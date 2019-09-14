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Истории из жизни

Как тетка чертика ловила

Знакомая в конце прошлого лета купила дом, а через пару недель произошла эта история. Дальше от её лица.

Когда ложилась спать, ничего не предвещало беды. Уснула быстро. Но посреди ночи проснулась. Жарко и душно. Зря столько угля вечером в котел сыпанула. Приоткрыла окно, подышала. Легла опять на кровать. Вертелась, крутилась, уснуть не могла. Только начала дремать, тут стук по батарее, как в городской квартире, но там то соседи, а тут некому стучать.

Повернулась сбоку на бок и слышу - пробежал кто-то из угла в угол, потом назад. Окончательно проснулась и стала прислушиваться и всматриваться.

Фонарь с улицы освещает комнату, почти как днем. В комнате из мебели только кровать и шкаф у противоположной стены. И никого кто мог бы бегать не видно. А топот, тем временем, начал раздаваться в другом углу комнаты. А потом и где-то рядом с кроватью. В какой-то момент кто-то начал мимо кровати бегать туда-сюда. Мелкий и, кажется, двуногий. Тут уже стало понятно что бегает не одно существо, а несколько, так как звуки шажков раздавались с разных сторон одновременно. К топоту прибавилось еще какое-то шуршание. Будто не без цели гонки устраиваются, а чего-то делают.

Но в комнате светло и всё хорошо видно. А точнее никого не видно. Были бы мыши, было бы не так страшно. Но нет никого. Невидимки — карлики уже и шушукаться начали, не боясь что я их услышу.

Я сначала решила что они думают что я сплю. Но когда кто-то запрыгнул на подушку, что рядом с моей головой лежит, я поняла что они в курсе что я не сплю. Подушка промялась под его весом незначительно, значит он был не большой. Но на подушке никого не было видно, только вмятину под кем-то.

Этот некто, видимо, посмотрев на меня, спрыгнул на пол, вмятина разгладилась и был слышен звук приземления кого-то небольшого на пол. И … схватил подушку и потянул её на пол. Я же решила не расставаться с подушкой и тоже со своей стороны схватила её и начала тянуть на себя. Подушка поддалась не сразу. Резким рывком я притянула подушку к себе. А этот кто-то не отпустил и взлетел с подушкой на кровать. Я почувствовала куда он шлепнулся, накинула на него подушку сверху и прижала всем весом, чтоб не сбежал. Стало понятно что под подушкой сейчас кто-то размером с кошку. И в этот момент я осознала что все затихли, не бегают, не копошатся и не шушукаются.

Я не знаю почему вспомнила про долги за дом, который купила этим летом, и в котором, как оказалось, водится эта чертовщина, а кредит мне платить еще долгие годы, и съехать не могу, и спать с такими соседями страшно. В общем высказала всё это и потребовала с существа денег на погашение кредита, если хочет чтоб я его отпустила. Существо же все это время вошколось под подушкой и пыталось выкарабкаться. Но я держала крепко.

В итоге оно затихло. Я побоялась что убила бедолагу. Да еще и мозг упорно твердил мне что такого не бывает, и заставлял придумывать правдоподобные и наиглупейшие объяснения. Я опять решила что это либо кошка, либо крыса. И слезла с подушки, приподняла её край чтоб увидеть хвост или мордочку, или хотя-бы шерсть зверя. Зря я это сделала, существо почувствовав что я ослабила хватку сигануло в мою сторону. И да, мне не показалось, оно было невидимым. Я рефлекторно вскочила на ноги и отпрыгнула в сторону. Существо развернулось и промчавшись все по той же подушке, спрыгнуло с кровати. (Опять-же невидимку я видеть не могла, а видела променания на одеяле и подушке и слышала звук, когда оно спрыгнуло на пол.) И тишина…

Ну хотя-бы бегать и шушукаться перестали. Еще долго провалялась я без сна, и лишь под утро подремала.

Больше такое не повторялось, либо же я не слышала. А подушка иногда на утро оказывается под кроватью, куда она сама упасть не может. (Кровать деревянная, современная, расстояние между основанием кровати и полом 15 см.) Значит кто-то подушку туда заталкивает или затягивает. Матрас поднимаю регулярно при уборке, следов пребывания мышей или других животных под кроватью нет.

