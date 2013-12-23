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Истории из жизни

Нереальная реальность?

Пишу историю не для того, чтобы убедить всех в сверхъестественности происходящего, а для того, чтобы поделиться информацией, что бывает и так. И это не смертельно. Жутковато - да, но не смертельно.

Моё рабочее место, мой кабинет, находится в отдельно стоящем, почти пустом, 2-х этажном здании. Пару лет назад со мной вместе в здании находился мой начальник и мастер. Начальника уволили, мастер ушел на пенсию, новый начальник не захотел сидеть на отшибе и переехал в другое место.
Таким образом, я осталась одна на этаже. Здесь находится 5 кабинетов. Все они пусты. Ключи от всех дверей у меня. Я этакий смотритель.
На первом этаже есть механический цех, но это очень громко сказано. Там работают три рабочих и то они постоянно на выезде. Фактически я во всем здании на протяжении рабочего дня нахожусь одна.
А теперь о том, что здесь иногда происходит.

Перед Новым годом, когда ещё работал старый начальник, зашли с уборщицей в пустующий кабинет, чтобы взять там искусственную ёлку и поставить её на коридоре по указу руководства. Пол паркетный, поэтому в глаза сразу бросилось огромное количество черных крапинок на полу. Приглядевшись, мы увидели, что это мертвые мухи. В результате их вымели целый совок. Списали на то, что сюда давно никто не заходил, вот они с осени и лежат. Через пару недель, когда принесли обратно ёлку, там опять весь пол был усыпан мертвыми мухами. Теперь такое периодически повторяется.

Про следующий случай я писала в одном из своих комментариев.
Поднимаюсь осенью, рано утром (раньше всех), в свой кабинет по лестнице. На лестнице света нет, перегорела лампочка. Дверь в коридор с кабинетами закрыта. Под дверью щель, через щель снизу пробивается свет с коридора и слегка освещает площадку перед дверью. Я иду и смотрю на эту полоску света. И вдруг вижу, как полосу света под дверью перекрывает тень, двигаясь слева направо. Я знаю, что никто не мог прийти раньше меня, никто не может ходить по коридору, но сомнения в этом меня успокаивают, хотя внутри все сжалось от страха. Да ещё и света на лестнице нет.
Открыв дверь, я никого не увидела. Прошла по всему этажу, подергала все двери в кабинеты. Нет никого!

Знаю, что нахожусь в здании абсолютно одна и тут вдруг слышу, что над моим кабинетом кто-то ходит. Ключ от крыши у меня, дверь на коридор раскрыта, там никого не может быть. На всякий случай пошла, проверила выход на чердак. Он закрыт.
Очень часто пропадают, а потом появляются вещи. В основном это касается чайных ложек. Я уже привыкла и просто жду, когда они появятся. На всякий случай принесла из дома 2 штуки. Две вместе ещё ни разу не пропадали.

Этим летом был период, когда стояла великая сушь около трех недель, и жара была под 30. Захожу на склад – это огромный ангар около 500 кв.м., а там посреди ангара огромная лужа воды. Ощущение, что её налили со шланга. Но этого не может быть, так как пожарный шланг скручен и висит в шкафу, причем все вентили на трубах закрыты. Крыша не течет.

Периодически на складе убираем освободившиеся из-под товара поддоны. Неделю назад мой подсобный рабочий поднимает пустой поддон, а под ним, ровно по периметру вода. Штукатурка, которую перед этим забрали рабочие с поддона, была абсолютно сухая.
На той неделе увидела, что заканчивается кофе в банке. Банка большая, на 200 грамм молотого кофе. Купила кофе, высыпала в конце смены в банку. Получилось почти под крышку. Прихожу на следующее утро, открываю банку и застываю в недоумении. Там кофе чуть меньше половины банки. Стояла около минуты, потом полезла в мусорку, проверить, действительно ли я высыпала кофе, а упаковку выбрасывала в мусорку. Упаковка лежит в мусорке. Значит, это было реально. Но куда исчез кофе, я так и не поняла.

