниз и не попытался вернуть и подождать до утра.
Зарегистрирован: 7.08.2022
#3 написал: Kinigos
Вчера, 11:53
+3
Группа: Посетители
Репутация: (414|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 936
Друг оказался слишком впечатлительным, сам впустил в себя программу. Выплески негативной энергии нужно игнорировать, это в любовной купаться можно, с условием если её тоже не с избытком через край.
Проклятие той женщины и её саму подкосили, не только другу весы вскинула.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#4 написал: Nlo
Вчера, 16:46
+3
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 808
Эх, тяжко блудодеям живется, молодо-зелено! 453
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#5 написал: Eifersucht
Вчера, 17:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (107|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 513
В магазинах бытовой техники очень большая текучесть, если в руководстве большинство женщин. Почему так? Не знаю. Увольняют или просят уволиться по всякой глупости. И такое ощущение, что экономят на отпусках персонала. Доходит до того, что приходишь купить какую-то технику, а из большинства персонала совершенно никто не знает что, как и почему... . Как-то ждал чела, который всё знает, около часа.
Практически у всех мужчин есть "кнопка" - это чувство (комплекс вины). Практичные женщины с опытом знают об этом и постоянно этим пользуются для манипуляций в свою пользу. В истории сильная, такая мощная женщина управляла хлюпиком. Он усердно платил за жильё, мадам наездами ночевала у него, пользовалась тем, что парень слаб характером и инфантилен. Без сомнения у неё были планы на этого мужчину, скорее всего, законный брак, в котором она состояла уже, её не устраивал. Потому и психанула, что планы и надежды её были разрушены в одночасье. И по привычке надавила на комплекс героя истории, а из-за того, что заряд надежды был невероятно высок, слова превратились в проклятья, а действия в смертельный исход для милой красивой девушки, в итоге пацан ударился в защиту психики по причине собственной слабости.
Глупость управляет миром, если не знаешь физику энергий.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#6 написал: Tigger power
Вчера, 19:28
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2981|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 167
Цитата: Eifersucht
Без сомнения у неё были планы на этого мужчину, скорее всего, законный брак, в котором она состояла уже, её не устраивал. Потому и психанула, что планы и надежды её были разрушены в одночасье. И по привычке надавила на комплекс героя истории,

Я тоже пришла к такому выводу, но писать утром было лень.
А потом она на нервяке заехала в кювет. Ну, герой любовник точно инфантильный на всю голову, надо было как-то аккуратно и постепенно сводить на нет сексуальную развлекуху. А так прямо в лоб выложить по сути "ты мне не нужна больше, я нашёл лучше" это хреновая идея, ему еще повезло, что морда лица не пострадала
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#7 написал: Гюльнара
Вчера, 20:23
+2
Группа: Посетители
Репутация: (70|-2)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 101
Цитата: Eifersucht
Практичные женщины с опытом знают об этом и постоянно этим пользуются для манипуляций в свою пользу. .

А вы бы хотели, чтобы мы манипулировали в вашу пользу? 453
Зарегистрирован: 7.10.2016
   
#8 написал: Lollipop39
Вчера, 20:35
+2
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Репутация: (40|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 91
"Он усердно платил за жильё".

А ничего, что парень там сам и жил? Или это любовница должна ему квартиру оплачивать в награду за сладость встреч?

Сочувствия сей фрукт не вызывает. У него значит серьезные отношения наметились, аж съезжаться надумал и чайник продал своей девушке со скидкой 50%. И при этом подавай ему от замужней бабы прощальную ноченьку. Вот она и пришла попрощаться.
Зарегистрирован: 9.12.2015
#9 написал: Tigger power
Вчера, 22:19
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2981|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 167
Цитата: Lollipop39
серьезные отношения наметились, аж съезжаться надумал и чайник продал своей девушке со скидкой 50%.

smeh точно, чтоб не баловать наверное лишнего, а то тоже за квартиру платить не захочет
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
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