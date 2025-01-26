Тетка Матрёна

Тетка МатрёнаДоброго дня, уважаемые гости и жители форума.
Хочу рассказать вам одну из историй о своей семье, как говорила в описании, мистичность ее сомнительна, однако у меня, как подумаю, мурашки по коже идут. Хотя я сужу из нынешнего года, а не как люди, жившие и действовавшие полвека назад.
Семья моя в те годы проживала на западном Урале, там и сейчас достаточно потаенных и заповедных мест, а уж в те годы и подавно было много. Мой дед по матери был страстным охотником и рыболовом, старшего сына он к рыбалке пристрастил, а вот к охоте тот был равнодушен. Так что, когда сын подрос, дед часто брал его с собой удить рыбу. Любил дед ездить в одну деревушку на реке, деревушка — одно слово, никто уже не жил там. Стариков не осталось, а молодежь перекочевала на другой берег в более крупное и людное село. Река летом в тех местах сильно разливалась, когда вышестоящая ГЭС сбрасывала воду, и обычно неширокая и довольно быстрая речка превращалась в «море», спокойное и гладкое, с островками и заводями, прогревалась вода там хорошо, и рыбы водилось видимо-невидимо. Ехать от города нужно было километров 70, за день и не обернешься туда-сюда, а уж чтоб и утреннюю, и вечернюю зорьку застать успеть — и речи о том не шло, так что без ночевки никак. На постой останавливались у тетки Матрёны — она одна оставалась жить в той деревне. По надобности на лодке переправлялась на другую сторону в село летом, а зимой когда и по льду ходила, а когда и дома сидела. Пенсия у нее, видимо, и была, да куда ее тратить в таком месте — жила Матрена натуральным хозяйством. Удила рыбу, ставила силки на птицу, держала кое-какую скотину. За постой ей «платили» сахаром, керосином, солью и белым хлебом, очень уж она белый хлеб лакомым считала, а если полить его еще и медом со своей пасеки в 3 улья...
Так и договорились: дед ей нехитрые продукты и свежие новости, она им с сыном — ночлег да ужин.
Тут стоит подробнее остановиться на личности тетки Матрёны — дед и дядя описывали ее как очень высокую (могу предположить, что выше 180 см), крепкую женщину. Не толстую, а именно крепкую, с упругой девичьей походкой и совершенно прямой спиной. Особенно удивляли ее волосы — коса до пят, хоть и седая, а в руку толщиной. Дрова Матрена заготавливала сама, в лес ходила сама, по хозяйству управлялась сама. Внешне ей можно было дать сколько угодно лет — от 40 до 70, есть такой возраст безвременья у отдельных женщин, если вы понимаете. Матрена была хоть и суровой и немногословной женщиной, но весьма радушной хозяйкой. Не боялась она ни волков, ни медведей, коих в тех местах водилось с избытком. О себе говорила мало: мужа и сыновей война забрала, дочерей бог не дал, внуки в город подались жить и особо не навещали ее.
Ездили в те места на рыбалку без малого 20 лет, пока однажды по осени не сказала Матрёна - на будущий год не будет меня тут, пора к своим переезжать. Куда - не уточнила.
В апреле будущего года дядя приехал на привычное место рыбу поудить и у домика Матрёны встретил юркого плотного седого мужичка лет 55, поздоровался, заговорили. Мужичек этот сказал, что Матрёну они ближе к зиме в город забрали, недолго она в городе прожила, через пару месяцев тихо скончалась во сне, сейчас вот дом, хозяйство осматривает, думает продавать. Дядя спросил, не внук ли ей этот мужчина? Тот задумчиво почесал переносицу и тихо ответил: «Внук... Точнее, праправнук». Матрёне-то давно уже за сотню лет перевалило. Хоть даты рождения своей она и не помнила или не называла.
Землю и домишко тот, кстати, моя семья выкупила, обшили старый дом, пристрой сделали, до сих пор каждое лето в те места отдыхать ездят. Хоть и деда давно в живых уже нет, и дядя уже весьма пожилой человек. Всегда тётку Матрёну добрым словом поминают.
И где же тут мистика, спросите вы? Не могу точно сказать, но мне история об этой женщине кажется поразительной. Кем она была? Ведуньей, знахаркой? Не боялась одна жить, хозяйство держала — будь здоров, а уж внешнее ее описание и вовсе с толку сбивает. И какая же тогда по счету война забрала ее мужа и сыновей?
Современное фото тех мест из личного архива, вид с воды.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:08
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 15:08 by Восьмая теньПросмотров: 31Комментарии: 0
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