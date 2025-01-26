Тетка Матрёна

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:08

Причина: Стилистика автора сохранена

Восьмая тень Просмотров: 31 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:08 by

Доброго дня, уважаемые гости и жители форума.Хочу рассказать вам одну из историй о своей семье, как говорила в описании, мистичность ее сомнительна, однако у меня, как подумаю, мурашки по коже идут. Хотя я сужу из нынешнего года, а не как люди, жившие и действовавшие полвека назад.Семья моя в те годы проживала на западном Урале, там и сейчас достаточно потаенных и заповедных мест, а уж в те годы и подавно было много. Мой дед по матери был страстным охотником и рыболовом, старшего сына он к рыбалке пристрастил, а вот к охоте тот был равнодушен. Так что, когда сын подрос, дед часто брал его с собой удить рыбу. Любил дед ездить в одну деревушку на реке, деревушка — одно слово, никто уже не жил там. Стариков не осталось, а молодежь перекочевала на другой берег в более крупное и людное село. Река летом в тех местах сильно разливалась, когда вышестоящая ГЭС сбрасывала воду, и обычно неширокая и довольно быстрая речка превращалась в «море», спокойное и гладкое, с островками и заводями, прогревалась вода там хорошо, и рыбы водилось видимо-невидимо. Ехать от города нужно было километров 70, за день и не обернешься туда-сюда, а уж чтоб и утреннюю, и вечернюю зорьку застать успеть — и речи о том не шло, так что без ночевки никак. На постой останавливались у тетки Матрёны — она одна оставалась жить в той деревне. По надобности на лодке переправлялась на другую сторону в село летом, а зимой когда и по льду ходила, а когда и дома сидела. Пенсия у нее, видимо, и была, да куда ее тратить в таком месте — жила Матрена натуральным хозяйством. Удила рыбу, ставила силки на птицу, держала кое-какую скотину. За постой ей «платили» сахаром, керосином, солью и белым хлебом, очень уж она белый хлеб лакомым считала, а если полить его еще и медом со своей пасеки в 3 улья...Так и договорились: дед ей нехитрые продукты и свежие новости, она им с сыном — ночлег да ужин.Тут стоит подробнее остановиться на личности тетки Матрёны — дед и дядя описывали ее как очень высокую (могу предположить, что выше 180 см), крепкую женщину. Не толстую, а именно крепкую, с упругой девичьей походкой и совершенно прямой спиной. Особенно удивляли ее волосы — коса до пят, хоть и седая, а в руку толщиной. Дрова Матрена заготавливала сама, в лес ходила сама, по хозяйству управлялась сама. Внешне ей можно было дать сколько угодно лет — от 40 до 70, есть такой возраст безвременья у отдельных женщин, если вы понимаете. Матрена была хоть и суровой и немногословной женщиной, но весьма радушной хозяйкой. Не боялась она ни волков, ни медведей, коих в тех местах водилось с избытком. О себе говорила мало: мужа и сыновей война забрала, дочерей бог не дал, внуки в город подались жить и особо не навещали ее.Ездили в те места на рыбалку без малого 20 лет, пока однажды по осени не сказала Матрёна - на будущий год не будет меня тут, пора к своим переезжать. Куда - не уточнила.В апреле будущего года дядя приехал на привычное место рыбу поудить и у домика Матрёны встретил юркого плотного седого мужичка лет 55, поздоровался, заговорили. Мужичек этот сказал, что Матрёну они ближе к зиме в город забрали, недолго она в городе прожила, через пару месяцев тихо скончалась во сне, сейчас вот дом, хозяйство осматривает, думает продавать. Дядя спросил, не внук ли ей этот мужчина? Тот задумчиво почесал переносицу и тихо ответил: «Внук... Точнее, праправнук». Матрёне-то давно уже за сотню лет перевалило. Хоть даты рождения своей она и не помнила или не называла.Землю и домишко тот, кстати, моя семья выкупила, обшили старый дом, пристрой сделали, до сих пор каждое лето в те места отдыхать ездят. Хоть и деда давно в живых уже нет, и дядя уже весьма пожилой человек. Всегда тётку Матрёну добрым словом поминают.И где же тут мистика, спросите вы? Не могу точно сказать, но мне история об этой женщине кажется поразительной. Кем она была? Ведуньей, знахаркой? Не боялась одна жить, хозяйство держала — будь здоров, а уж внешнее ее описание и вовсе с толку сбивает. И какая же тогда по счету война забрала ее мужа и сыновей?Современное фото тех мест из личного архива, вид с воды.

Ключевые слова: Ведунья Рыбалка Старуха авторская история

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