Дальнобой 3

Новость отредактировал Летяга - 14-06-2024, 09:53

Причина: Стилистика автора сохранена

Скептик 2012 Просмотров: 444 Комментарии: 3 +10 14-06-2024, 09:53 by

Историю эту я уже выкладывала, но модераторы решили отправить её в рубрику «Сны», поэтому немного "воды " из жизни пришлось добавить.Был у меня раньше знакомый, он и сейчас есть, но уже несколько лет мы практически необщаемся, как-то разошлись пути, я переехала в другой район, и то времени нет у меня съездить вгости, то он занят – обзавелся семьей, работу сменил, да и родителям надо помочь. Но к рассказуэто отношения не имеет. История произошла с ним уже больше семи лет назад. Ему в те годабыло 32-35 лет, и работал он на тот момент уже несколько лет дальнобойщиком. Много повидалон на своем пути, о чем раньше вечерами за чашкой чаю рассказывал нам, когда забегал в гости.Был и криминал, и просто веселые истории, было и не объяснимое, которое, на мой взгляд, большепохоже на байки/выдумку.Эта история связана с нестандартной функцией мозга, по моему мнению, поэтому её я и расскажу.Меня всегда интересовал вопрос, откуда берутся сны. И ладно, если это пережитое за день или воспоминания. Но бывает и такое, что даже нафантазировать трезвомыслящему человеку сложно.Теперь сама история.Дальнобой Иван рассказывал. Ездил по области, без напарника. Едет, значит, крутит баранку. Тут бабки вдоль дороги нарисовались. Первая метров за 50 от фуры. Через несколько метров другая, еще дальше третья, и таких штук 7-10. Первая мысля – чем-то торгуют, только тут поблизости населенных пунктов нет.Тут давай бабки через дорогу перебегать. С одной обочины на другую. Водила скорость сбросил. Сам думает – странные бабки, мало ли с какой дурки сбежали, может, слёт бабок-суицидниц.Машина еле плетется, говорит, скорость такая, что пешком спокойно его обогнать можно. Тут последняя бабка посередь дороги останавливается и на фуру рванула. На лобовое запрыгнула. Рот разявила неестественно, как в ужастиках. А вместо ора гудок, да громкий такой.Водила с перепугу бьет по тормозам, глаза открывает, а перед ним локомотив едет и гудит. Еще чуть-чуть и задел бы нос фуры бок локомотива. Назад сдал. Огляделся. Оказалось, фура на встречку выехала и чуть с поездом не поцеловалась. Ну и бабок, естественно, никаких не было, видимо, в какой-то момент заснул.

Ключевые слова: Дальнобойщик сон явь авторская история

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