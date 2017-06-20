Слова, брошенные в гневе

Hecate Просмотров: 616 Комментарии: 9 +14 Вчера, 09:29 by

История рассказанная знакомым, пересказана мной..... Перед новым 2004 годом работал тогда в ... (большая сеть магазинов бытовой техники), объявили новогодние скидки и акции, народу полно, громят все, кредиты оформляют. Мы работали как проклятые. По долгу службы из соседней области приезжала Марина, с периодичностью раз в две недели примерно, иногда чаще, она тоже работала в «нашей сетке». Я парень молодой, холостой. Короче, стала она у меня оставаться. А уезжала с утра на следующий день. Так продолжалось год примерно.Она замужем, но ее особо это не напрягало. Она веселая, легкая.... Мы хорошо проводили время, обсуждали работу в основном, о личной жизни особо не распространялись. И вот новогодняя суета. Пробиваюсь через толпу, хочу хоть кофе выпить за весь день, смотрю - Марина... Перекинулись парой слов, помня о ее смс, я передал ей ключи от квартиры, которую снимал... Поздно вечером пришёл, выпили и я ей рассказал, что больше она оставаться и заезжать сюда не должна, у меня вроде как наметились серьёзные отношения и я возможно в ближайшем времени съедусь с девушкой. Такой реакции не ожидал никак, она стала орать на меня, налетать... Превратилась просто в неадекватную... Думаю какого черта...Наорал на неё тоже, сказал , что она вообще замужем. Тут она схватила свою куртку, ключи от своей машины и понеслась вниз по лестнице, я ее хотел остановить, не хотел чтобы ночью она ехала по трассе. Она не оборачиваясь просто крикнула: «Будь ты проклят, козел!»Я вернулся в квартиру, спать почему-то не мог, взбесила меня до невозможности, такой реакции вообще не ожидал, думал посмеёмся, выпьем, устроим прощальную ночь. Заснул только под утро. С утра пошёл на работу, голова гудит, с ног валюсь. Все ждал конца рабочего дня, чтобы прийти и завалиться спать. А на работе розыгрыш техники. Ещё распоряжение руководства, что за продажу техники с пятидесяти процентной скидкой своим родственникам и друзьям работники торгового зала караются увольнением. Все должно продаваться через торговый зал, кто успел тот и схватил. Думаю, своевременно они предупредили. Пол дня переживал, что своей девушке уже вынес со склада электрический чайник. Думаю, вот увидят по камерам и из-за паршивого чайника лишусь работы.Наконец, доработал. Не помню как добрался до дома, по дороге пил пиво, шёл пешком. Захожу в квартиру, прохожу в комнату, смотрю - сидит на стуле у окна Марина. Сразу подумал, что она, хотя в комнате полумрак был. Вместо двери в комнату занавески висят, а свет в комнату проникал только из коридора. Я на неё был такой злой, видеть ее не мог, сказал ей: «Иди на ***, я спать». Прошёл в кухню, лёг на диван и вырубился. С утра часов в пять просыпаюсь, выходной, вспомнил, что Марина тут. Думаю, что же она мужу скажет, 2 ночи у меня ночует. Прошёл в комнату, а там никого. Прошёл в коридор, ключи от квартиры лежат, которые она кинула, когда убегала. И тут меня накрыло, я весь задрожал, я же ее точно видел. Стал звонить Пашке с работы ... Не здороваясь стал в трубку орать, где Марина. Он говорит, ты чего, с ума сошёл? Вчера же вечером ещё все обсуждали, разбилась она на машине, ночью, съехала с дороги и врезалась в дерево .. Мне кажется, я это уже знал... Но разговоров на работе не помню... И сразу подумалось, теперь она мне жизни не даст, она меня прокляла...С 2008 со знакомым не виделись, как обстоят дела - не знаю. Последнее, что известно: он стал религиозен, ходил в церковь, беседовал с батюшкой, боялся, что она явится опять и как-то отомстит, его мучали кошмары и чувство вины.

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