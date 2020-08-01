Загадочный мегалит Камень Лжи





Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 8 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:03 by

Калининградская область еще со времен Пруссии окутана множеством тайн и легенд. Одна из них связана с так называемым Камнем Лжи - расколотым мегалитом, который находится на окраине города Пионерский.По словам историков, этот камень очень древний, и был принесен в эти места еще в эпоху Ледникового периода. В наши дни этот необычный кусок гранита привлекает к себе множество туристов, эзотериков и экстрасенсов.Самая знаменитая легенда, связанная с Камнем Лжи, рассказывает о молодоженах, которые очень любили друг друга. Она уходит в глубь веков и, в том числе, упоминается в немецкой книге "Сказания прусской земли", вышедшей в Кёнигсберге в 1863 году.Легенда рассказывает о молодом местном рыбаке, который собрался жениться и однажды пришел к этому камню со своей невестой. Там они поклялись в любви и верности друг другу, а потом рыбак надолго ушел в море, уверенный в том, что девушка дождется его и не станет встречаться с другими парнями.Когда он вернулся обратно с богатым уловом, то продал рыбу и решил жениться. Девушка заверила его, что строго выполняла свою клятву. Однако когда они снова подошли к рассеченному на две части древнему мегалиту, то рыбак попросил невесту подтвердить ее слова, пройдя через щель в камне.Не успела невеста войти в щель, как с неба упала молния, и две половинки камня задвигались и резко захлопнулись, раздавив девушку насмерть. Так Камень Лжи покарал ее за то, что она сказала неправду. Оказывается, она изменяла с другим парнем, пока жених был в море.Портовый город Пионерский на самом деле очень древний, раньше он носил название Нойкурен и упоминался даже в летописях 1254 года. Есть версия, что на том месте, где стоит Камень Лжи, раньше располагались "врата" в крупное языческое святилище или захоронение.Также известно, что несколько веков назад неподалеку от этого камня находилась гора со странным названием Гора великанов или Гора мертвых, то есть место это и правда было необычным.Во времена СССР тут проводились археологические раскопки и было обнаружено множество уникальных артефактов, часть из которых ныне хранится в городском историко-археологическом музее "Рантава". А во время последних по времени местных раскопок, в 1987-1993 годах, неподалеку был обнаружен крупный могильник с 280 погребениями и святилище, датируемое 2 тысячелетием до нашей эры.Как именно в древности местные жители использовали Камень Лжи, ныне доподлинно неизвестно. Проводились ли там реально ритуалы "проверки на ложь", как в легенде о рыбаке и его невесте, тоже сейчас уже не выяснить. Однако многие местные жители и сейчас считают этот камень магическим и в том числе исполняющим желания.Для того чтобы проверить силу камня, надо пролезть через его щель, и некоторые люди утверждали, что когда они делали это, у них происходили странные вещи с организмом - помутнялось сознание, подскакивало артериальное давление, они теряли ориентацию на местности и т.д. Иногда Камень Лжи снимал зубную боль или лечил от мигрени.Экстрасенсы и эзотерики рассказывают о том, что в этой точке находятся два мощных геологических разлома (а это и правда так), и что мощная энергетика камня связана как раз с этими разломами. Таким образом, по одной из их версий, данный камень был специально установлен древними пруссами, чтобы отметить это "Место Силы".В наши дни сюда, помимо экстрасенсов, приходит множество людей, которые хотят, чтобы камень вылечил их от болезней, наделил удачей, одарил богатством или выполнил иные желания.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Мегалит Калининградская область святилище язычество камень лжи

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