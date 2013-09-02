Заколдованный портрет

Афина Паллада Просмотров: 847 Комментарии: 4 +13 Вчера, 09:51 by

Совершенно случайно в ящике письменного стола я обнаружила пожелтевшую вырезку из журнала. Прочитала рассказ "Заколдованный портрет", который меня заинтриговал. История рассказана "со смаком", она была напечатана тогда, когда большой популярностью пользовалась газета "Тайная власть", в которой самые лучшие рассказы, собравшие наибольшее число читательских отзывов, были повторно перепечатаны в журнале "Супер триллер". Видимо, кто-то из моих родных тоже был потрясен этим рассказом, поэтому и вырезал его. Сама история была напечатана в феврале 2008 года. Может быть, кто-то из вас уже читал её, тем более, что тогда не было еще популярного красочного журнала "Невыдуманные истории", а кто не читал, хочу напомнить этот занимательный случай. Повествование идёт от автора - Марины Журавлевской - которая невольно оказалась в центре событий, случившихся с её одноклассниками - подругой Раисой, друзьями - Дмитрием и Андреем. Я лишь перескажу вам её рассказ.Дмитрий был влюблен в Раису без памяти, но она ему не отвечала взаимностью. После школы все разошлись по разным институтам. Андрей уехал в Москву, поступил в Суриковское училище. Года три спустя встретились все на дне рождения у Марины, а потом, спустя еще полгода, Андрей вдруг позвонил Марине и сказал, что приедет к ней на выходные с важным разговором. Оказывается, на дне рождения он упомянул, что ему нужно сдать курсовую работу - изображение обнаженного тела. Димка заинтересовался и посоветовал Андрею нарисовать ему Раису, нарисовать так, чтобы тело было, разумеется, натурщицы, а лицо - любимой им Раечки. Андрей согласился и вскоре на холсте "маслом" изобразил "обнаженную Раечку" в полный рост. Получил зачет за эту работу, а картину после прислал Диме. Однако, с тех пор с Андреем стали твориться некоторые странности: кошмары снились, одолевали какие-то страхи... Андрей жаловался Марине, что он всё время видит "обнаженную Раечку" - такую, как на портрете, наяву и во сне... Ему снится, что Рая обнаженная ходит по комнате. Он вроде бы даже слышит звук ее шагов, стал бояться. Позвонил Рае, а она сказала, что тоже себя плохо чувствует в последнее время. Ей тревожно и страшновато почему-то. А потом с Раей стряслась настоящая беда.Она ехала с дачи, надеялась, что успеет на последнюю электричку. Но её отменили. Делать было нечего, пришлось идти на дальнюю стоянку автобуса, который делал, к тому же, большой крюк. Однако, на последний рейс Рая успела. Но неприятности на этом не кончились. Автобус по дороге сломался. Пока чинились, пока до города добрались, наступила глубокая ночь. Общественный транспорт, естественно, уже не ходил. Рае пришлось идти пешком одной, и она "нарвалась" на компанию пьяных парней. Один из них в шутку (или нет!) поигрывал ножом. Повели они её куда-то, кричать она боялась - а то зарежут! Потом раздели её, она от страха тряслась, а они мяли её, хохотали, и совещались, как бы поудобнее устроиться с ней, и кто будет первым. Они были уверены, что деться ей некуда. Чуть только отпустили руки, расслабились - она вырвалась и бегом, только пятки сверкали. Где им, пьяным, за ней угнаться! Когда убедилась, что она убежала, и они за ней не гонятся, спряталась в кусты и заплакала. Куда же ей идти, она же абсолютно голая! Рыдает Рая, по сторонам оглядывается и замечает, что место - знакомое. Догадалась, что на этой улице Димка живет - они же к нему на новоселье приходили! И вот в таком виде, поздно ночью, она к нему и заявилась. Димка, открыв дверь, зажмурился, а потом чуть в обморок не грохнулся - конечно, не ожидал такого явления. Руки у него тряслись, и голос дрожал. Так ведь и Рая была в таком же состоянии! Родителям он сказал, чтобы не выходили. Свою пижаму Рае отдал, вызвал такси, шофер его знакомым был, и через 20 минут Рая дома была. Вот только по дороге шофер на Раю все косился, наверное, думал, что знакомая у Димки ненормальная - ночью в пижаме разъезжает.Потом все стало потихоньку забываться - и Андрей успокоился, и Рая о плохом вспоминать не хотела. А вот Димка удивил всех своей внезапной женитьбой на другой девушке, ведь он так Раю любил! Потом она встретила его, когда он был уже с коляской. Шли годы, друзья собрались в школе, чтобы отметить 25-летие выпуска. Потом пошли в ресторан. Выпили, расслабились. Димка отозвал в сторону Марину и Раису, и неожиданно поведал им историю с портретом. Этот портрет Димка повесил у себя за шкафом, чтобы родичи не видели. Как только один оставался - так и любовался им чуть ли не до слёз... А однажды в "Рядах" (это такое место в центре Орла) привязалась к Димке цыганка сербиянских кровей. Сказала, что видит, что у Димки несчастная любовь, что висит у него портрет нарисованной обнаженной девушки, перед которым он слёзы льет. Димка в отчаянии попросил цыганку приворожить Раю. Цыганка сказала, что сделает так, что Рая сама к Димке прибежит в чём мать родила. Велела ей ручку позолотить настоящим золотом и портрет принести - только и всего. Димка бабушкину монету, настоящую, золотую, царской чеканки, цыганке отдал - та над портретом что-то прошептала и сказала, что дело сделано.Недели три прошло. Димка уже сожалел о своей доверчивости, как вдруг ночью раздался звонок в дверь - и перед ним явилась Рая "в чём мать родила". Димка даже не обрадовался, а испугался - что же он наделал! Он поверил в настоящее колдовство и заклятие, мучился, а муки совести такие навязчивые! Молодежь тогда в церковь не ходила, все были атеисты, но Димка, поверив, что цыганка заколдовала портрет, пошел к священнику, умоляя выслушать его. Выслушав его, священник сказал: "Главное, что ты, Дмитрий, понял - ни за какое золото силы зла счастья не дадут. Бог тебя простит!" На сердце у Димки стало легко, пришел домой, достал портрет... а его и нет. Рамка, а в ней - пустой холст! Портрет исчез! На полу - куча мусора, как будто бы вся краска осыпалась. Чудеса! Вскоре познакомился Димка с девушкой, женился, и всё у них хорошо. Такая вот история с заколдованным портретом!

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