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Истории из жизни / Криптозоология / Легенды

Месть лешего за убитую самку

Старожилы деревни Позоры, что находится на берегу реки Сивы в глухой пермской тайге, рассказывают, что все описываемые события случились в их деревеньке в конце XVIII века. Именно тогда небольшое селение стало центром загадочных событий.

Позоры — деревня в Большесосновском районе Пермского края. Входит в состав Полозовского сельского поселения. Расположена примерно в 1 км к юго-западу от деревни Лисья и в 1,5 км к северо-востоку от границы с Удмуртией. Численность населения на 2010 год – 37 жителей.

Началось с того, что по деревне распространился слух, будто бы по ночам в округе бродит леший, который не умеет разговаривать, но очень коварен и умен. Ходили также слухи, что это существо избегает встреч с мужчинами, но похищает женщин, которых затем держит в ямах, кормит мясом и грибами и живет с ними, как законный супруг. В результате якобы от этих союзов рождались дети, покрытые шерстью.

Образ лешего и его повадки в этой народной байке очень напоминают Снежного человека. Вероятно именно он это и был.

Очевидцы утверждали, что в летний период лесной дух «пасется» на ягодниках в тундре, ворует птичьи яйца, детенышей зверей, а под осень, спасаясь от голода и холода, уходит на юг, воруя по пути следования в местных деревнях запасы сушеной рыбы или мороженого мяса, а иногда давит во дворах привязанную скотину.

Старожилы считали, что это существо является потомком южных пещерных медведей, и называли его лесным, лесовым и просто лешим, но это был далеко не медведь. Обычный медведь никогда бы не натворил того, что было сделано тем существом.

Однажды двое охотников из Позоров как-то охотились на медведя и в сумерках подстрелили какого-то крупного зверя. Когда они подошли к добыче, то этим зверем оказалась самка лешего. Люди содрали шкуру с существа и унесли с собой в деревню.

После этого началось что-то невероятное: леший стал преследовать охотников и днем и ночью, делая им всевозможные пакости. Отбиваясь от преследователя, охотники вели по нему стрельбу, но картечь не брала его. В конце концов, как и следовало ожидать, охотники так и не вернулись из очередного похода в лес.

Но смерть обидчиков не остановила загадочное существо. Скоро оно появилось в деревне, во дворе дома, который украшала шкура лешачихи. Сначала леший разорвал привязанную собаку, потом — овец в загоне. После чего выбил все окна и стал ломиться в дверь. Успокоить лешего удалось только тогда, когда ему отдали шкуру убитой подруги.

Что касается дальнейшей судьбы обитателей того дома, то после кошмарного ночного визита одна из женщин, находившихся в доме, сошла с ума, другая — перестала говорить, третья — потеряла зрение, а через несколько месяцев их дом сгорел.

Но несчастья семьи продолжались: как говорили люди, все девочки из этого рода, достигнув совершеннолетия, оказывались бесплодными или умирали от рака, а мужчины погибали от несчастных случаев при загадочных обстоятельствах.

Автор неизвестен.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 17:49
Сегодня, 17:49 by Капитан 1 рангаПросмотров: 321Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: Леший снежный человек Урал деревня

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Комментарии

#1 написал: семишна
Сегодня, 18:01
+2
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Комментариев: 73
Как всегда за грехи родителей отвечают дети .
Зарегистрирован: 26.07.2015
#2 написал: kusi
Сегодня, 18:11
+5
Онлайн
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Публикаций: 333
Комментариев: 6 517
Чего только в жизни не бывает и рак свистит, и бык летает...
Скоро оно появилось в деревне, во дворе дома, который украшала шкура лешачихи.

Умнее конечно нечего придумать не могли , как украсить её шкуркой домишко.Разумеется пришёл по запаху , увидел картину маслом и выразил своё крайнее недовольство. Он в своём праве был.
За историю плюс
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#3 написал: Летяга
Сегодня, 18:22
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Публикаций: 219
Комментариев: 5 962
Цитата: kusi
Он в своём праве был.

И я так считаю.
Историю плюсанула.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 19:38
0
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Репутация: (585|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 460
Последний абзац как то не логичен, бесплодные были да умирали от рака, откуда брались то? Бездомные слепая с сумасшедшей нарожали столько, и девочек и мальчиков? Но в целом плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
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