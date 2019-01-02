Про сны

Летяга Просмотров: 384 Комментарии: 3 +8 Вчера, 10:34 by

Тут про сны посты мелькают, что ж, моя очередь. Был в моей жизни такой период — работал я стрелком в ведомственной охране на Московской железной дороге, охранял и сопровождал товарные поезда по Москве и на Вековку.Сопровождение (разъезд, на сленге стрелков) — тупо едешь (зимой в задней кабине локомотива, а летом на переходной площадке) на товарняке с охраняемым грузом до станции назначения, там сдаёшь груз таким же стрелкам. Пока этот груз принимают (осматривают), у тебя есть 3–4 часа свободного времени. Так как работаешь при оружии (у меня был НАГАН!), то за пределы караульного помещения тебя никто не выпустит (погулять по городу). Поэтому это время проводишь незамысловато — читаешь, смотришь телек или спишь (во всех караулках есть комната отдыха с дерматиновыми топчанами).Так вот. В начале своей «карьеры» стрелка, приезжая в Люблино, я с чистой совестью шёл спать. И заметил такую вещь: когда бы я там ни засыпал — днём или ночью — через час просыпался. И не просто просыпался — вскакивал в холодном поту, тяжело дыша. Снились дичайшие кошмары — я никогда не думал, что взрослый человек может так испугаться! Что конкретно снилось, я не помнил уже через минуту, не то что сейчас вспомнить... Только в этой караулке такая дичь творилась, в своей караулке, дома — спал спокойно.После второй попытки уснуть там я оставил эту затею. Я искренне боялся, что могу не проснуться, умру во сне от разрыва сердца. Позже, когда приезжал в Люблино, я шёл смотреть телек, читал всё подряд, торчал во дворе караулки — делал всё, чтобы там не уснуть.Потом как-то рассказал коллеге о своих наблюдениях. И он мне поведал такую историю:В начале 90-х, ночью, в этой люблинской караулке кто-то из своих открыл дверь посторонним... Перерезали весь караул ради того, чтобы вынести оружейку, всё планировалось заранее. Выживших не было...Я потом спрашивал у люблинских стрелков про это — в ответ одно: «А ты откуда знаешь?» «Кто тебе рассказал?» Об этом нигде не писали, почему-то не получила широкой огласки эта история, но она была.Сам я прожжённый прагматик и атеист, но есть в этой вещи, которые могут заставить сомневаться в чём угодно...Автор - 22ev.

Ключевые слова: Работа караулка сон кошмар оружие

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