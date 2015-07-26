Месть лешего за убитую самку

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:49

Капитан 1 ранга Просмотров: 321 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 17:49 by

Старожилы деревни Позоры, что находится на берегу реки Сивы в глухой пермской тайге, рассказывают, что все описываемые события случились в их деревеньке в конце XVIII века. Именно тогда небольшое селение стало центром загадочных событий.Позоры — деревня в Большесосновском районе Пермского края. Входит в состав Полозовского сельского поселения. Расположена примерно в 1 км к юго-западу от деревни Лисья и в 1,5 км к северо-востоку от границы с Удмуртией. Численность населения на 2010 год – 37 жителей.Началось с того, что по деревне распространился слух, будто бы по ночам в округе бродит леший, который не умеет разговаривать, но очень коварен и умен. Ходили также слухи, что это существо избегает встреч с мужчинами, но похищает женщин, которых затем держит в ямах, кормит мясом и грибами и живет с ними, как законный супруг. В результате якобы от этих союзов рождались дети, покрытые шерстью.Образ лешего и его повадки в этой народной байке очень напоминают Снежного человека. Вероятно именно он это и был.Очевидцы утверждали, что в летний период лесной дух «пасется» на ягодниках в тундре, ворует птичьи яйца, детенышей зверей, а под осень, спасаясь от голода и холода, уходит на юг, воруя по пути следования в местных деревнях запасы сушеной рыбы или мороженого мяса, а иногда давит во дворах привязанную скотину.Старожилы считали, что это существо является потомком южных пещерных медведей, и называли его лесным, лесовым и просто лешим, но это был далеко не медведь. Обычный медведь никогда бы не натворил того, что было сделано тем существом.Однажды двое охотников из Позоров как-то охотились на медведя и в сумерках подстрелили какого-то крупного зверя. Когда они подошли к добыче, то этим зверем оказалась самка лешего. Люди содрали шкуру с существа и унесли с собой в деревню.После этого началось что-то невероятное: леший стал преследовать охотников и днем и ночью, делая им всевозможные пакости. Отбиваясь от преследователя, охотники вели по нему стрельбу, но картечь не брала его. В конце концов, как и следовало ожидать, охотники так и не вернулись из очередного похода в лес.Но смерть обидчиков не остановила загадочное существо. Скоро оно появилось в деревне, во дворе дома, который украшала шкура лешачихи. Сначала леший разорвал привязанную собаку, потом — овец в загоне. После чего выбил все окна и стал ломиться в дверь. Успокоить лешего удалось только тогда, когда ему отдали шкуру убитой подруги.Что касается дальнейшей судьбы обитателей того дома, то после кошмарного ночного визита одна из женщин, находившихся в доме, сошла с ума, другая — перестала говорить, третья — потеряла зрение, а через несколько месяцев их дом сгорел.Но несчастья семьи продолжались: как говорили люди, все девочки из этого рода, достигнув совершеннолетия, оказывались бесплодными или умирали от рака, а мужчины погибали от несчастных случаев при загадочных обстоятельствах.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Леший снежный человек Урал деревня

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