Пропадали цветы из горшков, причем это мы почему-то обнаруживали не сразу, а просто вспоминали, что у нас тут, в этом горшке рос другой цветок, а куда и когда он исчез, не могли вспомнить.

Сюда очень любят залетать насекомые. В основном бабочки. Этим летом залетел рой пчёл. Я попросила сторожа не закрывать здание и оставить открытыми все двери и окна, чтобы они вылетели обратно. Но утром все пчёлы были мёртвые и лежали на полу.
Ключи от кабинетов только у меня. На ночь здание закрывается на ключ.

Из последнего. Наша уборщица (она бывает здесь только по утрам, и то 2 раза в неделю) посадила на клумбе кабачки вместо цветов. Уходя в пятницу, я их полила и обсмотрела. Завязи не было. Приходим в понедельник, а там кабачок около 30 см в длину. Когда успел вырасти, я не поняла. Но это может действительно так погодные условия сработали.
В общем целом здесь очень комфортно, страшновато периодами, особенно по утрам зимой, а так мне даже очень нравится.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:28
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:28 by ProstoЯПросмотров: 583Комментарии: 11
+18

Ключевые слова: Странности здание насекомые авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:39
+2
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 127
Комментариев: 6 958
Очень интересные истории
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Reiana Flaim
Вчера, 20:09
+3
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С кабачком хорошо конечно. Но то, что происходит в остальном не есть хорошо. Разбираться надо.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 22:38
+2
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Комментариев: 2 444
Про мух, у нас на работе в больших помещениях они даже при минусовой температуре появляются и дохнут (засыпают). Только при устоявшихся морозах за двадцать, мухи не появляются.
Что касается тени, это могла быть крыса, величина её проекции на щель под дверью зависела от её пути и равноудаления от двери, расстояния до источника света.
У вас ангар, значит под настилом нет деревянных досок, лужа могла быть конденсатом от железного настила. Вы не описываете штукатурку на поддоне, она была в мешках?... Или, к примеру, в виде мусора... .
По поводу кофе, мог быть просто сторож, попил с приятелями. Я в девяностых сторожил, уж поверьте всякое случалось.
Бабочки в жару летят на влажность.
Что касается мёртвых пчёл... . Рой просто так не улетит даже с открытыми окнами. Сторож, ничего не соображая в этих насекомых, почти всю ночь ждал пока они вылетят при открытых окнах, в конце концов распылил дихлофос и привет. Помещение проветрилось, вы удивились по приходу мёртвым пчёлам... . У сторожа должны быть для доступа ключи по любому.
А вот кабачок без завязи и цветов за три дня вырасти не может. Как вариант, прошла неделя, а вы как бы забылись, пришли в понедельник, а оказывается пролетели 7 дней, в работе и не почувствуешь пролетевшую неделю.
Плюс поставил.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: Black gum
Вчера, 23:27
+1
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Комментариев: 124
По поводу кофе- возможно, все работники пили этот кофе, ну или сторож, не знаю,и крепко его пил, если это он. А поводу всего остального я не разбираюсь.
Зарегистрирован: 26.04.2020
#5 написал: dream-ka
Сегодня, 04:36
+4
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3
Кабачки странное растение )) тоже было дело в начале лета: неделю ждала, пока подрастут, чтобы пожарить молоденькие, с тонкой кожей. Но были уж слишком мелкие. А вечером приехала мама и сорвала огромный, уже загрубевший. Вот как ?! Я же там все вдоль и поперек облазила ))))
Зарегистрирован: 28.03.2022
#6 написал: Talisha
Сегодня, 05:48
+3
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Репутация: (2131|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 465
Возможно, какая-то аномалия со временем и пространством anguished
Только почему "на коридор, на коридоре"??
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#7 написал: ProstoЯ
Сегодня, 09:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 77
Цитата: Eifersucht
Про мух

