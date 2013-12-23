Нереальная реальность?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

ProstoЯ Просмотров: 583 Комментарии: 11 +18 Вчера, 17:28 by

Пишу историю не для того, чтобы убедить всех в сверхъестественности происходящего, а для того, чтобы поделиться информацией, что бывает и так. И это не смертельно. Жутковато - да, но не смертельно.Моё рабочее место, мой кабинет, находится в отдельно стоящем, почти пустом, 2-х этажном здании. Пару лет назад со мной вместе в здании находился мой начальник и мастер. Начальника уволили, мастер ушел на пенсию, новый начальник не захотел сидеть на отшибе и переехал в другое место.Таким образом, я осталась одна на этаже. Здесь находится 5 кабинетов. Все они пусты. Ключи от всех дверей у меня. Я этакий смотритель.На первом этаже есть механический цех, но это очень громко сказано. Там работают три рабочих и то они постоянно на выезде. Фактически я во всем здании на протяжении рабочего дня нахожусь одна.А теперь о том, что здесь иногда происходит.Перед Новым годом, когда ещё работал старый начальник, зашли с уборщицей в пустующий кабинет, чтобы взять там искусственную ёлку и поставить её на коридоре по указу руководства. Пол паркетный, поэтому в глаза сразу бросилось огромное количество черных крапинок на полу. Приглядевшись, мы увидели, что это мертвые мухи. В результате их вымели целый совок. Списали на то, что сюда давно никто не заходил, вот они с осени и лежат. Через пару недель, когда принесли обратно ёлку, там опять весь пол был усыпан мертвыми мухами. Теперь такое периодически повторяется.Про следующий случай я писала в одном из своих комментариев.Поднимаюсь осенью, рано утром (раньше всех), в свой кабинет по лестнице. На лестнице света нет, перегорела лампочка. Дверь в коридор с кабинетами закрыта. Под дверью щель, через щель снизу пробивается свет с коридора и слегка освещает площадку перед дверью. Я иду и смотрю на эту полоску света. И вдруг вижу, как полосу света под дверью перекрывает тень, двигаясь слева направо. Я знаю, что никто не мог прийти раньше меня, никто не может ходить по коридору, но сомнения в этом меня успокаивают, хотя внутри все сжалось от страха. Да ещё и света на лестнице нет.Открыв дверь, я никого не увидела. Прошла по всему этажу, подергала все двери в кабинеты. Нет никого!Знаю, что нахожусь в здании абсолютно одна и тут вдруг слышу, что над моим кабинетом кто-то ходит. Ключ от крыши у меня, дверь на коридор раскрыта, там никого не может быть. На всякий случай пошла, проверила выход на чердак. Он закрыт.Очень часто пропадают, а потом появляются вещи. В основном это касается чайных ложек. Я уже привыкла и просто жду, когда они появятся. На всякий случай принесла из дома 2 штуки. Две вместе ещё ни разу не пропадали.Этим летом был период, когда стояла великая сушь около трех недель, и жара была под 30. Захожу на склад – это огромный ангар около 500 кв.м., а там посреди ангара огромная лужа воды. Ощущение, что её налили со шланга. Но этого не может быть, так как пожарный шланг скручен и висит в шкафу, причем все вентили на трубах закрыты. Крыша не течет.Периодически на складе убираем освободившиеся из-под товара поддоны. Неделю назад мой подсобный рабочий поднимает пустой поддон, а под ним, ровно по периметру вода. Штукатурка, которую перед этим забрали рабочие с поддона, была абсолютно сухая.На той неделе увидела, что заканчивается кофе в банке. Банка большая, на 200 грамм молотого кофе. Купила кофе, высыпала в конце смены в банку. Получилось почти под крышку. Прихожу на следующее утро, открываю банку и застываю в недоумении. Там кофе чуть меньше половины банки. Стояла около минуты, потом полезла в мусорку, проверить, действительно ли я высыпала кофе, а упаковку выбрасывала в мусорку. Упаковка лежит в мусорке. Значит, это было реально. Но куда исчез кофе, я так и не поняла.Пропадали цветы из горшков, причем это мы почему-то обнаруживали не сразу, а просто вспоминали, что у нас тут, в этом горшке рос другой цветок, а куда и когда он исчез, не могли вспомнить.Сюда очень любят залетать насекомые. В основном бабочки. Этим летом залетел рой пчёл. Я попросила сторожа не закрывать здание и оставить открытыми все двери и окна, чтобы они вылетели обратно. Но утром все пчёлы были мёртвые и лежали на полу.Ключи от кабинетов только у меня. На ночь здание закрывается на ключ.Из последнего. Наша уборщица (она бывает здесь только по утрам, и то 2 раза в неделю) посадила на клумбе кабачки вместо цветов. Уходя в пятницу, я их полила и обсмотрела. Завязи не было. Приходим в понедельник, а там кабачок около 30 см в длину. Когда успел вырасти, я не поняла. Но это может действительно так погодные условия сработали.В общем целом здесь очень комфортно, страшновато периодами, особенно по утрам зимой, а так мне даже очень нравится.

Ключевые слова: Странности здание насекомые авторская история

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