Как тетка чертика ловила

Новость отредактировал Estellan - 29-08-2022, 20:23

Причина: Стилистика автора сохранена.

Скептик 2012 Просмотров: 1 241 Комментарии: 11 +23 29-08-2022, 20:23 by

Знакомая в конце прошлого лета купила дом, а через пару недель произошла эта история. Дальше от её лица.Когда ложилась спать, ничего не предвещало беды. Уснула быстро. Но посреди ночи проснулась. Жарко и душно. Зря столько угля вечером в котел сыпанула. Приоткрыла окно, подышала. Легла опять на кровать. Вертелась, крутилась, уснуть не могла. Только начала дремать, тут стук по батарее, как в городской квартире, но там то соседи, а тут некому стучать.Повернулась сбоку на бок и слышу - пробежал кто-то из угла в угол, потом назад. Окончательно проснулась и стала прислушиваться и всматриваться.Фонарь с улицы освещает комнату, почти как днем. В комнате из мебели только кровать и шкаф у противоположной стены. И никого кто мог бы бегать не видно. А топот, тем временем, начал раздаваться в другом углу комнаты. А потом и где-то рядом с кроватью. В какой-то момент кто-то начал мимо кровати бегать туда-сюда. Мелкий и, кажется, двуногий. Тут уже стало понятно что бегает не одно существо, а несколько, так как звуки шажков раздавались с разных сторон одновременно. К топоту прибавилось еще какое-то шуршание. Будто не без цели гонки устраиваются, а чего-то делают.Но в комнате светло и всё хорошо видно. А точнее никого не видно. Были бы мыши, было бы не так страшно. Но нет никого. Невидимки — карлики уже и шушукаться начали, не боясь что я их услышу.Я сначала решила что они думают что я сплю. Но когда кто-то запрыгнул на подушку, что рядом с моей головой лежит, я поняла что они в курсе что я не сплю. Подушка промялась под его весом незначительно, значит он был не большой. Но на подушке никого не было видно, только вмятину под кем-то.Этот некто, видимо, посмотрев на меня, спрыгнул на пол, вмятина разгладилась и был слышен звук приземления кого-то небольшого на пол. И … схватил подушку и потянул её на пол. Я же решила не расставаться с подушкой и тоже со своей стороны схватила её и начала тянуть на себя. Подушка поддалась не сразу. Резким рывком я притянула подушку к себе. А этот кто-то не отпустил и взлетел с подушкой на кровать. Я почувствовала куда он шлепнулся, накинула на него подушку сверху и прижала всем весом, чтоб не сбежал. Стало понятно что под подушкой сейчас кто-то размером с кошку. И в этот момент я осознала что все затихли, не бегают, не копошатся и не шушукаются.Я не знаю почему вспомнила про долги за дом, который купила этим летом, и в котором, как оказалось, водится эта чертовщина, а кредит мне платить еще долгие годы, и съехать не могу, и спать с такими соседями страшно. В общем высказала всё это и потребовала с существа денег на погашение кредита, если хочет чтоб я его отпустила. Существо же все это время вошколось под подушкой и пыталось выкарабкаться. Но я держала крепко.В итоге оно затихло. Я побоялась что убила бедолагу. Да еще и мозг упорно твердил мне что такого не бывает, и заставлял придумывать правдоподобные и наиглупейшие объяснения. Я опять решила что это либо кошка, либо крыса. И слезла с подушки, приподняла её край чтоб увидеть хвост или мордочку, или хотя-бы шерсть зверя. Зря я это сделала, существо почувствовав что я ослабила хватку сигануло в мою сторону. И да, мне не показалось, оно было невидимым. Я рефлекторно вскочила на ноги и отпрыгнула в сторону. Существо развернулось и промчавшись все по той же подушке, спрыгнуло с кровати. (Опять-же невидимку я видеть не могла, а видела променания на одеяле и подушке и слышала звук, когда оно спрыгнуло на пол.) И тишина…Ну хотя-бы бегать и шушукаться перестали. Еще долго провалялась я без сна, и лишь под утро подремала.Больше такое не повторялось, либо же я не слышала. А подушка иногда на утро оказывается под кроватью, куда она сама упасть не может. (Кровать деревянная, современная, расстояние между основанием кровати и полом 15 см.) Значит кто-то подушку туда заталкивает или затягивает. Матрас поднимаю регулярно при уборке, следов пребывания мышей или других животных под кроватью нет.Да и не только подушка меняет свое место положение утром относительно предыдущего вечера. Расческа, спичечный коробок, даже зубная щетка и другие не крупные вещи у которых, вроде, есть постоянное место дислокации на утро оказываются в неожиданных местах.

Ключевые слова: Чертик домовой невидимка авторская история

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