Про мух почти согласна.
Цитата: Eifersucht
Что касается тени, это могла быть крыса,

Крыс исключаю на 100 %. За 7 лет работы не было ни одной. Им тут жрать нечего, разве что цемент со штукатуркой)

Цитата: Eifersucht
У вас ангар, значит под настилом нет деревянных досок, лужа могла быть конденсатом от железного настила

Ангар из железобетона. Конденсат исключен полностью. В таком количестве его просто не может быть, потому, что не может быть никогда. Влага-да, но не лужа длинной около 100 м и глубиной см 2. Ну и такого раньше никогда не было.
Цитата: Eifersucht
Вы не описываете штукатурку на поддоне, она была в мешках?

Штукатурка в мешках. Причем при малейшем попадании влаги на мешки сразу расплывается некачественная типографская печать. Они были сухими от слова "абсолютно"

Цитата: Eifersucht
по поводу кофе, мог быть просто сторож, попил с приятелями.

сторожу 70 лет, это отец нашего главного инженера-зам директора. Поверьте, он не полезет в кабинет попить кофе.
Цитата: Eifersucht
в конце концов распылил дихлофос и привет.

Это также исключено, потому, что исключено. Он просто даже не подходил к зданию .
Цитата: Eifersucht
А вот кабачок без завязи и цветов за три дня вырасти не может. Как вариант, прошла неделя, а вы как бы забылись

Не, это была пятница, мы все контролируем рост кабачка ежедневно и даже по 2 раза на день. Нам просто интересно.
Допускаю, что пчелы прилетели роится, а матка осталась где нибудь за батареей вот они и умерли от огорчения)
Зарегистрирован: 13.07.2022
#8 написал: ProstoЯ
Сегодня, 10:03
0
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 77
Цитата: Talisha
Только почему "на коридор, на коридоре"??

Местный диалект)

Цитата: Black gum
По поводу кофе- возможно, все работники пили этот кофе,

Я его засыпала в конце смены, утром следующего дня уже не было.
Однажды, я фотографировала свой кабинет, что бы скинуть фотки своим бывшим сотрудникам, показать новое место работы, и на фото под потолком попало какое-то свечение в виде расплывчатого шара.
В реальности его не было. Был пасмурный день и свечений вообще никах не было. И это была не вспышка от телефона, и сбликовать он а не могла, стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской, она не бликует.
Зарегистрирован: 13.07.2022
#9 написал: Jako tako
Сегодня, 10:20
+2
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Репутация: (253|0)
Публикаций: 2
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Кто-то живет у вас. Местный домовой-кладовщик или мёртвый кто. Интересные истории.
Я почему-то вспомнила, что в Америке популярно забираться в чужие дома и жить там так, чтобы хозяева не заметили. А хозяева все равно замечают что-то странное, устанавливают камеры в доме и видят этих незваных гостей. Как они берут еду из холодильника и прочее. Это я к тому, что так вот живешь и думаешь что дух завёлся. А там не дух…
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#10 написал: ProstoЯ
Сегодня, 10:50
0
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 77
Сама себя комментирую)
Сегодня пришла утром на работу. Уборщица уже была на месте и спросила меня, чем я могла жирным накапать на пол?
Ответ - ничем. Ничего жирного вчера я не ела, тем более перед дверью. Три жирных капли, которые она чуть оттерла. Они не были размазаны, просто три жирных капли.
Зарегистрирован: 13.07.2022
#11 написал: Vologodskaya
Сегодня, 12:41
0
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Публикаций: 5
Комментариев: 174
Цитата: ProstoЯ
Сама себя комментирую)
Сегодня пришла утром на работу. Уборщица уже была на месте и спросила меня, чем я могла жирным накапать на пол?
Ответ - ничем. Ничего жирного вчера я не ела, тем более перед дверью. Три жирных капли, которые она чуть оттерла. Они не были размазаны, просто три жирных капли.

Лизун-призрак
Зарегистрирован: 20.06.2017
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