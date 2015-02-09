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Истории из жизни

Ну и свекровушка...

Моей соседке уже за 60. Знаю ее более 20-ти лет, при ней, грубо говоря, росла. В новый год осталась я одна и решила пойти к соседке Екатерине Сергеевне, одинокой бабушке нашего подъезда. Женщина она добрая, опрятная и вообще сама по себе приятный человек.
После боя курантов разговорились с ней обо всем, что только могло вспомниться, в частности, о друзьях. Вот она и рассказала мне эту историю.

Была у нее подруга детства Маша. Разъехались они, когда поступили учиться. Время послевоенное, телеграммы дорогие, письма идут долго, а из всех летних развлечений - дача и огород. На тот момент Маша вышла замуж, родила сына, а Екатерина Сергеевна еще одинокой была, вот и решила она поехать к подруге в гости, предварительно списавшись с ней письмами. Видать, последнее письмо Маши пришло, когда она уже в поезде ехала, вот и не узнала некоторых новостей.

Прибыла она в деревеньку, чуть ноги не переломав, пока через просеку топала к ней. Нашла дом, где жили свекры Маши, и где, собственно, проводила лето Машина семья, прошла во двор, постучала в дом-тишина. И как-то ей не по себе стало. Жара, солнце, а по спине холодный пот пошел. Списала она это все на смену климата, да подумала, что не рассердятся хозяева, если она в дом зайдет подождет их. Благо деревня маленькая, в основном посещаемая только летом, или проживают одни старики.

Прошла, поздоровалась в тишину и пошла на кухню гостинцы раскладывать и чайник кипятить. За этим делом Екатерина Сергеевна не заметила, как вечереть начало. Сидит, чай попивает, в окно поглядывает. Тут, в очередной раз когда в окно глянула, увидела Татьяну Валерьевну, свекровь Маши, и удивилась, как она ее не заметила и чего она там в огороде допоздна возится!? Открыла окно, а занавески как давай ее хлестать по лицу. Екатерина Сергеевна отмахиваясь, кричит, мол, Татьяна Валерьевна, бросайте свою тяпку, да пойдемте чай пить с городскими конфетами. А та молча, так же с тяпкой, зашла за угол дома. Ну, Екатерина Сергеевна бегом ее встречать,а в сенях никого. И тишина. Простояла она так минут двадцать в ожидании, да обратно на кухню ушла с непониманием, чего это она, обиделась, что ли?!

Когда вовсе стемнело, Екатерина Сергеевна совсем занервничала. Подруги с семьей нет, Татьяна Валерьевна куда-то запропастилась, а на станцию на электричку до вокзала в ночь идти было еще то сомнительное удовольствие. Осталась она на ночь.

Утром, не успев даже ноги с кровати спустить, Екатерина Сергеевна замечает полный кавардак в доме. Помимо разбросанных ее и хозяйских вещей, побитой посуды даже из старой печки была вытряхнута вся сажа. Такое чувство, будто Мамай прошелся. Ну, мало ли, зверек какой залез в дом, да что поесть искал, в деревнях дело житейское. Прибравшись, дабы хозяев не разозлить, Екатерина Сергеевна заглянула в другие комнаты,но Татьяну Валерьевну нигде не обнаружила. Прошлась по огороду - нет нигде! Что уж тут сказать, чувствовала она себя скверно...

В общем, этим же вечером, с тяжестью на сердце, она села на электричку и уехала домой. А дома обнаружилось письмо с глубочайшими извинениями ее подруги Маши о том, что принять в гости ее не смогут, так как по весне забрали Татьяну Валерьевну в больницу с инсультом. Позже ей пришло письмо о том, что свекровь летом похоронили.

Вот так моя соседка съездила к подруге в гости. На этом она и закончила и начала более жуткую историю про больницу, где солдаты второй мировой помирали.

Вчера, 21:18 by ТритатушиПросмотров: 661Комментарии: 9
+13

Ключевые слова: Подруга письмо почта деревня авторская история

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Вчера, 21:41
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (6848|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 691
Сперва подумал, что свекровушка ведьмачила, а после вон как всё вышло. Хотя, может, нет дыма без огня. Да и не очень вежливо приезжать в гости без приглашения. Последствия могут быть непредсказуемы. А история понравилась, даже немного заинтриговала. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#2 написал: Gatta_Black
Вчера, 22:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 600
Цитата: conjure one
Сперва подумал, что свекровушка ведьмачила, а после вон как всё вышло. Хотя, может, нет дыма без огня. Да и не очень вежливо приезжать в гости без приглашения. Последствия могут быть непредсказуемы. А история понравилась, даже немного заинтриговала. +++++

Так она по приглашению приехала, просто последнее письмо поздно пришло, вот и не знала, что планы изменились.

А свекровь покойная, видать, приходила хозяйство свое проверить.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#3 написал: conjure one
Вчера, 22:49
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (6848|0)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 691
Цитата: Gatta_Black
Цитата: conjure one
Сперва подумал, что свекровушка ведьмачила, а после вон как всё вышло. Хотя, может, нет дыма без огня. Да и не очень вежливо приезжать в гости без приглашения. Последствия могут быть непредсказуемы. А история понравилась, даже немного заинтриговала. +++++

Так она по приглашению приехала, просто последнее письмо поздно пришло, вот и не знала, что планы изменились.

А свекровь покойная, видать, приходила хозяйство свое проверить.


В общем-то, да, списывались они. Только я почему-то подумал, что они дату приезда окончательно не согласовали, и ЕС поехала к подружке, немного опережая события, не дождавшись ещё одного письма.
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
#4 написал: Летяга
Вчера, 22:55
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 816
Комментариев: 8 824
Цитата: conjure one
ЕС поехала к подружке, немного опережая события, не дождавшись ещё одного письма.

Просто письма ходили очень долго.

Да, историю плюсанула. Почему-то сразу подумала, что кто-то умер.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#5 написал: Мать_Драконов
Вчера, 23:04
+3
Группа: Посетители
Репутация: (194|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 465
Нуууу.... Я на месте гостьи не стала бы дожидаться вечера. Хотя, это мы сейчас так рассуждаем... Может в те времена по другому бы рассудила. Даже не знаю. Жутковато. Вот главный вопрос - кто же беспорядок-то навёл? Звон разбитой посуды мог бы разбудить спящего человека наверняка.
Плюс поставила
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#6 написал: Ягсе
Вчера, 23:18
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 95
Цитата: Мать_Драконов
Звон разбитой посуды мог бы разбудить спящего человека наверняка.

Согласен. Если такой разгром в доме, то должно было быть шумно.
Зарегистрирован: 25.11.2015
#7 написал: Летяга
Вчера, 23:32
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 816
Комментариев: 8 824
Цитата: Ягсе
Если такой разгром в доме, то должно было быть шумно.

Я не сильна в знаниях о нежити, нечисти и прочих неорганических существ. Но ведб есть масса историй о страшном шуме, прямо вот шкаф кухонный упал со всей посудой вместе! А на деле - что где стоял/висело, то там же стоит/висит.
А здесь - наоборот: бардак учинён полный, а шума не было. Может ведь такое быть? Раз уж умершая хозяйка огород свой проведывает?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#8 написал: Шерри
Сегодня, 00:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 497
Может нечесть свекрови шалила, если она ведьмой была, а может домовой.
За историю +
Зарегистрирован: 3.06.2019
  
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 00:59
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Репутация: (2316|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 979
И к соседям не сходила спросить где все столько времени пропадают, даже поутру? Странно все, но плюс поставила
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
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