Как меня преследовали джинны

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

Hozyain_Sklay Просмотров: 282 Комментарии: 2 +5 Вчера, 16:48 by

Здравствуйте! Эта история произошла со мной в прошлом году. Давно хотел поделиться ею с другими людьми. Хочу узнать, что вы думаете по этому поводу, что можете сказать. История реальная.Прежде всего, стоит сказать, что я мусульманин. История произошла в Башкортостане, откуда я сам родом. В прошлом году я каждую ночь выезжал на велосипеде в город, чтобы просто покататься, насладиться атмосферой ночного города, отдохнуть. Сам я живу в пригороде. Как я уже сказал, я мусульманин, так что у меня есть определённые убеждения относительно потусторонних вещей, если хотите. Разумеется, перед выездом я мог сказать "Бисмиллях" (с именем Бога) или прочитать аль-Фатиху (основная, наиболее известная у мусульман молитва). Так что я действительно прошу у Бога защиты, а тем более, когда выезжал в ночной город на велосипеде. Перейду к самой истории.Все мои поездки были абсолютно безопасными, не считая каких-то собак, которые периодически на меня лаяли. Выезжая в очередной раз в город, я как обычно оделся, сел на велосипед и поехал. Уже в городе я заметил впереди себя чёрную, размытую фигуру, как будто в пространстве что-то парило, но кучками. То есть, я видел, что впереди что-то стояло, но оно было размыто и было кучками. Как человеческое тело, но как будто по нему выстрелили дробью и оставили дырки в разных местах. Примерно так. Я сначала не обратил на это особого внимания, подумал, что показалось. Когда приблизился, то оно испарилось. Уже возвращаясь домой, заходя во двор (сам я живу в частном доме), во дворе загудела стоящая машина. Я действительно испугался, но не подал виду. Про себя стал читать упомянутую аль-Фатиху. Поставил велосипед в гараж и зашёл домой. Уже дома я всё это обдумывал.Почему я решил, что это могли быть джины? Дело в том, что у меня есть определённые религиозные убеждения, основанные на том, что я изучал, что мне рассказывали. Эти убеждения заключаются в том, что джинны могут вредить человеку, пугать его, а тем более ночью. Я в мечеть не хожу, но тогда я сходил к местному мулле, и он ничего внятного мне не сказал, а только переводил тему. Хотя я думаю, что тогда машина могла загудеть из-за кошки, которые бегают у нас и у соседей во дворе, но я сразу тогда подумал об этом и кошку не увидел.Такая история. Что думаете об этом? Со мной иногда случались всякие истории, если хотите, то могу рассказать. Прошу прощения, если история показалось глупой или мой стиль написания. Написал, как есть.

Ключевые слова: Джинны нечто в темноте встреча авторская история

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