Загадочный мегалит Камень Лжи

Загадочный мегалит Камень ЛжиКалининградская область еще со времен Пруссии окутана множеством тайн и легенд. Одна из них связана с так называемым Камнем Лжи - расколотым мегалитом, который находится на окраине города Пионерский.
По словам историков, этот камень очень древний, и был принесен в эти места еще в эпоху Ледникового периода. В наши дни этот необычный кусок гранита привлекает к себе множество туристов, эзотериков и экстрасенсов.
Легенда об убитой невесте
Самая знаменитая легенда, связанная с Камнем Лжи, рассказывает о молодоженах, которые очень любили друг друга. Она уходит в глубь веков и, в том числе, упоминается в немецкой книге "Сказания прусской земли", вышедшей в Кёнигсберге в 1863 году.
Легенда рассказывает о молодом местном рыбаке, который собрался жениться и однажды пришел к этому камню со своей невестой. Там они поклялись в любви и верности друг другу, а потом рыбак надолго ушел в море, уверенный в том, что девушка дождется его и не станет встречаться с другими парнями.
Когда он вернулся обратно с богатым уловом, то продал рыбу и решил жениться. Девушка заверила его, что строго выполняла свою клятву. Однако когда они снова подошли к рассеченному на две части древнему мегалиту, то рыбак попросил невесту подтвердить ее слова, пройдя через щель в камне.
Не успела невеста войти в щель, как с неба упала молния, и две половинки камня задвигались и резко захлопнулись, раздавив девушку насмерть. Так Камень Лжи покарал ее за то, что она сказала неправду. Оказывается, она изменяла с другим парнем, пока жених был в море.
Древнее святилище
Портовый город Пионерский на самом деле очень древний, раньше он носил название Нойкурен и упоминался даже в летописях 1254 года. Есть версия, что на том месте, где стоит Камень Лжи, раньше располагались "врата" в крупное языческое святилище или захоронение.
Также известно, что несколько веков назад неподалеку от этого камня находилась гора со странным названием Гора великанов или Гора мертвых, то есть место это и правда было необычным.
Во времена СССР тут проводились археологические раскопки и было обнаружено множество уникальных артефактов, часть из которых ныне хранится в городском историко-археологическом музее "Рантава". А во время последних по времени местных раскопок, в 1987-1993 годах, неподалеку был обнаружен крупный могильник с 280 погребениями и святилище, датируемое 2 тысячелетием до нашей эры.
Мощная энергетика
Как именно в древности местные жители использовали Камень Лжи, ныне доподлинно неизвестно. Проводились ли там реально ритуалы "проверки на ложь", как в легенде о рыбаке и его невесте, тоже сейчас уже не выяснить. Однако многие местные жители и сейчас считают этот камень магическим и в том числе исполняющим желания.
Для того чтобы проверить силу камня, надо пролезть через его щель, и некоторые люди утверждали, что когда они делали это, у них происходили странные вещи с организмом - помутнялось сознание, подскакивало артериальное давление, они теряли ориентацию на местности и т.д. Иногда Камень Лжи снимал зубную боль или лечил от мигрени.
Экстрасенсы и эзотерики рассказывают о том, что в этой точке находятся два мощных геологических разлома (а это и правда так), и что мощная энергетика камня связана как раз с этими разломами. Таким образом, по одной из их версий, данный камень был специально установлен древними пруссами, чтобы отметить это "Место Силы".
В наши дни сюда, помимо экстрасенсов, приходит множество людей, которые хотят, чтобы камень вылечил их от болезней, наделил удачей, одарил богатством или выполнил иные желания.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:03
Сегодня, 14:03 by Сделано_в_СССРПросмотров: 8Комментарии: 0
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