Да и не только подушка меняет свое место положение утром относительно предыдущего вечера. Расческа, спичечный коробок, даже зубная щетка и другие не крупные вещи у которых, вроде, есть постоянное место дислокации на утро оказываются в неожиданных местах.


Новость отредактировал Estellan - 29-08-2022, 20:23
Причина: Стилистика автора сохранена.
29-08-2022, 20:23 by Скептик 2012Просмотров: 1 241Комментарии: 11
+23

Ключевые слова: Чертик домовой невидимка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
29 августа 2022 22:35
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 1 150
Ей его ещё и жалко стало smile
Я бы всех этих тварей выкуривать начала уже на следующий день. Нафиг мне нужно такое соседство.
И вообще, даже не знаю, хорошо это или плохо, что они были невидимые. Наверное хорошо, чтобы сразу с ума не сойти. А так… постепенно.
Плюсанула )
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#2 написал: Kreisleiter13
29 августа 2022 22:44
+4
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Комментариев: 1 620
Шушуканье с топотанием прекратились, а с долгами-то как рассосались или как?
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 06:28
+3
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Публикаций: 127
Комментариев: 6 960
Веселенькая история. И нервишки у мадам железобетонные.
Только да. А деньги то свалились неожиданно откуда нибудь?
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Talisha
Вчера, 08:26
+2
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Комментариев: 5 473
Что, так и не оплатили они свое пребывание в доме-то? satisfied
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#5 написал: Tigger power
Вчера, 08:49
+1
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Репутация: (2963|-7)
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Комментариев: 6 141
Похоже задарма жить и хулиганить продолжили +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#6 написал: Vologodskaya
Вчера, 08:54
0
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Публикаций: 5
Комментариев: 274
и кто это?)
+++
Зарегистрирован: 20.06.2017
#7 написал: Nusena
Вчера, 09:01
0
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Комментариев: 35
Нервы у Вас что надо!)Ожидала,что свалятся денежки откуда-нибудь потом на автора) Но это уже подрывало бы веру в историю)) отличная история,плюс))
Зарегистрирован: 10.09.2018
#8 написал: ProstoЯ
Вчера, 09:13
+2
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Репутация: (10|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 96
Моя мама рассказывала мне подобную историю.
По молодости она жила в Барнауле, в общаге. Зимой, рано вечером улеглась спать, проснулась от непонятного шума и ощущения, что кто-то тянет одеяло с неё. Она ухватилась руками за край и дернула одеяло на себя. В дверь постучали-это пришли её подружки и вытащили на танцы.
Вернулась в общагу поздно, улеглась спать без задних ног. Утром проснулась от холода. Одеяло лежало на полу под кроватью.
Больше такого н повторялось.
Зарегистрирован: 13.07.2022
#9 написал: Kreisleiter13
Вчера, 09:54
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 620
Цитата: Tigger power
Похоже задарма жить и хулиганить продолжили +

Халяву сильно они любят.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#10 написал: Red Scorpion
Вчера, 11:29
+5
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Публикаций: 15
Комментариев: 842
..Надо срочно продолжить вести с нечистиками переговоры в коллекторском стиле.. Ибо не фиг! Пусть помогают в гашении кредита, а то бегать лони задумали Подушка Вам в помощь!
Плюс за историю..
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#11 написал: Eifersucht
Вчера, 15:47
0
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Репутация: (106|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 460
Очень и очень напоминает чёрта Солохи из мешка в "Вечерах на хуторе...", есть какие-то детали джина из лампы Алладина. Просто так приходят в голову эти персонажи, когда читаешь историю.
И потом, невероятно удивляет самообладание новой хозяйки, её заказ на исполнение желания тут же, словно она в теме несколько десятков лет. Да и спать на подушке, в которой поймала чёрта - это, мягко говоря, удивляет. А если подушка проходит через пространство-время, эдак может и голова хозяйки оказаться под кроватью.
У меня ещё была надежда, что эта история из "цикла" Сказки ведьмы. Когда старушка учит молодую девушку премудростям по ловле чертей, для исполнения желаний. Эти вещи держатся в секрете... . Ну, мало ли, просочилась информация в истории... . Но потом глянул некоторые истории автора, особенно комментарии... . Увы, все мои надежды и ожидания рухнули. Эта история - выдумка, если не самого автора, то знакомой.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
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